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Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Обзор сериалов >>
12 июня 2025
Начинается жаркая пора, когда обычным и онлайн-кинотеатрам приходится соперничать с дачами и отпусками, но производители контента, разумеется, не опускают руки. Ближайшие три месяца нас ждет много громких премьер и возвращений, так что Кино-Театр.Ру подготовил шпаргалку для тех, кто еще не распланировал летний сезон. Своих фаворитов пишите в комментариях!

«Финес и Ферб» (сезон 5) / Phineas and Ferb

Платформа: Disney+

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Неожиданное для многих возвращение сводных братьев — спустя десять лет после, казалось бы, финала. Новинка предложит вновь окунуться в веселые летние дни Финеса и Ферба, перемежаемые приключениями утконоса Перри и кознями сестры Кэндэс. К радости фанатов над новым сезоном работают почти все причастные к оригинальному шоу люди, включая его создателей Дэна Повенмайра и Джеффа Марша. В конце мая состоялся закрытый показ первого эпизода, и зрители отметили, что шоу осталось верным себе, совершенно не растеряв шарма.
Премьера: 6 июня

Читать Лучшие мультсериалы XXI века

«Дандадан» (сезон 2) / Dandadan

Платформа: Crunchyroll

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Возвращение одного из главных сёнэнов последних лет стартует с высокой ноты: герои прибывают на горячие источники, где их ждут не только отдых, но и новые проблемы. К тандему сверхъестественных подростков добавился Дзин Эндзёдзи — детская любовь Момо Аясэ. Парень утверждает, что видел призрака, с чьим появлением на родной дом обрушились несчастья. У руля всё так же Фуга Ямасиро, которому теперь помогает Абель Гонгора, а за производство отвечает Science SARUРуки прочь от кинокружка!»), так что за качество переживать не приходится. Особенно на фоне того, что манга, по отзывам, только набирает обороты после показанного в первом сезоне.
Премьера: 3 июля

Читать «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет

«Песочный человек» (сезон 2) / The Sandman

Платформа: Netflix

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Второй сезон для экранизации одноименного комикса Нила Геймана станет финальным, о чем сообщалось еще после премьеры в 2022 году. Краткость, по словам шоураннера Аллена Хейнберга, связана с компактностью первоисточника: оставшихся глав как раз хватит на десять серий (еще пять выйдет 24 июля). Предположительно, главным событием новинки станет экранизация арки «Сезон туманов», где Люцифер (Гвендолин Кристи) отдаст Сну (Том Стёрридж) ключи от Ада. Помимо этого стоит ждать и более личных эпизодов: в комиксе, например, Морфей наблюдает постановку шекспировского «Сна в летнюю ночь» перед феями.
Премьера: 3 июля + 24 июля

Читать Хищные грезы века: рецензия на первый сезон «Песочного человека»

«Основание» (сезон 3) / Foundation

Платформа: AppleTV+

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Между вторым и третьим сезонами научно-фантастического эпоса по Айзеку Азимову — разрыв чуть больше века. Несмотря на это, к своим ролям вернутся, например, Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобель, Терренс Манн, Черри Джонс и Лаура Бирн. Глобальный сюжет посвящен Фонду — организации, созданной ученым Гэри Селдоном (Харрис) для сохранения человечества после потенциального конца света. История же третьего сезона сосредоточится на новой угрозе: Империя Клеона (Пейс) за прошедшие годы успела ослабнуть, и теперь ей предстоит объединиться с Фондом для противостояния опасному телепату Мулу (Пилу Асбек), чьи действия могут стать угрозой для всей галактики.
Премьера: 12 июля

Читать Математика Апокалипсиса: рецензия на первый сезон «Основания»

«Институт» / The Institute

Платформа: MGM+

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Мини-сериал, в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга. Обладающий способностями к телекинезу Люк Эллис (Джо Фримен) — необычный подросток из не менее особого учреждения. Подопечные Института подвергаются пыткам и вынуждены жить по очень строгим правилам, чтобы не попасть на «дальнюю сторону», откуда никто не возвращался. В отличие от оригинальной книги, герои станут старше: Люку здесь 18, а не 12 лет (канва при этом останется прежней). По словам режиссера Джека Бендера, он не был готов показывать жестокость по отношению к детям на экране, поэтому и «состарил» персонажей. Среди взрослых актеров — Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер.
Премьера: 13 июля

Читать Что для нас сделал Стивен Кинг

«Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda

Платформа: Disney+

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Мультипликационный альманах в киновселенной Marvel, посвященный деятельности специального отряда Псы войны (Хатут Зераз). Бывшая тайная полиция Ваканды возвращает артефакты из вибраниума, похищенные авантюристами из разных уголков планеты. Ожидается четыре эпизода — все в разных эпохах. Шоураннером проекта выступил Тодд Харрис, отвечавший за раскадровки «Черной пантеры», франшизы «Джон Уик» и мультсериала «Что, если…?», а режиссурой занимался Райан Куглер, воплотивший Ваканду на киноэкране и недавно пошумевший с «Грешниками».
Премьера: 6 августа

Читать Капитан Африка: рецензия на «Черную пантеру»

«Уэнздэй» (сезон 2) / Wednesday

Платформа: Netflix

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Продолжение одного из главных хитов платформы, где обещают больше внимания уделить отношениям Уэнздэй (Дженна Ортега) с матерью Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс). В новом сезоне вряд ли стоит рассчитывать на любовную линию, поскольку Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье Торна, выбыл из сериала (возможно, на фоне обвинений в харассменте времен учебы в школе). Зато вернется соседка Энид (Эмма Майерс) и отец Гомез Аддамс (Луис Гусман), объявится новый убийца, а директора школы «Невермор» сыграет Стив Бушеми. Продюсер Тим Бёртон поставил четыре эпизода (два, правда, покажут лишь в сентябре).
Премьера: 6 августа

Читать «Уэнздэй»: Хогвартс Тима Бертона — с оборотнями, вампирами и Аддамсами

«Чужой: Земля» / Alien: Earth

Платформа: Hulu / FX

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Амбициозная высадка франшизы о ксеноморфах на телевидении, которой руководит Ноа Хоули — шоураннер сериалов «Фарго» и «Легион». Сюжет нового «Чужого» разворачивается в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма. Экипаж корабля «Мажино» встретит опаснейшего хищника во вселенной, оказавшегося на борту другого челнока. В команде несколько андроидов: гибрид Венди (Сидни Чандлер), взрослый на вид репликант с разумом ребенка, и синтетик-наставник Кирш (Тимоти Олифант). Обещают космические опасности и противостояние корпораций (не Weyland-Yutani единой). Также в сериале появятся Алекс Лоутер и Эсси Дэвис.
Премьера: 12 августа

Читать «Чужой: Ромул» — космический ужас в тени (новой) Римской империи

«Миротворец» (сезон 2) / Peacemaker

Платформа: HBO Max

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Человек-пацифист Кристофер Смит (Джон Сина) возвращается, чтобы снова убивать тех, кто не готов отказаться от насилия. Миротворца ждут разборки со спецслужбой АРГУС, которая в частности командовала Отрядом самоубийц, а также вендетта Рика Флагга — старшего (Фрэнк Грилло), намеренного отомстить болвану в блестящем шлеме за смерть сына. Курирующий сериал и всю новую киновселенную DC режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что события второго сезона развернутся после его «Супермена». В трейлере еще засветили Девушка-ястреб (Изабела Мерсед), Зеленый фонарь (Нэйтан Филлион) и Максвелл Лорд (Шон Ганн).
Премьера: 21 августа

Читать И пусть никто не уйдет обиженным: рецензия на первый сезон «Миротворца»

«Короче говоря» / Long Story Short

Платформа: Netflix

Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Многообещающий новый мультсериал Рафаэля Боб-Ваксберга — создателя «Коня БоДжека» и «Отмены». Речь пойдет о братьях и сестрах по фамилии Швупер, их взлетах и неудачах, обидах и компромиссах — сквозь года. То есть стоит ждать нелинейного повествования. Над проектом также работала Лиза Ханауолт, отвечавшая за продюсирование и дизайн персонажей в «БоДжеке» с «Туко и Берти». Голоса семейству Швупер подарили Лиза Эдельштейн, Пол Райзер, Бен Фельдман, Макс Гринфилд и другие, в эпизодах — Дэйв Франко и Микаэла Диц.
Премьера: 22 августа

Читать «Наши соседи Ямада» — классическая комедия Исао Такахаты

Что еще можно посмотреть


«Дым» / Smoke — 27 июня, Apple TV+
«Гачиакута» / Gachiakuta — 6 июля, Crunchyroll
«Это слишком» / Too Much — 10 июля, Netflix
«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection — 11 июля, Showtime
«Царь горы» / King of the Hill (сезон 14) — 4 августа, Hulu
«Платонические отношения» / Platonic (сезон 2) — 6 августа, AppleTV+

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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   12.06.2025 - 20:21
Каждый раз пугает очередная версия Чужого. Соблазн посмотреть велик, а разочароваться еще хуже. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг фотографии
Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг фотографии
Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг фотографии
Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг фотографии
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