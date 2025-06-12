Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг

Начинается жаркая пора, когда обычным и онлайн-кинотеатрам приходится соперничать с дачами и отпусками, но производители контента, разумеется, не опускают руки. Ближайшие три месяца нас ждет много громких премьер и возвращений, так что Кино-Театр.Ру подготовил шпаргалку для тех, кто еще не распланировал летний сезон. Своих фаворитов пишите в комментариях!
«Финес и Ферб» (сезон 5) / Phineas and Ferb
Платформа
: Disney+
Неожиданное для многих возвращение сводных братьев — спустя десять лет после, казалось бы, финала. Новинка предложит вновь окунуться в веселые летние дни Финеса и Ферба, перемежаемые приключениями утконоса Перри и кознями сестры Кэндэс. К радости фанатов над новым сезоном работают почти все причастные к оригинальному шоу люди, включая его создателей Дэна Повенмайра
и Джеффа Марша
. В конце мая состоялся закрытый показ первого эпизода, и зрители отметили, что шоу осталось верным себе, совершенно не растеряв шарма.
Премьера
: 6 июня
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«Дандадан» (сезон 2) / Dandadan
Платформа
: Crunchyroll
Возвращение одного из главных сёнэнов
последних лет стартует с высокой ноты: герои прибывают на горячие источники, где их ждут не только отдых, но и новые проблемы. К тандему сверхъестественных подростков добавился Дзин Эндзёдзи — детская любовь Момо Аясэ. Парень утверждает, что видел призрака, с чьим появлением на родной дом обрушились несчастья. У руля всё так же Фуга Ямасиро
, которому теперь помогает Абель Гонгора
, а за производство отвечает Science SARU
(«Руки прочь от кинокружка!
»), так что за качество переживать не приходится. Особенно на фоне того, что манга, по отзывам, только набирает обороты после показанного в первом сезоне.
Премьера
: 3 июля
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«Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет
Платформа
: Netflix
Второй сезон для экранизации одноименного комикса Нила Геймана
станет финальным, о чем сообщалось еще после премьеры в 2022 году. Краткость, по словам шоураннера Аллена Хейнберга
, связана с компактностью первоисточника: оставшихся глав как раз хватит на десять серий (еще пять выйдет 24 июля). Предположительно, главным событием новинки станет экранизация арки «Сезон туманов», где Люцифер (Гвендолин Кристи
) отдаст Сну (Том Стёрридж
) ключи от Ада. Помимо этого стоит ждать и более личных эпизодов: в комиксе, например, Морфей наблюдает постановку шекспировского «Сна в летнюю ночь» перед феями.
Премьера
: 3 июля + 24 июля
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Хищные грезы века: рецензия на первый сезон «Песочного человека»
«Основание» (сезон 3) / Foundation
Платформа
: AppleTV+
Между вторым и третьим сезонами научно-фантастического эпоса по Айзеку Азимову
— разрыв чуть больше века. Несмотря на это, к своим ролям вернутся, например, Ли Пейс
, Джаред Харрис
, Лу Льобель
, Терренс Манн
, Черри Джонс
и Лаура Бирн
. Глобальный сюжет посвящен Фонду — организации, созданной ученым Гэри Селдоном (Харрис) для сохранения человечества после потенциального конца света. История же третьего сезона сосредоточится на новой угрозе: Империя Клеона (Пейс) за прошедшие годы успела ослабнуть, и теперь ей предстоит объединиться с Фондом для противостояния опасному телепату Мулу (Пилу Асбек
), чьи действия могут стать угрозой для всей галактики.
Премьера
: 12 июля
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Математика Апокалипсиса: рецензия на первый сезон «Основания»
«Институт» / The Institute
Платформа
: MGM+
Мини-сериал, в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга
. Обладающий способностями к телекинезу Люк Эллис (Джо Фримен
) — необычный подросток из не менее особого учреждения. Подопечные Института подвергаются пыткам и вынуждены жить по очень строгим правилам, чтобы не попасть на «дальнюю сторону», откуда никто не возвращался. В отличие от оригинальной книги, герои станут старше: Люку здесь 18, а не 12 лет (канва при этом останется прежней). По словам режиссера Джека Бендера
, он не был готов показывать жестокость по отношению к детям на экране, поэтому и «состарил» персонажей. Среди взрослых актеров — Бен Барнс
и Мэри-Луиз Паркер
.
Премьера
: 13 июля
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«Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda
Платформа
: Disney+
Мультипликационный альманах в киновселенной Marvel, посвященный деятельности специального отряда Псы войны (Хатут Зераз). Бывшая тайная полиция Ваканды возвращает артефакты из вибраниума, похищенные авантюристами из разных уголков планеты. Ожидается четыре эпизода — все в разных эпохах. Шоураннером проекта выступил Тодд Харрис
, отвечавший за раскадровки «Черной пантеры
», франшизы «Джон Уик
» и мультсериала «Что, если…?
», а режиссурой занимался Райан Куглер
, воплотивший Ваканду на киноэкране и недавно пошумевший с «Грешниками
».
Премьера
: 6 августа
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Капитан Африка: рецензия на «Черную пантеру»
«Уэнздэй» (сезон 2) / Wednesday
Платформа
: Netflix
Продолжение одного из главных хитов платформы, где обещают больше внимания уделить отношениям Уэнздэй (Дженна Ортега
) с матерью Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс
). В новом сезоне вряд ли стоит рассчитывать на любовную линию, поскольку Перси Хайнс Уайт
, сыгравший Ксавье Торна, выбыл из сериала (возможно, на фоне обвинений в харассменте
времен учебы в школе). Зато вернется соседка Энид (Эмма Майерс
) и отец Гомез Аддамс (Луис Гусман
), объявится новый убийца, а директора школы «Невермор» сыграет Стив Бушеми
. Продюсер Тим Бёртон
поставил четыре эпизода (два, правда, покажут лишь в сентябре).
Премьера
: 6 августа
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«Уэнздэй»: Хогвартс Тима Бертона — с оборотнями, вампирами и Аддамсами
Платформа
: Hulu
/ FX
Амбициозная высадка франшизы о ксеноморфах на телевидении, которой руководит Ноа Хоули
— шоураннер сериалов «Фарго
» и «Легион
». Сюжет нового «Чужого» разворачивается в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма
. Экипаж корабля «Мажино» встретит опаснейшего хищника во вселенной, оказавшегося на борту другого челнока. В команде несколько андроидов: гибрид Венди (Сидни Чандлер
), взрослый на вид репликант с разумом ребенка, и синтетик-наставник Кирш (Тимоти Олифант
). Обещают космические опасности и противостояние корпораций (не Weyland-Yutani единой). Также в сериале появятся Алекс Лоутер
и Эсси Дэвис
.
Премьера
: 12 августа
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«Чужой: Ромул» — космический ужас в тени (новой) Римской империи
«Миротворец» (сезон 2) / Peacemaker
Платформа
: HBO Max
Человек-пацифист Кристофер Смит (Джон Сина
) возвращается, чтобы снова убивать тех, кто не готов отказаться от насилия. Миротворца ждут разборки со спецслужбой АРГУС, которая в частности командовала Отрядом самоубийц, а также вендетта Рика Флагга — старшего (Фрэнк Грилло
), намеренного отомстить болвану в блестящем шлеме за смерть сына. Курирующий сериал и всю новую киновселенную DC режиссер Джеймс Ганн
подтвердил, что события второго сезона развернутся после его «Супермена
». В трейлере еще засветили Девушка-ястреб (Изабела Мерсед
), Зеленый фонарь (Нэйтан Филлион
) и Максвелл Лорд (Шон Ганн
).
Премьера
: 21 августа
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И пусть никто не уйдет обиженным: рецензия на первый сезон «Миротворца»
«Короче говоря» / Long Story Short
Платформа
: Netflix
Многообещающий новый мультсериал Рафаэля Боб-Ваксберга
— создателя «Коня БоДжека
» и «Отмены
». Речь пойдет о братьях и сестрах по фамилии Швупер, их взлетах и неудачах, обидах и компромиссах — сквозь года. То есть стоит ждать нелинейного повествования. Над проектом также работала Лиза Ханауолт
, отвечавшая за продюсирование и дизайн персонажей в «БоДжеке» с «Туко и Берти
». Голоса семейству Швупер подарили Лиза Эдельштейн
, Пол Райзер
, Бен Фельдман
, Макс Гринфилд
и другие, в эпизодах — Дэйв Франко
и Микаэла Диц
.
Премьера
: 22 августа
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«Наши соседи Ямада» — классическая комедия Исао Такахаты
Что еще можно посмотреть
«Дым» / Smoke — 27 июня, Apple TV+
«Гачиакута» / Gachiakuta — 6 июля, Crunchyroll
«Это слишком» / Too Much — 10 июля, Netflix
«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection — 11 июля, Showtime
«Царь горы» / King of the Hill (сезон 14) — 4 августа, Hulu
«Платонические отношения» / Platonic (сезон 2) — 6 августа, AppleTV+
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