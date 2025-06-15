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«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед

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15 июня 2025
Одна из ярчайших премьер зимнего сезона и всего года — спортивная драма «Медалистка» от студии EngiБезымянная память», «Прогулки маленькой акулы»). Секрет — в небывалых химии и взаимопонимании между двумя аутсайдерами: девочкой, которая слишком поздно встала на коньки, и молодым тренером, прошедшим аналогичный опыт. Как этой истории удается растопить даже самое холодное сердце, рассказывает Максим Бугулов.

«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед

Цукаса Акэурадзи лишь в 20 лет понял, что страсть всей его жизни — это фигурное катание. По безжалостным меркам профессионального спорта — уже пенсионер, однако молодой человек не сдался и даже пробился на национальные соревнования. Какое-то время спустя Хитоми Такаминэ, бывшая партнерша по танцам на льду, пригласила Цукасу стать помощником тренера. Приехав на собеседование, он сперва знакомится со школьницей Инори Юицку — 11-летней тихоней, которая грезит о профессиональной карьере, тайно посещает каток и почти наверняка закончит, как он. В тот же миг начинающий тренер решает положить жизнь, чтобы превратить «опоздавшую» самоучку в олимпийскую медалистку.

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Трогательная история двух неудачников — серьезная заявка на титул одного из самых привлекательных аниме года. Студия EngiПрогулки маленькой акулы»), как и персонажи её 300-минутной драмы, замахивается не на один аксель, а на комбо сложных прыжков. Правдивость в рассказе об особенностях национальной «фигурки» достигается парадоксальными методами. Разумеется, работа с юниорами в «Медалистке» показана утопически, на контрасте с адом реального спорта. В то же время личностные характеристики юных атлетов весьма натуралистичные: у всех есть ментальные сложности, коронные навыки и особенности подхода.

«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед

Инори — неофитка, отчаянно пытающаяся догнать тех, кто тренируется с пяти лет. Упустившая драгоценное время из-за шинсплинта Эма Ямато — спортсменка, обязанная теперь побеждать, иначе от нее откажется агентство. Вспыльчивая Рёко Микэта — воплощение почти звериного стремления к превосходству, чьи комплексы требуют особого подхода. Рио Сонидори — сын олимпийского чемпиона, обладающий привилегиями, о которых другие могут только мечтать, но даже он сталкивается с тяжелыми психологическими барьерами. Историй много, и все персонажи мастерски откатывают сольную программу, но в «команде» — составляют тревожную и хрупкую мозаику. Девушки и юноши вынуждены с детства приносить в жертву тела и души, мечтая стать профи.

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Эмоциональная динамика и эмпатическая привязанность достигается благодаря по-настоящему привлекательным персонажам. Цукаса — один из самых располагающих аниме-наставников (и эта родинка на щеке!). Инори — с легкостью может говорить за любого, кто хоть однажды видел неудачника в отражении (и эта кавайная любовь к дождевым червям!). Благодаря этой паре с внутренними демонами, ограничениями и жаждой перевоплощения, мир «фигурки» становится более доступным, почти тактильным, даже если вы повесили коньки на гвоздь, еще когда Мишель Кван выступала на Олимпиаде. Или не интересовались активными зимними развлечениями вовсе. В этом, пожалуй, и кроется магия спокона: японский анимационный подход может сделать привлекательными, динамичными и драматичными даже бадминтон с гольфом.

«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед

Репрезентация «Медалистки» тоже на олимпийском уровне. Специалисты Engi умело работают с CGI-анимацией, которая позволяет добиться впечатляющего анатомического реализма и точности в деталях (вплоть до царапин от коньков на льду). Художники прибегают к традиционным манипуляциям, вроде изящного положения кадра, имитирующего динамическую работу камеры, или блесток и сияния, которые должны убедить зрителя, что на экране происходит нечто потрясающее. Истинные же шоустопперы показаны «без фильтров» — и даже порой без музыки: на первый план выходит достоверная физика и всамделишные звуки. Например, характерный стук коньковых зубцов о лед при выполнении акселя — сакрального и наиболее сложного из фундаментальных прыжков.

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Возможно, наиболее ценное в сериале — не испещренный зазубринами профессиональных терминов путь спортсменки, а пугающе близкие и оглушительно живые эмоции. Окружение Инори Юицки, от отстраненной матери до равнодушных одноклассников, уже поставило ей диагноз «неудачница», а её саму — на дорожку из желтого кирпича, ведущей не к волшебнику — но первозданному неврозу. Если маленькая девочка, которой дождевые черви заменяют друзей, смогла с помощью грамотного тренера сказать себе «аригато» вместо «сайонара» — может, и у нас получится?

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№ 2
ДаринаКароль   16.06.2025 - 21:00
Одно из немногих анимэ, посмотрев которое я плакала. Реально душевно и трогает за живое. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   15.06.2025 - 21:28
Спорт не может быть другим, всегда драма со слезами на выходе от победы или поражения. читать далее>>
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ENGIАнимацияанимеМаксим БугуловспоконЭкранизация
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Безымянная памятьМедалисткаПрогулки маленькой акулы

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«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед фотографии
«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед фотографии
«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед фотографии
«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед фотографии
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