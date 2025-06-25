«Хейвенпорт»: Попутали берега

На Netflix вышел сериал «Хейвенпорт», он же «Береговая линия», если переводить дословно оригинальное название Waterfront — бодрая криминальная, с элементами семейной, драма, действие которой разворачивается в прибрежном городке в Северной Каролине. Главные действующие лица — клан рыболовов и негласных хозяев города, которые, ради спасения своей империи и доброго имени, ввязываются в нехорошие дела. Патриарха играет Холт МакКаллани, его супругу — Мария Белло, а неординарного подельника — Тофер Грэйс. Остальные, хоть и в исполнении не столь узнаваемых актеров, — персонажи не менее колоритные.
Рыбацкую лодку прибивает к пирсу Хейвенпорта, на борту никого — судно принадлежит семье Бакли, которая владеет местной рыболовной компанией, рестораном и в целом всем городом. Оба члена экипажа пропали без вести, и за расследование тут же берется отдел по борьбе с наркотиками, так как есть подозрение, что на корабле перевозили вовсе не рыбу. Так и есть — сын главы семейства Кейн Бакли (Джейк Вири
), с ведома мамы Мэй (Белло), но пока в тайне от отца Харлана (МакКаллани) решил спасти империю с помощью перевозок запрещенных веществ. Харлан, впрочем, и сам не прочь включиться в схему, но дела выходят из-под контроля.
Бакли приходится каждую секунду решать новые проблемы: избавляться от тел, договариваться с подрядчиками и поставщиками, заметать следы. Тем более, что опасность скрывается даже там, где не ждешь — дочка Харлана и Мэй, сестра Кейна, бывшая наркозависимая и лишенная родительских прав Бри (Мелисса Бенойст
) спит с агентом наркоконтроля и пытается через него разоблачить родню, на которую у нее зуб — но вместе с тем отчаянно хочет вновь стать частью семьи. Тут же — новый бармен ресторана Бакли, который оказывается очень плохим работником, а, значит, приехал в Хейвенпорт с другими целями, а также школьная любовь Кейла (Хамберли Гонсалес
), у которой проблемы с мужем и встреча с которой грозит младшему Бакли разладом в его семье (жену Пейтон играет Дэниелла Кемпбелл
).
«Хейвенпорт» с первых же эпизодов выглядит бодрым миксом «Отчаянных домохозяек
» и «Во все тяжкие
» — наряду с плотной криминальной линией и растущей на глазах горой трупов, то ловко спрятанных под болотную корягу на съедение аллигаторам, то замаскированным под самоубийство через проломление черепа упавшей на голову машиной, разворачиваются личные драмы. Харлан и Мэй изменяют друг другу, не сильно скрываясь, но мучаясь угрызениями совести — их любовь не угасла, подпитываемая общим делом и идеей сохранения наследия любой ценой. Дети, Кейл и Бри, разбираются с собственными микродрамами — старая любовь и старые привычки не отпускают, но семья и тут оказывается важнее всего.
Обаятельные и харизматичные персонажи и актеры, плотное повествование, не перегруженное при всем обилии героев и сюжетных линий, баланс криминального и человеческого – все это делает из «Хейвенпорта» идеальный проект без претензии, но достаточно захватывающий, чтобы разом «проглотить» все восемь эпизодов (благо, на Netflix они по-прежнему выходят все сразу). При этом стоит учесть, что это не просто бездумное развлечение и сериал для просмотра спиной. Бакли получились выпуклыми, и за их движениями, душевными переживаниями и трансформациями довольно занятно наблюдать. В середине в повествование вклинивается еще один занимательный тип, молодой наркобарон в исполнении Тофера Грейса — этакий Эскобар-миллениал (а то и зумер, по своему подходу к делу), чье взаимодействие с классическим бумером Харланом сулит немало веселых эпизодов. Отдельно стоит отметить, что у проекта весьма мощный сценарный и режиссерский состав — тут авторы таких хитов, как «Тед Лассо
», «Беверли-Хиллз 90210
», «Декстер
», «Факультет», «Крик», «Дневники вампира
» и так далее, и тому подобное. Одним словом, за дело взялись профессионалы, по обе стороны экрана, так что сериалу стоит дать шанс — в отличие от героев, авторы не путают берега и точно знают, о чем снимают.
«Хейвенпорт». Трейлер на английском языке
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