Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными

Обзор сериалов >>
27 июня 2025
На платформе Disney+ вышли первые эпизоды мини-сериала «Железное сердце» — нового проекта киновселенной Marvel, в котором место техномагната и супергероя Тони Старка занимает юная чернокожая девушка и изобретательница в исполнении актрисы Доминик Торн. В режиссерском кресле – Саманта Бэйли и Анджела Барнс Гомес, снимавшая «Атланту», а команду сценаристов возглавила Чинака Ходж, в послужном списке которой работа над хитом «Сквозь снег». Актерский состав, под стать главной героине, — молодой, герои – дерзкие, готовые подвинуть поколение старых супергероев, концепция уже проверенная – бывшие изгои и преступники объединяются, чтобы вершить свое правосудие.

«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными

Вундеркинд Рири Уильямс (Торн), поступившая в Массачусетский технологический, когда ее сверстники еще учили таблицу умножения, тратит все свои силы и время, отведенное на учебу, на создание костюма, как у Тони Старка. Денег от стипендии на запчасти не хватает, так что талантливая изобретательница подрабатывает тем, что продает готовые курсовые, дипломные и прочие задания другим студентам. За это ее исключают из университета, и Рири, прихватив недоделанный, но все же функционирующий костюм, в прямом смысле улетает домой в Чикаго. Там ее ждут мама (Кри Саммер) и тяжелые воспоминания о гибели любимого отчима и лучшей подруги Натали, погибших в перестрелке несколько лет назад. А еще новые возможности и предложения работы – на барахолке, где девушка пытается за копейки приобрести запчасти, ей протягивает интригующую визитку некий «кадровик» Джон. И приглашает на встречу, где Рири знакомится с командой ловких и умелых изгоев, задумавших грабить местных богачей. Руководит отрядом в составе сестер-борцух Блад, хакера Пули, поджигательницы Клоуна и технаря Рампейджа загадочный Паркер Роббинс, он же Капюшон (Энтони Рамос), прозванный так из-за магического плаща на плечах (впрочем, природа этого одеяния никому не известна, а сам Паркер мучается болями, надевая его – зато может становиться невидимым и телепортироваться). Предыдущая миссия сорвалась из-за ошибки Рампейджа, так что его изгоняют и берут Рири на его должность, ее костюм и знания очень кстати. Ей же нужны деньги, так что приходится согласиться. Первое дело – взлом нового подземного туннеля, запуск которого угрожает нескольким районам города, а также захват акций компании, его построившей.

Получив аванс, Рири берется за поиски необходимых деталей для костюма, который понадобиться на деле. И выходит на подпольного торговца (Олден Эренрайк), обладающего подозрительно внушительной коллекцией всяких штуковин из вибраниума и прочих нелегальных железок – позднее выяснится, что он не последний человек во вселенной Железного человека и Marvel, а пока благодаря Рири учится отстаивать свои границы. Так же внезапно еще одним спутником главной героини становится встроенный в костюм искусственный интеллект, который, по недосмотру, обретает черты и характер ее погибшей подруги Натали – и с этим не так просто ужиться.

«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными

«Железное сердце» выглядит одновременно и очень марвеловским, и очень актуальным, учитывая преобладание в касте чернокожих актеров. При этом основной плюс сериала, кажется, — его нацеленность на более молодую аудиторию, которая не застала расцвет оригинального Железного человека и которую тоже бы неплохо привлечь к просмотру франшизы, тем более никто из создателей киновселенной не собирается останавливаться. В общем, убивая нескольких зайцев разом, авторы сериала при этом создают весьма увлекательный проект, где есть место и личным, и супергеройским переживаниям, где есть множество неоднозначных персонажей – на глазах явно рождаются будущие злодеи – а технологии, вроде ИИ, без которого теперь уже никуда, плотно вплетены в канву повествования и обретают одновременно трогательные и пугающие черты.

Главная героиня – дерзкая, талантливая, независимая, в меру травмированная, но при этом успевающая после непростой работы заскочить на концерт и пропустить стаканчик с другом детства, предаваясь легкой ностальгии. Остальные также символизируют совершенно иное поколение комикс-героев, даже если основаны на персонажах, созданных десятилетия назад – авторы умело адаптируют характеры, опять же явно потакая запросам современной аудитории и пытаясь предугадать, чего хотят те, кто еще не является адептом Marvel.

«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными

С точки зрения визуального оформления в «Железном сердце» вряд ли удастся отыскать нечто новаторское – ярко, технологично, не более того. Однако само место действия, Чикаго, добавляет вместе с его обитателями некоторый колорит. Так что и саундтрек, и картинка автоматически становятся сочнее, как и персонажи, которые обрастают личными непростыми историями и нетривиальными мотивациями. Уже к финалу третьего эпизода, то есть к середине сериала, обстановка накаляется, конфликт между вчерашними подельниками становится очевидным, а личные переживания больше не спрятать за повседневной суетой. Мир, в котором технологии и старая добрая магия существуют на равных, испытывает его обитателей на прочность – в конце концов, должность нового Железного человека еще нужно заслужить, даже если ты чернокожая женщина.

«Железное сердце». Трейлер №2 на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Андрей (Омск)   28.06.2025 - 19:24
Я тоже буду пытаться смотреть. Хоть и надоедает нынешняя мода ставить во главе сериалов детей. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.06.2025 - 14:04
... :-( ... 100% ... Ужас! Это ж надо было до такого дойти... Рецензия, которую гораздо интереснее почитать, только и спасает, но глянуть новый Marvel (а Marvel'овский ли он? XD)-проект в... читать далее>>
№ 3
Тульский парень   27.06.2025 - 20:21
Прикольную фантастику по комиксам стали превращать в семейные терки. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   27.06.2025 - 17:31
Да уж, с Тони Старком вообще не сравнится. Хотя сама идея неплохая. Если бы не видела оригинал, то возможно посчитала бы сериал хорошим. читать далее>>
№ 1
Никита Е. Никитин   27.06.2025 - 14:05
Ужас какой )) читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара»
Поиск по меткам
Disney+Зарубежные сериалыНаталия Григорьевасупергерои
персоны
Анджела БарнсСаманта БейлиЭнтони РамосКри СаммерДоминик ТорнЧинака ХоджОлден Эренрайк
фильмы
АтлантаЖелезное сердцеСквозь снег

фотографии >>
«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными фотографии
«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными фотографии
«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными фотографии
«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Алфёров
С опозданием стало известно, что на СВО погиб актёр Вадим Алфёров.
Лало Шифрин
26 июня ушёл из жизни композитор Лало Шифрин.
Юрий Мастюгин
26 июня ушёл из жизни режиссёр Юрий Мастюгин.
Валерий Рыбарев
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Рыбарев.
Леонид Гушанский
25 июня ушёл из жизни актёр Леонид Гушанский.

День рождения >>

Кирилл Балобан
Ольга Веникова
Сергей Городничий
Ольга Гришина
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Максим Стоянов
Сергей Фролов
Мария Кончита Алонсо
Гэри Бьюзи
Аманда Донохью
Уилл Кемп
Михалина Ольшанская
Мелора Хардин
Антуан Шаппе
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен