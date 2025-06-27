«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными

На платформе Disney+ вышли первые эпизоды мини-сериала «Железное сердце» — нового проекта киновселенной Marvel, в котором место техномагната и супергероя Тони Старка занимает юная чернокожая девушка и изобретательница в исполнении актрисы Доминик Торн. В режиссерском кресле – Саманта Бэйли и Анджела Барнс Гомес, снимавшая «Атланту», а команду сценаристов возглавила Чинака Ходж, в послужном списке которой работа над хитом «Сквозь снег». Актерский состав, под стать главной героине, — молодой, герои – дерзкие, готовые подвинуть поколение старых супергероев, концепция уже проверенная – бывшие изгои и преступники объединяются, чтобы вершить свое правосудие.
Вундеркинд Рири Уильямс (Торн), поступившая в Массачусетский технологический, когда ее сверстники еще учили таблицу умножения, тратит все свои силы и время, отведенное на учебу, на создание костюма, как у Тони Старка. Денег от стипендии на запчасти не хватает, так что талантливая изобретательница подрабатывает тем, что продает готовые курсовые, дипломные и прочие задания другим студентам. За это ее исключают из университета, и Рири, прихватив недоделанный, но все же функционирующий костюм, в прямом смысле улетает домой в Чикаго. Там ее ждут мама (Кри Саммер
) и тяжелые воспоминания о гибели любимого отчима и лучшей подруги Натали, погибших в перестрелке несколько лет назад. А еще новые возможности и предложения работы – на барахолке, где девушка пытается за копейки приобрести запчасти, ей протягивает интригующую визитку некий «кадровик» Джон. И приглашает на встречу, где Рири знакомится с командой ловких и умелых изгоев, задумавших грабить местных богачей. Руководит отрядом в составе сестер-борцух Блад, хакера Пули, поджигательницы Клоуна и технаря Рампейджа загадочный Паркер Роббинс, он же Капюшон (Энтони Рамос
), прозванный так из-за магического плаща на плечах (впрочем, природа этого одеяния никому не известна, а сам Паркер мучается болями, надевая его – зато может становиться невидимым и телепортироваться). Предыдущая миссия сорвалась из-за ошибки Рампейджа, так что его изгоняют и берут Рири на его должность, ее костюм и знания очень кстати. Ей же нужны деньги, так что приходится согласиться. Первое дело – взлом нового подземного туннеля, запуск которого угрожает нескольким районам города, а также захват акций компании, его построившей.
Получив аванс, Рири берется за поиски необходимых деталей для костюма, который понадобиться на деле. И выходит на подпольного торговца (Олден Эренрайк
), обладающего подозрительно внушительной коллекцией всяких штуковин из вибраниума и прочих нелегальных железок – позднее выяснится, что он не последний человек во вселенной Железного человека и Marvel, а пока благодаря Рири учится отстаивать свои границы. Так же внезапно еще одним спутником главной героини становится встроенный в костюм искусственный интеллект, который, по недосмотру, обретает черты и характер ее погибшей подруги Натали – и с этим не так просто ужиться.
«Железное сердце» выглядит одновременно и очень марвеловским, и очень актуальным, учитывая преобладание в касте чернокожих актеров. При этом основной плюс сериала, кажется, — его нацеленность на более молодую аудиторию, которая не застала расцвет оригинального Железного человека и которую тоже бы неплохо привлечь к просмотру франшизы, тем более никто из создателей киновселенной не собирается останавливаться. В общем, убивая нескольких зайцев разом, авторы сериала при этом создают весьма увлекательный проект, где есть место и личным, и супергеройским переживаниям, где есть множество неоднозначных персонажей – на глазах явно рождаются будущие злодеи – а технологии, вроде ИИ, без которого теперь уже никуда, плотно вплетены в канву повествования и обретают одновременно трогательные и пугающие черты.
Главная героиня – дерзкая, талантливая, независимая, в меру травмированная, но при этом успевающая после непростой работы заскочить на концерт и пропустить стаканчик с другом детства, предаваясь легкой ностальгии. Остальные также символизируют совершенно иное поколение комикс-героев, даже если основаны на персонажах, созданных десятилетия назад – авторы умело адаптируют характеры, опять же явно потакая запросам современной аудитории и пытаясь предугадать, чего хотят те, кто еще не является адептом Marvel.
С точки зрения визуального оформления в «Железном сердце» вряд ли удастся отыскать нечто новаторское – ярко, технологично, не более того. Однако само место действия, Чикаго, добавляет вместе с его обитателями некоторый колорит. Так что и саундтрек, и картинка автоматически становятся сочнее, как и персонажи, которые обрастают личными непростыми историями и нетривиальными мотивациями. Уже к финалу третьего эпизода, то есть к середине сериала, обстановка накаляется, конфликт между вчерашними подельниками становится очевидным, а личные переживания больше не спрятать за повседневной суетой. Мир, в котором технологии и старая добрая магия существуют на равных, испытывает его обитателей на прочность – в конце концов, должность нового Железного человека еще нужно заслужить, даже если ты чернокожая женщина.
«Железное сердце». Трейлер №2 на английском языке
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