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«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

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28 июня 2025
Детективный жанр остается одним из самых популярных в отечественных сериалах. Однако в разнообразии проектов легко запутаться. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви мы решили выбрать 10 новейших российских детективов, с которыми можно скоротать не самые теплые вечера холодного лета 2025 года.

Вторая семья

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«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Старший следователь Ольга Крапивина (Карина Андоленко) много лет успешно работает в Москве, хотя по-прежнему не может забыть о травмах прошлого: в юности Ольга стала жертвой маньяка, от которого родила сына, однако последний не знает, кто его отец. Крапивина не готова сближаться с мужчинами, поэтому когда ее начальник и по совместительству любовник Юрий Рыбасон (Сергей Комаров) делает ей предложение руки и сердца, она отказывается, а Рыбасон в попытках ее наказать отправляет Ольгу на ее малую родину – в нижегородский Дзержинск, где появилась банда глухонемых грабителей, нападающих на инкассаторов. В Дзержинске, вызывающим у Крапивиной тяжелые психологические эмоции, расследование она ведет с начальником местного уголовного розыска Вадимом Тороповым, который всех своих оперативников считает настоящей семьей.

Сериал режиссера Максима КубринскогоШаман», «Майор и Меймун») сразу же уходит от классической арки большинства отечественных проектов, выводя на первый план сильную героиню, пережившую насилие, и жанровой историей, скорее, привлекая зрителей к объемной драме, сконцентрированной на сложных отношениях, когда и семья, и дружба могут быть «поневоле», исходя из обстоятельств. Детективная интрига, впрочем, тоже держится практически до последней серии, предлагая поклонникам жанра неожиданный «крючок» в каждом эпизоде и ведя по ложному следу каждого из героев «Второй семьи».

Два капитана


«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Константина Романова (Антон Даниленко) из московского Следственного комитета за ссору с начальством понижают до капитана и переводят в небольшой город Белкин. Там капитанские лычки получает молодая оперативница Катя Миронова (Олеся Фаттахова), раньше занимавшаяся розыском пропавших вещей. Для начала им предстоит расследовать дело, которое столичный гость привозит буквально с собой. На его самолете (Екатеринбург — Белкин) засыпают оба пилота (один в итоге не проснется), а пассажир в возрасте умирает от сердечного приступа во время аварийной посадки (которую проводит доблестный капитан).

Невероятные похождения московского следователя — новый проект режиссера Дениса Елеонского и сценаристки Екатерины Скидановой, посвятивших шесть лет франшизе «Некрасивая подружка». Легендарный Романов, поймавший «борисовского маньяка», мгновенно очаровывает вдумчивостью и героизмом весь город (от официанток до старших по званию), а терпение к окружающим уравновешивает мизогинными присказками («Всё-таки женщины могут страдать и думать одновременно»). Впрочем, в Белкине это как раз норма (Миронову не шпыняет только ленивый), а вот к московским ноу-хау, вроде формирования разных версий и вырезания силуэтов подозреваемых, местные сотрудники оказываются не готовы. Драматическая линия пришлого капитана осложняется ссорой с возлюбленной, оставшейся в Москве, а также особым пиететом к покойному летчику Миронову — отцу капитана Кати, вероятно, заменившему следователю отцовскую фигуру. Преступлений в Белкине тоже выше крыши: сериал продлили на второй сезон.

Дуплет


«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Сексапильную и знающую себе цену работницу московского Следственного комитета Анну Горбачеву (Наталья Ионова) из-за любовной связи с полковником Филаретовым (Илья Шакунов) переводят в Петербург, где преступлений хватает не на один криминальный сериал. Рабочее пространство умелице влиять на мужчин и добиваться от них нужного приходится делить с однофамилицей Марией Горбачевой (Валентина Муравская), у которой на работе наступила полоса невезения. Обезвреживая подозреваемого, она применила оружие, но пистолета у убитого не нашли, и теперь оперативнице грозит служебная проверка и отстранение от дела. Навязанная соседка ее раздражает, тем более что по паспорту они оказываются полные тезки – Марианны Михайловны Горбачевы. Но это не самое невероятное совпадение, гораздо хуже, что они – родные по отцу сестры, не подозревавшие о существовании друг друга. Теперь, вопреки разным жизненным приоритетам и характерам, им придется стать еще и напарницами, совместно расследуя всевозможные убийства и собственную историю.

Преступления и следственные мероприятия – по одному делу на серию – не самая любопытная часть «Дуплета», гораздо интереснее следить за меняющимися отношениями сестер, которые, вопреки взаимной неприязни, периодически выручают друг друга из бед, а в работе дополняют, потому что действуют абсолютно разными методами. Мария – честная, неподкупная, малость огрубевшая полицейская, привыкла пахать: вести допросы, преследования, выезжать на новые дела безотлагательно. Анна, в короткой юбке и шпильках, сублимирующая представления питерцев о типичной москвичке, хоть и убегает блевать при виде трупов, умеет блефовать, хитрить, находить особый подход к людям, не только к мужчинам. Женский полицейский тандем – отличная и крепкая альтернатива напарницкой теме в детективах. На втором плане тоже есть заметные женские образы. Мужчины – начальники ли, стажеры, коллеги или преступники – оттеснены на второй план даже когда убийство происходит в мужской раздевалке. Тематика затрагиваемых вопросов сериала тоже выявляет женский акцент – речь пойдет о насилии, мужских изменах, преступлениях на почве ревности и страсти и, разумеется, о женской конкуренции и женской дружбе, сестринстве. В режиссерском кресле тоже женщина – Анастасия Чашина.

Злые люди


«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Обезумевший бродяжка истыкал ножичком рабочих в портовых складах и чуть не пришиб топором царского оперуполномоченного Девяткина (Олег Гаас). Во дворе аптеки болтается в петле замученный провизор Бомбель, продававший на сторону кокаин. Банда дядьки Битюга закупает оружие и планирует брать фабричную кассу. Работы у царского сыщика Алексея Лыкова (Петр Рыков), невпроворот, а тут еще и новая напасть — в своем особняке убит влиятельный дворянин Нефедьев. Коронер находит во рту покойного красную ленту — фирменный знак деструктивной секты, скрывающейся от властей в удаленных губернских деревнях. Но если бы все было так просто — одними только сектантами из пригорода история не обойдется. Повязаны в ней люди из самых разных социальных классов: от рядовых бандитов до невидимых кукловодов, засевших в городской управе.

Историко-детективный сериал режиссера Кима Дружинина основан на рассказах нижегородского писателя и краеведа Николая Свечина «Хроники сыска» — краеведчески достоверного среза страхов, которыми жили нижегородцы. С криминальной жизнью в Нижнем все в порядке, есть преступления на любой вкус. Дореволюционный процедурал берется провести зрителя по самым фактурным локациям старого города, изобразив картину жизни незадолго до революции. Чистенький полицейский офис, в котором мучается от приступов мигрени начальник Лыкова Павел Благово (Александр Лыков), сменяется грязным портовым складом, пыльной заводской проходной и полуподвальным шалманом, где дым коромыслом. Обеззараженный холерный госпиталь соседствует с мрачным кладбищем, дворянские гнезда — с ночлежками печальных ханыг. В сюжетной мишуре: кроется гуманистическая мысль: ни один человек не рождается злым, но становится таким из-за обиды на мир. И если верхи в дорогих особняках не ослабят давление на низы в трущобах, вся конструкция жизни взорвется, не выдержав напряжения внутренних пружин. И тогда уже не будет ни ярмарки, ни завода. И вообще ничего не будет — только бардак и холера.

Читать «Злые люди» — дистиллированный детектив об изнанке Кармана России

Оперативная память

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«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Андрей Филиппович Багрышев (Андрей Смоляков) – суровый майор оперативного розыска, пользующийся авторитетом у коллег. Через несколько месяцев ему предстоит уйти на пенсию, но Багрышева пугает не это, а память, которую он постепенно теряет из-за диагностированной болезни Альцгеймера. Коллегам и начальству он, впрочем, о своих проблемах со здоровьем не рассказывает. Так что ему как опытному оперативнику поручают стажера Юру Соломатина (Кузьма Сапрыкин) – отличника академии, рвущегося раскрывать настоящие дела, но вместо этого сталкивающегося с не самым разговорчивым наставником. К тому же Багрышев недоволен знаниями Соломатина – стажер может по памяти процитировать чуть не все законы, но о настоящей работе в поле имеет смутное представление. «Оперативник всегда возвращается на место преступления», – говорит Андрей Филиппович. Как и преступник.

Первое же дело, впрочем, раскрывает Соломатина с вполне профессиональной стороны – он, оказывается, обладает не только обширной теоретической базой, но и смекалкой, и логикой мышления. И так ниточка доводов напарников приводит от одного случайно обнаруженного неподалеку от озера трупа сразу к нескольким погибшим в разное время девушкам. Причем почерк убийств напоминает маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Теперь дело майора – все-таки докопаться до истины, не забыв, что в его состоянии непросто, детали, способные привести к преступнику. А миссия стажера – помочь наставнику сохранить остатки разума.

Читать Помнить как преступник: рецензия на «Оперативную память»

Первый отдел

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«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Полковник юстиции Юрий Брагин (Иван Колесников) — редкий на современном ТВ образ благополучного сотрудника. Утром он завтракает чем-нибудь полезным, выпивает чашечку кофе и, чмокнув жену (Елена Вожакина) в щеку, отбывает «на Мойку» — то бишь в главное следственное управление по Санкт-Петербургу. Начальство не нарадуется гениальности героя, который может распутать дело, не выходя из кабинета. Раздав указания и хладнокровно проведя допросы, Брагин уже подшивает дело для передачи в суд. Время поджимает, на всё про всё ему две серии – именно столько отводится на расследования очередного преступления против личности. А ведь еще по пути необходимо совершить неурочный подвиг. Следователя иногда терзают приступы героизма, и он один, без оружия, бросается спасать попавшегося ему на глаза потерпевшего.

Новый сезон «Первого отдела», который вышел в этом году, с виду не слишком выделяющийся процедурал о ловле преступного элемента на улицах Петербурга. Всё довольно стерильно: порядочные сотрудники полиции и Следственного комитета дружно ловят злодеев, взяток не берут, водки пьют в меру... Зацепиться было бы не за что, если бы в проекте не обнаружился один из самых комфортных бромансов в российских детективах. Где-то неподалеку от совершения злодейства бродит давний друг Брагина, оперуполномоченный Михаил Шибанов (Сергей Жарков). В отличие от коллеги из смежной структуры, опер дома бывает только по большим праздникам, а подпитывается шавермой из ларька. Да и на работе, несмотря на очевидные таланты к сыскному делу, на Шибанова огрызаются все кому не лень. Тандем очень правильного следователя и справедливого, но как есть бедового (к тому же, традиционно пьющего) мента — элегантный маневр по сохранению динамики. Когда Брагин и Шибанов не ловят преступников, они занимаются чем-то всерьез интересным: ругаются по пустякам, выезжают на шашлыки и спорят о неразрешимых проблемах взаимодействия ведомств. За их отношения переживаешь сильнее, чем за успех борьбы с преступностью.

Читать Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»

Разящий луч


«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Физики бывшими не бывают — даже сменив лабораторные изыскания на незаконную деятельность валютчика, Ким Никаноров (Иван Колесников) продолжает мечтать о великих открытиях. Научное прошлое и несвойственная «антисоветскому элементу» порядочность спасает его от судьбы легендарно подпольного коммерсанта Яна Рокотова: пойманный с пачками долларов в карманах, неудавшийся аспирант по советскому закону должен быть приставлен к стенке, но вездесущее КГБ предлагает способ избежать высшей меры. Никаноров становится сексотом разведки и работать будет как раз по профилю — бороться с американской резидентурой, мечтающей завладеть секретами новейшего советского лазера.

Режиссер Алексей МурадовЧернобыль», «Снайпер. Офицер СМЕРШ») продолжает работать в комфортной для себя творческой среде — в «Разящем луче» вовсю ширится современный телевизионный ретродетектив, для бодрости еще и замешанный на шпионском материале. Хитроумные агенты ЦРУ прячутся под каждым московским кустом и облизываются на государственную тайну. Защищают народное достояние (на кону — ни много ни мало, будущее советской ПВО) неулыбчивые офицеры в штатском и примкнувшие к ним фарцовщики — им тоже, как выясняется, не чужд патриотизм. Сериал, привлекающий не столько советскими интерьерами (пережив несколько сезонов «Мосгаза», им уже не удивляешься), сколько неожиданными актерскими работами: Колесников предстает в нетипичном для себя амплуа антигероя, а Дарья Мороз – в образе железной леди, у которой по струнке ходит вся брутальная американская военщина.

Ронин


«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Командир СОБРовского спецназа Иван Доронин (от фамилии и прозвище, вынесенное в заглавие сериала) узнает о смерти бывшей жены, с которой не общался уже много лет. И срывается из Петербурга на родину — в затерянный посередь непроходимых сибирских лесов поселок Медвежье. Поездка обещала быть краткосрочной: всего-то нужно забрать сына Мишу. Но череда свалившихся на Ронина обстоятельств вынуждает задержаться в глуши надолго: сначала приходится подменять престарелого отчима — угодившего в больницу местного почтальона. Потом — решить судьбу еще одного ребенка умершей супруги, о котором спецназовец ничего не знал. Ну и походя избавить родные края от специфической таежной преступности: в краю, где власть бесконечно коррумпирована, а правоохранительные органы представлены только неопытным участковым, разномастным бандитам живется уж слишком вольготно.

«Ронин» по всем признакам — типичный питерский сериал про бандитов и ментов «на выезде», в котором Дмитрий Паламарчук сурово творит справедливость по законам добра и красоты. Однако географическое положение действительно привносит в устоявшуюся формулу долгожданное сценарное разнообразие, недоступное «Невскому» или «Первому отделу»: изнеженные столичные правоохранители в сибирские леса не ходят, а потому и знать не знают о браконьерах, контрабандистах и прочих джентльменах удачи с винтовкой на плече. Только Доронин, по заветам «Участка» и «Деревенского детектива», за порядок в глубинной России и отвечает.

Спасатель

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«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Детективный мини-сериал про капитана МЧС Николая Немова (Олег Назаров), который может собраться на вызов за 47 секунд и стремится спасти каждого, замещая работой свои собственные проблемы. Шесть лет назад в Старо-Шахтянске Немов вместе с группой подростков, в числе которых была его дочь Дина и ее жених Глеб, отдыхал в палатках на озере. Он строго-настрого запретил ребятам идти в заброшенную шахту, но те, естественно, не послушали совет взрослого и ночью отправились туда играть импровизированную свадьбу Дины и Глеба. Подростки застряли в шахте, но Немов пришел на помощь и спас почти всех – кроме Глеба. Дочь разорвала все отношения с Николаем, а помимо этого обиду на спасателя затаил и отец Глеба, который спустя годы стал одним из самых влиятельных людей Старо-Шахтянска.

Немов уехал из города, но решил вернуться на свадьбу дочери в надежде наладить с ней отношения. Впрочем, и этой свадьбе не суждено состояться. Утром перед бракосочетанием пропадает подруга Дины Лиза, которая должна быть свидетельницей. Попытки отыскать девушку приводят к автобусной остановке, где Лизу обнаруживают мертвой. Дина уверена, что на ней проклятье, в городке творятся очень странные дела, а спасатель Немов затевает собственное расследование, которое, конечно, не устраивает местные власти, хранящие свои тайны.

Темная лошадка


«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

Олег Дронов (Кирилл Плетнев) — изобретательный авантюрист, специализирующийся на экономических преступлениях. Капитан Алексей Кутик (Владимир Селезнёв) — смекалистый и честный следователь, чья принципиальность раздражает коллег и правонарушителей. Именно он задерживает неуловимого афериста, за которым уже долгое время бегает команда Следственного комитета во главе с подполковником Василием Трегубом (Олег Чернов). Правда, неуемного Дронова, способного найти подход даже к фонарному столбу, еще нужно доставить в Москву, что оказывается не так-то просто: 300 километров с наручниками до столицы — дорога неблизкая, так еще и на каждом шагу что-то случается (то мотор откажет, то у стажера приключится аппендицит).

Ироничная криминальная драма Станислава НазироваДублер», «Счастливы вместе»), где пара антиподов, как в «Зеленой книге», сталкивается друг с другом и непредвиденным испытаниями. Дронов пытается научить Кутика хитрости, тот — привить задержанному азы морали. Для полноты картины в сюжете фигурируют Артем (Максим Карушев из «Лихих»), предположительно, сын Алексея, и новый лейтенант СК Екатерина Шевченко (Екатерина Олькина), которую Трегуб и компания поначалу принимают в штыки (якобы из-за отсутствия опыта, но девушка быстро заявляет о себе).

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№ 2
Antea13 (Оренбург)   28.06.2025 - 15:55
Год, конечно, тухлый на премьеры, но собрать самый трешак? Где Блонды, Белая полоса?И разве Первый отдел вышел не осенью? читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.06.2025 - 14:04
Спасибо. Посмотрели. Скоротали. Теперь ждем очередную подборку «ТОП-10 новых...» для оставшихся двух месяцев лета "сижуисмотрюдома", с сериалами из которой можно будет скоротать, возможно, не... читать далее>>
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