«Игра в кальмара 3»: В бой идет один младенец

На Netflix вышел третий сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара» — спустя полгода после премьеры второй части, которая оборвалась на самом интересном. Новая игра — в самом разгаре, и в ней снова принимает главный герой и победитель первого сезона: номер 456, он же Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ), вернувшийся, чтобы разоблачить организаторов и остановить жестокие развлечения. В финале второй главы некоторые игроки поднимают бунт, который заканчивается кровавой расправой, а для зрителя – разоблачением одного из злодеев. Новый номер 001, как и в прошлый раз, непосредственно связан с организацией игры, только в этот раз Ки Хун сближается с Ведущим (Ли Бен Хон). В суматохе покинув игровое пространство, пристрелив по пути нескольких бунтовщиков и надев черную маску, он встречает зрителей — богачей, делающих ставки на то, какой номер в итоге выживет и заберет выигрыш.
События развиваются всё стремительнее: «Игра в кальмара
» с каждой серией набирает темп, а количество выбывших после каждой новой партии исчисляется десятками – так что запомнить кого-то, кроме самых основных персонажей, у зрителей почти нет шансов. Впрочем, и вроде бы протагонистов авторы не щадят: к экватору существенно меняется расстановка сил, а фокус — смещается на тех, кто оставался в относительной тени. Кульминационным моментом можно считать рождение младенца прямо во время одного из испытаний – беременная номер 222 (Чо Юри
) выполняет этот смертельный номер, пока остальные участники, разделенные на две команды, играют в прятки, пытаясь убить друг друга. Новорожденная малышка формально становится участницей и претенденткой на приз, что не всем приходится по душе – но явно увлечет зрителей, так как это уж точно что-то новенькое.
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Что касается самих испытаний, то это по-прежнему интерпретация детских игр: помимо пряток, героев ждет, например, огромная скакалка, раскачивающаяся над пропастью. Авторы сериала как могут экспериментируют с видеорядом, иногда добиваясь практически эффекта присутствия благодаря съемкам будто бы от первого лица. Сюжетных линий при этом вновь несколько: пока игроки борются за жизнь и деньги, среди их противников – охранников в масках и розовых костюмах – набирает обороты свое восстание, устроенное беженкой из Северной Кореи (Пак Кю Ен
), проникшей в ряды организаторов и пытающейся развалить систему изнутри ради своих целей. И это еще далеко не всё. Ведущий и гости в масках наблюдают за происходящим с безопасного расстояния, попивая дорогое игристое и шутливо рассуждая, кто же выживет, – каждая новая смерть вызывает восторг и подогревает азарт. Тем временем за пределами острова продолжает миссию полицейский Чун Хо (Ви Ха Джун
) – брат Ведущего, объединившийся с номером 456 и пытающимся разоблачить создателей игры, вопреки всем попыткам остановить поиски.
Чем ближе к финалу, тем изощреннее вызовы на пути героев. Концепция сериала не изменилась с первого сезона, однако внимание удерживается за счет внутренней динамики сюжета: твисты следуют один за другим, моральные дилеммы становятся всё более неразрешимыми, а персонажи удивляют уровнем циничности. Выживают не сильнейшие, а беспринципнейшие, что есть остается основным месседжем проекта – наряду с пронизывающей весь сериал очевидной критикой современного общества, доводящего людей до отчаяния и максимального расчеловечивания. 456 несчастных вновь и вновь соглашаются на «игру» не от хорошей жизни: тут и космические долги, и зависимости всех мастей, и депрессии, и попытки встать с колен, оттолкнувшись ото дна, на которое каждый упал в одиночестве и без какой-либо поддержки извне.
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Главный герой Ки Хун превращается к финалу практически в супермена, которому под силу любое испытание. Куда страшнее, что по этой же причине он может в любой момент вылететь и погибнуть, так как окружающие маргиналы, алчущие победы и большого куша, раздражены присутствием экс-победителя. Тем более — его неуязвимостью и обособленностью. Он выше их в моральном смысле, что не проговаривается, но интуитивно приводит в бешенство многих претендентов. Впрочем, есть и не менее интересные персонажи, вроде молодого криптоавантюриста-ютубера в бегах. Труса, чье испытание – не в игровых комнатах во время состязаний. Он – отец того самого младенца, и в нем борются желание спасти ребенка с матерью — и страх. Большую часть действа сильнее оказывается последнее, но будто бы и эта арка сулит неожиданный финал. Как и тот факт, что к последней игре в живых остается лишь одна женщина, и ей всего пару дней от роду.
«Игра в кальмара». 3 сезон. Трейлер №2 с английскими субтитрами
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