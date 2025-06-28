«Игра в кальмара 3»: В бой идет один младенец

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От «Призрака в доспехах» до «Эта фарфоровая кукла влюбилась»

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

«Вторая семья» не без «Злых людей»: 10 новых российских детективов

27 июня

«Железное сердце»: У нас есть свой Тони Старк, с вибраниумом и черными

Новый сериал Marvel, где преемница Железного человека и другие молодые гении уничтожают богачей