Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

В Японии летний сезон на телевидении отсчитывают с начала июля, а школьные каникулы начинаются только 20 числа. Еще через три дня начинается период под название Большая жара, что неплохо характеризует лавину новинок, которая нас ждет в следующие три месяца. Мы собрали для вас два десятка интересных аниме: эфирные сериалы и кинотеатральные премьеры, от долгоиграющих хитов до громких новинок. О многих проектах вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто ждет, чтобы сезоны выходили целиком, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за весну, зиму и осень, или рецензии на самые громкие/интересные проекты настоящего и прошлого.
NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке: даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с прошлого сезона или просто не влезли в выборку. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!
Где смотреть: Crunchyroll
С далекой планеты счастья на Землю прибывает пришелец, напоминающий маленького осьминожку. У него есть простая, но благородная цель: подарить радость как можно большему числу обитателей новой для него территории. Первой же целью становится четвероклашка Сидзука, вот только с ней не всё так просто: девочка в глубокой депрессии из-за постоянной травли в школе и проблем дома. Такопи (как его назвала девочка) не собирается опускать щупальца и приложит все усилия, лишь бы добиться улыбки новой знакомой.
Экранизация известной и невероятно мрачной манги Taizan 5
обещает за шесть эпизодов погрузить зрителей на самое дно. Нагонять безысходность будет режиссер Синъя Иино
, уже отметившийся давящим аниме «Созданный в Бездне
». Для студии Enishiya
это первая попытка длинной и целостной истории — прежде они ограничивались рекламой и короткими музыкальными видео.
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«Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца
Где смотреть: —
Страдающий бессонницей школьник Ко
встречает бойкую вампирессу Надзуну
, которая предлагает обратить его, чтобы наслаждаться ночными бдениями вечность. Правда, для этого юноше нужно в нее влюбиться, а еще — не стать добычей других вампириц или экстравагантной следовательницы Анко Угуису
, охотящейся на кровопийц.
Остроумная вампирская
мелодрама сохраняет ключевые козыри: опенинг Mirage
вновь исполняет хип-хоп-дуэт Creepy Nuts
, за режиссуру отвечает Томоюки Итамура
(«Истории монстров
», «Я хочу съесть твою поджелудочную
»), а производством занимается студия Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Котаро живет один
»). Сэйю Ко и Надзуны — Гэн Сато
(Мару
из «Иллюзии рая
») и Сора Амамия
(Элиза из «Прозы бродячих псов
»).
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Похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»
«Дандадан» (сезон 2) — с 4 июля
Где смотреть: Crunchyroll, Netflix
▶ Смотреть онлайн
Внучка медиума Момо Аясэ
и застенчивый школьник Кэн Такакура
, в нагрузку к имени легендарного актера получивший силы демоницы по прозвищу Турбо-Бабка
, отправляются на окраину Камигоэ. Их цель — помочь Дзину
, другу детства Момо, избавиться от навязчивого духа. Только новая угроза оказывается куда опаснее, чем всё, с чем героям сталкивались прежде.
Второй сезон подхватывает сюжет ровно там, где студия Science SARU
(«Ину-о
», «Твой цвет
») оставила повествование шесть месяцев назад. Продолжением главного хита 2024-го
теперь руководит не только режиссер Фуга Ямасиро
(«Руки прочь от кинокружка!
»), но и Абель Гонгора
, создавший вирусный опенинг
сериала. В роли Момо — по-прежнему Сион Вакаяма
(Такина Иноуэ из «Ликорис Рекойл
»), а Кэна озвучивает Нацуки Ханаэ
(Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов
»).
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«Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет
Где смотреть: фильм — в прокате, сериал — на Кинопоиске, Иви, Crunchyroll
«Гачиакута». Трейлер №2
Рудо, и без того живший в трущобах, оказался на самом дне. Его буквально скинули в Бездну за убийство отчима, которое он не совершал. Там парнишка узнает, что всё это время жил на парящем острове, а теперь оказался в реальном мире, превращенном в свалку. Безостановочное захламление привело к возникновению мусорных тварей, сражаться с которыми могут только те, кто способен пробудить души в вещах. К ним-то и прибивается Рудо в надежде вернуться обратно и доказать невиновность.
Мангака Кэй Урана
, в прошлом ассистентка Ацуси Окубо
(«Пожиратель душ
», «Пламенная бригада пожарных
»), почерпнула у наставника невероятный визуальный стиль, который старательно перенесла и в «Гатиакуту». Уже по трейлерам видно, что студия Bones Film
(«Моя геройская академия: Вне закона
», OVA «Скейт: Бесконечность
») щепетильно сохранила арт первоисточника. Не в последнюю очередь благодаря режиссеру Фумихику Сугануме
(«Патруль времени Бона
»). Первые два эпизода можно будет увидеть в российских кинотеатрах на большом экране с 4 июля, а уже с 6 числа сериал начнет выходить на отечественных стримингах (вместе со всем миром).
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Это всего лишь конец света: аниме в постапокалиптических мирах
Где смотреть: Crunchyroll
«Эта фарфоровая кукла влюбилась». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами
Марин Китагава
— наиболее яркая девушка в классе, а Вакана Годзё
— самый незаметный парень в школе. Она обожает косплей, он — кукол хина-нингё. Когда девушка узнает о швейных талантах скромника, то просит его помочь с костюмами для фотосессий и выставок. Следом — погружение в мир нарядов, романтики и давней фантазии о том, как популярная красавица влюбляется в тихоню.
Над ромкомом снова трудится режиссер Кэйсукэ Синохара
(эпизоды «Рок-тихони!
»), а за анимацию отвечает студии CloverWorks
(«Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
», «Ветролом
»). Сэйю Марин и Ваканы прежние: Хина Сугута
(Савагути из «Котаро живет один
») и Сёя Исигэ
(Эш из «Нежити и Неудачи
»).
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«Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем
Где смотреть: Netflix
«Лето, когда погас свет». Тизер с русскими субтитрами
В небольшой деревушке пропадает старшеклассник Хикару Индо. Через неделю он возвращается как ни в чем ни бывало, но его лучший друг Ёсики Цудзинака замечает, что с парнем что-то не так: память о прошлом на месте, внешность та же, а вот поведение как-то радикально отличается. Еще и в окрестностях начинают происходить странные и пугающие события.
Хоррор-мангу Рэн(а) Мокумоку
взялась снимать студия Cygames Pictures
(«Апокалипсис: Отель
»), у руля — Рёхэй Такэсита
(эпизоды «Повести о доме Тайра
»). Сэйю для Хикару выбрали крайне удачно: загадочную сущность в умершем юноше озвучит Сюитиро Умэда
, ранее подаривший голос другому нелюдю — Кэну Канэки из «Токийского Гуля
».
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«Игра в прятки» — городской хоррор от режиссера «Токийского гуля»
Где смотреть: Crunchyroll
Клиенты гостиниц класса «люкс» привыкли к первоклассному сервису и исполнению любой прихоти. Сара Хайдзаки и Икуро Хоси пошли дальше: они открыли отель специально для киллеров. Здесь в прайс включены не только завтраки и уборка, но и новое оружие, ликвидация улик и свежие фальшивые документы. Тем не менее запросы ассасинов могут обескуражить даже самых подготовленных асов гостиничного бизнеса.
Новый проект студии Bridge
(«Королевский репетитор
», «Шаман Кинг: Цветы
»), чьим постановщиком выступил Тэцуро Амино
(«Городской охотник
»). Голосом Икуро Хоси стал Юсукэ Кобаяси
(Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна
»), а Сару Хайдзаки воплотила Хинано Сирахама
(роль второго плана в «Незнакомцах в другой жизни
»).
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«Консьерж универмага «Арктика» — рождественская сказка о необычном магазине
«Город» — с 7 июля
Где смотреть: —
Нагумо приехала учиться в новый для себя город и сразу столкнулась с финансовыми проблемами. Решить их не так-то просто: друзья в долг не дают, воровать не хочется, а работа будет потенциально отнимать время, нужное на учебу и изучение удивительных окрестностей. Безумных ситуаций и знакомств вокруг — выше крыши.
За гэг-мангу Кэйити Арави
(«Мелочи жизни
») взялась студия Kyoto Animation
(«Форма голоса
», «Вайолет Эвергарден
»), что гарантирует сохранение фирменной атмосферы с абсурдистским юмором и остроумным визуалом. Адаптацию поручили режиссеру Таити Исидатэ
(«По ту сторону границы
»), а голос Нагумо подарила Микако Комацу
(Киноварь из «Страны самоцветов
» и Айдзава из «Сада изящных слов
»).
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«История любви Тамако» — романтичная повседневность Наоко Ямады
Где смотреть: Crunchyroll
Человечество столкнулось с новым опасным вирусом: все, кто дотронется до очаровательных, но кровожадных котиков, сами превратятся в одного из них. Среди выживших оказывается спец по обладателям усов, лап и хвоста Кунаги, вот только он ничего не помнит о прошлом, да и помогут ли его знания перед лицом КОТастрофы?
Юмористическую мангу о котце (sic!) света экранизирует легендарный Такаси Миикэ
(«Онимуся
», «Ичи-киллер
», «Страшная воля богов
»), а за рисованием усатых-полосатых занимались умельцы студии OLM
(«Монолог фармацевта
», «Необычное такси
»). Кунаги озвучил Масааки Мидзунака
(Кэйсукэ Бадзи из «Токийских мстителей
»).
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Мертвый сезон: как возник и менялся современный зомби-хоррор
Где смотреть: Crunchyroll
Иори Китахара
уже погрузился в безумства студенческой жизни с посещением дайвинг-клуба. Привычные будни, где непростую жизнь осложняет алкоголь, нарушает внезапное письмо от сестренки Сиори: та планирует навестить брата и узнать, как проходит адаптация на новом месте. Естественно, на этом приключения не закончатся — впереди получение новой плавательной лицензии и другие увлекательные истории!
Неожиданное (спустя шесть лет) возвращение безумной комедии. У руля всё та же команда: снимает Синдзи Такамацу
(«Я — Сакамото, а что?
»), а за плавность погружения отвечает студия Zero-G
(«Небесное вторжение
»). Иори по-прежнему озвучивает Юма Утида
(Мэгуми Фусигуро из «Магической битвы
»), а его «заклятого друга» Кохэя Имамуру
— Рёхэй Кимура
(Аюму Горики из «Необычного такси
»).
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«Необъятный океан» — комедия о принятии себя при помощи дайвинга
Где смотреть: —
Новые приключения падших ангелов Пэнти и Стокинг (они же Труська и Чулко). Первый сезон закончился на неожиданной ноте: одна из героинь оказалась демоном, так что ждем развития этой истории. К тому же каст пополнится двумя новыми ангелами — Полиэстером и Полиуретаном!
Отвязная комедия для взрослых сохранила авторский состав: режиссер — Хироюки Имаиси
(«Убей или умри
»), Пэнти озвучивает Ариса Огасавара
(Сома Перис из «Мобильного воина Гандама 00
»), Стокинг — Мария Исэ
(Зерие из «Фрирен
»). Из нового разве что студия: вместо Gainax
производство перекочевало на Trigger
(«Гридмен
», «Подземелье вкусностей
»).
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«Розовые сестры» — аниме, наделавшее шума в 90-е
Где смотреть: в кинотеатрах
17-летняя Макото
вот-вот закончит школу, но совсем не представляет, что делать дальше. Пока ей больше всего нравится зависать после уроков с друзьями Коскэ
и Тиаки
, которые в нее влюблены (но не решаются это озвучить). В один полный неприятностей день Макото понимает, что может путешествовать во времени, и начинает использовать «суперсилу», чтобы исправить самые незначительные и мелкие жизненные ошибки.
Захватывающая история взросления — едва ли не первый по-настоящему авторский проект Мамору Хосоды
(«Ученик чудовища
», «Красавица и дракон
»). Экранизацией романа Ясутаки Цуцуи
(«Паприка
») режиссер занимался в стенах легендарной
студии Madhouse
(«Манускрипт ниндзя
», «Ангелы ада
»). Голос Макото подарила актриса Рииса Нака
, которая чаще работает в игровом кино (что не помешало ей недавно озвучить Эмили
в «Воображаемом
»).
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«Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления
Где смотреть: Netflix
Прославленный киллер Таро Сакамото отошел от дел, чтобы наслаждаться тихой спокойной жизнью с женой и дочерью под сенью семейного магазинчика. Однако криминальное прошлое не сдается без боя: сначала за голову Сакамото объявили баснословную награду, а теперь по его следу идет пятерка самых кровожадных убийц планеты.
Продолжение комедийного хита создавалось в стенах TMS Entertainment
(«Очень приятно, Бог
», «Девушка на час
») под руководством Масаки Ватанабэ
(«Бармен
»). В роли Таро Сакамото — Томокадзу Сугита
(Исобэян из «Мертвых-мертвых демонов
», Хайдзимэ Кудо из сериала «Обычный роман в Коулуне
»).
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«Мой домашний герой» — криминальная драма о семье против якудза
Где смотреть: Disney+
В не слишком светлом будущем юноша по имени Гир, лудоман Белый Медведь и наделенный четырьмя личностями робот Qu-0213 промышляют тем, что возвращают людям утраченные реликвии. Правда, заказ от таинственной девушки Ноа оборачивается катастрофой планетарного масштаба. Теперь судьба мира — в руках троицы, которая едва сводила концы с концами и без преследования влиятельными организациями.
Новый оригинальный проект южнокорейского режиссера Пак Сон Ху
(«Магическая битва 0
», «Ниндзя Камуи
»), который смастерила его студия E&H Production
(«Рамэнная рыжего кота
», «Монстры: Сто три милости
»). Сэйю Гира — Марина Иноуэ
(Армин Арлет из «Атаки титанов
»).
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«Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести Пак Сон Ху
«Кайдзю №8» (сезон 2) — с 19 июля
Где смотреть: Crunchyroll
«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами
Кафка Хибино
— 32-летний уборщик, который с детства мечтал защищать Японию от чудовищ, а в итоге убирает их останки с улиц Токио. Внезапно у него появляется шанс вступить в ряды Сил самообороны: призывной возраст поднимают, а силенок у энтузиаста прибавляется благодаря... заражению кайдзю-паразитом. Теперь Кафка может превращаться в могучее чудище, получившее звание «кайдзю №8» (порядковые номера выдают только самым могучим тварям). Во втором сезоне Хибино уже не будет вести двойную жизнь, но продолжит сомневаться, кто же он — человек или монстр. Тем временем степень угрозы со стороны полноценных чудовищ возрастает.
Сёнэн
-манга Наоя Мацумото
стала одним из хитов Jump+ в 2020-м, а недавно подошла
к концу. Зато экранизация от студии Production I.G
(«Психопаспорт
», «Триплексоголик
») только набирает обороты: перед вторым сезоном в японский прокат выпустили фильм-компиляцию «Миссия разведка
» и спецэпизод «Выходной Хосины
» (онлайн-релиз намечен на 5 июля). За постановку новых серий отвечает Сигэюки Мия
, работавший над первым сезоном, а Кафку, очнувшегося после тревожного сна, озвучивает Масая Фукуниси
(Сумида из «Голубого периода
», Хидэбо из «Куда едет поезд Судного дня?
»).
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«Кайдзю №8» — циклопическая комедия о героической рутине после 30
Где смотреть: Crunchyroll
У выпускника Сатоми Оки на носу вокальный конкурс, а голос как назло ломается. Высокие ноты недоступны, шансы на победу тает. Всё становится еще хуже, когда юношу похищает якудза по имени Кёдзи Нарита и выдает ему самое абсурдное задание в мире. Чтобы избежать татуировки, которую неумело и больно набьет сам оябун, бандиту нужно успешно выступить на регулярных соревнованиях в караоке. Без помощи талантливого подростка с вокалом никак не обойтись.
За криминальные песнопения отвечает студия Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Пластиковые воспоминания
») и постановщик Асами Накатани
(«Патриотизм Мориарти
»). Дуэт школьника и бандита озвучивают Сюн Хориэ
(Кётаро Итикава из «Опасности в моем сердце
») и Дайсукэ Оно
(Себастьян Михаэлис из «Темного дворецкого
»).
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«Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет
Где смотреть: в кинотеатрах
Когда отец Момо погибает во время эксперимента, девочка с мамой Икуко переезжают из Токио к бабушке, на небольшой островок Сё. Родительница устраивается на медсестринские курсы, чтобы затем врачевать окружающих, а предоставленная себе Момо обследует дом и окрестности. Так она встречает трех зловредных духов — на самом деле вполне славных, просто глубоко внутри. Именно они помогут юной душе пережить утрату, расстаться с чувством вины и решить загадку незаконченного отцовского письма, начинающегося со слов «Дорогая Момо».
Оригинальная сказка Хироюки Окиура
— режиссера «Оборотней
» и аниматора «Паприки
». Более мрачную версию «Моего соседа Тоторо
» нарисовали умельцы из Production I.G
(«Волейбол!
», «Брошенный кролик
»), а голосом Момо стала Карэн Мияма
(Кана Комото из «Фури-кури: Шугейз
»).
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«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки
Где смотреть: в кинотеатрах
Математический гений Кэндзи выигрывает в камень-ножницы-бумага возможность поехать с первой красавицей школы на 90-летний юбилей её бабушки. На самом деле Нацуки нужен и/о бойфренда на масштабной сходке родственников — потомков самурайского рода. Пока он проникается жизнью на природе и в окружении толпы людей, кто-то взламывает мультивселенную ОЗ, где прожигают время многие японцы и целые социальные институты. В стране начинается хаос, в диверсии подозревают Кэндзи, а истинный виновник — коварный ИИ — планирует покорить Японию и мир.
Оригинальная история взросления Мамору Хосоды, перерастающая в фэнтези о семейном/национальном единении. Это последний фильм режиссера, вышедший под вывеской Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Нана
»), дальше он уже работал на собственной студии. Кэндзи озвучил Рюносукэ Камики
(Тати Татибана в «Твоем имени
»), а Нацуки — Нанами Сакураба
(Саша Браус в игровой версии «Атаки титанов
»).
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«Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Хосоды
Где смотреть: в кинотеатрах
Период Муромати (XIV-XVI столетия). Принц Аситаки, зараженный проклятием после битвы с взбесившимся магическим вепрем, покинул родную деревню, чтобы найти лекарство. В пути он знакомится с волчьей принцессой Сан, лесным Богом и людьми, которые хотят отвоевать территорию у природы.
После 4К-реставрации в кинотеатры возвращается одна из самых выразительных и мрачных работ студии Ghibli
(«Мальчик и птица
», «Сказание о принцессе Кагуе
»). Хаяо Миядзаки
очень осторожно работает с историческим временем — тем заметнее его единственный визит за пределы XX века (еще и размышление о цивилизационной и духовной эволюции человечества).
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От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Где смотреть: в кинотеатрах
2029 год, Нью-Порт Сити. После Четвертой мировой войны человечество вступило в эру тотальной кибернизации: люди используют нейронные имплантаты, а сознание или душу нередко сохраняют в цифровом «призраке». Правда, их научились взламывать хакеры, загружая жертвам ложные воспоминания или даже личности. Бороться с киберпреступностью призван Девятый отряд, где работает майор Мотоко Кусанаги
. Обладательницу полностью механического тела мучает вопрос: человек ли она еще. Экзистенциальный детектив синхронизируется с делом особой важности: в мегаполисе объявляется хакер Кукловод
, не просто способный взламывать других людей, но мечтающий о новой ступени эволюции человечества.
Вольная экранизация манги Масамунэ Сиро
, куда более комедийной и раскрепощенной, в руках Мамору Осии
стала едва ли не эталоном киберпанка с выдающейся анимацией Production I.G
. Философская драма с медитативной атмосферой практически целиком состоит из шоустопперов — эффектных или запоминающихся сцен, оставивших след в зрительской памяти и массовой культуре (ярче всего — в «Матрице
»). При этом режиссер исследует не только вопрос идентичности — человека, андроида и даже города, — но и эволюцию мысли: может, и правда цифровое существование — новый виток цивилизации?
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Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах
Что еще посмотреть
Звездочками помечены фильмы и сериалы, которые появятся легально в российских (онлайн-)кинотеатрах.
Продолжаются
: «Ван-Пис
», «Детектив Конан
», «Монолог фармацевта
», «Силы енотового реагирования
», «Яйба
», «Энн Ширли
», «Ведьмнадзор
».
Еще новинки
: «С нынешними детективами ничего не поделаешь
» и «Космическое шоу ужасов Некрономико
» (с 1 июля), второй сезон «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
», «Клеватесс: Король демонических зверей, младенец и герой-нежить
», «Губы замужней женщины на вкус как тюхай в жестяной банке
» и «Адский учитель Нубэ
»* (со 2 июля), «Цикл оммедзи: Перерождение
» и «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!
» (с 3 июля), «Букет для гадкой девочки
» (с 4 июля), «Этот глупый свин не понимает мечту Санта-Клауса
», «Готовка Ферма
», «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
» и четвертый сезон «Девушки на час
» (с 5 июля), вторая часть второго сезона «Туалетного мальчика Ханако
», «Всё тот же невзрачный боец
», «Дождь и ты
», «Драгоценности Рури
» и «Благоухающий цветок расцветает с достоинством
» (с 6 июля), «Запрещенный крот
»* и «Увидимся завтра в ресторанном дворике
» (с 7 июля), второй сезон «Сведенных кукушкой
» (с 8 июля), «Тёрки!
» и четвертый сезон «Восхождения героя щита
» (с 9 июля), вторая часть «Доктора Стоуна: Научного будущего
» и «Левиафан
» (с 10 июля), «Темный демон
»* и «Соло-кемпинг на двоих
»* (с 11 июля), «Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы
» (с 12 июля), «Остров Забвения: Харука и волшебное зеркало
»* и «Там нет другого
» (с 21 августа), «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес
» (с 29 августа) и «Такара — ребенок будущего
» (с 25 сентября).
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