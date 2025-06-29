Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

«Первородный грех Такопи » — с 28 июня

Читать «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

«Песнь ночных сов » (сезон 2) — с 4 июля

Читать Похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»

«Дандадан » (сезон 2) — с 4 июля

Читать «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет

«Гатиакута » — с 4/6 июля

«Гачиакута». Трейлер №2

Читать Это всего лишь конец света: аниме в постапокалиптических мирах

«Эта фарфоровая кукла влюбилась » (сезон 2) — с 6 июля

«Эта фарфоровая кукла влюбилась». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Читать «Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем

«Лето, когда погас свет » — с 6 июля

«Лето, когда погас свет». Тизер с русскими субтитрами

Читать «Игра в прятки» — городской хоррор от режиссера «Токийского гуля»

«Отель для нелюдей » — с 6 июля

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — рождественская сказка о необычном магазине

«Город » — с 7 июля

Читать «История любви Тамако» — романтичная повседневность Наоко Ямады

«Ночь живых кошаков » — с 8 июля

Читать Мертвый сезон: как возник и менялся современный зомби-хоррор

«Необъятный океан » (сезон 2) — с 8 июля

Читать «Необъятный океан» — комедия о принятии себя при помощи дайвинга

«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз » (сезон 2) — с 10 июля

Читать «Розовые сестры» — аниме, наделавшее шума в 90-е

«Девочка, покорившая время » — с 10 июля

Читать «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления

«Дни Сакамото » (сезон 2) — с 15 июля

Читать «Мой домашний герой» — криминальная драма о семье против якудза

«Проект Пуля/Пуля » — с 16 июля

Читать «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести Пак Сон Ху

«Кайдзю №8 » (сезон 2) — с 19 июля

«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Читать «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о героической рутине после 30

«Пойдем в караоке! » — с 24 июля

Читать «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

«Письмо для Момо » — с 24 июля

Читать «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

«Летние войны » — с 14 августа

Читать «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Хосоды

«Принцесса Мононоке » — с 21 августа

Читать От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки

«Призрак в доспехах » — с 28 августа

Читать Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах

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