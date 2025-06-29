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Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Обзор сериалов >>
29 июня 2025
В Японии летний сезон на телевидении отсчитывают с начала июля, а школьные каникулы начинаются только 20 числа. Еще через три дня начинается период под название Большая жара, что неплохо характеризует лавину новинок, которая нас ждет в следующие три месяца. Мы собрали для вас два десятка интересных аниме: эфирные сериалы и кинотеатральные премьеры, от долгоиграющих хитов до громких новинок. О многих проектах вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто ждет, чтобы сезоны выходили целиком, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за весну, зиму и осень, или рецензии на самые громкие/интересные проекты настоящего и прошлого.

NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке: даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с прошлого сезона или просто не влезли в выборку. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!

«Первородный грех Такопи» — с 28 июня

Где смотреть: Crunchyroll

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

С далекой планеты счастья на Землю прибывает пришелец, напоминающий маленького осьминожку. У него есть простая, но благородная цель: подарить радость как можно большему числу обитателей новой для него территории. Первой же целью становится четвероклашка Сидзука, вот только с ней не всё так просто: девочка в глубокой депрессии из-за постоянной травли в школе и проблем дома. Такопи (как его назвала девочка) не собирается опускать щупальца и приложит все усилия, лишь бы добиться улыбки новой знакомой.

Экранизация известной и невероятно мрачной манги Taizan 5 обещает за шесть эпизодов погрузить зрителей на самое дно. Нагонять безысходность будет режиссер Синъя Иино, уже отметившийся давящим аниме «Созданный в Бездне». Для студии Enishiya это первая попытка длинной и целостной истории — прежде они ограничивались рекламой и короткими музыкальными видео.

Читать «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

«Песнь ночных сов» (сезон 2) — с 4 июля

Где смотреть: —

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Страдающий бессонницей школьник Ко встречает бойкую вампирессу Надзуну, которая предлагает обратить его, чтобы наслаждаться ночными бдениями вечность. Правда, для этого юноше нужно в нее влюбиться, а еще — не стать добычей других вампириц или экстравагантной следовательницы Анко Угуису, охотящейся на кровопийц.

Остроумная вампирская мелодрама сохраняет ключевые козыри: опенинг Mirage вновь исполняет хип-хоп-дуэт Creepy Nuts, за режиссуру отвечает Томоюки ИтамураИстории монстров», «Я хочу съесть твою поджелудочную»), а производством занимается студия Liden FilmsБессонница после школы», «Котаро живет один»). Сэйю Ко и Надзуны — Гэн Сато (Мару из «Иллюзии рая») и Сора Амамия (Элиза из «Прозы бродячих псов»).

Читать Похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»

«Дандадан» (сезон 2) — с 4 июля

Где смотреть: Crunchyroll, Netflix
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Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Внучка медиума Момо Аясэ и застенчивый школьник Кэн Такакура, в нагрузку к имени легендарного актера получивший силы демоницы по прозвищу Турбо-Бабка, отправляются на окраину Камигоэ. Их цель — помочь Дзину, другу детства Момо, избавиться от навязчивого духа. Только новая угроза оказывается куда опаснее, чем всё, с чем героям сталкивались прежде.

Второй сезон подхватывает сюжет ровно там, где студия Science SARUИну-о», «Твой цвет») оставила повествование шесть месяцев назад. Продолжением главного хита 2024-го теперь руководит не только режиссер Фуга ЯмасироРуки прочь от кинокружка!»), но и Абель Гонгора, создавший вирусный опенинг сериала. В роли Момо — по-прежнему Сион Вакаяма (Такина Иноуэ из «Ликорис Рекойл»), а Кэна озвучивает Нацуки Ханаэ (Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов»).

Читать «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет

«Гатиакута» — с 4/6 июля

Где смотреть: фильм — в прокате, сериал — на Кинопоиске, Иви, Crunchyroll

«Гачиакута». Трейлер №2

Рудо, и без того живший в трущобах, оказался на самом дне. Его буквально скинули в Бездну за убийство отчима, которое он не совершал. Там парнишка узнает, что всё это время жил на парящем острове, а теперь оказался в реальном мире, превращенном в свалку. Безостановочное захламление привело к возникновению мусорных тварей, сражаться с которыми могут только те, кто способен пробудить души в вещах. К ним-то и прибивается Рудо в надежде вернуться обратно и доказать невиновность.

Мангака Кэй Урана, в прошлом ассистентка Ацуси ОкубоПожиратель душ», «Пламенная бригада пожарных»), почерпнула у наставника невероятный визуальный стиль, который старательно перенесла и в «Гатиакуту». Уже по трейлерам видно, что студия Bones FilmМоя геройская академия: Вне закона», OVA «Скейт: Бесконечность») щепетильно сохранила арт первоисточника. Не в последнюю очередь благодаря режиссеру Фумихику СуганумеПатруль времени Бона»). Первые два эпизода можно будет увидеть в российских кинотеатрах на большом экране с 4 июля, а уже с 6 числа сериал начнет выходить на отечественных стримингах (вместе со всем миром).

Читать Это всего лишь конец света: аниме в постапокалиптических мирах

«Эта фарфоровая кукла влюбилась» (сезон 2) — с 6 июля

Где смотреть: Crunchyroll

«Эта фарфоровая кукла влюбилась». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Марин Китагава — наиболее яркая девушка в классе, а Вакана Годзё — самый незаметный парень в школе. Она обожает косплей, он — кукол хина-нингё. Когда девушка узнает о швейных талантах скромника, то просит его помочь с костюмами для фотосессий и выставок. Следом — погружение в мир нарядов, романтики и давней фантазии о том, как популярная красавица влюбляется в тихоню.

Над ромкомом снова трудится режиссер Кэйсукэ Синохара (эпизоды «Рок-тихони!»), а за анимацию отвечает студии CloverWorksЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки», «Ветролом»). Сэйю Марин и Ваканы прежние: Хина Сугута (Савагути из «Котаро живет один») и Сёя Исигэ (Эш из «Нежити и Неудачи»).

Читать «Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем

«Лето, когда погас свет» — с 6 июля

Где смотреть: Netflix

«Лето, когда погас свет». Тизер с русскими субтитрами

В небольшой деревушке пропадает старшеклассник Хикару Индо. Через неделю он возвращается как ни в чем ни бывало, но его лучший друг Ёсики Цудзинака замечает, что с парнем что-то не так: память о прошлом на месте, внешность та же, а вот поведение как-то радикально отличается. Еще и в окрестностях начинают происходить странные и пугающие события.

Хоррор-мангу Рэн(а) Мокумоку взялась снимать студия Cygames PicturesАпокалипсис: Отель»), у руля — Рёхэй Такэсита (эпизоды «Повести о доме Тайра»). Сэйю для Хикару выбрали крайне удачно: загадочную сущность в умершем юноше озвучит Сюитиро Умэда, ранее подаривший голос другому нелюдю — Кэну Канэки из «Токийского Гуля».

Читать «Игра в прятки» — городской хоррор от режиссера «Токийского гуля»

«Отель для нелюдей» — с 6 июля

Где смотреть: Crunchyroll

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Клиенты гостиниц класса «люкс» привыкли к первоклассному сервису и исполнению любой прихоти. Сара Хайдзаки и Икуро Хоси пошли дальше: они открыли отель специально для киллеров. Здесь в прайс включены не только завтраки и уборка, но и новое оружие, ликвидация улик и свежие фальшивые документы. Тем не менее запросы ассасинов могут обескуражить даже самых подготовленных асов гостиничного бизнеса.

Новый проект студии BridgeКоролевский репетитор», «Шаман Кинг: Цветы»), чьим постановщиком выступил Тэцуро АминоГородской охотник»). Голосом Икуро Хоси стал Юсукэ Кобаяси (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна»), а Сару Хайдзаки воплотила Хинано Сирахама (роль второго плана в «Незнакомцах в другой жизни»).

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — рождественская сказка о необычном магазине

«Город» — с 7 июля

Где смотреть: —

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Нагумо приехала учиться в новый для себя город и сразу столкнулась с финансовыми проблемами. Решить их не так-то просто: друзья в долг не дают, воровать не хочется, а работа будет потенциально отнимать время, нужное на учебу и изучение удивительных окрестностей. Безумных ситуаций и знакомств вокруг — выше крыши.

За гэг-мангу Кэйити АравиМелочи жизни») взялась студия Kyoto AnimationФорма голоса», «Вайолет Эвергарден»), что гарантирует сохранение фирменной атмосферы с абсурдистским юмором и остроумным визуалом. Адаптацию поручили режиссеру Таити ИсидатэПо ту сторону границы»), а голос Нагумо подарила Микако Комацу (Киноварь из «Страны самоцветов» и Айдзава из «Сада изящных слов»).

Читать «История любви Тамако» — романтичная повседневность Наоко Ямады

«Ночь живых кошаков» — с 8 июля

Где смотреть: Crunchyroll

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Человечество столкнулось с новым опасным вирусом: все, кто дотронется до очаровательных, но кровожадных котиков, сами превратятся в одного из них. Среди выживших оказывается спец по обладателям усов, лап и хвоста Кунаги, вот только он ничего не помнит о прошлом, да и помогут ли его знания перед лицом КОТастрофы?

Юмористическую мангу о котце (sic!) света экранизирует легендарный Такаси МиикэОнимуся», «Ичи-киллер», «Страшная воля богов»), а за рисованием усатых-полосатых занимались умельцы студии OLMМонолог фармацевта», «Необычное такси»). Кунаги озвучил Масааки Мидзунака (Кэйсукэ Бадзи из «Токийских мстителей»).

Читать Мертвый сезон: как возник и менялся современный зомби-хоррор

«Необъятный океан» (сезон 2) — с 8 июля

Где смотреть: Crunchyroll

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Иори Китахара уже погрузился в безумства студенческой жизни с посещением дайвинг-клуба. Привычные будни, где непростую жизнь осложняет алкоголь, нарушает внезапное письмо от сестренки Сиори: та планирует навестить брата и узнать, как проходит адаптация на новом месте. Естественно, на этом приключения не закончатся — впереди получение новой плавательной лицензии и другие увлекательные истории!

Неожиданное (спустя шесть лет) возвращение безумной комедии. У руля всё та же команда: снимает Синдзи ТакамацуЯ — Сакамото, а что?»), а за плавность погружения отвечает студия Zero-GНебесное вторжение»). Иори по-прежнему озвучивает Юма Утида (Мэгуми Фусигуро из «Магической битвы»), а его «заклятого друга» Кохэя ИмамуруРёхэй Кимура (Аюму Горики из «Необычного такси»).

Читать «Необъятный океан» — комедия о принятии себя при помощи дайвинга

«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз» (сезон 2) — с 10 июля

Где смотреть: —

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Новые приключения падших ангелов Пэнти и Стокинг (они же Труська и Чулко). Первый сезон закончился на неожиданной ноте: одна из героинь оказалась демоном, так что ждем развития этой истории. К тому же каст пополнится двумя новыми ангелами — Полиэстером и Полиуретаном!

Отвязная комедия для взрослых сохранила авторский состав: режиссер — Хироюки ИмаисиУбей или умри»), Пэнти озвучивает Ариса Огасавара (Сома Перис из «Мобильного воина Гандама 00»), Стокинг — Мария Исэ (Зерие из «Фрирен»). Из нового разве что студия: вместо Gainax производство перекочевало на TriggerГридмен», «Подземелье вкусностей»).

Читать «Розовые сестры» — аниме, наделавшее шума в 90-е

«Девочка, покорившая время» — с 10 июля

Где смотреть: в кинотеатрах

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

17-летняя Макото вот-вот закончит школу, но совсем не представляет, что делать дальше. Пока ей больше всего нравится зависать после уроков с друзьями Коскэ и Тиаки, которые в нее влюблены (но не решаются это озвучить). В один полный неприятностей день Макото понимает, что может путешествовать во времени, и начинает использовать «суперсилу», чтобы исправить самые незначительные и мелкие жизненные ошибки.

Захватывающая история взросления — едва ли не первый по-настоящему авторский проект Мамору ХосодыУченик чудовища», «Красавица и дракон»). Экранизацией романа Ясутаки ЦуцуиПаприка») режиссер занимался в стенах легендарной студии MadhouseМанускрипт ниндзя», «Ангелы ада»). Голос Макото подарила актриса Рииса Нака, которая чаще работает в игровом кино (что не помешало ей недавно озвучить Эмили в «Воображаемом»).

Читать «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления

«Дни Сакамото» (сезон 2) — с 15 июля

Где смотреть: Netflix

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Прославленный киллер Таро Сакамото отошел от дел, чтобы наслаждаться тихой спокойной жизнью с женой и дочерью под сенью семейного магазинчика. Однако криминальное прошлое не сдается без боя: сначала за голову Сакамото объявили баснословную награду, а теперь по его следу идет пятерка самых кровожадных убийц планеты.

Продолжение комедийного хита создавалось в стенах TMS EntertainmentОчень приятно, Бог», «Девушка на час») под руководством Масаки ВатанабэБармен»). В роли Таро Сакамото — Томокадзу Сугита (Исобэян из «Мертвых-мертвых демонов», Хайдзимэ Кудо из сериала «Обычный роман в Коулуне»).

Читать «Мой домашний герой» — криминальная драма о семье против якудза

«Проект Пуля/Пуля» — с 16 июля

Где смотреть: Disney+

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

В не слишком светлом будущем юноша по имени Гир, лудоман Белый Медведь и наделенный четырьмя личностями робот Qu-0213 промышляют тем, что возвращают людям утраченные реликвии. Правда, заказ от таинственной девушки Ноа оборачивается катастрофой планетарного масштаба. Теперь судьба мира — в руках троицы, которая едва сводила концы с концами и без преследования влиятельными организациями.

Новый оригинальный проект южнокорейского режиссера Пак Сон ХуМагическая битва 0», «Ниндзя Камуи»), который смастерила его студия E&H ProductionРамэнная рыжего кота», «Монстры: Сто три милости»). Сэйю Гира — Марина Иноуэ (Армин Арлет из «Атаки титанов»).

Читать «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести Пак Сон Ху

«Кайдзю №8» (сезон 2) — с 19 июля

Где смотреть: Crunchyroll

«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Кафка Хибино — 32-летний уборщик, который с детства мечтал защищать Японию от чудовищ, а в итоге убирает их останки с улиц Токио. Внезапно у него появляется шанс вступить в ряды Сил самообороны: призывной возраст поднимают, а силенок у энтузиаста прибавляется благодаря... заражению кайдзю-паразитом. Теперь Кафка может превращаться в могучее чудище, получившее звание «кайдзю №8» (порядковые номера выдают только самым могучим тварям). Во втором сезоне Хибино уже не будет вести двойную жизнь, но продолжит сомневаться, кто же он — человек или монстр. Тем временем степень угрозы со стороны полноценных чудовищ возрастает.

Сёнэн-манга Наоя Мацумото стала одним из хитов Jump+ в 2020-м, а недавно подошла к концу. Зато экранизация от студии Production I.GПсихопаспорт», «Триплексоголик») только набирает обороты: перед вторым сезоном в японский прокат выпустили фильм-компиляцию «Миссия разведка» и спецэпизод «Выходной Хосины» (онлайн-релиз намечен на 5 июля). За постановку новых серий отвечает Сигэюки Мия, работавший над первым сезоном, а Кафку, очнувшегося после тревожного сна, озвучивает Масая Фукуниси (Сумида из «Голубого периода», Хидэбо из «Куда едет поезд Судного дня?»).

Читать «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о героической рутине после 30

«Пойдем в караоке!» — с 24 июля

Где смотреть: Crunchyroll

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

У выпускника Сатоми Оки на носу вокальный конкурс, а голос как назло ломается. Высокие ноты недоступны, шансы на победу тает. Всё становится еще хуже, когда юношу похищает якудза по имени Кёдзи Нарита и выдает ему самое абсурдное задание в мире. Чтобы избежать татуировки, которую неумело и больно набьет сам оябун, бандиту нужно успешно выступить на регулярных соревнованиях в караоке. Без помощи талантливого подростка с вокалом никак не обойтись.

За криминальные песнопения отвечает студия Doga KoboЗвездное дитя», «Пластиковые воспоминания») и постановщик Асами НакатаниПатриотизм Мориарти»). Дуэт школьника и бандита озвучивают Сюн Хориэ (Кётаро Итикава из «Опасности в моем сердце») и Дайсукэ Оно (Себастьян Михаэлис из «Темного дворецкого»).

Читать «Плач девичьей группы» — музыкальная драма с лучшим звучанием последних лет

«Письмо для Момо» — с 24 июля

Где смотреть: в кинотеатрах

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Когда отец Момо погибает во время эксперимента, девочка с мамой Икуко переезжают из Токио к бабушке, на небольшой островок Сё. Родительница устраивается на медсестринские курсы, чтобы затем врачевать окружающих, а предоставленная себе Момо обследует дом и окрестности. Так она встречает трех зловредных духов — на самом деле вполне славных, просто глубоко внутри. Именно они помогут юной душе пережить утрату, расстаться с чувством вины и решить загадку незаконченного отцовского письма, начинающегося со слов «Дорогая Момо».

Оригинальная сказка Хироюки Окиура — режиссера «Оборотней» и аниматора «Паприки». Более мрачную версию «Моего соседа Тоторо» нарисовали умельцы из Production I.GВолейбол!», «Брошенный кролик»), а голосом Момо стала Карэн Мияма (Кана Комото из «Фури-кури: Шугейз»).

Читать «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

«Летние войны» — с 14 августа

Где смотреть: в кинотеатрах

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Математический гений Кэндзи выигрывает в камень-ножницы-бумага возможность поехать с первой красавицей школы на 90-летний юбилей её бабушки. На самом деле Нацуки нужен и/о бойфренда на масштабной сходке родственников — потомков самурайского рода. Пока он проникается жизнью на природе и в окружении толпы людей, кто-то взламывает мультивселенную ОЗ, где прожигают время многие японцы и целые социальные институты. В стране начинается хаос, в диверсии подозревают Кэндзи, а истинный виновник — коварный ИИ — планирует покорить Японию и мир.

Оригинальная история взросления Мамору Хосоды, перерастающая в фэнтези о семейном/национальном единении. Это последний фильм режиссера, вышедший под вывеской MadhouseТетрадь смерти», «Нана»), дальше он уже работал на собственной студии. Кэндзи озвучил Рюносукэ Камики (Тати Татибана в «Твоем имени»), а Нацуки — Нанами Сакураба (Саша Браус в игровой версии «Атаки титанов»).

Читать «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Хосоды

«Принцесса Мононоке» — с 21 августа

Где смотреть: в кинотеатрах

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Период Муромати (XIV-XVI столетия). Принц Аситаки, зараженный проклятием после битвы с взбесившимся магическим вепрем, покинул родную деревню, чтобы найти лекарство. В пути он знакомится с волчьей принцессой Сан, лесным Богом и людьми, которые хотят отвоевать территорию у природы.

После 4К-реставрации в кинотеатры возвращается одна из самых выразительных и мрачных работ студии GhibliМальчик и птица», «Сказание о принцессе Кагуе»). Хаяо Миядзаки очень осторожно работает с историческим временем — тем заметнее его единственный визит за пределы XX века (еще и размышление о цивилизационной и духовной эволюции человечества).

Читать От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки

«Призрак в доспехах» — с 28 августа

Где смотреть: в кинотеатрах

Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

2029 год, Нью-Порт Сити. После Четвертой мировой войны человечество вступило в эру тотальной кибернизации: люди используют нейронные имплантаты, а сознание или душу нередко сохраняют в цифровом «призраке». Правда, их научились взламывать хакеры, загружая жертвам ложные воспоминания или даже личности. Бороться с киберпреступностью призван Девятый отряд, где работает майор Мотоко Кусанаги. Обладательницу полностью механического тела мучает вопрос: человек ли она еще. Экзистенциальный детектив синхронизируется с делом особой важности: в мегаполисе объявляется хакер Кукловод, не просто способный взламывать других людей, но мечтающий о новой ступени эволюции человечества.

Вольная экранизация манги Масамунэ Сиро, куда более комедийной и раскрепощенной, в руках Мамору Осии стала едва ли не эталоном киберпанка с выдающейся анимацией Production I.G. Философская драма с медитативной атмосферой практически целиком состоит из шоустопперов — эффектных или запоминающихся сцен, оставивших след в зрительской памяти и массовой культуре (ярче всего — в «Матрице»). При этом режиссер исследует не только вопрос идентичности — человека, андроида и даже города, — но и эволюцию мысли: может, и правда цифровое существование — новый виток цивилизации?

Читать Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах

Что еще посмотреть


Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только

Звездочками помечены фильмы и сериалы, которые появятся легально в российских (онлайн-)кинотеатрах.

Продолжаются: «Ван-Пис», «Детектив Конан», «Монолог фармацевта», «Силы енотового реагирования», «Яйба», «Энн Ширли», «Ведьмнадзор».

Еще новинки: «С нынешними детективами ничего не поделаешь» и «Космическое шоу ужасов Некрономико» (с 1 июля), второй сезон «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту», «Клеватесс: Король демонических зверей, младенец и герой-нежить», «Губы замужней женщины на вкус как тюхай в жестяной банке» и «Адский учитель Нубэ»* (со 2 июля), «Цикл оммедзи: Перерождение» и «Добро пожаловать в дешевый ресторан изгнанника!» (с 3 июля), «Букет для гадкой девочки» (с 4 июля), «Этот глупый свин не понимает мечту Санта-Клауса», «Готовка Ферма», «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи» и четвертый сезон «Девушки на час» (с 5 июля), вторая часть второго сезона «Туалетного мальчика Ханако», «Всё тот же невзрачный боец», «Дождь и ты», «Драгоценности Рури» и «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» (с 6 июля), «Запрещенный крот»* и «Увидимся завтра в ресторанном дворике» (с 7 июля), второй сезон «Сведенных кукушкой» (с 8 июля), «Тёрки!» и четвертый сезон «Восхождения героя щита» (с 9 июля), вторая часть «Доктора Стоуна: Научного будущего» и «Левиафан» (с 10 июля), «Темный демон»* и «Соло-кемпинг на двоих»* (с 11 июля), «Герой, упавший в обморок, и принцессы-убийцы» (с 12 июля), «Остров Забвения: Харука и волшебное зеркало»* и «Там нет другого» (с 21 августа), «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес» (с 29 августа) и «Такара — ребенок будущего» (с 25 сентября).

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обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   30.06.2025 - 18:04
Июль - хороший месяц на премьеры. Помимо распиаренного Дандадана есть что выбрать, было бы желание да время. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.06.2025 - 15:15
Хоть где-то можно будет посмотреть на лето и жару. Спасибо за подборку аниме лета, будем пробовать их все посмотреть. читать далее>>
№ 1
Angelika77   29.06.2025 - 22:20
"Эта фарфоровая кукла влюбилась" второй сезон "Дандадана" и про перерождённых людей в котиков-монстров я бы посмотрела) читать далее>>
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Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только фотографии
Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только фотографии
Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только фотографии
Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только фотографии
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