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«В парке Чаир»: Старая песня о главном

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3 июля 2025
В онлайн-кинотеатрах Иви и Кинопоиск завершился показ российского сериала «В парке Чаир», который уже несколько лет ждет выхода на Первом канале (и наверняка осенью всё-таки дождется). Проект, который снимали три режиссера, а писали в основном две сценаристки, посвящен четырем одноклассницам, чьи судьбы во время Великой Отечественной войны сложились по-разному.

«В парке Чаир»: Старая песня о главном

Выпускной подруг Любы (Любовь Константинова), Ани (Софья Синицына), Алины (Александра Лупашко) и Сони (Дарья Жовнер) приходится на последний мирный 1940-й. Люба грезит о карьере актрисы и влюблена в одноклассника Сережу (Федор Федотов), начинающего поэта, который готов поддержать любимую и тоже попробовать поступить в Москву. За парой увязывается и Аня, которая не думает о карьере, но безответно влюблена в Сережу. При этом именно они проходят вступительные экзамены, чтобы учиться на инженеров в столичном вузе, а у Любы с театральным училищем не складывается, поэтому ей суждено вернуться в родной Двинск (до 1941-го так назывался Даугавпилс, однако в сериале не педалируют, что речь о втором по величине городу Латвии). Там остаются Алина с Соней, а еще неожиданно возникает московский журналист Андрей (Антон Хабаров), в недавней выпускнице замечающий черты давней возлюбленной. Год спустя, когда Люба планировала вновь поступать в театральный вуз, начинается война. Сережа уходит на фронт, на малую родину возвращается беременная от него Аня, а Двинск становится одним из первых городов, куда входят немцы. Теперь подруги вынуждены жить в оккупации.

Смотреть онлайн «В парке Чаир»
«В парке Чаир» обманывает сразу же – уже названием, которое связано вовсе не с географическим наименованием (реальный парк расположен в Крыму), а с популярной в 1930-е — то есть у (пред)военного поколения — композиции. Романс Аркадия Погодина посвящен любви и надежде, но при этом отражает и всё разнообразие ландшафта реального Чаира, где есть и луга, и горы, и сады, и лес. Примерно из такого жанрового многообразия сотворен и сериал, написанный Анастасией ЗарубеевойСтой! Не то мама будет гадать») и Еленой ЛаскаревойДва берега»), а снятый трио мужчин Сергеем Коротаевым (шестой и седьмой сезоны «Мосгаза» и недавний «В списках не значился»), Владом НиколаевымЛондонград», «Бедные смеются, богатые плачут») и Павлом ИгнатовымКадетство»).

«В парке Чаир»: Старая песня о главном

От беззаботной, почти деревенской мелодрамы предвоенного времени «Чаир» резко переходит к оккупационной драме, где все делятся на «своих» и «чужих». Это роднит сериал с недавними проектами, вышедшими к 80-летию Победы: «Доктор Вера» и «Таганрог». Судьбу героини последнего как раз повторяет Алина, которая работает с немцами и подвергается осуждению подруг, однако затем выясняется, что она была едва ли не главным звеном местного сопротивления. Тем временем еврейка Соня чудом спасается от расстрела, поначалу скрываясь в подвале у Любы, чей отец (Виталий Кищенко) не только главврач больницы, одинаково хорошо лечащим пациентов любых национальностей, но и одним из главных связных двинского подполья, а затем её спасает хороший немец (Вольфганг Черни), заранее испытывающим чувство вины за сослуживцев. Две другие выпускницы заняты личным: Люба выходит замуж за московского журналиста, чтобы защитить семью, но потом в него, естественно, влюбляется, а роковая Аня продолжает бурчать, что ту любит больше пока не пришедший с войны Сережа. Актриса Синицына при этом внешне совершенно не вписывается в антураж (пред)военного времени.

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Густонаселенные серии, действие которых происходит во время оккупации, тем не менее выглядят объемнее совсем уж простецкой мелодрамы, которая разворачивается в послевоенной части. Финал сериала больше сосредотачивается на героине Константиновой и её странноватых отношениях с мужчинами: любит она сильного и смелого агента-журналиста Андрея, но продолжает возиться с недооцененным (в первую очередь самим собой) поэтом и прозаиком Сережей. Последний, впрочем, не только выпускает (естественно, не без содействия Любы) реалистичную повесть о войне в журнале «Новый мир», но и читает в местном Доме культуры — неожиданно — стихотворение Эдуарда Асадова «Пока мы живы». Только за это, наверное, и можно простить сериал «В парке Чаир», который, несмотря на всю мозаичность повествования, всё-таки подчеркивает, что любая война – это плохо, но пока мы живы – можно всё исправить.

Смотрите все серии «В парке Чаир» на Иви и Кинопоиске.

«В парке Чаир»

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обсуждение >>
№ 4
John Jefferson   6.07.2025 - 01:56
Кто эти однотипные сценарии строчит? Несчастная еврейка прячется, добрый немец скорбит.... читать далее>>
№ 3
Марина Солнечная   4.07.2025 - 19:27
Проект оказался таким сложным, что действительно можно было бы повременить с показом и сделать премьеру ко Дню Победы. читать далее>>
№ 2
Antea13 (Оренбург)   3.07.2025 - 19:56
... Достаточно было к 21 июня в эфир поставить вместо УГ Чужого. Достаточно актеров сравнить чтобы понять где качество. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 16:23
Раз военный можно еще повременить. Подождать 9 мая 2026. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«В парке Чаир»: Старая песня о главном фотографии
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