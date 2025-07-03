«Библиотекари: Следующая глава»: Магия возвращается

На viju 1 июля стартовал сериал «Библиотекари: Следующая глава», продолжающий знаменитую фэнтезийно-приключенческую франшизу 2014 года. В спин-оффе полностью обновилась команда героев, чья задача обуздать вырывающуюся из-под контроля магию, однако дух шоу остался неизменным. Рассказываем, почему этот проект будет интересен не только фан-базе ушедшего на покой библиотекаря Флинна (Ноа Уайли), но и любителям магической суматохи, никогда не слышавшим о прежнем сериале.
Знаете ли вы, что библиотека — не всегда хранилище книг? Бывает, что этим же словом именуют огромный секретный мир, где собирают древние знания с магическими предметами и следят за тем, чтобы волшебство не попало в плохие руки. Неудивительно, что располагается такая библиотека глубоко под землей, изначально — где-то под улицами Нью-Йорка, но вообще-то в поисках магии может материализовываться и в других частях света. Например, в Белграде наших дней: в катакомбах старого замка, ставшего городским музеем, куда благодаря пузырю времени из 1847 года по неосторожности попадает Викрам Чемберлен (Каллум Макгоуэн
) — Библиотекарь. Должность нескучная и даже опасная: редкий её представитель умирает естественной смертью в постели. Перемещение в будущее нарушило магический баланс, и волшебство хлынуло на улицы сербской столицы. Теперь от Викрама требуется восстановить гармонию, прежде чем отправится назад.
Действовать в одиночку не придется: довольно быстро Библиотекарь обзаводится поначалу не очень сплоченной, но всё же командой. В ней оказываются пронырливый блогер, он же историк и эзотерик Коннор Грин (Блю Робинсон
), квантовый физик и математик Лиза (Оливия Моррис
), получившая городской замок по наследству, и боевая красотка в латексе Чарли (Джессика Грин
). Последняя — положенный Викраму по статусу Хранитель. Совместными усилиями четверке придется заткнуть магический фонтан, и задача первого эпизода — изловить и дезактивировать разгуливающего по городу монстра Дрековатца с зеленой кровью, который сеет боль и ужас посредством не укуса, но голоса.
«Библиотекари: Следующая глава
», созданная, как и прежде, Дином Девлином
, следует структуре и стилю оригинальной франшизы, но привносит в сагу множество новых обстоятельств. Белград, полный красивой архитектуры, православных храмов и старинных замков, не просто становится необычным фоном для происходящих событий. Перенос центра действия раскрывает незнакомые для Голливудской истории обширные пространства славянской мифологии. Нас ждут сказочные существа из забытых преданий, затерянные во времени поезда, сербские ведьмы, танцующие балет, и многие другие удивительные явления, требующие погружения в историю, фольклор и культурный контекст Восточной Европы. Таким образом, новое шоу с новой командой, пытающейся остановить магическое неистовство, сохраняя наследие культового сериала, его ироничный стиль и динамику, расширяет свои возможности для фан-базы и привлекает нового зрителя, не знакомого с первоисточником.
Новая героическая команда укомплектована теми же типажами, что и раньше, но с учетом всех технологических и социальных изменений, произошедших за десять лет. В центре сюжета — Викрам, чья галантность и благородство успешно сочетается с беспечностью и авантюризмом. Парадоксально, что Библиотекарь, призванный ограничивать использование магии, частенько сам ею злоупотребляет и, собственно, становится источником её катастрофической утечки. Обаятельный Каллум Макгоуэн — прекрасный выбор на роль остроумного и отважного джентльмена, не желающего поначалу узнавать ничего про время, в которое попал. Он сходу задает темп истории, замечательно и эмоционально отыгрывает как встречу с чудовищами, так и удивление при виде смартфона, что обнаруживает большой потенциал развития героя.
Как и его предшественнику Флинну, Викраму не очень нравится, что за ним присматривает Хранитель, но умная библиотека сама назначает ему охрану — и это снова женщина, способная урезонить любого, кто балуется запрещенной магией. В «Следующей главе» женственная синеглазая Чарли в исполнении Джессики Грин воплощает образ сильной и надежной героини, способной не только быть телохранителем библиотекаря, но еще и вправить боссу мозги, если он забывается, или подсказать тактические шаги. Она лучше всех понимает, что важно действовать не колдовством, а здравым смыслом, ловкостью. И того и другого у нее с лихвой, потому именно она, а не Викрам является негласным лидером команды.
Вторая девушка в группе еще более рациональна — просто ходячий интеллект. У Лизы Паскаль научные степени по математике и физике, она не верит в мистику и демонов, даже если сталкивается с ними нос к носу. Точнее, считает магию лишь областью неизвестной науке и всегда пытается объяснить необычные явления научными алгоритмами. У её предшественницы Кассандры в первых «Библиотекарях» в мозгу была странная опухоль, определяющая невероятные умственные способности. Героиня Оливии Моррис, однако, умна сама по себе, но, как и большинство ученых, немного несамостоятельна и отрешена от мира, что делает её уязвимой. У Лизы как героини также огромный потенциал развития: с первого же эпизода ей, сталкиваясь с магией, приходится пересматривать взгляды на природу вещей, и она меняется прямо на глазах. К тому же в сюжете есть связанная с ученой тайна: в замке находится старинный портрет, на котором изображена очень похожая женщина Аня — объект любовных чувств Библиотекаря.
За первый сезон четверке предстоит обрести командный дух и обезвредить столько магических вредителей и реликвий, сколько отпущено серий. Однако каждый найденный предмет парадоксальным образом не смиряет разбушевавшуюся магию, а всё больше открывает горизонты грозящей миру катастрофы, а напряжение продолжит расти до финала. Как и тоска Викрама Чемберлена по дому, добавляющая к развлекательности яркого фантастического сериала со спецэффектами нежные мелодраматические нотки. Всё перечисленное уверенно обеспечивает задел для последующих сезонов на долгие годы: в библиотеке полным-полно таинственных — в меру опасных, в меру смешных — историй, которые она мечтает рассказать зрителям.
Коннор Грин — молодой и резвый член команды — проникает в старинное здание в поисках библиотеки, вооруженный смартфоном и обширными познаниями. Замещая сразу двух старых героев франшизы, он мгновенно проявляется как любитель сенсаций и вирусных видео, а также оказывается наиболее одержимым охотником за магией, получая от встречи с ней максимальное наслаждение. Также Коннор становится миссионером колдовского мира для скептически настроенной Лизы, и герои нередко спорят о природе вещей, обеспечивая полезные для драматургии внутрикомандные противоречия, наряду с постоянными перебранками Библиотекаря и Хранителя.
Смотрите сериал «Библиотекари: Следующая глава» на viju
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«Библиотекари: Следующая глава»
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