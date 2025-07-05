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«Этерна»: Восстановление исторической справедливости

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5 июля 2025
5 июля в онлайн-кинотеатре Кинопоиск стартует «Этерна» — фэнтези-сериал по циклу романов Веры Камши. Фильм «Этерна. Часть первая», вышедший в 2022-м, признали «пилотным эпизодом» и перезапустили весь проект, чтобы учесть пожелания зрителей. Изменений много: почти целиком сменился актерский состав, а место режиссера теперь занимает Сергей ТрофимовНулевой пациент»). Разбираемся, получилась ли вторая попытка.

«Этерна»: Восстановление исторической справедливости

Мир Кэртианы раздирают бесчисленные конфликты. Особенно тяжело приходится королевству Талиг: минуло 400 лет с тех пор, как здесь свергли августейший род Ракан, и с тех пор страной правят Оллары. Восемь лет назад на трон попытались усадить отпрыска Раканов Альдо (Антон Рогачев), но переворот закончился печально, толком не начавшись. Истинный правитель (по мнению многих) продолжает скрываться в городе-государстве Акарис, а в Талиге тем временем сын предводителя мятежа Ричард Окделл (Иван Трушин) поступает унаром в Лаик, школу оруженосцев. Там он мечтает встретиться с полководцем Рокэ Алвой (Юрий Чурсин), который и загубил восстание, став причиной невзгод его рода. Словно этого мало, повсюду возникают знаки о приближающемся Великом Изломе — конце света, что был предсказан в незапамятные времена забытыми богами-творцами.

Смотреть онлайн Сериал «Этерна»
«Этерна» — яркое и стильное фэнтези, предлагающее окунуться не в типичное для жанра Средневековье, а в более позднюю эпоху — Возрождения. Привычных элементов здесь не так много: никаких эльфов и гоблинов, а магия присутствует не в виде огненных шаров и молний из пальцев, а куда более изящно. Повествовательно сериал напоминает скорее исторический роман, за что цикл «Отблески Этерны» и называют «историческим фэнтези».

«Этерна»: Восстановление исторической справедливости

Первые эпизоды следуют формуле с предельной точностью: большая часть экранного времени уходит на знакомство с былыми событиями и действующими лицами, а также на раскрытие сложной политической подоплеки. Сходу в глаза бросается размах: по всему видно, что создатели не скупились и пытались составить конкуренцию крупнейшим шоу HBO. Иногда доходит до болезненного: отдельные элементы откровенно напоминают об «Игре престолов», вроде открывающих титров или пейзажей Акариса, смахивающего на Дорн из адаптации Джорджа Мартина. Впрочем, стоит отдать должное: в копирование авторы всё же не скатываются, черпая вдохновение преимущественно в историческом, а не фантастическом материале.

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Собственно, никто этого и не скрывает: провинции Талига напоминают страны Европы, что отражается и в дизайнах одежды, и в именах персонажей, и даже в акцентах — например, унар Йоганна и Норберта Катершванцев (Даниил Никитин и Федор Мишеев). Если бы не вымышленные страны и другие элементы, «Этерну» в целом можно было бы принять за историческое произведение в духе «Проклятых королей», но в более поздние времена.

«Этерна»: Восстановление исторической справедливости

Под стать реалиям прошлого «Этерна» миксует повседневность и жестокость: в соседних эпизодах могут фигурировать масштабные побоища и мирный городской быт. В батальных сценах, к слову, чувствуется едва ли не самое большое отличие от всё той же «Игры престолов»: при заявленном возрастном рейтинге 16+ в сериале умудряются почти обходиться без крови даже в самых жестоких схватках. Поле боя с высоты птичьего полета выглядит нетронутым, не считая опалин от пушечных выстрелов, — никаких тяжело раненых и тем более покалеченных в кадре нет. Стартовые два эпизода в целом держатся в рамках приличий даже на все 12+ — возможно, чтобы расширить аудиторию. Решение не вызывает недовольство — скорее, недоумение.

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Следить при этом увлекательно и за боевой, и за мирной ипостасями «Этерны»: создатели жонглируют интенсивностью сцен и персонажами, то и дело переключаясь между различными героями. Большая часть экранного времени пока отводится Ричарду Окделлу, Альдо Ракану и их окружению, но интересных завязок уже более чем в достатке. Так, например, Ракан встречается с Енниолем (Евгений Стычкин) — предводителем народа гаган, чьи мотивы пока остаются загадкой. Окделл же немало времени тратит на отстаивание чести, испытывая нападки как со стороны однокашников-унар, так и от наставника Арнольда Арамона (Виталий Коваленко), бывшего отцовского друга. На этом фоне история монаха Германа (Иван Добронравов) кажется мелкой и незначительной, но к финалу второго эпизода и в ней находится немало крючков, сулящих интригу для глобального сюжета.

«Этерна»: Восстановление исторической справедливости

Конечно, судить «Этерну» по двум эпизодам трудно: да, здесь происходят определенные значительные события, но всё же это по большей части экспозиция. Зачин тем не менее увлекательный: мир успевает раскрыться настолько, чтобы заинтриговать и оставить стойкое желание узнать, что же будет дальше. Размах замысла и его реализация позволяют закрыть глаза на мелкие недочеты и определенную вторичность. Пока складывается ощущение, что идея с перезапуском «Этерны» скорее удачная — хотя окончательные выводы, конечно, лучше приберечь до финала сезона.

Смотрите сериал «Этерна» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск с 5 июля.

«Этерна». Часть первая. Отрывок

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