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«Государь» и плут: новый сериал о Петре I

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6 июля 2025
На Okko вышел исторический сериал «Государь» — амбициозный новый взгляд на эпоху правления Петра I. Режиссером выступил Сергей Гинзбург, в чьем послужном списке «Убить Сталина», второй сезон «Великой» и фантастический фильм «Вурдалаки», а в главной роли — звезда «Короля и Шута» Константин Плотников. Разбираемся, чем интересен этот проект сегодня.

«Государь» и плут: новый сериал о Петре I

«Одни видят в нем гения, пророка, другие — деспота, антихриста, но и те, и другие называют его великим», — оперативно сообщает закадровый голос, будто отвечая на немой вопрос, почему сегодня вдруг решили снимать о Петре I. Краткую предысторию иллюстрирует эпизод из 1724 года: император бросается в воду, чтобы спасти людей с тонущего судна. У него уже не всё хорошо со здоровьем, и через год правителя не станет. Вероятно, 300-летний юбилей со смерти Петра Алексеевича и послужил «инфоповодом» для нового разговора о реформах и наследии того, кто открыл «окно в Европу». Портал, который многие предпочли бы захлопнуть.

Еще одно отступление — детство будущего правителя: 1682 год, юного Петра моют в бочке перед походом к смертному одру Федора III. В небольшой комнате столпились элиты, бояре и люди патриарха, готовясь проводить царя в последний путь и приступить к борьбе за власть. Род Милославских во главе с Софьей Алексеевной (Светлана Колпакова) рассчитывает, что власть передадут болезненному 16-летнему Ивану, клан Нарышкиных ставит на десятилетнего Петра. При виде последнего Федор Алексеевич торжественно передает бразды правления мальчонке, заклиная его «Ты — государь». Однако по-настоящему разрешить спор власть имущих помогает вовремя подвернувшийся стрелецкий бунт. Вояк, мол, беспокоит не понизившийся статус и перебои с жалованием, а подозрения, что Нарышкины замучили старшего царского сына. Им выводят показать Ивана, а заодно и Петра, случается заварушка с парой стратегических убийств (в частности, Артамона Матвеева), а потом стрельцы между делом придумывают новый формат власти. При формальных правителях-братьях регентшой назначена Софья, а дальше как-нибудь сами разберутся.

«Государь» и плут: новый сериал о Петре I

1688 год. Отосланный в Преображенское Петр Алексеевич (Константин Плотников) проводит время в компании «потешного» полка. Маневры напоминают игрища на Масленницу: царица пожалела для брата пороху, так что выстрел из пушек напоминает бросание грязью. Так в будущем императоре возникает убеждение, что надо поскорее садиться на трон — тогда весь порох будет его. Пока же 16-летний детина, напоминающий в исполнении звезды «Короля и Шута» уже вполне себе Петра Великого, моется с солдатами, отбирает у регентши икону при всем честном люде и начинает захаживать в Немецкую слободу, где живут разнообразные иноземцы, обладающие диковинными технологиями.

Первый эпизод «Государя», написанного Олегом КирилловымАдмирал Кузнецов») и Дмитрием НовоселовымТопор. 1944»), может несколько сбить с толку, настолько разнообразные интерпретации Петра в нем представлены. Сначала идет отстраненный экскурс, сразу предупреждающий, что император — великий (о чем же тогда спор?). Затем начинается политическая возня в торжественных нарядах и не менее эффектных интерьерах (красно-белые покои Софьи Алексеевны дарят ей сходство с Червонной королевой из «Алисы в Стране чудес»). Не успеете оглянуться, как наступает 1688 год, где будущий правитель переживает классическую историю взросления: спорит с дьяком Никитой Зотовым (Сергей Барковский), находит единомышленника буквально на дороге, где промышляет будущий сподвижник Александр Меншиков (Евгений Ткачук), а затем увлекается заморскими одеждами, изобретениями и девами (в роли Анны Монс — Тина Стойилкович).

«Государь» и плут: новый сериал о Петре I

Подсказкой к авторскому замыслу, спродюсированному любителем сложных концептов Константином Эрнстом, может служить воссоединение Плотникова с Ткачуком. В «Короле и Шуте» первый играл мятущегося рокера Горшка, вечно ходящего по краю, а второй — чертика-трикстера, подбивающего его на провокационные поступки. Там история реальной группы превращалась в миф, перетекающий из реалий 90-х и нулевых в фантасмагорический мир их песен. Здесь, судя по названию, отсылающему к труду Никколо Макиавелли, рассматривается идея совершенного государя, а не просто жизнь и деяния Петра 1 (почему-то в титрах его метят арабской цифрой, а не привычной римской).

Он и богом избран, и с простым людом близок (каждые полчаса спасает кого-то от смерти), и ко всему новому открыт, и свое в обиду не даст. Разве что слегка сумасброден, раз бросается с вилкой на музыкальную шкатулку, чтобы узнать её содержимое, и вручает Лефорту (Сергей Годин) титул генерала-майора походя, между делом, а не на радостях от рождения сына. Да в патриарха Иоакима (Василий Бочкарев) постреливает репой из пушки, но кто бы так не шалил в 16 лет?

Смотрите «Государя» на Okko со 2 июля.

«Государь»

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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   6.07.2025 - 20:38
Плотников стал для меня открытием после Короля и Шута. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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