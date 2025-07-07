«Разочарованные»: Секс в нашем городе

В онлайн-кинотеатре Okko появились «Разочарованные» – второй сериальный проект режиссера и кинокритика Дениса Виленкина. В первом – «Кристина от А до Я» – журналистка в исполнении Елизаветы Шакиры пыталась написать книжку о жизни современной девушки в мегаполисе. В «Разочарованных» героиня опять же Шакиры успешно пишет критические рецензии и ведет светский блог, но по-прежнему ищет себя в большом городе – теперь в компании подруг, которых играют Эрика Булатая и Софья Гершевич.
Дерзкая критик(есса) Вера (Шакира) верит, что случайные связи способны разнообразить ее жизнь после развода с мужем (Алексей Розин
) и справиться с детскими психологическими травмами от мамы-психотерапевта (Любовь Толкалина
). С виду скромная финансист Надя (Булатая) надеется, что в ее интимных отношениях с женихом Пашей (Дмитрий Ендальцев
), который, кажется, променял секс на работу, в преддверии свадьбы все-таки наступит ренессанс. А яркая костюмер Люба (Гершевич) любит оператора Макса (Аскар Ильясов
) и готова ради него на все. Три девушки с говорящими именами встречаются на секс-вечеринке – в туалете, где Вера, а затем и Надя находят изрядно расстроившуюся Любу, которая была уверена, что идет на иммерсивный спектакль по приглашению Макса, а вовсе не на мероприятие подобного формата с толпой незнакомцев. Вера и Надежда тоже разочарованы – так и не случившимся сексом. И не важно, речь о случайном парне или о внешне почти идеальном потенциальном женихе. Ночь в ближайшем отеле, куда Вера с Надей кое-как дотащили перебравшую коктейлей Любу, которая была не в силах назвать свой адрес, сближает девчонок. И теперь они вместе верят, надеются и любят – каждая в меру своих возможностей.
Пока на американском HBO не оставляют попыток рассказать о «Сексе в большом городе» даже после 50-ти, выпуская третий и неудачный сезон «И просто так…»
, авторы российских «Разочарованных», кажется, впервые в истории отечественных сериалов ярко и по возможности откровенно концентрируются на 25-30-летних героинях. Как когда-то Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта в Нью-Йорке, молодые женщины Вера, Надежда и Любовь разговаривают и ведут себя очень естественно и современно и пытаются найти свою сексуальность в большом городе – Москве. Да, они хотят секса и любви – это абсолютно нормальное желание, при этом героини не забывают проговаривать, что секс должен быть только по обоюдному согласию, а в безответной любви к мужчине, даже если он вдруг оказывается женатым мудаком, ты не «сама виновата».
Тем удивительное, что сценарий «Разочарованных» написала дебютантка Дарья Раньковская
, а снял режиссер Денис Виленкин, в своих первых короткометражках больше рефлексирующий по поводу мужского кризиса, но отнюдь не того, хрестоматийного – с новыми тачками и молодыми любовницами, а тонкого, экзистенциального, с непременным поиском любви. В дебютном микро-сериале «Кристина от А до Я» Виленкин уже доказал, что может тактично и бережно снимать о женщинах, особенно когда в главной роли – Елизавета Шакира. Интересно, что в «Разочарованных» сам режиссер тоже сыграл одного из любовников Веры – молчаливого арт-дилера Платона, с которым, вопреки своему правилу секса на одну ночь, героиня Шакиры не против встретиться еще раз. В нескольких эпизодах, связанных уже не с Верой, а Любовью, также можно увидеть режиссера Бориса Акопова
, который снимает клип для Леонида Агутина
– он с заглавной песней сериала тоже есть в кадре.
«Разочарованные» вообще очень музыкальны, хотя обилие треков (большая часть – Ксении Минаевой
) порой все-таки упрощает сериал, очевидно стремящийся стать отечественным «Сексом в большом городе
», хотя и не без влияния «Жирным шрифтом
» и «Эмили в Париже
». Модные образы главных героинь тут тоже под стать характерам и профессиям. Да, еще один плюс сериала, что Вера, Надежда и Любовь не просто заняты вечными поисками мужчин или секса, но еще и работают и даже переживают стресс увольнения, пусть и финансово чувствуют себя довольно стабильно (хотя и без излишеств, вроде, до сих пор выглядящих нереалистичными туфлей Manolo Blahnik, которые неожиданном и в большом количестве могла себе позволить автор еженедельной колонки Кэрри Брэдшоу). Конечно, в «Разочарованных» хотелось бы увидеть не только отголоски культового сериала Даррена Стара
, но и «Девчонок
» Лены Данэм
. Хотя, кто знает, может, те растерянные «Девчонки» из 2013-го по прошествии времени тоже превратились в разочарованных женщин, окончательно забывших про веру, надежду и любовь.
Смотрите сериал «Разочарованные» в онлайн-кинотеатре Okko.
«Разочарованные»
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