«Сестры»: Гляжусь в тебя, как в кривое зеркало

На телеканале «Россия 1» и на платформе «Смотрим» вышел сериал «Сестры» режиссера Егора Баринова (у него в одной из серий – злодейское камео) – совместный проект России и Турции, появившийся на волне особой любви к турдизи и интереса к их отечественным адаптациям. Эта история, впрочем, оригинальная, хотя сюжет – забористый микс из русской мелодрамы, турецкой драмы и даже будто бы индийского кино. Действие разворачивается в шумном Стамбуле и на тихом и живописном курортном побережье. И немного в Москве, откуда герои, впрочем, в первых же сериях один за другим уезжают в более солнечную страну. В поисках личного счастья – и ответов на вопросы о прошлом, полном семейных тайн.
Близняшки Алиса и Соня родились в Москве, в семье ученого, занимавшегося поисками древностей. Когда девочкам было лет по 6, папа задумал экспедицию в Турцию для поисков полумифической гробницы пяти царей. Его партнером в этих исследованиях стал турецкий ученый и меценат. Отец Сони и Алисы был непростым человеком, обращавшимся плохо с женой – и та нашла утешение в объятьях того самого друга-турка. Супруги развелись, Соня осталась с папой в Москве, Алиса отправилась с мамой и ее новым мужем в Стамбул.
Прошло много лет, и отчим повзрослевшей Алисы (Екатерина Журавлева
) скоропостижно скончался, оставив жену Анну (Ольга Красько
), свою тетку и падчерицу, избалованную и мечтающую о карьере певицы, с долгами. Приходится продать все драгоценности, купить семейный отель в курортной провинции (золота покойный надарил немерено) и начать с нуля свое маленькое дело. Алиса, впрочем, помогать с отелем желанием не горит, пытается найти работу в гостиницах покрупнее, а в итоге принимает предложение руки и сердца от щедрого местного жителя Кемаля (Осман Айдын
) – он обещает носить на руках и позволять делать все, что ей хочется. Особенно, когда узнает, что Алиса вот-вот родит ему сына.
Тем временем Соня (Татьяна Журавлева
) учится в МГУ, изучает турецкий язык и встречается с однокурсником Сережей (Иван Жвакин
). Все еще строгий, хоть и сильно сдавший позиции из-за больного сердца отец против этих отношений, но в ответ на его запреты и угрозы молодые люди расписывают в ближайшем ЗАГСе. И мечтают уехать в Турцию, чтобы открыть там свое дело. Однако сделать это получается только спустя несколько лет, после смерти отца Сони. Чуть ли не в тот же день девушка с мужем улетают в Стамбул, надеясь спасти к этому времени разваливающийся брак. Но и на новом месте дела не ладятся, Сережа никак не может развеселить слишком серьезную и обеспокоенную будущим жену. Заселившись в отель и успев поругаться, пара идет на примирительную прогулку по набережной. Там их замечает Алиса, которая в очередной раз оставила опостылевшего Кемаля и сына и отправилась в столицу в очередной попытке стать знаменитой.
Девушки, похожие друг на друга как две капли воды, наконец, встречаются – они знают о существовании друг друга, но едва помнят что-либо из общего детства. Взбудораженная встречей с сестрой, Алиса предлагает Соне на один вечер поменяться местами и разыграть Сережу. Он и правда не замечает подмены, восхищается, какой радостной, внезапно беззаботной и легкой на подъем стала его жена, удивляется ее познаниям местной кухни во время спонтанного ужина в ресторане. И не может удержаться от поцелуя – это видит Соня, спрятавшаяся за деревом над обрывом и от шока падает со скалы. Ей предстоит провести немало времени в больнице и очнуться, забыв себя. А Алиса в это время присваивает себе жизнь сестры, влюбившись в ее мужа с первого взгляда.
И это, как принято говорить, только начало – время в «Сестрах» несется стремительно, особенно в первых сериях, описанных выше и, по сути, являющихся завязкой. Вопреки любой логике – с ней авторы обращаются весьма вольно, смело пренебрегая ради драматических поворотов истории. Местами бредовая линия сестер (актрисы-близняшки и впрямь идентичны, но даже по сюжету девушки слишком разные, однако Алиса ловко развеивает все подозрения Сережи, а Соня все забыла после комы, с нее и спроса нет) далеко не единственная в сериале. По законам турдизи каждого молодого персонажа окружают мамы и тетушки (все отцы тут отправились к праотцам), плетущие интриги и занимающиеся сплетнями и сводничеством. Мама Алисы и Сони упорно не хочет принимать ухаживания влюбленного соседа Али (Барыш Айтач
), и его мать с ее теткой пытаются помочь им. Тогда как мать Кемаля, никогда не любившая Алису, хочет, чтобы сын женился на дочери ее товарки. Из приятного – красивые пейзажи, умопомрачительные закаты и много вкусной еды в кадре, которую беспрерывно готовят и подают к месту и не к месту (впрочем, всегда к месту) упомянутые тетушки.
Из смешения сериальных культур получается не претендующий на величие, а потому допускающий любые условности сказочный контент. Вобравший в себя все лучшее от обоих «родителей» и умеющий по-своему держать в напряжении. Паутина лжи и нескончаемый поток микродрам уводят повествование в такие дебри и бездны, что ни герои, ни зритель уже не понимает, как можно из этого выпутаться. Ответ просто – да как угодно. Одно очевидно – в финале все наверняка будут счастливы, найдут своих и успокоятся. По-турецки все говорят свободно, документы в порядке, работа есть, и деньги водятся – для нашего времени база мечты, остальное приложится.
Сериал «Сестры» смотрите в онлайн-кинотеатре «Смотрим».
«Сёстры». ТВ-ролик
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