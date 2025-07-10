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«Открытый брак. Акт второй»: Развод на оба ваших дома

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10 июля 2025
В онлайн-кинотеатре Okko вышло продолжение сериала «Открытый брак» – вернее, новая его часть, так как теперь вместо Марины Александровой и Антона Васильева, пытающихся спасти отношения за счет любовников, речь идет о семейной паре Агнии и Саши в исполнении Юлии Александровой и Павла Деревянко, которые свободным связям предпочитают стремительный расход, но не официальный развод.

«Открытый брак. Акт второй»: Развод на оба ваших дома

Первый «Открытый брак», снятый режиссером «Бывших» Иваном Китаевым, отличался не только небанальной для отечественного сериального ландшафта темой, но и мощным актерским составом: Марина Александрова (Оксана) и Антон Васильев (Сева) продемонстрировали широкому кругу зрителей новые грани таланта. Пара успешных москвичей с тремя детьми после 20 лет брака сталкивалась с неизбежным кризисом, который был решен за счет относительно свободных отношений, что, впрочем, радикально ситуацию всё равно не исправило. Зато Оксана написала успешную книжку про, собственно, опыт открытого брака.

Смотреть онлайн «Открытый брак: Акт второй»
Она и оказывается на столе героини Юлии Александровой из «Второго акта», которая всегда представляется как Агния Проксима Пиар. Деловая и решительная женщина, она круглосуточно разговаривает по телефону, предпочитая семейным завтракам и ужинам работу. Их брак со скромным преподавателем экономики Сашей (Павел Деревянко) длится уже много лет, у них есть две дочки и кот, которого — кажется, единственного из всей семьи — Агния действительно обожает.

«Открытый брак. Акт второй»: Развод на оба ваших дома

Новый «Открытый брак», написанный, как и оригинал, сценаристками Анной Соболевской и Анной Курбатовой, которая в данном случае выступила еще и постановщицей, сразу же начинает играть на противопоставлении с первым сезоном. Там – пара москвичей, где деньги на семью зарабатывает мужчина, а женщина занимается не столь оплачиваемой творческой профессией литературного редактора. Здесь – заявочные планы Санкт-Петербурга и практически акула пиара, содержащая всю семью, пока муж отказывается от финансово выгодных предложений инвестиционных компаний и предпочитает скромную преподавательскую деятельность. В истории Севы и Оксаны было три ребенка, и больше всего от размолвки родителей переживал младший сын Тоша (ну и собака). У Агнии и Саши две дочери, за которыми преимущественно ухаживает папа, и размолвка родителей, кажется, особо не волнует ни одну из них. Коту тоже примерно всё равно, так как он остается с хозяйкой.

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Помимо книжки Оксаны, пиаром которой в северной столице должна заняться Агния, второй «Открытый брак» связывает с первым сезоном, конечно, писатель эротических романов Артем Арсентьев (Артур Бесчастный), который вроде как переквалифицировался в художника ближе к финалу оригинального проекта, но здесь вновь предстающий как секс-гуру для тех, кому за. Именно с ним – вот уж неожиданный поворот – чуть ли не изменяет мужу Агния. Ну а тот, пока жены нет дома, оказывает психологическую и сексуальную поддержку подруге Агнии – Василисе, или попросту Васе, которую играет Равшана Куркова. Вася, в отличие от подруг – Агнии и Алены (Екатерина Вилкова), – никогда не была замужем и предпочитает встречаться с молодыми, более фертильными, чем одногодки, парнями, но именно случайный секс с Сашей приводит её к беременности.

«Открытый брак. Акт второй»: Развод на оба ваших дома

События развиваются очень стремительно: времени на проработку отношений, бытовые нюансы или список запретных пунктов тут не остается. Уже во второй серии герой Деревянко оказывается не самым счастливым и не самым молодым отцом нового ребенка, а героиня Александровой, неожиданно отвлекаясь от кота и работы, иногда забывает про дочерей, но при этом активно пытается ходить на на йогу с секс-гуру Арсентьевым и свидания, где ей, конечно, не нравится примерно никто. При этом секс, как и психологическая проработка отношений или их отсутствия, остаются где-то за кадром (еще одно отличие от первого сезона). Как и сама концепция открытого брака, ставшая фишкой оригинального проекта, из которого, увы, всё-таки не получается слепить семейную антологию.

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Продолжение «Открытого брака» будто бы сразу подчеркивает несуразность и бесперспективность идеи реанимировать не конкретные отношения, а уже снятый на их основе сериал, который, очевидно, не надо было даже пытаться продлять на второй сезон. Из объемной и хлесткой семейной драмы, подчас притворяющейся комедией, во втором акте проект превращается в банальную мелодраму и очередной женский разговор о не самых интересных подругах, в разной степени переживающих кризис любовных отношений. Впрочем, может быть, дело в трехактной структуре, где срединная точка знаменует развитие характеров и ситуаций, хотя порой и дает возможность заскучать. Нужно дождаться кульминации.

Смотрите «Открытый брак: Акт второй» на Okko с 10 июля.

«Открытый брак. Акт второй»

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