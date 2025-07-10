«Открытый брак. Акт второй»: Развод на оба ваших дома

В онлайн-кинотеатре Okko вышло продолжение сериала «Открытый брак» – вернее, новая его часть, так как теперь вместо Марины Александровой и Антона Васильева, пытающихся спасти отношения за счет любовников, речь идет о семейной паре Агнии и Саши в исполнении Юлии Александровой и Павла Деревянко, которые свободным связям предпочитают стремительный расход, но не официальный развод.
Первый «Открытый брак
», снятый режиссером «Бывших
» Иваном Китаевым
, отличался не только небанальной для отечественного сериального ландшафта темой, но и мощным актерским составом: Марина Александрова (Оксана) и Антон Васильев (Сева) продемонстрировали широкому кругу зрителей новые грани таланта. Пара успешных москвичей с тремя детьми после 20 лет брака сталкивалась с неизбежным кризисом, который был решен за счет относительно свободных отношений, что, впрочем, радикально ситуацию всё равно не исправило. Зато Оксана написала успешную книжку про, собственно, опыт открытого брака.
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«Открытый брак: Акт второй»
Она и оказывается на столе героини Юлии Александровой
из «Второго акта
», которая всегда представляется как Агния Проксима Пиар. Деловая и решительная женщина, она круглосуточно разговаривает по телефону, предпочитая семейным завтракам и ужинам работу. Их брак со скромным преподавателем экономики Сашей (Павел Деревянко
) длится уже много лет, у них есть две дочки и кот, которого — кажется, единственного из всей семьи — Агния действительно обожает.
Новый «Открытый брак», написанный, как и оригинал, сценаристками Анной Соболевской
и Анной Курбатовой
, которая в данном случае выступила еще и постановщицей, сразу же начинает играть на противопоставлении с первым сезоном. Там – пара москвичей, где деньги на семью зарабатывает мужчина, а женщина занимается не столь оплачиваемой творческой профессией литературного редактора. Здесь – заявочные планы Санкт-Петербурга и практически акула пиара, содержащая всю семью, пока муж отказывается от финансово выгодных предложений инвестиционных компаний и предпочитает скромную преподавательскую деятельность. В истории Севы и Оксаны было три ребенка, и больше всего от размолвки родителей переживал младший сын Тоша (ну и собака). У Агнии и Саши две дочери, за которыми преимущественно ухаживает папа, и размолвка родителей, кажется, особо не волнует ни одну из них. Коту тоже примерно всё равно, так как он остается с хозяйкой.
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Игра в свободную любовь: рецензия на первый сезон
Помимо книжки Оксаны, пиаром которой в северной столице должна заняться Агния, второй «Открытый брак» связывает с первым сезоном, конечно, писатель эротических романов Артем Арсентьев (Артур Бесчастный
), который вроде как переквалифицировался в художника ближе к финалу оригинального проекта, но здесь вновь предстающий как секс-гуру для тех, кому за. Именно с ним – вот уж неожиданный поворот – чуть ли не изменяет мужу Агния. Ну а тот, пока жены нет дома, оказывает психологическую и сексуальную поддержку подруге Агнии – Василисе, или попросту Васе, которую играет Равшана Куркова
. Вася, в отличие от подруг – Агнии и Алены (Екатерина Вилкова
), – никогда не была замужем и предпочитает встречаться с молодыми, более фертильными, чем одногодки, парнями, но именно случайный секс с Сашей приводит её к беременности.
События развиваются очень стремительно: времени на проработку отношений, бытовые нюансы или список запретных пунктов тут не остается. Уже во второй серии герой Деревянко оказывается не самым счастливым и не самым молодым отцом нового ребенка, а героиня Александровой, неожиданно отвлекаясь от кота и работы, иногда забывает про дочерей, но при этом активно пытается ходить на на йогу с секс-гуру Арсентьевым и свидания, где ей, конечно, не нравится примерно никто. При этом секс, как и психологическая проработка отношений или их отсутствия, остаются где-то за кадром (еще одно отличие от первого сезона). Как и сама концепция открытого брака, ставшая фишкой оригинального проекта, из которого, увы, всё-таки не получается слепить семейную антологию.
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«Опасная близость» — еще один сериал Ивана Китаева
Продолжение «Открытого брака» будто бы сразу подчеркивает несуразность и бесперспективность идеи реанимировать не конкретные отношения, а уже снятый на их основе сериал, который, очевидно, не надо было даже пытаться продлять на второй сезон. Из объемной и хлесткой семейной драмы, подчас притворяющейся комедией, во втором акте проект превращается в банальную мелодраму и очередной женский разговор о не самых интересных подругах, в разной степени переживающих кризис любовных отношений. Впрочем, может быть, дело в трехактной структуре, где срединная точка знаменует развитие характеров и ситуаций, хотя порой и дает возможность заскучать. Нужно дождаться кульминации.
Смотрите «Открытый брак: Акт второй» на Okko с 10 июля
.
«Открытый брак. Акт второй»
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