«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке

12 июля 2025
В Приморском крае проходят съемки восьмисерийной криминальной драмы «Обнальщик» производства компании Star Media для онлайн-кинотеатра Wink. В центре истории отношения отца и сына, занимающихся «отмыванием» денег. Они стремятся погасить долги и спасти семью, но угроз становится только больше. Режиссер проекта – Борис Акопов, получивший несколько крупных наград за первый полнометражный фильм «Бык». Главные роли исполняют: Александр Яценко, Федор Кудряшов, Елена Николаева, Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ван Шень, Евгений Харитонов, Сабина Ахмедова.

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке
фото: пресс-служба Wink

Во Владивостоке, как и в паре часах пути от него, дорога вьется сквозь туман и сопки. Проезжая мимо небольших поселков и залива с бесконечно-белым горизонтом, можно добраться до городка с говорящим названием Находка. Это место стало открытием и для кинематографистов, приехавших в Приморский край на съемки сериала «Обнальщик». Его сюжет переносит нас в 2013 год. Московская семья срочно переезжает на Дальний Восток из-за прогоревшего бизнеса отца Михаила (Александр Яценко). Из бедственного положения поможет выйти новаторская разработка его сына Леши (Федор Кудряшов). Мальчик готовился к стажировке в Китае и большому будущему в сфере IT благодаря созданному приложению для торговли криптовалютой, но теперь он вместе с отцом обналичивает крупные суммы для бандитов.

По словам режиссера Бориса Акопова, сценарий зацепил его не столько драматургической коллизией и криминалом, сколько внутрисемейной историей о недалеком прошлом: «Мне понравилось, что это немножко историческое кино. Мне интересно покопаться, почему мы стали такими. Это попытка понять, от чего мы отталкивались, чтобы прийти к сегодняшнему положению».

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке
фото: пресс-служба Wink

События приводят героев на рынок, необычный для современного зрителя из центральной России. Он раскинулся напротив гостиницы, напоминающей строением китайский храм. Казалось бы, здесь есть привычные палатки с детской одеждой, разноцветными рюкзаками, подержанными телефонами, а также овощами, фруктами и орехами, но они соседствуют с прилавком специй, хозяева которого приманивают удачу с помощью фигурки трехлапой денежной жабы и макета двенадцатиэтажной пагоды. К тому же все вокруг украшено красными бумажными фонариками, звучат гудки ярких одноместных грузовичков, протискивающихся между рядами, а на вывесках на трех языках (русском, китайском и корейском) можно прочитать «Модно. Стричь. Волосы. Красить».

Это место покажется знакомым местным жителям, хорошо запомнившим шумные китайские «базары» начала 2000-х. Художник-постановщик Георгий Голицын рассказал, что, создавая особый образ вымышленного дальневосточного городка, его команда не преминула прислушаться к мнению приморских коллег. Они подмечали идеальность выстроенных декораций: «Нет, на китайском рынке такого быть не может, все должно стоять криво».

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке
фото: пресс-служба Wink

Вывески – тоже дань времени, но и здесь без шуток не обошлось. «В тот период было очень много реклам, перетяжек, на каждом углу были какие-то надписи, которые тебе о чем-то кричали. Мы берем из того времени рекламный язык, который фоном будет сопровождать весь сериал самых внимательных. Например, если кто-то переведет надпись на контейнере в порту с китайского языка или прочитает слоган банка на рынке, то может посмеяться. Это тот слой, который тоже создает драматургию в кадре. Когда семья приезжает на Дальний Восток, им встречается рекламный баннер, который обещает счастливое будущее, которое убегающий из столицы глава семейства планирует здесь построить», — рассказывает Георгий.

Среди подносов с помидорами, мандаринами и капустой есть слишком выделяющаяся деталь – нанизанные на шпажки разноцветные резиновые насекомые – красные, желтые, синие. Художница по реквизиту Юлия Зеникова рассказала, что позже их покрасят и обваляют в перце, чтобы нельзя было с виду отличить от азиатского деликатеса. Есть его конечно же никто не станет, но зато прибавится восточный колорит. Такие неожиданные решения приходят благодаря тому, что в команде сложилось не только доверие друг к другу, но и к миру, признается Юлия: «Подготовка – это довольно сложный и долговременный процесс. Работать можно только на взаимопонимании, любви и вере. Этот опыт исходит от мира, от всех, с кем ты взаимодействуешь. И тебе по какой-то причине везет, люди помогают что-то найти».

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке
фото: Валерия Белошицкая

Команда художественного департамента рассказала о многих таких случаях. Благодаря местным жителям случалось настоящее чудо. Например, за два дня удалось договориться с серьезными начальниками огромного порта, с которыми к концу съемок прощались как с друзьями. В последний момент для параллельных съемок с игровым автомобилем нашлась машина-дублер, которую неравнодушный житель Владивостока привез в Находку поздно ночью.

Ассистент художника-постановщика Георгий Черноок рассказал о том, как нашелся дом, в который переезжает семья из столицы: «Здесь настоящая находка в Находке. Ее совершил режиссер, который тоже открыт миру. Это не был выбор местного продюсера или локейшенов, которые предлагают объекты, это было просто путешествие на Дальний Восток. Борис увидел с трассы отдельно стоящий домик на сопке и понял, что это то, что нужно. Это был очень красивый, но старый дом. Хозяева его немножко стеснялись. И тогда Гоша (художник-постановщик) совершил необычный ход: хозяин дома был нанят как один из постановщиков, получал зарплату и приводил вместе со всеми в порядок свой сад, установил дверь, строил веранду. Он плотно врос в нашу команду, даже сейчас сам приехал, чтобы помочь. Оказалось, что когда-то он учился в ГИТИСе на режиссера, но потом забросил. Он всегда хотел иметь отношение к кино, и это чудо произошло».

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке

О сотрудничестве с местными жителями рассказала и художница по костюму Валерия Рыскина, которая родилась на Дальнем Востоке и долгое время жила на Сахалине. Чтобы добиться достоверности в кадре, она договорилась с рыбаками, которые отдали ненужную рабочую форму. «Мне очень помогли владельцы эллингов во Владивостоке. У них была классная одежда, фактуру которой создала природа. Реальные вещи всегда органичнее смотрятся на человеке и создают нужный образ. Вот один из самых реальных костюмов, который сегодня был на рынке — это полуголый китаец с большими татуировками на спине. Я специально это сделала, потому что поняла, что мы не можем это не снять», — поделилась Валерия.

Говоря о главных героях, художница по костюму упомянула трансформацию, которая происходит в их личности, она отражается и на подобранных образах: «Мы пытаемся провести арку в костюмах персонажей. Если вначале они чувствуются инородными в этом месте, то под конец истории они вписываются, мимикрируют под среду».

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке
фото: пресс-служба Wink

Отец семейства, персонаж Александра Яценко, на съемках запомнился уверенной проходкой в клубах дыма. По рассказу актера Михаилу придется несладко в столкновениях с противниками, в определенных сценах участвовал каскадер, но иногда Борис Акопов считал, что Александр справляется даже лучше. Но самым самым сложным для своего героя актер считает не внешние проблемы: «В последнее время я много играю разных пап. Папский период, так сказать. Здесь интересно, что папа нестандартный, не обаятельный. Хоть он и пытается понять ребенка, у него очень много проблем, от которых он пытается отгородить сына. Основная проблема моего героя - он долго не может поверить, что сын вырос, что он самостоятельный, креативный, ну и гораздо круче, чем он».

Вундеркинд Леша же стремится всеми силами вырваться из семьи и жить самостоятельной жизнью. Размышляя о своем персонаже, Федор Кудряшов упомянул о связи его линии с основной мыслью «Обнальщика»: «Когда я читал сценарий, то все время находил какие-то параллели с моей жизнью. Я и сейчас пытаюсь иногда отойти от родителей, сказать им: «Мам, пап, я все сделаю». Но все же главная идея сериала в том, что семья — это самое важное. Неважно, какие обстоятельства на тебя накладываются, все самое ценное, что у тебя есть — это родные и твое окружение».

«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке

Юный актер очень сблизился на площадке с Фархадом Мухаметзяновым и Ван Шэнем, с которым состоит в одном агентстве. По его словам, у них сложилась дружная компания, и они вместе прогуливались по Владивостоку, изучали город и менталитет жителей. Возможно одна из таких вылазок и послужила вдохновением к изучению Фархадом современного дальневосточного диалекта: «Я изучал молодежный жаргон. Что-то есть в сценарии, но я понимал, что этого недостаточно, начал добавлять что-то в процессе, сообща с режиссером. В первые дни выходил прогуляться, вылавливал какие-то слова, которые были мне незнакомы, а потом уже впоследствии узнавал их значение. Например, «закрутил себе бигудей», то есть создал проблемы, или «порешать обезьяну» — это значит решить проблему, оказывается».

Путешествие на другой конец страны не оставило равнодушным никого из съемочной группы. Кто-то привезет с собой на память зонт с видами города, а кто-то даже подумывает воспользоваться «Дальневосточным гектаром», чтобы Приморье стало не воспоминанием, а вторым домом. Борис Акопов же хочет сохранить кусочек другого мира, чтобы потом показать всей стране: «Кино — это спрессованная жизнь. Познакомившись с Приморьем, людьми, которые работают на площадке, с артистами и технической группой, которую мы здесь собирали, хочется развивать кино в регионах. Мне кажется, что зритель хочет видеть, как живет наша большая страна».

Премьера сериала «Обнальщик» состоится в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

№ 3
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 21:20
Нужно договорится с нужным человеком в Москве и потом во Владивостоке делаешь что хочешь)) читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   15.07.2025 - 20:41
многозатратный фильм. не окупится. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   12.07.2025 - 19:54
Сценарий фильма не будоражит. С актерами красотище, никто не испортил. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Александр Яценко станет «Обнальщиком»
«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке фотографии
«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке фотографии
«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке фотографии
«Настоящая находка в Находке»: репортаж со съемок сериала «Обнальщик» на Дальнем Востоке фотографии
