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«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки

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13 июля 2025
На экраны возвращается популярнейший и неубиваемый Декстер Морган: вымышленный серийный убийца в исполнении Майкла Си Холла вновь берется за темное дело. Проект под названием «Декстер: Воскрешение», выходящий на платформе Paramount+ и канале Showtime, продолжает дело «Новой крови» — первого сиквела оригинального сериала. Местом действия на этот раз становится Нью-Йорк, куда герой вынужден перебраться вслед за сыном, с которым всё еще не удалось наладить отношения. Тот оказывается слишком похож на отца — и в данном случае это дурная новость для всех плохих парней.

«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки

Разве Декстер не умер в финале «Новой крови» от руки сына Гаррисона (Джек Элкотт)? Конечно, нет: выжил один раз, выживет и второй. Впрочем, для начала Моргану придется не одну неделю полежать в коме, переживая болезненные галлюцинация, в которых ему будут являться призраки прошлого. Среди прочих — приемный отец (Джеймс Ремар), научивший сдерживать маньячные порывы и убивать по кодексу, а также заклятый враг — «серийник» Артур Митчелл по прозвищу Троица (Джон Литгоу). Придя, наконец, в себя, он узнает, что с него сняты все подозрения, — бывшая девушка-полицейский просит лишь поскорее убраться из города. Правда, ранее она поделилась идеей, что Морган и есть настоящий «мясник из Бэй Харбор» (об этом — оригинальный «Декстер»), с его некогда коллегой Анхелем Батистой (Дэвид Заяс) — одним из немногих, кто пережил-таки всю заварушку в Майями.

«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки

Прибыв в городок, где Декстер под чужим именем некоторое время строил из себя примерного члена общества, опытный следак начинает аккуратно расспрашивать Моргана: дескать, а зачем он скрывался и что вообще произошло. Почуяв, что его вновь могут раскрыть, герой сбегает через больничное окно и подается в Нью-Йорк, где, как выясняется, обосновался сын Гаррисон. На днях в городе произошло дерзкое и странное преступление: кто-то расчленил парня на девять частей и аккуратно упаковал в мусорные мешки. Декстер чувствует руку мастера, то есть свою, и вспоминает, что есть только один человек, кого он учил «ремеслу» — и это Гаррисон.

«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки

Конечно, ожиданий от уже второго сиквела поистине великого сериала немного, и это помогает насладиться просмотром. Тем более что история более-менее захватывающая и с потенциалом. Дело не только в новой многообещающей локации — шумный и людный мегаполис, где легко затеряться, к лицу маньяками, количество которых не уменьшается, — но и в новых героях с сюжетными линиями. Тут и сын, невольно пускающийся по стопам отца, и очередной маньяк, расправляющийся с таксистами, и новые знакомые, вроде чернокожего добряка-водилы Блессинга Камары (Нтаре Мвине), набивающегося к Моргану в друзья, или же проницательной местной следовательницы Клодетт (Кадя Сараф), расследующей дело о расчлененном трупе. Убийцу, кстати, нарекли «Темным попутчиком» — как известно, так зовут альтер эго самого Декстера, и он не собирается терпеть конкурента, да еще и самозванца.

«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки

Кровь остается главным символом шоу — и она не водица, так что по извращенной логике истории, где протагонист всё еще является маньяком, Декстер Морган даже гордится сыном, которого подозревает в первом осознанном идеальном убийстве. В то же время (анти)герой продолжает развиваться и эволюционировать, обретая уже не надуманную, а самую настоящую эмпатию. Раньше Дектер психопатически, но мастерски имитировал чувства, а с недавнего времени, обретя Гаррисона, начал замечать изменения в себе — неужели, хоть что-то человеческое ему не чуждо? Кодекс всё еще первостепенен, но проступают и иные эмоции: вроде ревности к тому, кто решил отобрать его имя, или любви к ближнему, не только родственнику, но в целом любому невинному человеку. Трансформацию подмечает даже внутренний голос и вечный собеседник Моргана в облике покойного отчима. Что уж говорить о прохожих, избежавших беды благодаря оказавшемуся рядом злодею, или же приятелей, не подозревающих об истинной природе Декстера, но внезапно доверяющих ему заселиться в подвал. В центре — иронично высится ненужный массажный стол, застеленный пленкой.

«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки

Ключевая же интрига лежит (пока что) за пределами основной сюжетной линии - и даже не связана с застарелыми поисками Батисты, который одержим маньяком из Майями. Внезапно на экране возникает Ума Турман, в шпионском облачении проникающая в чье-то жилище. Эпизодов с ней (пока что) немного, и они толком не объясняют, кто она и что задумала. Ясно одно: её героиня по имени Чарли работает на кого-то могущественного, делает нечто преступное, обладает навыками, как в «Убить Билла», и звучит угрожающе. Страшно, но очень хочется верить, что это заявка не просто на очередной криминальный виток, а на еще одну неадекватную и страстную историю любви: Морган такое обожает, так что фанаты не осудят. Впрочем, новый «Декстер» обещает появление целого вороха звезд: заявлены Нил Патрик Харрис, Питер Динклэйдж и Кристен Риттер. Кто будет жертвой, а кто охотником, покажет время.

«Декстер: Воскрешение». Трейлер на английском языке

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