Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»

Обзор сериалов >>
14 июля 2025
В июле завершились съемки многосерийной мелодрамы «1000 нет и 1 да» — проекта Жоры Крыжовникова, на котором он выступил одним из продюсеров, а также написал сценарий вместе с Денисом Уточкиным. За производство сериала отвечает TOOMUCH Production при поддержке «НМГ Студии». Место любовных и семейных интриг — вымышленный южный город, по кусочкам собранный из московских и сочинских локаций. Кино-Театр.Ру побывал на шумном свадебном торжестве, воссозданном посреди столичной суеты, и узнал об особенностях сериала у режиссера Андрея Силкина, художницы по костюму Татьяны Сударьянто и исполнителей главных ролей: Ксении Трейстер, Ангелины Стречиной, Константина Белошапки, Павла Попова и Ивана Жвакина.

Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»
фото: пресс-служба Wink.ru

Большой зал в разноцветных огнях, стол молодоженов, украшенный цветами, невеста в пышном платье, напоминающем бутон орхидеи. Музыка и вальс влюбленных под аплодисменты гостей …прерываются словами «Стоп. Снято!». Затем все возвращаются на исходные позиции, чтобы воспроизвести движения до мельчайших подробностей, как на отмотанной назад пленке. Во время подготовки актеры повторяют реплики, танцовщицы поправляют перья на ярких костюмах, официанты снуют от столика к столику с вазами, наполненными клубникой, а многочисленная массовка, вынужденная более трех часов смотреть на богатую сервировку, удерживает себя от соблазна попробовать блюда – цена причастности к искусству. И будто в тысячный раз взволнованный голос произносит бескомпромиссное «он шутит, мужчина перебрал» в ответ на неожиданное предложение руки и сердца. Это съемки сцены первого эпизода проекта «1000 нет и 1 да», в котором как на шахматной доске перед игрой, будут по местам расставлены фигуры главных героев.

Положение крупного бизнесмена Сергея (Константин Белошапка) изначально не предвещает успеха в борьбе за благосклонность понравившейся ему Оксаны (Ксения Трейстер), сестры невесты. Еще по дороге на торжество он показал себя абсолютным эгоистом, что не могло не отвратить от молодого человека чувствительную к справедливости девушку, ухаживающую за бездомными собаками в приюте. Кстати, придуманный сценаристами ход пришлось оправдывать в реальности. Члены группы рассказывают, что во время съемок в Сочи была спасена собачка, сбитая на дороге, и что она даже приехала вместе с командой в Москву. Но вернемся к неудачной свадьбе. Поведение богатого гостя – лишь одно из зол той катастрофы, в которую превратилось торжество Татьяны (Ангелина Стречина) и Владимира (Павел Попов).

Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»
фото: пресс-служба Wink.ru

Новоиспеченного мужа – известного в городе кардиохирурга – вызывают на срочную рискованную операцию, и обиженная невеста танцует свадебный танец с явившимся без приглашения бывшим парнем (Иван Жвакин). Объясняя поступок своей героини, Ангелина Стречина упоминает об отсутствии диалога в паре: «Каждый живет в своем отдельном мире. Он не слышит её, она не слышит его. И каждому сложно, каждому плохо. А встреча с бывшим — это обманчивое наваждение, что все будет как прежде, так же беззаботно и весело, как прослушивание треков, что мы любили в школьном возрасте».

Уже в начальных сериях обострятся скрытые конфликты, а дальше напряжение будет только расти, чтобы каждый герой через трудности смог прийти к личному счастью. Этот путь для Оксаны тесно связан с семьей. «В нашей истории важно, что молодые люди, которые не хотят походить на старших родственников, тем не менее, вольно или невольно, повторяют их судьбу и отражают мелкие нюансы жизни близких», — делится Ксения Трейстер, исполнившая в сериале главную роль. Близость образов матери Галины (Елена Лядова) и дочери передана даже на уровне костюмов. Надо сказать, несмотря на внешнюю напористость, стойкий и боевой характер, в обеих чувствуется скрытая мягкость, желание тепла и уюта. У матери это подчеркивается за счет спокойных оттенков одежды, полосок, акцентирующих близость к морю, и повязки для волос, делающей образ более расслабленным. Художница по костюмам Татьяна Сударьянто рассказала, что для Оксаны найти такой же говорящий элемент было немного сложнее: «В сериале появился кардиган, который мне связала одна приятельница, тоже дизайнер трикотажных вещей. У меня он висел просто на двери, такой объемный как арт объект, очень большой, очень непрактичный. И оказалось, что вот здесь, на такой хрупкой Оксане, он очень уместен, как кокон, который закрывает ее от мира, и она его надевает именно в такие ранимые моменты».

Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»
фото: пресс-служба Wink.ru

В эпизоде свадьбы девушка выглядит как цветок, прорвавшийся сквозь вечную мерзлоту, ведь не случайно фамилия героини – Северова. Изящная лаконичность платья отличается от выбора сестры. «Мы пытались показать в костюмах, что, выходя замуж, Татьяна уходит в новую жизнь. Ей очень хочется отделиться от семьи, у которой свой уклад, мама, которой иногда стесняешься. Поэтому ее свадебное платье немножечко с перебором. Здесь есть перья на плечах, юбка большая. Нам хотелось показать не дурной вкус, а именно перебор. Когда ты хочешь авансом показать свою будущую успешную жизнь», — объясняет Татьяна.

То самое многослойное платье из легкой ткани развевается во время репетиции танца молодоженов. Движения рождаются у актеров прямо на съемочной площадке. Режиссер подсказывает актерам и оператору нужные ракурсы, в совместной работе приходят жесты, взгляды и интонации, которые позже передадут зрителю напряженность ситуации – совсем скоро торжественность церемонии будет нарушена внезапным вызовом к пациенту. По словам Павла Попова импровизация – часть съемочного процесса: «Андрей, наш режиссер, это поддерживает, он открыт ко всем предложениям. Мы постоянно импровизируем. С Ангелиной у нас получилась классная спайка, потому что мы много обсуждаем и делимся впечатлениями и ожиданиями от сцен».

Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»

Опытом работы с командой делится и режиссер Андрей Силкин, за плечами которого множество популярных многосерийных проектов («Молодежка», «Плакса», «Тетя Марта»): «70% успеха фильма – это кастинг и актерский ансамбль. У нас 100% попадание каждого на свою роль. Кастинг длился около года, и у меня сложилось впечатление, что мы перепробовали всю Москву и Петербург. Некоторые актеры приходили дважды, поскольку важны были ансамблевые пробы. Перед тем как утвердить артиста, я обязательно смотрю его театральные работы; мне важно увидеть в нем различные возможности существования на сцене и в кадре. Большая часть наших актеров – из Вахтанговского театра.

Работа над каждым персонажем начиналась на этапе проб, и после утверждения у нас проходили встречи с артистами для разбора их героев и линий. Мне важен актёр в сотворчестве; мы создаем персонажа вместе. Например, с Ангелиной Стречиной, на роль мне пришлось уговаривать ее – она пробовалась на другую роль, но я увидел в ней потенциал для Тани и убедил ее принять эту роль. На следующий день Ангелина принесла целую тетрадку с вопросами по каждой сцене для своего образа, и это дорогого стоит. У неё получилась замечательная героиня – сложная, трогательная история замужней девушки. Вообще, хотел бы отметить всех актеров: со многими работал впервые, и то, что мы сделали, – это большая общая удача. Я благодарен за то, что звезды сошлись».

Мелодрама «1000 нет и 1 да» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»
фото: пресс-служба Wink.ru

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   18.07.2025 - 19:48
Обычный ромком. Чудес не вижу. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   15.07.2025 - 20:36
Заметил на фото Лядову. Ужасно худющая, похоже на болезнь. Потому что лицо совсем не блещет. Жаль ,если так. Высохла, скелет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Елена Лядова, Ксения Трейстер и Ангелина Стречина скажут «1000 нет и 1 да»
Поиск по меткам
winkВалерия БелошицкаяРепортаж со съемочной площадки
персоны
Константин БелошапкаИван ЖвакинЖора КрыжовниковЕлена ЛядоваПавел ПоповАндрей СилкинАнгелина СтречинаКсения ТрейстерДенис Уточкин
фильмы
1000 нет и 1 даМолодёжка. Новая сменаПлаксаТётя Марта-2

фотографии >>
Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да» фотографии
Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да» фотографии
Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да» фотографии
Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Кара
17 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Кара.
Кайрат Кемалов
17 июля ушёл из жизни актёр Кайрат Кемалов.
Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.
Андрей Соколов
14 июля ушёл из жизни режиссёр Андрей Соколов.
Константин Орлов
7 июля на СВО погиб актёр Константин Орлов.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Мисак Геворкян
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Герман Колушкин
Екатерина Никитина
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Джеймс Бролин
Рене Дари
Вин Дизель
Чейз Кроуфорд
Элизабет МакГоверн
Джеймс Нортон
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен