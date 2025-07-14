Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»

Большой зал в разноцветных огнях, стол молодоженов, украшенный цветами, невеста в пышном платье, напоминающем бутон орхидеи. Музыка и вальс влюбленных под аплодисменты гостей …прерываются словами «Стоп. Снято!». Затем все возвращаются на исходные позиции, чтобы воспроизвести движения до мельчайших подробностей, как на отмотанной назад пленке. Во время подготовки актеры повторяют реплики, танцовщицы поправляют перья на ярких костюмах, официанты снуют от столика к столику с вазами, наполненными клубникой, а многочисленная массовка, вынужденная более трех часов смотреть на богатую сервировку, удерживает себя от соблазна попробовать блюда – цена причастности к искусству. И будто в тысячный раз взволнованный голос произносит бескомпромиссное «он шутит, мужчина перебрал» в ответ на неожиданное предложение руки и сердца. Это съемки сцены первого эпизода проекта «1000 нет и 1 да», в котором как на шахматной доске перед игрой, будут по местам расставлены фигуры главных героев.
Положение крупного бизнесмена Сергея (Константин Белошапка) изначально не предвещает успеха в борьбе за благосклонность понравившейся ему Оксаны (Ксения Трейстер), сестры невесты. Еще по дороге на торжество он показал себя абсолютным эгоистом, что не могло не отвратить от молодого человека чувствительную к справедливости девушку, ухаживающую за бездомными собаками в приюте. Кстати, придуманный сценаристами ход пришлось оправдывать в реальности. Члены группы рассказывают, что во время съемок в Сочи была спасена собачка, сбитая на дороге, и что она даже приехала вместе с командой в Москву. Но вернемся к неудачной свадьбе. Поведение богатого гостя – лишь одно из зол той катастрофы, в которую превратилось торжество Татьяны (Ангелина Стречина) и Владимира (Павел Попов).
фото: пресс-служба Wink.ru
Новоиспеченного мужа – известного в городе кардиохирурга – вызывают на срочную рискованную операцию, и обиженная невеста танцует свадебный танец с явившимся без приглашения бывшим парнем (Иван Жвакин). Объясняя поступок своей героини, Ангелина Стречина упоминает об отсутствии диалога в паре: «Каждый живет в своем отдельном мире. Он не слышит её, она не слышит его. И каждому сложно, каждому плохо. А встреча с бывшим — это обманчивое наваждение, что все будет как прежде, так же беззаботно и весело, как прослушивание треков, что мы любили в школьном возрасте».
Уже в начальных сериях обострятся скрытые конфликты, а дальше напряжение будет только расти, чтобы каждый герой через трудности смог прийти к личному счастью. Этот путь для Оксаны тесно связан с семьей. «В нашей истории важно, что молодые люди, которые не хотят походить на старших родственников, тем не менее, вольно или невольно, повторяют их судьбу и отражают мелкие нюансы жизни близких», — делится Ксения Трейстер, исполнившая в сериале главную роль. Близость образов матери Галины (Елена Лядова) и дочери передана даже на уровне костюмов. Надо сказать, несмотря на внешнюю напористость, стойкий и боевой характер, в обеих чувствуется скрытая мягкость, желание тепла и уюта. У матери это подчеркивается за счет спокойных оттенков одежды, полосок, акцентирующих близость к морю, и повязки для волос, делающей образ более расслабленным. Художница по костюмам Татьяна Сударьянто рассказала, что для Оксаны найти такой же говорящий элемент было немного сложнее: «В сериале появился кардиган, который мне связала одна приятельница, тоже дизайнер трикотажных вещей. У меня он висел просто на двери, такой объемный как арт объект, очень большой, очень непрактичный. И оказалось, что вот здесь, на такой хрупкой Оксане, он очень уместен, как кокон, который закрывает ее от мира, и она его надевает именно в такие ранимые моменты».
фото: пресс-служба Wink.ru
В эпизоде свадьбы девушка выглядит как цветок, прорвавшийся сквозь вечную мерзлоту, ведь не случайно фамилия героини – Северова. Изящная лаконичность платья отличается от выбора сестры. «Мы пытались показать в костюмах, что, выходя замуж, Татьяна уходит в новую жизнь. Ей очень хочется отделиться от семьи, у которой свой уклад, мама, которой иногда стесняешься. Поэтому ее свадебное платье немножечко с перебором. Здесь есть перья на плечах, юбка большая. Нам хотелось показать не дурной вкус, а именно перебор. Когда ты хочешь авансом показать свою будущую успешную жизнь», — объясняет Татьяна.
То самое многослойное платье из легкой ткани развевается во время репетиции танца молодоженов. Движения рождаются у актеров прямо на съемочной площадке. Режиссер подсказывает актерам и оператору нужные ракурсы, в совместной работе приходят жесты, взгляды и интонации, которые позже передадут зрителю напряженность ситуации – совсем скоро торжественность церемонии будет нарушена внезапным вызовом к пациенту. По словам Павла Попова импровизация – часть съемочного процесса: «Андрей, наш режиссер, это поддерживает, он открыт ко всем предложениям. Мы постоянно импровизируем. С Ангелиной у нас получилась классная спайка, потому что мы много обсуждаем и делимся впечатлениями и ожиданиями от сцен».
Опытом работы с командой делится и режиссер Андрей Силкин, за плечами которого множество популярных многосерийных проектов («Молодежка», «Плакса», «Тетя Марта»): «70% успеха фильма – это кастинг и актерский ансамбль. У нас 100% попадание каждого на свою роль. Кастинг длился около года, и у меня сложилось впечатление, что мы перепробовали всю Москву и Петербург. Некоторые актеры приходили дважды, поскольку важны были ансамблевые пробы. Перед тем как утвердить артиста, я обязательно смотрю его театральные работы; мне важно увидеть в нем различные возможности существования на сцене и в кадре. Большая часть наших актеров – из Вахтанговского театра.
Работа над каждым персонажем начиналась на этапе проб, и после утверждения у нас проходили встречи с артистами для разбора их героев и линий. Мне важен актёр в сотворчестве; мы создаем персонажа вместе. Например, с Ангелиной Стречиной, на роль мне пришлось уговаривать ее – она пробовалась на другую роль, но я увидел в ней потенциал для Тани и убедил ее принять эту роль. На следующий день Ангелина принесла целую тетрадку с вопросами по каждой сцене для своего образа, и это дорогого стоит. У неё получилась замечательная героиня – сложная, трогательная история замужней девушки. Вообще, хотел бы отметить всех актеров: со многими работал впервые, и то, что мы сделали, – это большая общая удача. Я благодарен за то, что звезды сошлись».
обсуждение >>