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«Путешествие на солнце и обратно»: Любовь, сбивающая с ног

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16 июля 2025
С 16 июля в онлайн-кинотеатре START стартует сериал «Путешествие на солнце и обратно» — первая многосерийная работа Романа Михайлова, основанная на его же литературном первоисточнике. В этот раз создатель диких, но симпатичных сказок для всех возрастов переносит на экран роман «Дождись лета и посмотри, что будет», в котором мультивселенная братков соприкоснулась с учением средневековых теологов, покер — с практиками юнгианства, а до боли знакомый русский разброд — с попытками сикхов построить независимую народную республику. Михайлов на пике формы: бескомпромиссно объединяет несочетаемые сценарные ингредиенты в поисках нового магического образа. И добивается своего — эпос о пацанах из депрессивного городка маскируется под «сериал про девяностые», но ощущается как причудливый рыцарский роман.

Кадры из сериала Путешествие на солнце и обратно

В России тридцатилетней давности все знакомо, мрачно и неприбрано. Пространство, в котором живет парень Руслан (Олег Чугунов) — это пыльные квартиры с коврами на стенах, выкрашенные тошнотворно-зеленой краской спортзалы, заброшки, гаражи и вставшие на вечную стоянку заводы. Братва жжет ларьки проштрафившихся коммерсов, старшее поколение яростно трясет газетой «Лимонка» и взывает к молодым лоботрясам: страну дербанят, почему вы ничего не делаете? А тут ничего, похоже, и не сделаешь: выпустившись из школы, Руслан не видит никаких жизненных перспектив. И занимается боксом, потому что образование в этом мире ничего не стоит, предприимчивость наказуема и только хорошо поставленный удар всегда в цене.

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Его мать (Дарья Екамасова) мрачно курит на кухне, дожидаясь визита улыбчивых проповедников из христианской секты. Отец, карточный шулер (Кирилл Полухин), смиренно ждет амнистии в местах не столь отдаленных. Да и друзья, с которым Руслан мотается по району, — такая же маета, плоть от плоти своего десятилетия: начинающий разбойник Алик (Лев Зулькарнаев) гордо демонстрирует выданный ему «на работе» пистолет, примороженный мальчик Ласло (Марк Эйдельштейн) нехотя рассказывает, как ему жилось в психбольнице (спойлер — там не здорово). Мир «Путешествия на солнце и обратно» традиционно для описываемой эпохи беспросветен и не оставляет надежд на побег. Непутевые отцы вроде и пытаются присоветовать отпрыскам что-то полезное — поступить в техникум или хотя бы уехать в Питер — но это скорее неловкое проявление заботы, чем реальное решение. Остается только ждать, когда водоворот событий подхватит и Руслана. Ему, как спортсмену, поступает предложение вступить в бригаду эмоционально нестабильного бандита с по-восточному коварным прозвищем Аладдин (Сергей Двойников). Теперь без криминала уже не выйдет. Вопрос только в том, сможет ли юный герой, несмотря на все испытания, сохранить чистоту своей бессмертной души.

Кадры из сериала Путешествие на солнце и обратно

В 2025 году вопрос «снимать ли кино про девяностые?» уже не стоит — снимать конечно, да погуще, чтобы еще раз продать зрителю ностальгию по национальной травме. Сверхзадача только в поиске формы, которая в этот раз будет использована для демонстрации простой, как три блатных аккорда, пацанской романтики. Каждый режиссер решает эту задачу по-своему. Юрий БыковЛихие») не мудрствуя выкручивает на максимум беспощадную хтонь, то есть просто берет масштабом и звериностью творящегося на экране насилия. Сергей Тарамаев и Любовь ЛьвоваДети перемен») вспоминают свой театральный опыт и превращают сюжет о разборках в смешную, но бесконечно грустную чеховскую пьесу. Над тревожным временем шутят («Отмороженные»), его расчесывают, как болячку («Трасса»), иногда им даже осторожно восхищаются как временем больших возможностей и кислотно-желтых лосин («Комбинация»). Но одно общее место у сериалов про девяностые всегда неизменно — в первую очередь, это проекты об эпохе. Уже потом, как бы на сдачу, — о людях, которым приходится жить среди разрухи и дефицита смыслов. И вот этим обязательным элементом канона «Путешествие на солнце и обратно» пренебрегает, выводя историю Руслана за рамки пережевывания стереотипов. Несмотря на модную олимпийку цвета аустер и вороненый ТТ в кармане, персонаж Чугунова временем не определяется. Юному романтику с бритым наголо черепом чужды и бандиты, и менты — хватает личных волшебных мечт. Не даром фильм в семи главах (так работу характеризует сам режиссер) называют то любовным романом, то «магическим реализмом девяностых». Михайлову, снявшему «Сказку для старых», «Наследие» и «Жар-Птицу», с этим условно сказочным конструктом работать комфортнее, чем с прямолинейной реальностью.

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Сквоты, пистолеты, нацболы в телевизоре и вправду выглядят просто декорацией для путешествия куртуазного героя, который остался бы равен себе хоть в постсоветской России, хоть в средневековой Англии или далекой-далекой галактике. Юноша со взором горящим познает мир, сотканный из высоких идей и чувств. Он, может, и бандит, но с широко открытыми глазами, жадно фиксирующими происходящую вокруг мистику. В видениях ему является девушка, увиденная в детстве — невеста сына местного авторитета Оля (Мария Мацель), оказавшаяся первой, несбыточной и прекрасной любовью. На полке в его комнате хранится старая книга, в иллюстрациях которой легко узнаются сам Руслан и его друзья (ироничный и притом совершенно естественный миру сериала кивок литературе Михаила Елизарова). Вышедший из тюрьмы отец учит парня карточным фокусам, а потом с тревогой сообщает: в Индии неспокойно, бунтующие сикхи вновь борются с правительством за создание независимого государства Халистан...

Кадры из сериала Путешествие на солнце и обратно

Казалось бы, где российская провинция и где взволнованный сикхами индийский штат Пенджаб — но в «Путешествии» эти две даже не подозревающие друг о друге сущности оказываются связаны чем-то сверхъестественным, быть может — гомотопической алгеброй. Чтобы зритель не перегорел от обилия таинственных связок, волшебных встреч и невозможных совпадений в сериал даже введен специальный персонаж-справочник — психолог Эдуард Петрович (Олег Рязанцев), в двух словах объясняющий происходящие на экране феномены (раньше этим приходилось заниматься самому режиссеру, терпеливо отвечающему на вопросы публики после показа). Любовь к единожды увиденной Оле — это не больная фиксация, а самый настоящий «алхимический брак» описанный в одноименном манифесте ордена Розенкрейцеров аж в XVII веке. Друзья на иллюстрациях старой книжки — частный случай явления синхроничности, замеченного Карлом Густавом Юнгом. И даже призраки, нет-нет да и появляющиеся в поле зрения Руслана, тоже не с потолка взялись: могут быть объяснены манускриптами из прошлого.

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Вот уже три года Михайлов рассказывает зрителю тысячу и одну сказку о своем понимании мира: о впечатлениях от научных работ Владимира Проппа и древнеиндийских трактатов, русском двоеверии, то и дело просыпающейся в нем лудомании, уважении к творчеству рэпера Хаски и группы «25/17» (без камео Дмитрия Кузнецова и Андрея Позднухова тут никак не обойтись). Что не фильм, то новая строчка в поэтической автобиографии, визуализированный список рекомендованных к внеклассному чтению трудов. Многие детали этого большого конструктора уже встречались в других наборах: вездесущий покер («Поедем с тобой в Макао») и евангелисты-пятидесятники («Снег, сестра и росомаха») в «Путешествии на солнце и обратно» встречаются, как супергерои в кроссовере. Как в каких-нибудь «Мстителях», идеи и тропы из прошлых фильмов буйно разросшегося «Михайловверса» собираются в единый аудиовизуальный манифест. Режиссер, драматург и математик (немногие могут похвастаться наличием у себе одновременно и премии Андрея Белого, и звания профессора Российской академии наук) с пылкостью пастора-харизматика делится открывшимися ему чудесами, маскируя откровения под бандитский мрачняк. Он не стремится делать документально точный оттиск времени и уж тем более объяснять, как относиться к «лихим девяностым». Время как время — прошло, оставшись в памяти нечеткими образами, снами и памятными вещицами. Гораздо важнее, что даже здесь, в засиженных мухами квартирах, бандитских шалманах и подвальных качалках, можно снять кино о любви и чуде — последних оставшихся суперсилах, способных противостоять мировому злу.

«Путешествие на солнце и обратно» с 16 июля в онлайн-кинотеатре START.

«Путешествие на солнце и обратно». Трейлер №2

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№ 2
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 21:32
... Вот не люблю такое кино, сериалы, от которых выть хочется если честно. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 21:16
да уж. снято как все мы любим. мрак, мрак и мрак. читать далее>>
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Кадры из сериала "Путешествие на солнце и обратно"
Кадры из сериала "Путешествие на солнце и обратно"
Кадры из сериала "Путешествие на солнце и обратно"
Кадры из сериала "Путешествие на солнце и обратно"
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