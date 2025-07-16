«Это слишком»: Когда достаточно — и еще чуть-чуть

На Netflix вышел сериал «Это слишком» Лины Данэм, автора «Девчонок», которая спустя десятилетие вернулась к тому, что у нее в итоге получалось и получается лучше всего – во многом автобиографическому описанию жизни миллениалов в жанре разговорного драмеди. Раздражающему настолько же, насколько притягательному. За прошедшие со времен прошлого хита годы сама Данэм пережила в личной жизни немало взлетов и падений, «Это слишком» — очевидно, попытка отрефлексировать собственный опыт. А также напомнить зрителям о том, что живые люди во всем своем несовершенстве имеют законное право на часть экранного времени.
На этот раз альтер эго автора — помощник режиссера в рекламном агентстве по имени Джессика (Меган Штальтер
), которая никак не может пережить болезненный разрыв с бойфрендом Зевом (Майк Зеген
), а потому с воодушевлением принимает предложение о релокации из Нью-Йорка в Лондон, в британский филиал компании. Девушка фанатеет от романов Джейн Остин и ромкомов в духе «Ноттинг Хилл», так что туманный Альбион кажется ей сказочной перспективой для начала новой жизни. Реальность, впрочем, сурова к главной героине. Жилье, адрес которого сулит как минимум особняк, оказывается узкой квартиркой на втором этаже дешевого кондо, а прошлое никак не отпускает, врываясь через соцсети, где тот самый бывший делает предложение новой девушке, безупречной инфлюэнсерше Венди (достаточно сказать, что играет ее Эмили Ратаковски
). Чтобы развеяться, Джессика импульсивно отправляется выпивать в случайный паб, где заводит знакомство с инди-музыкантом Феликсом (Уилл Шарп
). Их свидание нельзя назвать до конца удачным, однако искра вспыхивает сразу – причем, в прямом смысле. Джессика, записывая секретный видеодневник, адресованный Венди, поджигает себя свечой. А Феликс, все-таки решивший по какой-то причине вернуться к ней домой, после того как отверг ухаживания, спасает девушку от, как ей кажется, неминуемой смерти.
«Эмили в Париже
» здорового человека – таким выглядит «Это слишком», героиня которого поражает не только эксцентричными нарядами вопиющих цветов, детских размеров и невообразимых сочетаний, но и своим предельно развитым эмоциональным интеллектом, обескураживающим чопорных и не умеющих говорить о чувствах британцев. В этой порой доводящей до исступления и персонажей, и, наверняка, зрителей откровенности на всех уровнях кроется неочевидное очарование сериала. Слишком настоящего, чтобы безусловно нравится всем – под стать главной героине. Ее путь – терапия, в том числе, очевидно, и для создательницы. Сама Данэм играет тут старшую сестру Джессики, пребывающую в депрессии после развода. Она живет в доме с мамой и бабушкой, воспитывает сына и ведет с младшей задушевные и душеспасительные беседы по телефону, несмотря на раздрай в собственной жизни. Данэм, пережившая и расставания, и проблемы со здоровьем, и испытание славой и завышенными ожиданиями, ставит себя в позицию старшей и пережившей, глядя на себя же в образе Джессики немного из будущего – все будет хорошо, даже если не сразу.
Местами сумбурное, горько остроумное, с ворохом звезд в ироничных эпизодических ролях – Наоми Уоттс
, Кит Харингтон
, Эндрю Скотт
, Адель Экзаркопулос
, Стивен Фрай
– «Это слишком» смело заходит на территорию табуированных тем. И речь не о сексе, которого в кадре немало, но он более чем аккуратен и романтичен, а о копании в чертогах разума. В середине выясняется, что вовсе не сумасбродство Джессики привело к их разрыву с Зевом, а ее бывший, казавшийся жертвой инфантильной истерички, оборачивается равнодушным, если не сказать жестоким манипулятором, сваливающим все на любовный «абьюз» со стороны навязчивой еврейской мамы. Его собранности противопоставлен раздолбай Феликс, но в какой-то момент они парадоксально меняются местами: Зев пускается в пучину блогерской показухи, британец же оказывает также местами зависим от общественного мнения и навязанной морали. Никто не совершенен, и Джессика в этом смысле состоятельнее и самостоятельнее каждого из них. Остается цельной и верной себе, и в то же время проходит неблизкий путь к принятию, исцелению и любви. Все случается, когда она сама оказывается готова, отпуская призраков прошлого, встречаясь с «врагами» лицом к лицу, проходя через необходимый позор и смело исполняя собственную мечту. Может быть, это и сомнительный тейк – взять все в свои руки, но полагаться и правда не на кого.
Чем дальше, тем больше смиряешься с несовершенством «Это слишком» и с некоторыми возникающими к истории вопросами, остающимися без ответов. Пара Штальтер и Шарпа не совсем стыкуется и не всегда выглядит органичной и связанной той самой невидимой химией, которую предполагает их любовную линию. С другой стороны их грамотно оттеняют вычурные персонажи вокруг и всевозможные вставные эпизоды, снижающие градус этакой щепоткой британского абсурдистского, черного, сюрреалистичного и просто дикого юмора в духе «и смех, и грех». Композиционно сериал в целом сделан очень мастерски, некоторые серии являются отдельными законченными новеллами, раскрывающими характеры и объясняющими поступки. И это при всей десятисерийной, по пол часа на эпизод, лаконичности. Лина Данэм не растеряла умения дестигматизировать обычных ровесников, делать их героями и придавать нужной значимости обычным жизням – в итоге получается и романтическая комедия, и сказка с хэппи-эндом, но под горьковатым соусом сурового реализма.
«Чересчур». Трейлер на английском языке
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