«Это слишком»: Когда достаточно — и еще чуть-чуть

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Новости кино Ушел из жизни режиссер Юрий Мороз Ему было 68 лет

Лайфстайл Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию

Лайфстайл «Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу Открытие IX фестиваля нового российского кино в Нижнем Новгороде

Новости кино Стартовали съемки сериальной экранизации «Гарри Поттера» Также стало известно, кто сыграет Невилла Долгопупса и Дадли Дурсля

Главная тема Рыцарь эпохи нулевых. Памяти Юрия Мороза Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера

Интервью Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают» Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино