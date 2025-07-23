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«В глуши»: Парки и зоны убийств

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23 июля 2025
На Netflix вышел мини-сериал «В глуши» (он же — «Неукротимый») — детективный триллер на 6 эпизодов, примечательный не столько сюжетом, сколько местом действия. События разворачиваются на территории национального парка Йосемити в Калифорнии, огромной дикой территории, где легко не только потеряться, но и затеряться, спасаясь от темного прошлого или прячась от закона. Среди героев — индейцы, потомки местных коренных жителей, бездомные кочевники, потомки хиппи, и служители правопорядка, которым приходится разбираться со всеми ними, а еще с туристами, стадами оленей и собственными психологическими травмами.

В глуши (2025)

Кайл Тернер (Эрик Бана) — недружелюбный федеральный агент, обосновавшийся в парке. С рутиной по охране правопорядка обычно справляются рейнджеры, но на этот раз дело, кажется, серьезнее, и без него не обойтись. На скалолазов, покорявших скалу Эль Капитан — одну из главных вершин и достопримечательностей Йосемити — буквально с неба падает тело девушки. Опознать погибшую сразу не удается, однако характер ран намекает на то, что она не просто спрыгнула с вершины, а до своей смерти подверглась какому-то насилию. Есть даже пуля в ноге. Кайлу предстоит выяснить, кем была погибшая и что с ней случилось. Вместе с новой напарницей, рейнджером Васкес (Лили Сантьяго), экс-копом из Лос-Анджелеса, присутствию которой Тернер, конечно, не рад, они отправляются патрулировать парк (на лошадях!) и искать улики, которые постепенно приводят к интересным выводам и находкам.

«В глуши» не захватывает с первой минуты — несмотря на интригу, которая может увести как в сторону реалистичной драмы, так и в области мистические и эзотерические. Зато погружает в медитативное состояние наблюдателя, будто подстраиваясь под локацию и ее неторопливый ритм. Здесь свои порядки и свои распорядки, и чужакам не рады даже хорошие парни, поэтому притирка Кайла и Васкес занимает не одну серию. Впрочем, и со «своими» отношения не всегда гладкие, зачастую их можно охарактеризовать, как шаткий нейтралитет — мы вас не трогаем, но и вы не перегибайте палку (точнее, ветку), так как Кайл обязательно заметит. Как опытный следопыт, он бесшумно пробирается сквозь деревья, в кронах которых остаются не видимые невооруженным глазом улики, осторожно ступая, одним целым с лошадью, по влажному грунту, сохраняющему вязкие отпечатки ботинок. То ли сказываются проведенные тут годы, то ли дружба с вождем и пародические вылазки с ним на рыбалку, под саундтрек из его мудростей.

В глуши (2025)

Без определенного мифологического мышления здесь не выжить, но бытие бытием, а беспощадная, не терпящая философствования реальность врывается без спроса. Так Кайл беседует с мертвым сыном — выглядит возвышенно, но на деле мальчика несколько лет назад похитил и убил психопат, оставив истерзанное тело на берегу реки. Одухотворенные хиппи питаются не только солнцем и дарами природы, главным спонсором их просветленных мыслей и ментальных прогулок являются наркотики, циркуляция которых по Йосемити не для кого не секрет — речь вновь о тонком балансе. Но на этот раз в деле появляется труп, так что придется нарушить и разрушить идиллию. Расследованию упорно мешают: семейная драма главного героя набирает обороты — в давнем расставании с женой (Розмари ДеУитт) не расставлены все точки, Васкес навязчиво терпелива, и, стоит Тернеру подпустить ее ближе, как он становится невольным участником ее разборок с экс-партнером и отцом ребенка, все старые знакомые становятся подозреваемыми — будь то добряк-вождь, начальник рейнджеров (актер Сэм Нилл тянет большее, чем эпизодическая роль) или же охотник Шейн (Уилсон Бетел), настоящий заклятый друг, слишком хорошо владеющий ружьем, чтобы оно в итоге не выстрелило.

Лаконичность сериала идет ему на пользу, так как концентрирует события и создает дополнительное напряжение, которого, возможно, кое-где не хватает сценарию. С другой стороны, сама история — законченная, четкая, по-своему простая, но глубокая с точки зрения человеческой драмы, что является очевидным плюсом и сильной стороной «В глуши». Наряду с локацией, поистине уникальной — для зрителя это еще и виртуальное и визуальное путешествие по хоть и обитаемому, но сохранившему первозданность уголку планеты. Где окружающий мир все-таки выше людского бессилия — той слабости, которая никому не чужда и которая может обернуться силой, а может стать фатальной.

«В глуши». Трейлер на английском языке

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