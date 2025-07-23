Криминальные комедии на грани фантастики: российская мистика, английский юмор, французские НЛО и не только

Завтра стартует второй сезон «Ухожу красиво» — сериал Михаила Полякова о необычном полицейском Боре Фадееве (Владимир Яглыч), который сначала чуть не умирает от смертельной болезни, но загадочным образом становится неубиваемым. Занятный гибрид детектива, комедии и фантастики приглянулся зрителям, а в продолжении формулу обещают перетряхнуть. Тем, кто с нетерпением ждет новинку (или просто хочет нечто похожее), пригодится наша подборка сериалов, также сочетающих юмор, вымысел и расследования!
СТРАЖА (2020-2021)
Анк-Морпок — место необычное даже по меркам безумств Плоского мира. Здесь правит упорядоченная анархия: закон почти упразднен, убийства и воровство легализованы. Не удивительно, что представители закона — преимущественно изгои: капитан Сэм Ваймс (Ричард Дормер
из «Игры престолов
») активно спивается, гномиха Шельма (Джо Итон-Кент
) сбежала из шахты и сбрила бороду, каменный тролль Детрит (Ральф Айнесон
) в прошлом был мостовой подпоркой, а оборотниха Ангва фон Убервальд (Марама Корлетт
) каждое полнолуние отсиживается в карцере. Закон они, разумеется, нести и не пытаются — пока в городе не появляются новички Карцер Дан (Сэмюэл Адевунми
) и Моркоу Железобетонссон (Адам Хагил
). Первый планирует стереть Анк-Морпок с лица земли с помощью дракона, а второй — стать идеальным представителем правопорядка.
«Панк-рок-триллер» по мотивам романов почившего фантаста Терри Пратчетта
развлекает безумной подачей (почти в каждой серии есть музыкальный номер!) и не менее экстравагантным миром. Съемочным процессом руководила команда режиссеров, в числе которых Эмма Салливан
(«Доктор Кто
»), Крэйг Вивейрос
(«И никого не стало
») и Брайан Келли
(«Аббатство Даунтон
»).
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Рецензия на сериал «Стража»
НЛО (2021)
Дидье Матюр (Мельвиль Пупо
из «Великой иронии
») — инженер, специализирующийся на космических аппаратах. Последний запуск обернулась катастрофой: ракета взорвалась на старте. Казалось бы, мечты о большем остались в прошлом, но к Матюру обращаются с предложением возглавить GEPAN — необычного подразделения, которое занимается поиском НЛО. Теперь инженеру предстоит работать над научным объяснением разных загадочных случаев, вроде появления летающих тарелок или контактов с внеземными представителями, что для предельно рационального человека звучит как кошмар.
Легкая французская комедия Антони Кордье
, где смешиваются эстетика 1970-х, ненавязчивый юмор и доля странностей, способных перевернуть представление об окружающей действительности. Компанию Пупо составляют Дафне Патакия
, Кантен Дольмер
, Мишель Вюйермоз
и Николь Гарсия
.
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Рецензия на «Великую иронию»
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ (2022-2024)
Бориса (Андрей Мерзликин
) можно назвать ёмким словом «решала»: он уже долгие годы улаживает конфликты начальника Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков
). За это время мужчина успел скопить денег на мечту — открыть кондитерскую и печь капкейки. Правда, не срастается: стоит Борису попробовать уйти, как он получает пулю в лоб от неизвестного. Странное дело, но два дня спустя «решала» приходит в сознание в подмосковном морге, чем здорово пугает студента-медика Артема (Денис Власенко
). Теперь Борису предстоит расследовать собственное убийство, в чем ему и поможет удачно подвернувшийся юноша.
Сериал Егора Чичканова
предлагает необычный взгляд на зомби: восставший Борис не стал одним из тысяч других и не стремится жрать мозги (правда, вкус сахара, увы, тоже не чувствует). Каст детективной комедии с привкусом мертвечины дополняют Аглая Тарасова
, Михаил Полицеймако
, Павел Чинарев
и Сергей Годин
.
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Рецензия на сериал «И снова здравствуйте»
ПОКЕРФЕЙС (2023 — н.в.)
Чарли Кэйл (Наташа Лионн
) обладает уникальной способностью — она всегда безошибочно понимает, что кто-то врет. Так уж сложилось, что невероятную чуйку она пустила во благо и помогает раскрывать различные преступления по всей Америке. Во многом — потому что находится в бегах: в свое время она оказалась в рабстве у хозяина казино Стерлинга Фроста (Рон Перлман
), но сбежала, когда его сын наложил на себя руки. Со временем к преследованию со стороны Фроста добавились и другие игорные кланы, так что покой героине только снился. Что, впрочем, не мешает находить время на длительные остановки и помощь встречным.
Сериал Райана Джонсона
и сестер Цукерман
предлагает формат «реверсивного детектива», где куда важнее не кто был убийцей, а как его в итоге поймают. Второй сезон завершился буквально в мае: к авторскому составу добавился Тони Тост
, а среди звездных гостей — Синтия Эриво
, Джанкарло Эспозито
, Кэти Холмс
, Габи Хоффманн
и Кумэйл Нанджиани
.
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Рецензия на сериал «Покерфейс»
НОЧНАЯ ФОТОСТУДИЯ (2024)
Со Ки Джу (Чу Вон
из «Хорошего доктора
») владеет необычной фотостудией: все её клиенты — исключительно призраки. С поиском заинтересованных в услугах сверхъестественных сущностей ему помогают Го (Ю Ин Су
) и Хан Бом (Нара
из «Итэвон класса
») — юристка с финансовыми сложностями, недавно пришедшая в команду. Героям предстоит не только разбираться с проблемами духов, но и попытаться решить тайну семейного проклятия Со Ки Джу.
Задорная смесь мистики, комедии, романтики и производственной драмы. Сценарий «Ночной фотостудии» написал Ким И Ран
, работавший над «Цветочной командой: Брачным агентством Чосона
», а режиссером выступил Сон Хён Ук
— постановщик «Внутренней красоты
».
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Какие дорамы сейчас популярны? Рассказываем о 5 свежих
ДНИ САКАМОТО (2025)
Таро Сакамото — владелец небольшого семейного магазинчика. Простым человеком его никак не назвать, ведь в прошлом это профессиональный киллер со множеством невероятных убийств на счету. Сейчас он отошел от дел и старается жить обычной жизнью с супругой и дочерью, но, разумеется, не всё так просто: стоило ему успокоиться, как за голову Сакамото назначили огромную награду. Разумеется, за ним начинается настоящая охота — в том числе пяти лучших убийц мира.
За экранизацию популярной манги Юто Судзуки
отвечает студия TMS Entertainment
(«Очень приятно, Бог
», «Девушка на час
»). Режиссер — Масаки Ватанабэ
(«Бармен
»), а Сакамото озвучил Томокадзу Сугита
(Хадзимэ Кудо из «Обычного романа в Коулуне
»).
Смотрите «Ухожу красиво» с 24 июля на Wink
.
«Ухожу красиво-2»
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