Лесная братва: «Хутор» — «Холоп» на выселках и минималках

В онлайн-кинотеатрах PREMIER и START продолжает выходить комедийный сериал «Хутор», где главную роль после шестилетней паузы в актерской карьере играет Сергей Романович, в чьем послужном списке — «Ольга» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его герой – инфоцыган, неожиданно оказавшийся в практически старообрядской деревне, которой управляет некогда реальный бизнесмен, воспитанный в 90-е. Его играет Гоша Куценко.
Артем (Романович) записывает для влога поучительные видео про успешный успех и инвестиции в криптовалюту, сидя в своей небольшой квартирке, которую делит с приятелем и по совместительству оператором Русиком (Сергей Дьяков
). Скромный быт, конечно, облагораживается богатыми фонами и фотошопными картинками, призванными доказать, что инвестиции, которым учит этот интернет-коуч, вполне реальны. На успешную, хоть и искусственную онлайн-картинку ведутся многие. В том числе жена бывшего криминального авторитета Реброва (Владимир Стеклов
), вложившая в биткоин-пирамиду крипто-коуча деньги супруга. Экс-бандит Артему такого не прощает и требует вернуть деньги, которых у парня, естественно, нет. Так горе-инфобизнесмен пускается в бега: сначала — к тетке (Ольга Хохлова
) в Псков, а затем, услышав по местному телевидению сюжет про семью, приютившего «маугли», — в лес. Откуда – уже в образе дикаря – выходит навстречу стражам правопорядка. Те, не желая бюрократических проблем с установлением личности, не придумывают ничего лучше, как отвезти «найденыша» на Хутор – в странноватую общину, почти секту, организованную бывшим бизнесменом Батей (Куценко).
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В этой искусственно созданной деревеньке Батя замаливает грехи молодости и воспитывает по строгим обычаям двоих сыновей и дочь. Старший глуповатый Боеслав (Дмитрий Белоцерковский
) какое-то время чуть ли не сидел на цепи, как собака, да и по-прежнему не может внятно артикулировать сложные предложения, не говоря уж про какую-то осознанную мотивацию. Младший – романтичный Пересвет (Александр Сетейкин
) – переживает активный пубертат, так что регулярно засматривается на женщин в надежде жениться (точнее — заняться сексом, хотя похоть на Хуторе строго запрещена). Дочь Бати – Лада (Александра Дроздова
) – кажется единственным адекватным человеком и даже учит прибившихся к общине «сирых и убогих» азбуке с математикой, а с прибытием Артема начинает активно интересоваться загадочным интернетом (естественно, тоже запрещенным). Среди других жителей Хутора — не только родственники Бати, но и люди, нашедшие здесь пристанище, побывав на дне жизни. Бывшая секс-работница Милана (Арина Постникова
), конюх Герасим (Игорь Коровин
), само собой почти глухонемой, перековавшийся из зэка в сапожники Гриша-гвоздь (Алексей Медведев
) и местный юродивый Антошка (Александр Панекин
) — экс-сторож, умеющий подражать как петухам, так и собакам. Батя хоть и строит их с утра до вечера, рассказывая о всех грехах современных людей, но по большому счету главным человеком в этой лесной деревне по-прежнему остается его мать Агафья (Людмила Чиркова
).
При этом «Хутор
» поначалу активно притворяется женоненавистническим кино, где «бабы» ничего не решают, да и в город им, в отличие от даже самых туповатых мужчин, выходить нельзя. Сидят в старообрядческой клетке, обслуживая патриархальный быт (хотя до секса, справедливости ради, не доходит), и радуются очередному дню, прошедшему в таком умиротворении. На деле сериал демонстрирует лишь мужское стремление возвести какой-то персональный макет идиллии, способный не компенсировать, а лишь отвлечь от личных психологических травм. Неслучайно и фейковый интернет-бизнесмен нынешнего поколения оказывается практически копией «решалы» конца 90-х и начала нулевых, который после потери ребенка из-за собственной ошибки начинает «новую» жизнь. Впрочем, мужские способы борьбы с кризисом, как показывает время, не меняются. Проще уйти в лес и надеяться на чудо, которое, возможно, когда-то и произойдет, – благодаря женщинам.
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В этом плане «Хутор» отличается от успешных «Холопа
» и «Казачка
», тоже занимающихся перевоспитанием городских в глухой деревне, якобы сконструированной по заветам прошлого. Сериал, снятый Ильей Силаевым
и написанный более чем десятком сценаристов, по мере выхода новых эпизодов уходит от классической морализаторской комедии, где зарвавшихся и завравшихся мажоров, реальных или фейковых, превращают в более-менее приличных людей. «Хутор» превращается в экзистенциальную трагедию об ошибках молодости и надежде на второй шанс, который довольно часто выпадает в реальной жизни. Даже если она уже почти погребена под идиллическими интернет-картинками или искусственно созданным сеновалом.
Смотрите новые серии «Хутора» в онлайн-кинотеатраха PREMIER и START
.
«Хутор»
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