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Верхом на звезде: как и почему выгорел сериал «Медведь»

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26 июля 2025
Одним из важных событий сериального лета 2025 года стала премьера очередного сезона «Медведя» — проекта Кристофера Сторера, который вот уже два года не покидает топовых строчек всевозможных рейтингов и стабильно завоевывает положительные отзывы критиков и зрителей, а также всевозможные профессиональные награды, вроде «Эмми» и «Золотого глобуса». Впрочем, и в этой бочке меда появилась своя ложка дегтя: речь о четвертом сезоне, который не то чтобы плох, но попросту не оправдал ожиданий поклонников.

Медведь (2022-2025)

Финал поистине изматывающей людей по обе стороны экрана третьей части «Медведя» — истории о владельцах и работниках небольшой чикагской забегаловки, превратившейся ценой неимоверных усилий в изысканный ресторан «Медведь» с претензией на звезду Мишлен, — не принес никакого облегчения. Что, впрочем, было весьма ожидаемо и даже характерно для проекта, прославившегося бешеным ритмом, хаосом в кадре и почти полным отсутствием адекватной коммуникации между героями. Вначале это было блюдом высокой кухни — приемом, сделавшим относительно короткие эпизоды плотными и заставляющими буквально впиваться глазами в экран. Со временем, впрочем, накал страстей не то чтобы поутих, но фокус начал смещаться с кухонных разборок к семейным и прочим личным конфликтам.

После своеобразной «бутылочной» серии второго сезона, когда в семье Берзатто праздновали Рождество, становится понятно, почему герои живут так, будто управляют не заведением общепита, а психиатрической лечебницей. Это касается и протагониста, шеф-повара Карми (Джереми Аллен Уайт), и работающих с ним сестру Натали (Эбби Эллиот), и двоюродного брата Ричи (Эбон Мосс-Бахрах), и дяди-инвестора Джимми (Оливер Платт), и комичных друзей детства Карми — братьев Факи (Мэтти Мэтисон и Рикки Стаффиери). Сага о дисфункциональной семье и последствиях детских травм начала набирать обороты, будто с укором напоминая, что вообще-то завязкой «Медведя» послужило самоубийство еще одного брата Берзатто (Джон Бернталл), после которого амбициозный шеф и взял управление рестораном на себя. Именно это, а вовсе не кулинарное шоу в духе «Адской кухни».

Медведь (2022-2025)

К началу четвертой части персонажи оказываются на очередном распутье. Ресторан запустился, однако Карми окончательно обезумел сперва от любви, которая отвлекала его от готовки, а потом от расставания с ней (Молли Гордон в роли Клэр). Мучимый воспоминаниями то о девушке, то о шефе-учителе, садистки воспитывавшим молодой талант, он терзает всю команду новыми меню на каждый день и невменяемым поведением. Хаос не идет на пользу бизнесу, так что коллега Берзатто, шеф Сидни – еще одна центральная героиня «Медведя» в исполнении Айо Эдебери – всерьез подумывает бросить всё и уйти по приглашению в новый ресторан руководить кухней. Впрочем, окончательного решения она так и не может принять, зато Карми отпускает одну из травм прошлого — но, кажется, слишком поздно. Все ожидают первую рецензию, которая вряд ли будет хорошей.

Так и происходит: ревью положительное, но полно сомнительных эпитетов (в том числе — намеков, что всю атмосферу портит царящий на кухне хаос). С него и начинаются новые серии. Ресторан приносит убытки, а отзыв не исправил, как ожидалось, ситуацию. Поэтому дядя Джимми, вложившийся в бизнес, ставит ультиматум в виде огромных часов, которые будут отсчитывать время до локального судного дня: ровно через два месяца, если «Медведь» не станет прибыльным, его придется закрыть и продать. Карми, в свою очередь, уверен, что к этому времени добьется звезды Мишлен. Амбициозное заявление вполне в духе шефа, но, как ложка хороша к обеду, так и поставленная цель подошла бы Карми из первого сезона. К четвертому же он порядком выгорел, а вместе с ним и вся команда, которую знатно потрепал запуск заведения и эмоциональные качели, на которых их в процессе качал начальник.

Медведь (2022-2025)

Сидни всё еще не может решиться на увольнения, остальные погрязли в личных драмах. Энергия ушла, а вместе с ней поменялась и вся внутренняя динамика сериала. Именно в отсутствии безумия и в обилии проникновенных бесед, томных взглядов и немых сцен (к слову, крадущих бесценное время, тикающее на стене) – Ообвинили четвертый сезон многие зрители и рецензенты, словно вторя вымышленным ресторанным критикам из сериала, оставивших противоречивую рецензию на «Медведя». С одной стороны, это справедливо, с другой – не совсем.

«Медведь» неизбежно эволюционирует — вместе с персонажи и локацией, преобразившейся из сносного фастфуда в заведение класса люкс. Терапевтическое путешествие работников ресторана к исцелению застаревших болячек неизбежно приводит к трансформации – и к выгоранию. И продолжается, пускай дорогой ценой. В то же время авторы будто бы не совсем понимают, что делать с героями в их новых, более здоровых, воплощениях – тут-то и возникает главная проблема. Сюжет начинает провисать в деталях и откровенно буксовать, топтаться на месте, как и персонажи: одним, вроде родившей Натали, нечем заняться, другим, например, кондитеру Маркусу (Лайонел Бойс) выдумывают новые натужные проблемы, остальных заставляют повторятся. Даже лучшие из эпизодов сезона кажутся вторичными, ведь такими приемами — и трогательными, и комедийными, и сюрреалистичными — уже однажды пользовались. Сторер попадает в расставленную им самим ловушку, а также в капкан старых добрых завышенным ожиданий публики, которая всегда требует чего-то новенького. Вместе аудитория постоянно жалуется, что любимые проекты уже не те, что прежде. Рецепта, как выбраться из петли, пока нет, поэтому «Медведь» вновь подвисает в воздухе. Хочется верить, что до лучших времен — или до новых идей.

«Медведь». 4 сезон. Трейлер на английском языке

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