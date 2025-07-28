«Циники»: Психология ИИ – измены и интернета

В онлайн-кинотеатре Okko стартовали «Циники» – драмеди от авторов сценария и продюсеров «Нежности». Так, например, креативным продюсером проекта вновь выступает Виктория Исакова, которая и в «Циниках» играет одну из главных ролей. Сняла сериал Ира Бас, два года назад дебютировавшая с полнометражной «Деткой», сконцентрированной на отношениях дочери и матери в исполнении Марии Мацель и Виктории Исаковой.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Мир «Циников» пока детско-родительскими отношениями не отягощен – тут бы каждому из уже вполне взрослых и сформировавшихся героев решить свои психологические проблемы. Даром, что почти все основные персонажи учат этому других на всевозможных курсах и тренингах – об отношениях и сексе, а также сопутствующих изменах и способах покорить девушку или парня.
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Ловелас и специалист по пикапу Джамал (Аскар Ильясов) убегает из родной Казани, где задолжал деньги и помолвку дочери (Ангелина Пахомова) влиятельного бизнесмена. Прибежищем героя-любовника становится, естественно, Москва, где он уже записывает успешные рилсы, в которых зовет таких же простых парней, как он, на свои курсы – пока еще, правда, вымышленные. Параллельно вполне успешную столичную карьеру практикующий психолог Елена Островская (Светлана Иванова), которая учит женщин гармоничным отношениям и остерегает от подобных Джемалу ловеласов, но сама при этом является любовницей своего бывшего педагога (Евгений Стычкин) – тоже психолога, вполне известного в интернете высказываниями об изменах, укрепляющих брак.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Пока Островская забивает попытки разобраться в собственной личной жизни работой, Джамал уже ищет помещение для своих курсов и даже получает первый успешный кейс в лице отвечающего за сдачу площади менеджера (Денис Власенко), который не может набраться смелости пригласить на свидание коллегу. Правда, выясняется, что офис сдается ровно на территории Школу отношений «Эгоисты», где свои курсы ведет Островская. И именно ее выступление, на которое попадает Джамал, оборачивается чуть ли не трагедией, после которой преподавателем в школу ее директор Валерия Шамина (Виктория Исакова) приглашает работать авантюриста из Казани.
Работавшие над «Циниками» авторы продолжают использовать прием, пришедший из дилогии «Нежность» (сценаристы нового сериала работали как раз над второй частью), с отказом от линейного повествования. Первые четыре серии «Циников», собственно, рассказывают о разных героях, дошедших до определенной точки кипения, а только потом начнется история о развитии взаимоотношений между основными персонажами. Только если в «Нежности» концентрировались именно на жизни и судьбе Елены Ивановны Подберезкиной и Сергея Николаевича Доброва в исполнении Исаковой и Евгения Цыганова, то мир «Циников» кажется откровенно перенаселенным – и звездным кастом, и порой не самыми интересными типажами. Прописные истины о том, что все друг другу изменяют здесь соседствуют с морализаторством, хоть и прикрываемом иронией, о том, что все вокруг психологи, коучи и блогеры. Для экранизации банальной поговорки про сапожника без сапог «Циники» выглядят слишком дорого и вычурно – примерно как посты про «успешный успех» от все тех же интернет-гуру отношений и качества жизни. Для философского исследования общественного среза внешне состоявшихся (в том числе финансово) взрослых, но по-прежнему одиноких людей «Циникам» при этом не хватает глубины мысли и характеров, редкий из которых удерживает внимание дольше, чем перелистывание ленты в запрещенных и не очень социальных сетях.
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