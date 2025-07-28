После стольких лет: «Букины 2» вернули 2007 год

На телеканале ТНТ начинается показ второго сезона «Букиных» — сиквела сериала «Счастливы вместе», выходившего с 2006 по 2013 год. В 2023 году, десять лет спустя, вышло продолжение, получившее название по фамилии заглавных персонажей — семьи продавца обуви из Екатеринбурга, Гены Букина. К своим ролям вернулись все основные персонажи во в главе с Виктором Логиновым. Его верную супругу Дашу Букину сыграла Наталья Бочкарева, а детей, Рому и Свету, Александр Якин и Дарья Сагалова. Почти полным составом они перекочевали и во вторых «Букиных» — и в свою старую двухэтажную квартиру, с прежними соседями и закадровым смехом.
фото: пресс-служба ТНТ
Первый сезон «Букиных» закончился на трагикомической ноте: так и не сумев раздобыть деньги для оплаты недостроенного дома в элитном поселке – на это ушли все 10 серий – Гена вынужден распрощаться со всем имуществом. Зато удается сохранить семью и даже пополнить ее новым питомцем – щенком пса Барона, получившим имя Валера в честь соседа, которого играл Максим Лагашкин. Сценаристы, режиссеры и продюсеры, в числе которых были и братьяАндреасян, в финале первых «Букиных» оставили задел на продолжение, однако второй сезон запустился без участия Сарика и его команды, а в кресло режиссера вернулся постановщик «Счастливы вместе» Шабан Муслимов. А вместе с ним – атмосфера первого и одного из самых успешных ситкомов ТНТ.
По сюжету, который все-таки надо было связать с первым сезоном, Гена, Даша и Рома (про Свету речи не идет – у нее своя жизнь и ребенок, но известно, что актрису Дарью Сагалову не очень устроил новый сценарий) вынуждены вернуться в старую квартиру. После продажи дома это все, что они могут себе позволить. Внутри все осталось без изменений, и Гена вне себя от счастья – любимый диван и телевизор на месте. А вот Даша еще надеется найти вариант получше, но коварный риелтор и упертый муж не оставляют шансов. Что касается Ромы, то он теперь тоже муж и ожидает появления на свет первенца от Зои, бывшей одноклассницы и охранницы ТЦ, в котором работают и Гена, и его сын. Впрочем, у младшего Букина с жильем тоже проблемы – и те же самые, что у отца. Денег на аренду нет, из съемной квартиры приходится выехать. К счастью, по соседству со старой квартирой Букиных все еще обитает Толик Полено (Павел Савенков). Он развелся с Леной Полено и наслаждается холостяцкой жизнью, обрастая бородой и мусором. Преисполнившись ощущением свободы от супружеской тирании, он даже готов поселиться в гараже, отдав апартаменты Роме и Зое. Так Букины, к неудовольствие остальных соседей и местного участкового, занимают прежние позиции.
фото: пресс-служба ТНТ
И словами не описать, насколько прежние – это нужно видеть. Во-первых, квартира – декорации вернулись в своем первозданном виде, со всеми мельчайшими деталями обстановки, начиная с цвета стен и заканчивая мебелью. По центру – культовый диван, который сразу же становится камнем преткновения и источником одного из конфликтов. Слева – кухня, где Даша все также тщетно проявляет кулинарные «таланты». Дерматиновая дверь, лестница на второй этаж, шкафчики, тумбочки, постеры, все на своих местах. Во-вторых, закадровый смех, визитная карточка «Счастливы вместе», который был сделанным по всем законам американских ситкомов ремейком сериала «Женаты и с детьми». В-третьих, само изображение, вдруг ставшее не привычным для современных проектов глянцевым (таким, как в первых «Букиных»), а теплым, ламповым, в точности как в середине 2000-х, когда семья Букиных впервые захватила эфир. Невероятно, но факт – такого ностальгического эффекта не удалось достигнуть еще не одному из восставших из пепла и небытиях на волне тренда продолжений хитов нулевых.
Есть и четвертый пункт, который дополняет картину и делает историю теперь уже полноценного возвращения ситкома на экраны цельной и полноценной. Речь, конечно, о сюжете. В этот раз максимально оторванном от реальности, успешно, как оказывается, существующим, как и его архетипичные герои, вне времени. Абсурдный юмор, глупейшая комедия положений, порой оскорбительно несовременная, но в этом — вдруг вся прелесть. Апофеоз эскапизма и оживший мем про «верните мне мой 2007-й».
Виктор Логинов, который в андреасяновских «Букиных» обзавелся бородой и стал выглядеть старше и представительнее, несмотря на никуда не девшееся раздолбайство, тут вновь гладко выбрит – и тут же сбросил все пролетевшие годы и горький осадок от неказистого первого сезона. Наталья Бочкарева снова в фирменном рыжем цвете, без всяких актуальных тонировок. С лысиной актера Александра Якина ничего не поделаешь, но Рома и правда уже взрослый мужчина – ведет себя, однако, все еще как старшеклассник, с успехом продолжая дело отца уже в рамках своей молодой семьи. Картину удачно дополняет очаровательно обезумевший Толик Полено, зловеще таскающий за собой картонную фигуру экс-жены Лены Полено, ведущий с ней саркастические беседы и мстительно демонстрирующий ей (картонной фигуре) сомнительные плюсы своего одиночества. В общем настоящий винтаж, и глазам не верится, и хочется спросить строчкой из другой культовой саги, воспитавшей, к слову, то же самое поколение: «После стольких лет?». На что «Букины 2» уверенно отвечают: «Всегда».
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