Месть — блюдо, которое нужно подавать холодным: репортаж со съемочной площадки сериала «Холод»

В Москве завершились съемки сериала «Холод» — новой криминальной драмы онлайн-кинотеатров Иви и START. Любовь Аксенова исполнила главную роль несправедливо осужденной Жени: в автокатастрофе погибли ее муж и 6-летняя дочь, но реальных виновников-мажоров суд не коснулся, а героиня попала в колонию. Там она познакомилась с заключенной Яной (Линда Лапиньш), которая помогла Жене сбежать и обогатиться, после чего та встала на путь мести. В проекте также снялись Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Денис Прытков, Олег Васильков, Евгений Харитонов и даже Лариса Гузеева! Кино-Театр.Ру рассказывает о тюремной атмосфере, природе зла и наклеенном носе в репортаже со съемочной площадки.
фото: Иви / START
Съемки проходят на заброшенной территории. Локация выглядит правдоподобно, и поначалу кажется, что раньше основное здание действительно было тюрьмой: окна выбиты, с желтых стен местами отвалилась краска, а ограждения увенчаны колючей проволокой. К названию проекта отсылает даже погода. На площадке «Холода» в день нашего приезда действительно зябко, временами накрапывает дождь, но это не мешает множеству женщин в костюмах заключенных и серых платках выходить на улицу под присмотром надзирателей и красить обшарпанные стены.
Среди одинаковых комбинезонов с нашивками замечаем Ирину Носову. Она исполняет здесь роль арестантки по кличке Татарка, которая попала в тюрьму по делу о наркотиках. «Для меня это первые съемки в тюрьме и атмосфера здесь, конечно, угнетающая, но как по-другому может быть в такой истории?» — делится актриса. — «При подготовке у нас были созвоны с девочками, которые проходили такой непростой путь. Они все осознали и все приняли. Кроме того, в социальных сетях мне попадались видео о рехабах, я наталкивалась на интервью о том, как люди оступались, но исправлялись. Поэтому для меня и эта история скорее о надежде, о вере в то, что где-то все-таки есть свет».
фото: Иви / START
Кажется, от гнета колонии актеров спасает слаженная команда. Ирина Носова признается: «Моментами нам было так хорошо, как будто мы с девчонками собрались в детском лагере. Возможно, это идет от обратного: чем серьезнее материал, тем легче на площадке ты себя ощущаешь. Здесь очень молодая, живая команда. Мне особенно запомнился день, когда мы снимали драматическую сцену концерта. Девочка исполняла песню «Городок», все так нарядились, так раскрылись, массовка классно заиграла. И было такое странное ощущение: одновременно страшно и приятно».
А вот для Ксении Каталымовой «Холод» — далеко не первый сериал про тюрьму. На ее счету уже такие проекты, как «Мир, дружба, жвачка», «Исправление и наказание» и «За слова отвечаю». Она шутит: «Видимо, что-то я там не доиграла, поэтому пришел этот проект. Здесь я исполняю роль по-настоящему отрицательного персонажа. Это немка, которая убила мужа, и теперь ей назначен срок в 20 лет. Но я, как адвокат своей роли, постаралась найти что-то приятное в этой героине, привнесла в нее любовь к жизни».
фото: Иви / START
Съемки сериала начались в конце января этого года, а мы попали на площадку во время работы над последними дублями. Ксения Каталымова делится своими эмоциями по этому поводу: «Мне жалко, что проект заканчивается. Я, честно говоря, поначалу побаивалась, потому что женский коллектив — это всегда либо очень хорошо, либо очень плохо. У нас вышел первый вариант: потрясающие актрисы, замечательный режиссер, партнеры один другого лучше! Актерам всегда нужен хороший партнер, чтобы и самому неплохо работать. Здесь не приходилось ни за кого додумывать и доигрывать, все очень талантливые. Помимо творческого, я получила огромное человеческое удовольствие».
Особенно запоминающимся для актрисы этот проект стал еще и потому, что в нем впервые попробовал играть ее 14-летний сын Патрик. Он исполнил эпизодическую роль мальчика из музыкальной школы, благодаря которой он побывал на одной смене вместе с Ларисой Гузеевой. Неудивительно, что такой опыт Патрику понравился. И не ему одному.
фото: Иви / START
Любовь Аксенова, исполнительница главной роли Жени в сериале тоже осталась под впечатлением от работы с Ларисой Гузеевой: «Мне очень понравилось с ней взаимодействовать. Я, конечно, знала, что она легенда, я смотрела фильмы и передачи с ней, но боялась, вдруг у нас что-то не срастется. Однако она мне сказала, что ей нравится очень небольшое количество людей в этом мире, и я вхожу в этот процент». Выделился этот проект для Любови еще и тяжелой физической подготовкой: «Такой сложной подготовки у меня не было никогда». Актриса прошла через интенсивную сушку: так как ее героиня Женя в сериале терпит сухую голодовку, то и исполнительнице главной роли пришлось сбрасывать вес. Без консультаций с врачами, эндокринологами и диетологами здесь не обошлось: здоровье стояло в приоритете.
Любовь рассказывает, какой еще новый опыт ждал ее в этом проекте: «Сериал снимается по мотивам романа «Граф Монте-Кристо». Только действие происходит в наше время, и на месте главного героя — девушка. Классический сюжет здесь повторятся, но сценарист и режиссер Алексей Казаков привносит в него элементы современности. У моей героини была семья, которая трагически погибает, дальше Женю подставляют и ей нужно пройти длинный путь: выбраться из тюрьмы, встать на ноги и отомстить. У меня никогда, наверное, не было таких ролей, когда от одной картины мира человек перерастает в совершенно другую. Здесь мы увидим героиню очень разной: в самом начале она будет серой мышкой, в тюрьме ей приходится выживать и становиться на ноги, а в финале она возвращается, вроде сильная и уверенная, однако со своими "но"».
фото: Иви / START
В истории Жени центральной темой становится месть, что влечет за собой ворох моральных дилемм. Создатели исследуют природу мести, пытаются понять, когда она выходит за рамки и что с этим делать. «Работая над ролью, я поняла, что месть осуждать легко, но когда несправедливость и зло касаются твоих близких, самого святого, что у тебя есть, от нее сложно отказаться. И, возможно, это уже не слабость, а, наоборот, проявление силы?» — делится актриса.
На пути трансформаций Жени ее главной спутницей становится арестантка Яна, которая и помогает сбежать. Любовь вспоминает свои первые впечатления от совместной работы с Линдой Лапиньш, исполнившей эту роль: «Создатели постарались сделать так, чтобы мы снимали сцены последовательно, максимально приближенно к сценарию. Так же постепенно происходило и наше знакомство с Линдой. До этого мы виделись на читках, примерках, но выдерживали дистанцию, потому что начать дружить мы должны были уже в сериале. И вот: камера, мотор, я вхожу в кадр, вижу ее, а она такая красивая! У меня появилось ощущение, как в детстве, когда ты маленький и вдруг встречаешь старшеклассницу. Когда Женя встретила Яну, у нее было именно такое впечатление. И дальше по мере того, как наши персонажи поддерживали друг друга, мы становились все ближе и подружились. Как в жизни, так и в сериале».
фото: Иви / START
Сама Линда очень аккуратно рассказывает о своей героине, ведь в ее случае лишнее слово может стать спойлером: «Яна среди зэчек выделяется, она совсем из другого теста. Это человек, которого не сломили одиннадцать лет в тюрьме. Но для меня этот проект не столько про тюрьму, сколько про человеческие взаимоотношения». Актриса делится, что лучше всего Яну могла бы охарактеризовать такая деталь, как детский платок, но почему — оставляет загадкой. Свободолюбие становится главным сходством Линды с ее персонажем, для которого важна свобода выбора: «Мою героиню оставили без выбора, но дальнейшая ее судьба и последующие ее выборы, я думаю, возместили это сполна».
Еще одна тема, которая отображается через Яну, — это природа зла: «Какой бы силой характера ты ни обладал, есть что-то, что может тебя сломить. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Зло не бьет в лоб, оно проникает по венам постепенно, как капельница. И другой вопрос, как человек выходит из этого состояния». А какой моральный слом произошел в жизни героини, станет известно уже при просмотре: «Мне кажется, когда тебе долго и систематически причиняют боль, происхождение и мотивацию которой ты не можешь понять, очень сложно сохранить себя и не потерять добро».
фото: Иви / START
Актриса также не забывает упомянуть о команде и отмечает качественную работу художественного цеха: «У нас просто великолепный художник по гриму — Анастасия Ожегова. Это очень деликатный человек и настоящий профессионал. В сериале наши герои оказываются в разных физических состояниях, где-то для них требуется пластический грим, где-то просто масляный, но в итоге это все потрясающе аккуратно выглядит! У одной из наших актрис есть наклеенный нос. Я ее знаю, но когда впервые увидела в образе с гримом, я и сама задумалась: неужели я упустила, что у нее такой нос? В кадре он настолько сливается с внешностью, что кажется, будто перед тобой другой человек. Шикарная работа! Не буду говорить, кто это, интересно, поймет ли зритель». Ну а чтобы угадывать, чей нос претерпел трансформации, и вместе с главной героиней проделывать путь Графа Монте-Кристо, ждать осталось недолго.
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