Невозможно оторваться: сериалы по комиксам, в которых сочетаются интрига и научная фантастика

Уже 1 августа стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет детективно-мистический триллер «Воскрешение», основанный на хоррор-комиксе Тима Сили. В небольшом городке Уосо, штат Висконсин, неожиданно возвращаются к жизни умершие, которые достается еще и невероятная регенерация. Пока местные жители и власти разбираются с чудом, полицейский Дэйна Сайпресс (Мелани Скрофано) расследует убийство, в котором могут быть замешаны и живые и мертвые, а её сестра Эм (Роми Уэльтман) пробудет адаптироваться к новой старой жизни. Мы решили вспомнить еще несколько захватывающих и фантастических историй, основанных на комиксах.
Пожалуй, главный многосерийный хоррор современности — как минимум в декорациях зомби-апокалипсиса. Роберт Киркман
20 лет работал над одноименной комикс-сагой, где живописал абсолютную безжалостность людей даже перед лицом катастрофы (мертвецы в заголовке — это homo sapiens и есть). Проводником зрителей по миру морального разложения выступает шериф Рик Граймс (Эндрю Линкольн
из «Реальной любви
»), который пропустил начало конца света, поскольку оказался в коме после пулевого ранения. Очнувшись в пустынном новом мире (привет «28 дням спустя
») он отправляется на поиски жены и сына, еще не подозревая ни о ходячих трупах, ни о новых принципах выживания, ни о грядущей борьбе за власть. Драматичная и масштабная история полнится неожиданными поворотами и харизматичными персонажами (например, выделяются герои Нормана Ридуса
, Стивена Яна
, Лорен Коэн
, Данай Гуриры
и Джеффри Дина Моргана
). Устройство разных оплотов человечества, которые встречаются на пути Граймсу и его растущей команде, вскрывает подоплеку многих отношений в социуме — в том числе политические.
Сериал Дэймона Линделофа
— невероятно амбициозная затея: это продолжение культового комикса Алана Мура
и Дэйва Гиббонса
, переосмысляющее ключевые темы «Хранителей» (не путайте с версией Зака Снайдера
, где на моллюска в финале пожалели бюджет). В центре новой мифологии — не только (много)вековая история расизма как частный случай уродства власти человека над другими, но и вообще популярность (социальных) масок в людской цивилизации. Беды планеты не кончились с падением исполинского кальмара на Нью-Йорк: 30 лет спустя у Роршаха появился целый культ последователей-расистов, именующих себя «Седьмой кавалерией». В местечке Талса, штат Оклахома, предстоит война масок: не только новый ку-клукс-клан скрывает лица под мешками с каракулями, но и служители закона, которых «Седьмая кавалерия» знатно истребила в 2016-м. Все герои новых «Хранителей» что-то скрывают: людоедские взгляды, идентичность, психологические травмы (как Зеркало, который носит шлем, где отражается лицо собеседника). Или кого-то из себя строят, выбирая героические наряды, маски животных, образы из фильмов. Эта бравада тоже не спасет от глобального катаклизма, который постараются остановить как новые герои (Реджина Кинг), так и старые (Озимандию сыграл Джереми Айронс
, Доктора Манхэттена — Яхья Абдул-Матин II
, а Шелковую тень — Джин Смарт
).
Культовая манга Харо Асо
выходила в первой половина 2010-х — на волне популярности «королевских битв»: фантастических сюжетов, где группу людей вовлекали в жестокие соревнования на выбывание (по схеме «Игры в кальмара
»). Вскоре появилась одноименное аниме
, где охвачено лишь начало истории, а за полноценную экранизацию взялся Синсуке Сато
— режиссер игровой версии «Царства
». Рёхэй Арису — 18-летний геймер, которого в жизни ничего, кроме игр особо не интересует (да и особый перспектив на горизонте он не видит). Однажды с друзьями-балбесами они провоцируют ДТП и, прячась от полиции, не замечают, что мир вокруг неуловимо изменился. Токио загадочным образом опустел, а некая сила теперь предлагает им сыграть «в одну игру». Точнее, смертоносных испытаний великое множество — и все отсортированы по типу и сложности: каждое помечено игральной картой, где пики означают упор на физическую силу, бубны подразумевают ставку на сообразительность, черви потребуют знание психологии и склонность к манипуляциям, а трефы — командой работы. Если гости «зазеркалья» откажутся от игры, им не продлят визы — и отправят на тот свет вне очереди. В сериале показаны все основные этапы жестоких игр, однако в сентябре ожидается заключительный третий сезон с, возможно, оригинальным сюжетом.
Одно из главных произведений Нила Геймана
, чей путь к славе начался в конце 1980-х в составе так называемого британского вторжения — во главе с Аланом Муром
! — группы комиксистов с Туманного Альбиона, приехавших покорять американскую индустрию. Даже на фоне последующих успехов писателя, сочинившего «Американских богов
», «Коралину в Стране кошмаров
» и «Звездную пыль
», Sandman оставался наиболее культовым и сложным для адаптации произведением: в силу закрученного сюжета, визуальных решений и прав собственности (бог сна официально входит во вселенную DC). Сдвинуть проект-долгострой с мертвой точки удалось в 2022-м, и вот Морфей (Том Стёрридж
) вырывается из заточения, куда угодил благодаря группе культистов. Те охотились на Смерть (Кирби Хауэлл-Батист
), но слегка промахнулись. В итоге весь XX век человечество оказывается лишено сна, а потом повелителю грез удается бежать. Теперь его ждет путешествие по Старому и Новому свету в поисках утраченных артефактов, без которых его царству придет конец (да и человечеству заодно). Как водится адаптация столь культового произведения вызвала противоречивые реакции, а масла в огонь подлили скандалы из прошлого Геймана, который, судя по всему, не брезговал сексуализированным насилием.
Многофигурный научно-фантастический детектив по манге Наоки Урасавы
— человека с реноме современного классика
, который сразу после культового «Монстра
» взялся переосмыслить один из сюжетов «Могучего Атома
» Осаму Тэдзуки
(арку «Величайший робот на Земле»). Агент Европола — андроид Гезихт расследует гибель людей и репликантов, на которых охотится неведомый Плутон — первый за годы ИИ, причинивший вред человеку. Улики ведут в Персию: все жертвы связаны со спецоперацией по свержению авторитарного режима Дария XIV, подозреваемого в производстве запрещенных роботов массового уничтожения. С большинством участников тех событий зрителю предстоит разделить по маленькой жизни, узнать их страхи и устремления, привычки и сожаления — в общем, задаться вопросом, что делает человека (или робота) человеком (или роботом) — и как жить дальше с веками копящейся ненавистью. Адаптация манги была настоящим вызовом, который приняла приняла студия М2 легендарного
продюсера Масао Маруямы
. Тот наладил
контакт с Урасавой еще в 90-е и известен работой над такими хитами, как «Бей эйс!
», «Истинная грусть
» и «Нана
».
Неожиданный хит, основанный на этапном аргентинском комиксе Эктора Хермана Оэстерхельда
, проиллюстрированного сначала Франциско Солано Лопезом
, а потом Альберто Бреччиа
. В графической истории 1957 года сплелись отголоски деятельности латиноамериканских диктатур и мрачные предчувствия, отчасти реализовавшиеся (см. Грязная война
). В Буэнос-Айресе выпадает снег, который убивает всё живое. Среди тех, кому повезло не сгинуть мгновенно, — семейство Сальво, которому предстоит не только выживать, но и бороться с инопланетными захватчиками. Роль протагониста Хуана сыграл Рикардо Дарин
, известный по фильмам «Тайна в его глазах
» и «Дикие истории
». В первом сезоне охвачена лишь половина истории, а другую — с путешествиями во времени — раскроют во втором сезоне. В общем, must see для поклонников «451 градуса по Фаренгейту
» и немецкой «Тьмы
», а также творчества Гильермо дель Торо
, который хотел экранизировать Оэстерхельда, и Алехандро Ходоровски
, вдохновлявшегося коллегой при работе над «Инкалом
».
Смотрите «Воскрешение» на viju с 1 августа
.
«Воскрешение»
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