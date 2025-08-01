«Три сестры»: В Москву! В Москву!

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От современного доктора Ватсона до дочери и правнучки Холмса

Элементарно, Шерлок: 5 фильмов и сериалов, где расследования ведут родственники и друзья великого сыщика

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Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

От Миядзаки и культовых боевиков 90-х до Кроненберга и Земекиса