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«Три сестры»: В Москву! В Москву!

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1 августа 2025
В онлайн-кинотеатре KION начался показ сериала «Три сестры», созданного по идее автора «Беспринципных» Александра Цыпкина. Со столичных Патриков действие перемещается в живописный Нижний Новгород, где от желания уехать в столицу маются Ира, Оля и Маша, рассчитывающие осуществить переезд после продажи материнского дома. Однако родительница в исполнении харизматичной Ларисы Гузеевой вовсе не собирается помогать дочерям, а хочет отдать всю себя и свои деньги привезенному из Сочи массажисту Никите, которого играет Павел Деревянко.

«Три сестры»: В Москву! В Москву!
фото: Кинокомпания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION

Старшая сестра-карьеристка Ира (Юлия Александрова) переживает перманентный развод и надеется переехать к своему московскому любовнику (Александр Цыпкин), обещая ей новые карьерные (и не только) взлеты. Хотя на территории Москвы-Сити все ближе к падению, ведь любовник является всего лишь помощником то ли бизнесмена, то ли мошенника. Между прочим, рассказ про трех сестер и их неблагоразумную мать ведется от имени последнего, голосом Павел Воля, комика и звезды ТНТ, где потом тоже выйдет сериал.

Смотреть онлайн Сериал «Три сестры»

Средняя сестра Оля (Маруся Климова) живет в, казалось бы, счастливом браке – с мужем (Павел Попов) и дочкой (кинодебют дочери ТиматиАлины Юнусовой). Оля больше всех заряжена на отъезд из Нижнего в Москву, так как «переросла этот город». Однако ее семье переезд не то, чтобы нужен. Муж отлично себя чувствует, изменяя Оле с коллегой по работе, а дочка по большому счету просто молчит. По крайней мере в первых сериях.

«Три сестры»: В Москву! В Москву!
фото: Кинокомпания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION

Младшая Маша (Полина Гухман) не стесняется слов и ответственности. Именно на нее мать на время отпуска оставила ювелирный бизнес. Маша, очевидно, с ним не очень справлялась, да и вообще работе предпочла личную жизнь, но под напором родительницы готова принять все удары российского юрлица на себя. Особенно, когда мать переживает вторую молодость с массажистом, которого вся женская семья, естественно, считает аферистом.

Дуэт Ларисы Гузеевой и Павла Деревянко совершенно не обладает химией – они тут каждый живет своей лучшей жизнью. Героиня Гузеевой наконец самовольно сепарирует от себя дочерей, которым давно пора рассчитывать только на себя, а не на мать. Персонаж Деревянко комично следует заветам экранных альфа-самцов, подпитанных духом Остапа Бендера – пусть тут и не надо искать 12 стульев, все сокровища в виде роскошного дома уже найдены, а требуется лишь прогнать трех сестер.

«Три сестры»: В Москву! В Москву!
фото: Кинокомпания «Медиаслово», онлайн-кинотеатр KION

Чеховские мотивы над этими «Тремя сестрами» витают лишь потому, что семейная трагедия вновь превращается в комедию, а заунывный пассаж про «В Москву! В Москву!» совершенно не приводит ни к каким действиям. Ира, Оля и Маша по-прежнему ждут с моря, а точнее, с реки погоды и волшебного пинка от бойкой матери, которая и понимает, что надо отпустить девчонок в свободное плавание, но в то же время не дает им истинной возможности открыться новому дивному миру, который – как минимум для нее – олицетворяет то ли массажист, то ли аферист в исполнении Павла Деревянко.

Абсолютно летняя трагикомедия про так и не сбывшееся путешествие из Нижнего Новгорода в Москву при этом затрагивает довольно непростые вопросы. И женской самоиндентификации разных возрастов, и общения с семьей, и финансовой ответственности и помощи, которую не всегда можно просить у родственников, и отношений между мужчинами и женщинами, вне зависимости вступили они в законный брак или нет. Как бы создатели сериала ни пытались отстранить себя от чеховских повестей и рассказов, новые «Три сестры» – тот случай, когда получилось сыграть и в классику, и в современность.

Смотрите «Три сестры» в онлайн-кинотеатре KION

«Три сестры»

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