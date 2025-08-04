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«Воскрешение»: Никто не позавидует живым

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4 августа 2025
1 августа на viju начался показ канадского сериала «Воскрешение» — мистического детективного триллера про таинственные события то ли библейского, то ли апокалиптического масштаба в провинциальном городке. Хоррор про оживших мертвецов в оболочке полицейского нуара. Сценарий написан по мотивам одноименной американской серии комиксов, а главную роль мятежной полицейской и дочери шерифа сыграла актриса Мелани Скрофано, звезда многосерийной экранизации другого графического романа «Вайнона Эрп».

«Воскрешение»: Никто не позавидует живым
фото: PR-служба viju

В «Воскрешении» ее героиня Дэйна Сайпресс мечтает уехать из родного Уосо в Висконсине – работа копом под неусыпным взглядом сурового отца (Дэвид Джеймс Эллиотт) больше не приносит девушке удовольствия, да и растить сына в столь скучном и бесперспективном месте, напоминающем лишь о семейных трагедиях, не хочется. Но стоит Дэйне собрать чемоданы, как в городе происходит невероятное – умершие в течение последних пары недель жители воскресают один за другим, старики, дети, погибшие в ходе преступлений и несчастных случаев и ушедшие по естественным причинам. Выглядят как прежде – разве что кожа остается мертвенно бледной – и ведут себя вроде бы мирно. Власти, однако, вводят карантин, чтобы разобраться, а горожане с трудом привыкают к вернувшимся с того света знакомым, родным и близким. Кому-то «зомби» совсем не по душе — доморощенный отряд сопротивления, собравшись подпольно, планирует очищать город от нечисти. Кто-то рад воскрешению – сын Дэйны, к примеру, единственный, кто продолжает дружить с восставшей из могилы ровесницей.

Кажется, что ограничения можно снимать, как вдруг одна из воскресших старушек превращается в натуральную зомби и учиняет кровавую расправу над теми, кто пытается ее остановить. Под горячую руку попадает и младшая сестра Дэйны, Эм (Роми Уэлтман), которую семья некоторое время и вовсе считала пропавшей без вести. Ввязавшуюся в драку с обезумевшей бабулей, чтобы защитить приехавшую на вызов сестру, Эм получает смертельное ранение – но не умирает, ведь у воскресших обнаружена удивительная способность к регенерации, то есть они, по сути, бессмертны. Так Дэйна выясняет, что ее сестра не только в числе живых мертвецов, толерантность к которым в Уосо тает с каждым днем, но еще и, получается, умерла. Как это случилось, никому неизвестно, в том числе и самой Эм. И чем дальше погружается Дэйна в расследование этой загадки и в целом мистического происшествия в родной глуши, тем больше тайн выходит на поверхность.

«Воскрешение»: Никто не позавидует живым
фото: PR-служба viju

Визуально стильное «Воскрешение» снято в благодарном жанре, без перекосов сочетающим в себе и сверхъестественное, и вполне реальное. Необъяснимые события становятся словно лакмусовой бумажкой, проявляющей все самое темное и потаенное и позволяющей увеличить количество сюжетных линий и углубить характеры персонажей. Смерть – самая печальная, но при этом самая естественная часть жизни, а потому ее отмена вызывает противоречивую реакцию и не всегда адекватную. Вдова откапывает мужа в надежде, что и он оживет (старичок «поторопился» на один день и не попал в число тех, кто получил второй шанс), дети с упоением буллят одноклассницу – она не такая, и это достаточный повод. Причем и для взрослых тоже – после событий с бабкой-зомби, которая отращивает разрубленный пополам мозг и ловко уходит от полиции, ненависть к другим, вызванная страхом и непониманием, возрастает.

Авторы придумывают легенду для своих живых мертвецов, постепенно наделяя их новыми качествами и способностями. Помимо умения заживлять любые раны и сращивать сломанные конечности в мгновение ока – Эм это очень кстати, так как она страдает от заболевания, вызывающего ломкость костей, – выясняется (благодаря все той же Эм, до исчезновения страдавшей всевозможными зависимостями), что воскресшие не восприимчивы к веществам, изменяющим сознание. У всего этого, конечно, есть и оборотная сторона – как не поддаться искушению калечить себя и испытывать тело на прочность ради порции адреналина? Кому-то, лишенному привычных стимуляторов, это может показаться хорошей идеей, что опасно, ведь причины и побочные эффекты пока не изучены.

«Воскрешение»: Никто не позавидует живым
фото: PR-служба viju

Создатели не погружаются с головой в мистику, оставляя пространство для вполне человеческих и личных историях. У одной Дэйны их предостаточно: смерть матери два года назад буквально разрушила всю ее семью, отец и дочери отдалились друг от друга, замкнувшись каждый в своем горе. И стоит героине обрадоваться хотя бы возвращению сестры, как та оказывается в центре жуткой, скорее всего криминальной истории. Дэйна понимает, что многого не знает об Эм – ни о зависимостях, которые превратили ее в мишень для местных бандитов, ни о связи с женатым мужчиной, который вполне мог бы захотеть избавиться от надоевшей и навязчивой любовницы. Эм вновь пускается в бега, оставляя, впрочем, словно хлебные крошки, подсказки для Дэйны, они помогают идти по следу и не сводить глаз.

Как ни странно, чем мрачнее и запутаннее становится обстановка вокруг, тем в более прозрачные, теплые, крепкие трансформируются отношения Дэйны и ее близких – будто бы не хватало встряски или пинка. Даже ее личная жизнь начинает налаживаться после знакомства с прибывшим в город застенчивым ученым Ибрагимом (Энди Маккуин), сотрудником центра по контролю заболеваний. Их роман на руинах мирной жизни получается неловким и суматошным, но будто бы делает девушку, умиравшую внутри и оказавшуюся в эпицентре локального апокалипсиса, живой как никогда.

Смотрите сериал «Воскрешение» на viju

«Воскрешение»

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