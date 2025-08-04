Кино-Театр.Ру
Дело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей

4 августа 2025
В онлайн-кинотеатрах Иви и START вышли первые четыре серии «Хирурга», названного самым ожидаемым проектом на фестивале «Пилот». На «Хирурге» впервые объединились два из самых интересных сегодня сериальных постановщика – Илья Ермолов, работавший над приквелом «13 Клинической» и «Золотым дном», и Стас Иванов, выпустивший «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон». Последний здесь выступает в качестве сценариста, добавляя фирменной мрачно-брутальной жести в историю о семье и долге – личном и профессиональном.

Из тюрьмы сбегает особо опасный преступник Сергей Коваленко (Сергей Гилев), некогда успешно работавший хирургом в богатой клинике, среди пациентов которой не только люди с редкими диагнозами, но и высокопоставленные чиновники, нуждающиеся в пересадке органов, но не желающие ждать в очереди на квоту. Доноров, готовых ради денег пожертвовать почкой, находил глава клиники Булатов (Ростислав Бершауэр) и его партнер, а по совместительству лучший друг Коваленко – тоже хирург, впрочем, давно перешедший из практики на красивые выступления на научно-практических конференциях Титов (Евгений Санников). Сам Коваленко, вроде бы, принимал участие только в операциях по пересадке органов. А еще встречался с блогершей Мариной (Анна Завтур), 216-й в очереди на почку и активно ведущей расследование о подпольном донорском рынке. Именно в ее смерти и обвинили Коваленко.

Смотреть онлайн Сериал «Хирург»
Добраться до Москвы после побега из тюрьмы герою Гилева помогает археолог Юля (Марина Ворожищева), то ли жертва, то ли уже соучастница, очевидно, влюбляющаяся в беглеца чуть ли не с первого взгляда. Несмотря на то, что и о себе он рассказал немного, да и ей выдал не совсем верный психологический диагноз – впрочем, Коваленко все же не психотерапевт, а хирург, так что взятки гладки. Собственно вместе с Юлей, пока лишь эпизодически присутствовавшей в первых четырех сериях, и зритель пытается разобраться, какой он все-таки, заглавный герой «Хирурга».

Фигура Коваленко далека от классического типажа борца за правду и справедливость. Поначалу он, сбежавший из тюрьмы, вызывает сочувствие, так как на многофигурном черном рынке органов есть персонажи более одиозные – например, воплощающий мрачное зло Хищник со шрамом (Михаил Хуранов), или готовые ради денег вырезать почку у будущего молодого коллеги вчерашние ординаторы Кирилл (Федор Федотов) и Фиса (Маша Мацель), да и Булатов с Титовым уж слишком нервничают из-за побега Коваленко. Последний еще и потому, что живет с бывшей женой Сергея – Верой (Вильма Кутавичюте) и его дочерью Светой (Софья Аржаных), очевидно, не слишком воспринимающей это соседство. Оно и понятно – Света всегда была «папиной дочкой».

Именно за счет погружения в характеры женских персонажей раскрывается и арка самого Коваленко. Серии «Хирурга» чередуются – каждая четная представляет собой рассказ о событиях трехлетней давности, когда Сергей попал в тюрьму, причем именно через призму женских историй. Во второй серии большая часть действия посвящена журналистке Марине и ее расследованию, последней героиней которого становится пытающаяся заработать за счет продажи почки Айжан (Евгения Манджиева), но так и не увидевшая столь необходимых ей денег. В четвертой повествование строится вокруг Веры, понимающей, что муж от нее отдаляется, и решившейся на измену с его лучшим другом. Именно в этой серии ярко проявляется не самый легкий, скорее, даже деспотичный характер Коваленко, так что ненароком и веришь в сказанные про него Булатовым Юле слова — «расчётливый, хладнокровный убийца и патологический лжец».

Однако «Хирург» вовсе не заигрывается в триллер с ненадежным рассказчиком, напротив, своим многожанровым подходом затевает намного более интересный и объемный разговор о правде и справедливости, семье и долге, жертвенности и предательстве. Поиск истинных мотивов героев сродни сложной операции, несмотря на то что сам врачебный мир здесь концентрируется преимущественно на преступных действиях. На редко попадающих в кадр белых халатах то и дело растекается кровавое пятно, а вопрос из главной песни ростовского музыканта Кази «Сколько стоит твоя жизнь?», кажется, цинично очевидным.

Смотрите сериал «Хирург» в онлайн-кинотеатрах Иви и START

«Хирург». Трейлер №2

