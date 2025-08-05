Стивен Кинг без ЕГЭ и вступительных: Хорошее место «Институтом» не назовут, а сериал могут

Добрался до своей середины «Институт» — сериал по одноименному роману Стивена Кинга, снятый режиссерами Джеком Бендером и Брэдом Тернером. У первого — огромный послужной список, в котором можно отыскать и такие хиты, как «Беверли Хиллз 90210», «Клан Сопрано» и «Остаться в живых», а также экранизации других произведений Кинга («Под куполом», «Мистер Мерседес»). Второй не уступает — «Родина», «Кости», «Побег», «Дневники вампира». А вместе Бендер и Тернер продолжают работать над еще не оконченным сериалом «Извне» — вирусным мистическим триллером, породившим множество фанатских теорий. И, надо сказать, очень кинговским — так что одни только режиссеры с их опытом и пониманием материала добавляют «Институту» баллов. Да и сам автор числится в продюсерах — то есть, наверное, одобряет.
Сверхъестественно одаренного подростка Люка Эллиса (Джо Фримен
) похищают ночью прямо из его кровати и отвозят в строго охраняемое учреждение под названием Институт, где проводят опыты над детьми с необычными способностями. Одни — телепаты, другие, как Люк, умеют двигать предметы, и сотрудники во главе с мисс Сигсби (Мэри-Луиза Паркер
) убеждают пленников, что их умения необходимо развивать на благо государства. В чем именно заключается миссия, никто не уточняет, однако каждый день ребят водят на загадочные, выматывающие и болезненные процедуры и тесты. Постепенно способности «учеников» усиливаются, и их провожают с так называемой ближней половины на дальнюю, обещая потом вернуть домой — что происходит на самом деле, опять же неизвестно. И Люк, будучи не только экстрасенсом, но и умником, не верит ни единому слову — впрочем, не он один. Постепенно его телепатические способности растут, а в Институт привозят новенького Эйвери (Вигго Ханвельт
), умеющего читать мысли — и вместе они решают объединиться, чтобы спасти всех остальных.
Параллельно с этим развивает и другая сюжетная линия, главный герой которой — бывший коп Тим Джеймисон (Бен Барнс
), приехавший в крошечный городок рядом с Институтом в поисках тихой и спокойной жизни. Он устраивается в местный участок ночным обходчиком и во время своих рейдов знакомится с городской сумасшедшей Энни (Мэри Уолш
), вечно болтающей о каких-то экспериментах и теориях заговора. От нее Тим и узнает об Институте, и чем дальше, тем больше начинает подозревать, что Энни не так уж безумна, а за колючей проволокой, которой обнесена засекреченная территория, творятся очень странные дела.
Уместить плотное кинговское повествование в восемь эпизодов — дело непосильное, так что сюжет неминуемо сокращен и упрощен, а действие развивается куда стремительнее, чем на страницах романа. Впрочем, историю это вроде бы не портит: «Институт» получается весьма захватывающим и атмосферным, под стать литературному источнику. Действие, как всегда, разворачивается в штате Мэн, а чистая мистика переплетена с суровой реальностью, которой нынче действительно управляют многочисленные теории заговора и прочие фантазии о матрице, глубинном государстве и теневых проектах по контролю сознания. О том, что происходит в Институте, зритель узнает постепенно, вместе с его обитателями — детьми, чей пытливый ум не готов мириться с несправедливостью и жестокостью. Так что интрига сохраняется, а правда выходит на поверхность крупицами, порождая все больше и больше вопросов об истинной природе зловещей организации.
Персонажей — опять же, думается, из-за некоторой ограниченности во времени — нельзя назвать сильной стороной проекта, так как при всем заданном потенциале они остаются весьма схематичными. Причем в большей степени это касается детей со сверхспособностями, которые они, по сути, особо не проявляют — по крайней мере, пока. Немного интереснее работники Института, представляющие целую палитру мрачных типажей: от мисс Сигсби, непреклонной и верной делу, но в одиночестве предающейся селфхарму, до жутких начальника охраны Стэкхауза (Джулиан Ричингс
) и доктора Хендрикса (Роберт Джой
), устраивающих заговор и пытающихся добиться от пациентов запрещенных руководством результатов. Зачем — пока неизвестно, но система потихоньку гниет изнутри, что оказывается на руку Люку и остальным — проще найти слабое звено.
Что до Тима, роющего фигуральный подкоп под Институт с другой стороны, то он становится своего рода проводником в не менее загадочное прошлое городка рядом с организацией. Обитатели которого и видели, и знают больше, чем кажется — правда, не всем из них удается выжить, чтобы рассказать правду. Тут находится место для своего рода романтической линии, так как напарницей героя становится сомневающаяся и легко поддающаяся детективному и расследовательскому влиянию Джеймисона (возможно, дело в симпатии) коп Венди (Ханна Голуэй
). Вместе, в любом случае, веселее — и безопаснее.
Конечно, сериальный «Институт» не выдерживает полноценного сравнения с литературным, однако ему и не нужно — главное, что авторам удается сохранить все мотивы Кинга и в целом воссоздать свойственный многим его произведениям антураж, как внешний, так и внутренний. Туманные дороги, подростковые переживания, провинциальные городки — тихие свиду, но оглушительно гремящие скелетами в шкафах. Можно усмотреть метафору взросления, а можно отдаться безумным предположениям и догадкам, которыми буквально сочится «Институт». В финале здешним юным экстрасенсам предстоит битва — не друг с другом, а с беспощадной и могущественной системой, которая управляет миром без всякого телекинеза и телепатии.
«Институт». Трейлер на английском языке
