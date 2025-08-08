Переходный возраст и зомби: «Уэнсдей» возвращается со вторым сезоном

Кино-Театр.Ру
8 августа 2025
Netflix показал первые четыре эпизода второго сезона сериала «Уэнсдей» — проекта шоураннеров Майлза Миллара и Альфреда Гафа, который, впрочем, в большей степени ассоциируется с Тимом Бертоном, продюсером и режиссером отдельных серий. Первый сезон, вышедший в ноябре 2022 года, произвел фурор, так что о продолжении заявили сразу же. Главная (и заглавная) героиня — дочка печально известной семейки Аддамсов — возвращается в школу в статусе суперзвезды. И это раздражает ее не меньше, чем тот факт, что вместе с ней в академию перебираются младший брат и мама с папой — благо, можно отвлечься на расследование убийств и поиски сталкера, управляющего стаей воронов.

Уэнздэй (2022-2025)

Три месяца прошло с событий первого сезона, завершившегося победой Уэйнсдей (Дженна Ортега) и ее друзей над толпой монстров и злодеев, в числе которых были учительница в исполнении Кристины Риччи (она играла Уэйнсдей в серии фильмов про семейку Аддамс) и покоривший, а потом и разбивший — превратившись в чудище — сердце холодной готической девочки сын шерифа Тайлер (Хантер Дуэн). Оба они теперь томятся в заключении, тогда как Уэйнсдей отправилась на каникулы развивать экстрасенсорные способности — в своего рода прологе зрители узнают, что благодаря дару ей удалось обезвредить серийного убийцу (Хэйли Джоел Осмент). В академию «Невермор» героиня возвращается с несвойственной ей радостью, которая мгновенно улетучивается: теперь она звезда, у которой просят фото и автографы, а статус нелюдимой и странной ученицы Уэйнсдей всегда был больше по душе.

Читать Рецензия на первый сезон «Уэнсдей»
Впрочем, это меньшее из зол — еще в финале предыдущей части девушка получила зловещее послание от неизвестного преследователя, который теперь переходит к активным действиям. В округе начинают один за другим умирать люди — в том числе бывший шериф и отец Тайлера — и причина смерти выглядит по-хичкоковски жуткой, жертвы буквально заклеваны птицами. Точнее, стаей ворон, во главе с одноглазым вожаком — но управляют и им, и всеми пернатыми извне. Уэйнсдей посещают зловещие видения, от которых в прямом смысле идет кровь из глаз (конечно, черная), а одно и вовсе сулит смерть ее соседке и лучшей подруге Инид (Эмма Майерс). Этого Аддамс допустить не может, а потому отправляется по следу своего сталкера — по закоулкам «Невермора», по лесистым окрестностям, на кладбище и в психиатрическую лечебницу, где мотает срок Тайлер.

Уэнздэй (2022-2025)

Второй сезон, в сравнении с первым, получился, что называется «more dark, more realistic» (мрачнее и реалистичнее) — эту сказочку Бертон (он срежиссировал первый, четвертый, седьмой и восьмой эпизоды) и компания рассказывают уже будто бы не детям, а потому значительно расширяют сюжет, усложняют его и апеллируют к более взрослой аудитории по части тем и юмора. Тру-крайм с маньяками соседствует с зомби-хоррором – Пагсли Аддамс (Айзек Ордонес), став учеником «Невермора», откапывает покойника и пытается его приручить — готический триллер соревнуется с драмой взросления («Переходный возраст», подвинься). Тема пубертатной сепарации становится сюжетообразующей, Уэнсдей вступает в открытое противостояние с мамой Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс), которая селится на территории академии и теперь возглавляет ее попечительский совет — и пытается не дать дочери погрузить в глубины сознания. Впрочем, вражда женщин Аддамс передается из поколения в поколение, и у Мортиши с ее матерью (Джоанна Ламли) отношения не менее натянутые, в том числе из-за таинственно пропавшей тети Уэнсдей, Офелии. Как говорится, только бабушки не хватало — и она появляется.

Уэнздэй (2022-2025)

«Уэнсдей» все больше тяготеет к «Семейке Аддамс», число родственников растет, их отношения выходят на первый план, превращая историю в семейную сагу в жанре черной комедии, какой она и задумана изначально. Не растерял сериал своего фирменного юмора и задора, рассыпанного по ироничным пассивно-агрессивным комментариям Уэнсдей и наполняющего каждую деталь — фантастические твари и место, где они обитают, то есть изгои и «Невермор» превращаются в еще более объемное и многолюдное полотно. Жутковатое и смешное: один из профессоров выглядит как голова в стеклянной колбе — но голова актера Кристофера Ллойда (некогда дядюшки Фестера из параллельной вселенной Аддамсов), главная фанатка Уэнсдей — девочка-невидимка, у Вещи (руки, обладающей разумом) появился свой домик, нового директора школы играет Стив Бушеми в пышном парике, а негласная конфронтация с нормисами материализуется в выживальческое соревнование учеников «Невермора» и мальчиков-скаутов. Подозрительная учительница музыки (Билли Пайпер) исполняет инструментальные версии песен «Losing my religion» и «Zombie» — под последнюю с цепи как раз срывается зомби. Сирена Бьянка (Джой Сандей) прячет маму, которая сбежала из секты, а горгона Эйджакс (Джорджи Фармер) вынужден наблюдать за новыми отношениями своей бывшей Инид — к слову, образ Уэнсдей авторы в этот раз решили, видимо, не портить романтическими переживаниями. И только Гомес Аддамс (Луис Гусман) остается верен себе, обожает жену и детей и не теряет оптимизма, если не поощряя, то с улыбкой воспринимая все странные увлечения своей семейки — от слепой дуэли супруги и дочери до «дружбы» сына с ходячим мертвецом. Еще обещают Леди Гагу, но пока берегут — оставшиеся четыре серии выйдут 3 сентября.

«Уэнздэй». 2 сезон. Трейлер на английском языке

