«Знахарь»: Доктор хаос

12 августа 2025
На телеканале ТНТ стартовал сериал «Знахарь» — комедия режиссера Никиты Андриенко и сценаристов Ивана БарановаКапельник», «Подслушано в Рыбинске»), Эмиля АскероваГаля, у нас отмена!») и Сергея НеждановаВоронины»). Действие разворачивается в кубанской станице, куда нечистый на руку главный герой попадает по ошибке — и где его случайно принимают за другого человека. Причем очень важного и нужного, так что выбраться оказывается не так уж просто.

Знахарь (2025)

Водитель скорой Костя (Денис Васильев) не отличается честностью — вот и на очередном вызове к беременной, у которой начались схватки, он крадет из спальни будущих родителей крупную сумму денег и кольцо. Коллеге-фельдшеру, который замечает наличку в руках у Кости, говорит, что это на помощь девочке из детдома — на самом же деле у него крупные долги перед бандитами. Да и девушка (Валерия Астапова) ждет предложения. Пообещав и ей, и кредиторам со всем разобраться, парень тут же прыгает в первый попавшийся автобус из Москвы. По пути узнает, что семья, которую он обокрал, готовится подавать заявление в полицию, но удачно знакомится с соседом и после череды случайностей оказывается с его документами в станице на Кубани. Где его принимают за того самого попутчика — врача, которого так долго ждали в селе.

Знахарь (2025)

Глава (Николай Фоменко) и жители встречают хлебом-солью и тут же «подкидывают» первого пациента — мать (Светлана Пермякова) местной участковой Насти (Катерина Ковальчук), ловко разъезжающей на коне. За лошадью в свою очередь охотятся местные хулиганы, и Костя думает, что с их помощью он сможет и заработать денег, и убежать — но пока приходится выкручиваться и изображать знахаря, попутно отбиваясь от ревнивого казака (Артем Гайдуков), уверенного, что Костя жаждет увести у него жену.

Классическая комедия положений, но колоритная — место действия создает неповторимый антураж. В воздухе свистят шашки, то и дело слышатся топот и ржание коня, столы ломятся, а нарваться на драку — таковы традиции — проще простого. Главное — не пытайтесь покинуть станицу, ведь зоркий взгляд старосты заметит неладное. Даже несмотря на то, что у героя Фоменко хватает других забот — например, дочка (Екатерина Чаннова), в которую влюблен студент-медик (Степан Летковский). Но отец девушки не жалует юношу, считая его недостойным — конечно, это отдельный повод для множества гэгов.

Знахарь (2025)

Персонажи, надо сказать, под стать декорациям — Костя выделяется среди пестрых селян, можно сказать, что они даже затмевают главного героя. Наряды с элементами национальных костюмов и повадки, соответствующие укоренившимся традициям. Кого только нет: женщины в венках и с караваями, казаки с шашками, конная полиция — а другой и нет — священник на гироскутере. Всей пестрой толпой они перемещаются от локации к локации, чтобы не пропустить ничего интересного, так что сплетни расползаются со скоростью света, и вот уже Костя превращается и в завидного жениха, и в сообщника местных бандитов, и в спасителя всех больных. Не являясь ни тем, ни другим, ни третьим, герой не всегда ловко, но выпутывается из передряг. При этом куда бежать – непонятно, ведь московские враги ничего не забыли и не простили. Так что, видимо, придется задержаться в станице — с конем, казаками и симпатичной участковой, одинокой и, кажется, взаимно приглянувшейся герою. Да начнется перевоспитание!

Сериал «Знахарь» на телеканале ТНТ с 11 августа.

«Знахарь». ТВ-ролик

