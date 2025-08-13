Кино-Театр.Ру
Таксисты средней полосы: «Баранкины и камни силы» — реклама Москвы для всей семьи

13 августа 2025
На Кинопоиске стартовала фантастическая комедия «Баранкины и камни силы», где семейство таксистов обретает суперсспособности и встречает прародительницу из 1800-х. Режиссером новинки выступил Михаил Поляков, ранее снявший «Ухожу красиво» и «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Яркий концепт напоминает всё и сразу, а еще отвлекает от рекламы Москвы и одной корпорации, считает Алексей Филиппов, который и рассказывает о сериале подробнее.

Баранкины и камни силы (2025)

В центре Москвы, в Малом Лёвшинском переулке живет семья потомственных таксистов Баранкиных. Вернее, фамильные гнездо и ремесло — ответственность Бати (Андрей Федорцов), а его многочисленные отпрыски прибегают к извозу лишь в случае крайне нужды. Старший Леша (Дмитрий Журавлев) работает на скорой, но нередко подрабатывает, так как уже обзавелся ячейкой общества, куда входят перманентно недовольная жена Люда (Марина Доможирова) и непоседливый сын Коля (Мирон Проворов). Средний Гоша (Кузьма Сапрыкин) работает в IT-компании, мечтающей продать китайским клиентам нейросетку по распознаванию лиц. В свободное от общения с начальником-самодуром (Илья Соболев) время он пытается устроить личную жизнь, например, знакомясь со стендап-комикессой Ксюшей (Валери Зоидова), которая собирает материал для открытых микрофонов за рулем тарифа Комфорт+. Наконец, младшая Лена (Полина Гухман) ходит в музыкальное училище, но предпочла бы спортивный зал, где околачивают груши симпатичные юноши. Не слишком благополучную рутину Баранкиных нарушает гостья из прошлого — извозчица Варвара (Юлия Топольницкая). Прапрапрабабушка из 1804 года магическим образом переместилась на 220 лет вперед.

Читать Восстановление исторической справедливости: обзор фэнтези «Этерна»
В начале XIX века быстрое перемещение по столице — такая же роскошь, как уважительное отношение к женщинам. Проучив клиента-сексиста, Варвара берется довести по адресу пожилого китайца, за которым гонятся люди в черных плащах. Непродолжительный заезд оканчивается смертью пассажира, который вместо пяти звезд оставляет столько же магических камней. Они и нужны молодцам во главе с бритоголовым Велимиром (Александр Мизёв), но получить желаемое он не успевает: артефакты открывают портал — и через него прародительница Баранкиных оказывается в новейшем тысячелетии. Всё в Москве ей в диковинку: и высотки, и машины, и голосовые помощницы, и батюшки на монобайках. Потомки тоже в шоке: и сама история про путешествия во времени кажется безумием, хотя знакома по заморскому фильму «Назад в будущее», и волшебная сила принесенных «бабушкой» камней полностью ломает представление о мире победившего комфорт-плюса. Варвару желательно вернуть в прошлое, чтобы Батя и остальные всё же появились на свет, а для этого нужно разобраться с её древними артефактами — и жутковатым преследователем, который обрел бессмертие.

Баранкины и камни силы (2025)

Главная отличительная черта «Баранкиных» — ненасытный продакт-плейсмент «Яндекса»: кажется, даже в сериале «Алиса», подспудно рекламировавшем услуги корпорации, это не так бросалось в глаза. Безжалостная логика алгоритмов читается и в самом шоу, которое начинается с заставки Кинопоиска, теперь звучащей совсем как у Netflix, где когда-то начинали с очень простой формулы создания контента. Берешь популярного режиссера А, востребованного актера Б и умеренно культовый сериал В, а потом делаешь из него «Карточный домик» с Кевином Спейси, вдохновленный британским сериалом из 90-х и снятый (на первых порах) Дэвидом Финчером. Здесь «Вампиры средней полосы» встречают «Пришельцев» среди «Бесспринципных»: Патриарших в кадре нет, но сюжет неохотно удаляется от Арбата, путешествие во времени обстановлено гэгами с первой полки, а состав Баранкиных подобран с заботой о максимально широкой аудитории. Ветеранам телесмотрения — Федорцов из «Убойной силы», фанаткам и фанатам «Натальной карты» — щеголяющий топлесс Журавлев, хипстерам — Сапрыкин из «1703» и «Анны Николаевны», тем, кто помоложе, — Гухман из «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сама дура».

Читать Карбюратор – купить, Родину – не опозорить: 25 лет сериалу «Убойная сила»
Подход в целом грамотный и дальновидный, если бы персонажам и истории было где развернуться. Два 40-минутных эпизода — хронометраж лаконичного фильма — напоминают неймдроппинг, как в абзаце выше. Не особо двигая сюжет дальше, Баранкины экспериментируют с камнями, пока их облепливают второстепенные персонажи и яркие эпизодники (вроде Ксении Кутеповой в роли специалистки по древним камням или стендап-комика Филиппа Воронина в качестве самого себя). Туговатому Лёше достается умение читать мысли, благодаря чему он пытается разнообразить потускневший брак. Пройдоха Гоша теперь может превращаться в кого угодно, что использует для дурацких розыгрышей. Бунтующая Лена — тут её, как в «М!Д!Ж!», называют Малая — останавливает время, чтобы объедаться в супермаркете и сбегать от переживающего отца. Есть еще линия блуждающей Варвары, которая, возможно, нашла любовь в XXI веке, что не очень нравится потомкам.

Баранкины и камни силы (2025)

Вся эта куча-мала из персонажей и подсюжетов движется хаотично — больше на харизме артистов, чем благодаря драматургии. Надежда на интригующее развитие, конечно, сохраняется — вот-вот явится Велимир, разовьются у разных Баранкиных дела сердечные, — но ощущение цельности в сериале отсутствует. Глянцевые кадры с высоты полета квадрокоптера или спецэффекты застывшего времени перемежаются неловким монтажом динамичных эпизодов, где соединяются отчетливо непохожие дубли (в основном, когда герои должны столкнуться друг с другом или дверью). Выбивающаяся линия комикессы Ксюши вставлена, кажется, потому, что «стендап — это новый рэп», а в библиотеке кинотеатра на эту тему уже есть «Я не шучу». Изображение юмористической сцены здесь выглядит еще более неубедительно, чем в ромкоме с Данилой Козловским «Статус: Свободен». Помимо того, что восходящие звезды юмора «разгоняют» шутки так, будто готовят спектакль для выпускного в театральном вузе, заход на эту территорию подсвечивает, насколько слабо в «Баранкиных» с комедией наблюдений. Кроме общих мест, которые высмеивают на открытых микрофонах, — практически ничего.

Читать Комик Илья Соболев об актерских амбициях и сериалах про стендап
Наверное, пока хоронить интригу (и сериал) рановато: еще не набрали ход истории ни про стендап, ни про путешествия во времени, ни про персональную карму Баранкиных, которым явно пора что-то менять в этой жизни. Поможет ли в этом связь веков — или сотрудничество с Китаем, внезапно испытавшим трудности со строительством цифрового ГУЛАГа, — узнаем в будущих сериях. Пока же сериал радует такой приметой уходящей эпохи, как возможность звонить через мессенджеры, а не просто по телефону.

Смотрите сериал «Баранкины и камни силы» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

«Баранкины и камни силы»

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен