«Дыши»: Круговорот вины в палате

15 июня в онлайн-кинотеатре Okko стартует «Дыши» — сериал Анны Кузнецовой, два года назад покорившей поклонников российского авторского кино бесконечно витальной трагикомедией «Каникулы». Первая в ее карьере многосерийная работа уже тоже успела навести шороху на фестивале «Пилот», где получила сразу два больших приза: за лучший сценарий и гран-при жюри. История звездной столичной акушерки Леры (Марина Александрова) в момент глубокого профессионального и личностного кризисов сначала подкупает житейской естественностью, а потом безжалостно прижигает комментариями о мужском-женском, патологическом страхе ответственности и субъективности правды.
фото: пресс-служба Okko
Валерии (Александрова) 42 года, она успешная независимая женщина, светило акушерства. В очередь к ней выстраиваются самые обеспеченные роженицы столицы. Причины популярности просты до святости: она продвигает идею естественных родов. Женский организм и сам знает, как все сделать правильно, задача врача — обеспечить комфортные условия, «не контролировать, а помогать». Не нужно без необходимости превращать акт рождения в травмирующую тело и разум медицинскую операцию. Человеческий подход звездной акушерки оценен под достоинству и довольными клиентками, и начальством. После работы Лера с чувством исполненного долга возвращается домой, где ее ждет любящая семья: трое детей и хомяк Вовик, рассекающий по квартире на роботе-пылесосе. В уютной обстановке можно и бокал вина выпить. Даже два, никто не осудит. И все же что-то с этим напускным благополучием не в порядке — об этом поначалу не говорят напрямую, но все равно налицо беда. Несколько лет назад онкология забрала у Леры любимого супруга, и справляться с горем утраты приходится либо погружением в работу, либо опустошением бутылок красного сухого. Редкие попытки завести новые отношения оборачиваются разочарованием: такое чувство, что нормальные мужчины все перевелись, остались одни негодяи.
Дети все понимают и стараются маму лишний раз проблемами не нагружать, барахтаются сами, каждый по своему. Младший Юра (Константин Денисов), например, нашел себя в роли непризнанного главы семейства, защитника и просто альфа-самца: поедает протеин и агрессивно учит домочадцев жизни, что со стороны выглядит даже не комично, а натурально болезненно. Средняя дочь Вася (Евгения Аюнц) терпит издевательства сверсников, потому что посмела встать на защиту одноклассниц от харассмента со стороны школьного альфонса — причем участвуют в ее травле и сами жертвы. Старшей Лиде (Мария Лукьянова), похоже, приходится сложнее всех: она и на хозяйстве главная, и за младших в ответе. Еще и пока не догадывается, что зачастивший к ним в гости спортсмен Слава (Артемий Мильграм) не собирается за ней ухаживать — парню нравятся женщины постарше…
фото: пресс-служба Okko
Семья — застывший комок нервов, приходящий в движение из-за трагического случая. После бурной вечеринки Лере, несмотря на тяжелое похмелье, приходится принимать преждевременные роды у любовницы очень влиятельного человека. Ребенок молодой и капризной Маши (Даша Верещагина) появляется на свет еле живым, врачи чудом запускают его маленькое сердце и сажают младенца «на трубу» — так, со свойственным профессии цинизмом, называют интубацию трахеи. Разъяренный отец, король столичных кладбищ Шахов (Петр Буслов), тут же начинает искать виноватых, и акушерка оказывается первой в очереди на экзекуцию. Небезосновательно: она заочно «запудрила» Маше голову модными практиками, пыталась не подпускать к столу для родовспоможения других врачей, а потом и вовсе сбежала из операционной, спрятав ото всех главную улику — медкарту пациентки. Этот момент слабости еще сыграет свою роль, когда сор вынесут за пределы больничной палаты. Делом о врачебной халатности займется следователь Степанова (Мариэтта Цигаль-Полищук), привыкшая руководствоваться в своей работе фактами, а не симпатиями и уж тем более жалостью.
Виновата ли Лера в произошедшем? Даже себе она не смогла бы ответить на этот вопрос, так что зритель волен сам выбрать сторону — благо, сценарий (за него Елена Кондратьева, Светлана Штеба и Илья Маланин получили награду «Пилота») не делит героев на злодеев и мучеников. Напротив, «Дыши» кричит с экрана, что у несчастья всегда много отцов и матерей. Каждый вносит свою индивидуальную лепту. Известная акушерка согласилась взяться за проблемную беременность, хотя врачи настаивали на необходимости кесарева сечения. Суетливый главврач (Иван Агапов) мало того, что навязал Лере клиента, так еще и в самый ответственный момент прибежал мешать ей делать свою работу — и это вероломство тоже отчасти можно понять, на волоске повисла судьба вверенной ему клиники. Наконец, озлобленный Шахов, обещающий вырвать ноги каждому, кто довел его наследника до реанимации, тоже задумывается о своей вине, хоть и показывает это крайне редко. Проявил несвойственную для себя слабину и профинансировал авантюру, теперь ругается: «Лучше бы нормально прокесарились, без всей этой ереси». Череда решений, принятых людьми независимо друг от друга, приводит к точке бифуркации, после которой катастрофы никак не избежать. Но виноватым должен быть назначен один.
фото: пресс-служба Okko
Отечественное кино в последние годы активно работает с темой эрозии ответственности — интересный синдром, многое говорящий о рефлексии общества. Но при этом нормой остается подавать проблему с интонацией заправского прокурора-обличителя. Вахлаки Юрия Быкова («Дурак») своей инертностью потворствуют беспределу чиновников. Маленькие люди «Нулевого пациента» плачут, но продолжают мыть шприцы под проточной водой. Озвученный в «Бумере» (вновь символично возникает фигура Буслова) слоган русской народной чернухи «не мы такие, жизнь такая» на долгие лета стал коронным объяснением любой демонстрируемой на экране низости. Кажется, он нас чуть-чуть отравил. Потому особенно ценно, что авторы сериала «Дыши» отказываются идти по этому пути наименьшего сопротивления. Проект что есть силы избегает одномерных персонажей-функций, созданных лишь для того, чтобы их было удобно любить или ненавидеть. Вместо маркеров — множество субъективных правд, порой даже не высказанных вслух, и все равно легко считываемых в лицах, поступках и визуальных образах. После кошмарного свидания Лера позволяет себе хорошенько проораться, не боясь ничьего осуждения. Зловещий бизнесмен из «похоронки» неумело утешает испуганную любовницу — сцена короткая, а говорит об антагонисте побольше любого монолога-профайла.
В «Дыши» вообще многое можно для себя отыскать: размышления о послеродовой депрессии тут соседствуют с суконным миром «следаков», зарисовки семейного быта перемежаются въедливыми заметками о роли женщины в насквозь мужском мире. Собрать все это многообразие тем в единую структуру непросто. И в этом ключе решение пригласить режиссером на перспективный сериал Анну Кузнецову было единственно верным — фильмом «Каникулы» она уже демонстрировала редкий талант к созданию живого, бесконечно богатого на смыслы и узнаваемые образы повествования. В ее прошлой работе драматургия не так бросалась в глаза, зато в «Дыши» умение тонко чувствовать материю кино проявляется во всю ширь. На экране проносится мультижанровый аттракцион: медицинский процедурал сталкивается с психологическим детективом, а социальная драма плавно перетекает в протестный янг-эдалт с той же легкостью, что и в реализм кухонной раковины. Но за всем этим разнообразием техник все также властвует главная, исключительно гуманистическая тема: плохих людей не бывает в природе, все хотят «как лучше». Но мир несовершенен, человек— тем более. Поэтому получается «как всегда», и кто-то за это должен ответить.
