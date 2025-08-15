«Бабочка»: Папа услышит, папа придет, папа непременно найдет

На Amazon Prime Video вышел первый сезон «Бабочки» — шпионского боевика, снятого по мотивам графического романа Араша Амеля. Адаптацией комикса занимался, среди прочих, Кен Вудрафф, сценарист сериалов «Менталист», «Готэм», «Враг внутри», а главную роль сыграл звезда «Остаться в живых» Дэниэл Дэ Ким. Всего шесть серий и открытый финал, который сулит продолжение и оставляет множество вопросов – кажется, что все в бешеном ритме несется к хэппи-энду, но не тут-то было.
Беременная блондинка заходит в шикарный отель в Сеуле, чтобы обсудить организацию торжественного вечера, посвященного скорому рождению ребенка. Тут же в лобби готовится к интервью посол России в Южной Корее Михаил Карпов – и всего через несколько минут девушка совершает на него дерзкое и смертельное покушение, а потом, скинув парик и накладной живот, ловко уходит от преследования службы безопасности. Впрочем, догнать ее пытаются не только охранники Карпова, но и некий мужчина, притаившийся поблизости. Вскоре становится известно, что ее зовут Ребекка (Рейна Хардести) и она работает на частную шпионскую компанию «Кадис» под руководством Джуно (Пайпер Перабо), заменившей ей и мать, и отца. Последний, Дэвид Юнг (Дэниэл Дэ Ким), когда-то был сооснователем «Кадис» вместе с Джуно, но погиб на задании 9 лет назад – так считалось, однако теперь он «воскресает» из мертвых, чтобы воссоединиться с дочерью. Это он – тот таинственный преследователь Ребекки. И их встреча перевернет не только жизни, но и опасную игру, которую ведет «Кадис» на ниве международных отношений.
Обстоятельства драматичной российской политики, в особенности последних лет, плотно проникли в зарубежную поп-культуру и нередко становятся сюжетообразующими для фильмов и сериалов – «Бабочка» не стала исключением. Конечно, главный фокус наведен на отношения дочери и отца, которые пытаются сблизиться в пылу бесконечных схваток и буквально на бегу, скрываясь от спецагентов и настоящего наемника Гана (Ким Джи Хун), идущих по их следу. Но и исторический контекст – в данном случае текущий военный конфликт — не менее важен, так как становится оружием, с помощью которого одиночки пытаются уничтожить могущественную организацию. Конечно, не обходится тут и без ЦРУ – с появлением высокопоставленных американцев, связанных с правительством, история выходит на запредельный шпионский уровень, с «кротами» и всеми вытекающими.
На той скорости, с которой «Бабочка» несется вперед, бывает непросто уследить за всеми хитросплетениями сюжета. Впрочем, авторы щадят зрителя, периодически давая ему передохнуть с помощью семейных сцен – Дэвиду и Ребекки предстоит многое наверстать, тем более что у мужчины теперь есть новая семья, жена и еще одна дочка. И принять этот факт старшей едва ли не труднее, чем информацию о том, что отец, оказывается, не умирал вовсе. Здесь же кроется едва ли не главная интрига сериала – на какой все-таки стороне Ребекка? Всю дорогу она сомневается, ведь Джуно стала для нее семьей, и остаться с Дэвидом означает предать. В то же время глава «Кадис» - злодейка, и это очевидно задолго до финала, причем и для ее собственного сына Оливера (Луис Ландау). Но годы, проведенные вместе, жесткие, даже жестокие тренировки и работа сделали из сиротки Ребекки неуловимую киллершу, которой не так-то просто вновь вернуться к мирной жизни и принять предложение папы жить всем вместе долго и счастливо.
«Бабочка» пролетает на одном дыхании, и в этой динамике, пожалуй, главный, если не основной плюс сериала – сюжет, хоть и не лишенный неожиданных поворотов, остается весьма средним по меркам шпионских боевиков. Зато актуальным – это не очередное высказывание на тему Холодной войны, а попытка вписать во многом фантастическую, утрированную в духе комиксов фабулу в повестку. Удивительно и другое – «Бабочка», действие которой разворачивается в разных корейских городах и пригородах (конечно, есть поезд в Пусан), еще и очень кулинарное шоу, герои которого то аппетитно дегустируют специалитеты на рынке, то самозабвенно предаются домашней готовке, то обсуждают важные дела за застольями. Одним словом, боевик новой формации, со взрывами, перестрелками, погонями – и обязательными перерывами на обед и соджу.
