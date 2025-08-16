От «Домашнего ареста» до «Подслушано в Рыбинске»: 7 главных сериалов PREMIER за 7 лет

Семь лет назад, 16 августа 2018 года, начал работу онлайн-кинотеатр PREMIER. За все время своего существования платформа выпустила более трех сотен оригинальных сериалов, фильмов и шоу, суммарное количество просмотров контента среди всех пользователей приблизилось к 6,5 млрд. Всего зрители PREMIER потратили около 136 млрд минут на просмотр фильмов, сериалов и шоу. На основании статистики PREMIER и наших личных предпочтений рассказываем о самых знаковых сериалах онлайн-кинотеатра.
Сенсация 2018-го, доказавшая, что отечественные телезрители очень соскучились по политической сатире и старым добрым шуткам про выборы, где кандидаты – понятно кто. «Домашний арест» вошел в тройку победителей и рейтинга критиков, и рейтинга зрителей, которые традиционно в конце года составляет Кино-Театр.ру. Зрительская популярность была тем удивительнее, что сериал вышел только на интернет-платформе, телеэфира у «Домашнего ареста» долго не было. Успех сериала с Павлом Деревянко
в роли проворовавшегося мэра, отбывающего наказание по месту прописки (в старой коммунальной квартире), заключался в острой, провокационной, но актуальной во все времена (причем, думается, не только в России) теме борьбы за власть, коррупции и вечных дискуссиях о том, что любая кухарка может управлять государством. Смелость, с которой авторы сталкивают власть имущих и власть критикующих, может вызвать только восторг. Особенно с учетом того, что сериал, кажется, понравился и тем, и другим категориям.
Главный российский сериал, запустивший моду на 90-е в кино. Все началось с тульского подростка Саньки Рябинина (Егор Губарев
), который в 1993 году живет с родителями (Ксения Каталымова
и Степан Девонин
), тусуется с друзьями Вовкой и Илюшей на крыше одного из близлежащих домов и боится ходить в соседний район, контролируемый Цыганом (Аскар Нигамедзянов
). Но столкновение с дворовыми парнями неизбежно, особенно когда в компании Саньки появляется новая девочка Женя (Валентина Ляпина
). Вместе с ней после схватки с Цыганом мальчик случайно угоняет «бэху» контролирующих город кавказцев. И вот уже вся семья Саньки должна за угон деньги, но собирается дать отпор «чебурекам». Так и начинаются в городе уже совсем не детские разборки. За позитивно-солнечным названием «Мир, дружба, жвачка» – фразой, знакомой всем детям, вкусившим в 90-е bubble gum и love is, – скрывается далеко не самый оптимистичный эпос, напичканный энциклопедическими подробностями о времени, который с появлением новых сезонов вырос в значительную и без преувеличения культовую сагу, открывшую стране не только новых артистов и Юру Борисова
, но и впоследствии, на втором и особенно третьем сезоне, ставший трамплином для его постановщика Антона Федорова
, находящегося на пике режиссерской карьеры в российском театре.
Самый пересматриваемый – «Праздники»
Большой режиссерский дебют актера Бориса Дергачева
, получивший не только два сезона, но и полнометражный фильм. Семья Пыжовых – Наталья Николаевна (Мария Аронова
) и Виктор (Виталий Хаев
) – счастлива вместе уже 30 лет, за которые они успели воспитать двух дочек. Старшая Лена (Анастасия Калашникова
) – умница, которая всего добилась сама, но особо не счастлива в любви. Младшая Юля (Яна Енжаева
) — разбитная красотка, которая привыкла, что всё ей достается само собой, так что даже на работу не спешит устраиваться, как и вступать в серьезные отношения, хотя влюбленный в нее еще с института Вова (Никита Павленко
) своим упрямством все-таки добивается расположения красотки. «Праздники» не просто гиперболизированная комедия, а почти русская народная сказка с жирным намеком на то, что красных дней в отечественном календаре больше, чем рабочих. Именно тогда, а не во время будничной рутины семьи и проходят проверку счастьем да любовью, от которой, как известно, до ненависти один шаг.
Мокьюментари о жизни Коляна (Николай Наумов
), пермского «гопника», начался в ноябре 2010 года и держался в эфире полтора десятка лет. Главный герой прошел путь от условного срока за кражу и продажу канализационных люков, участия в реалити-шоу, исправления, депутатского кресла и обратно, пытался заработать денег и всегда сильно рисковал собственной жизнью. Колян и его друзья Антоха (Антон Богданов
) и Вован (Владимир Селиванов
) – типажи троих абсолютно разных людей, один из которых «работяга», второй «кипешной», а третий «затупан». На протяжении всех сезонов их как будто бы снимают телевизионщики, следуя по пятам и порой создавая этим дополнительные проблемы – район остается районом, а Пермь – суровым городом, не все жители которого привыкли к присутствию выдуманной съемочной группы. Особенно когда дело касается полулегальной деятельности героев – то есть практически всего, что они делают. Многие исполнители, дебютировавшие на телевидении именно в этом проекте, за время его трансляции обросли внушительной фильмографией, но никуда не делись ни пермский говорок, ни пролетарское обаяние, ни непосредственность тогда начинающих, а то и вовсе непрофессиональных артистов. Еще одна фишка сериала – играющие самих себя звезды. В разное время в кадре появлялись Анна Семенович
, братья Запашные
, Владимир Пресняков
, а Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова
и вовсе снялись чуть ли не в половине серий одного из сезонов.
Самый пророческий – «Эпидемия»
Отечественный сериальный хит, ставший практически предвестником пандемии, вышедший после российской онлайн-премьеры на Netflix и заслуживший множество положительных отзывов, в том числе со стороны короля ужасов Стивена Кинга
. В первом сезоне, созданный по роману «Вонгозеро» Яны Вагнер
, Москва и москвичи стали жертвами неизвестного вируса, превращающего жителей города в ходячих мертвецов, а сам город – в выжженную землю, финал оставил ощущение неопределенности – история была не закончена и требовала продолжения. Продюсеры Валерий Федорович
и Евгений Никишов
приняли решение делать второй сезон, и за дело взялся драматург Роман Кантор
. Сценарий второго сезона был написан с нуля, без литературной основы, и требовал новых решений, поскольку первая «Эпидемия» поставила уж очень высокую эмоциональную планку. Выход второй «Эпидемии», наполненной апокалиптическим содержанием, совпал со временем, когда вопросы выживания и длительного ощущения потерянности для многих из нас стали актуальны как никогда. В этом качестве сериал снова, как и первый сезон, опередил реальность и образно, но пророчески, обрисовал ситуацию, в которой наше общество оказалось. Но он же щедро дарит здравые идеи о том, как можно сохранить себя в невыносимых условиях. Герои сериала — люди из разных социальных слоев, разного возраста, убеждений и даже ментального развития, в экстремальных условиях проявляют сплоченность, взаимовыручку, готовность принести себя в жертву ради спасения остальных. И главное – они не теряют надежду. И вот такой нехитрый, но действенный получается рецепт: чтобы выжить, надо держаться вместе, любить ближнего своего и во что-то верить.
Комедийный детектив с ноткой мистики, долей абсурда и звездным актерским составом во главе с Тимофеем Трибунцевым
в его лучшем амплуа провинциального недотепы. Корреспондент рыбинской газеты Юра (Трибунцев) переживает не лучшие времена: писать про премьеры местного драмтеатра опостылело, жена (Светлана Колпакова
), кажется, завела любовника, дочка-подросток (Варвара Володина
) не слушается, водка не утешает, как прежде. К тому же Юру внезапно начинают одолевать странные приступы: судороги сопровождаются видениями. В первом мужчина становится свидетелем (причем от первого лица) автомобильной аварии. Машина, за рулем которой неизвестный, сбивает девушку. Это-то и запускает цепочку трагических событий, в которых вместе с Юрой пытается разобраться местный «пацан» в исполнении Рузиля Минекаева
, потерявший от рук опасного маньяка свою невесту. Связь между всеми происшествиями, несомненно, есть — по крайней мере, в голове несчастного журналиста, для которого таинственные убийства становятся чем дальше, тем более личной историей.
Сериальный дебют Жоры Крыжовникова
, где постановщик (он же один из авторов сценария) умело и довольно рискованно совмещает комедию с большой трагедией, созданной по законам античности, сатиру на отечественное кино и актуальное высказывание на табуированную на российском ТВ тему ВИЧ. Главный герой «Звоните ДиКаприо!» – популярный актер Егор Румянцев (Александр Петров
), звезда идущего в прайм-тайм медицинского сериала «Первая Градская» и масштабных патриотических блокбастеров «Воссоединение» и «Сирийский песок», идущих, правда, при пустых залах. Его брат Лев (Андрей Бурковский
), тоже актер, прозябает на съемках дешевого ТВ-шоу для канала с идиотским названием и пытается выклянчить лишние две тысячи рублей из нищенской зарплаты: в отличие от свободного родственника, у него жена на сносях, две дочки и неоплаченные кредиты. Так бы они и жили, если бы однажды Егор не узнал, что, вероятно, уже год является ВИЧ-положительным. Взяв за метафору СПИД, который здесь с легкостью передается от одного участника сообщества к другому, Крыжовников умудрился рассказать, кажется, обо всем. Тут и кризис семьи, и библейская тема Каина и Авеля, и рассуждения о быте и нравах современного общества. Порой цинично, временами иронично, но всегда обжигающе точно.
