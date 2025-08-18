«Чужой: Земля»: Пластмассовый мир пытается победить

На платформе Hulu состоялась премьера сериала «Чужой: Земля» — очередной части фантастической хоррор-франшизы про кровожадных инопланетян, начало которой положил в 1979 году фильмРидли Скотта. Сам он выступил исполнительным продюсером нового проекта, а шоураннером стал Ной Хоули («Фарго»). Действие происходит в будущем, за два года до событий оригинального фильма – ксеноморфы в этот раз добираются до Земли.
фото: 0th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions
В 2120 году Землей правят могущественные технокорпорации, которые так или иначе ищут способ модифицировать человека: одни создают киборгов, другие развивают искусственный интеллект, третьи мастерят андроидов, а «Продиджи» под руководством молодого гения-миллиардера (Самюэл Бленкин) придумали помещать разум в искусственное, синтетическое, тело. Начали с больных детей, ведь незрелый мозг достаточно гибок, чтобы принять процедуру и новый «сосуд», а сам процесс – единственный способ не только спасти умирающего, но и сделать его неуязвимым и нестареющим сверхчеловеком. Так девочка Марси с терминальной стадией рака превращается в Венди (Сидни Чандлер), а вслед за ней и другие подростки становятся «синтами». Проект засекречен, так что для всего мира и своих семей его участники умирают. Венди, которая теперь быстро бегает и высоко прыгает, не может смириться с тем, что никогда больше не увидит брата, так что, взломав систему наблюдения «Продиджи», подглядывает за ним через камеры безопасности.
К слову, этот самый брат Хермит (Алекс Лоутер) работает на ту же корпорацию врачом и оказывается среди тех, кто отправляется на поиски выживших при крушении космического корабля. Он падает прямиком на город, построенный «Продиджи», но принадлежит конкурентам – исследовательское судно бороздило глубины космоса, собирая на борту инопланетных существ. Обитатели «зоопарка», а точнее ксеноморфы на разных стадиях развития, вырвались на свободу и уничтожили почти всю команду. Выжил неприветливый киборг Морроу (Бабу Сизей) – себе на уме, он начинает активно мешать спасателям делать свою работу, ничего не сообщая ни о миссии, ни о своих дальнейших планах. Так по обломкам космолета и небоскреба, в который он врезался, бродит мрачный человекоподобный робот, носится Чужой, убивая всё на своем пути, а также с опаской крадутся люди – среди них Хермит. Венди, глядя на это, рвется в бой – спасать брата, и руководство «Продиджи» принимает решение отправить синтетических детей на место крушения.
фото: 0th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions
Даже несмотря на то, что новый «Чужой» поначалу следует уже знакомому сценарию про битву землян и пришельцев на борту космического корабля, сюжет быстро сворачивает на неизведанные тропы, где самой интригующей оказывается про пересадку сознания. Полная моральных ловушек и этических дилемм история с отсылками к сказке про Питера Пэна – от имени Венди, которое Марси выбирает для новой себя, до образа самого основателя, инфантильного гения, разгуливающего в костюме-пижаме и грызущего яблоки, – будто бы, наконец, оправдывает обычно вызывающее недоумение нелогичное, импульсивное поведение героев всех частей «Чужого». Здесь они и впрямь дети, хоть и помещенные во взрослые тела, — со всей вытекающей, порой губительной, детской непосредственностью.
Обилие героев, не все из которых люди, добавляет напряжения: всех модифицированных и искусственных существ, в том числе синтов, в телах которых больше не работают гормоны, отличает некоторая несвойственная человеку холодность и неэмоциональность, а следовательно, рациональность совершенно иного толка. Так киборг Морроу с легкостью прощается со своим экипажем, придерживаясь одному ему известного плана и инструкций, которые предполагают жертвование жизнями во имя научных целей, а от андроида Кирша в блестящем исполнении Тимоти Олифанта веет металлом, что в голосе и взгляде, что в движениях и поступках. Венди и её друзья вызывают самый большой визуальный диссонанс, обсуждают мультики, называют друг друга прозвищами, при этом работают как бескровные машины, которые невозможно покалечить, разве что раздавить, как точно подмечает девочка.
фото: 0th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions
Самая же глобальная интрига в том, что ксеноморфы высадились на Земле, и в открытом пространстве остановить их будет куда сложнее. Впрочем, первые две серии, в которых герои бродят по обломкам, сохраняют клаустрофобную атмосферу оригинала. В темноте полуразрушенных отсеков космического корабля и пострадавших помещений высотки, в которую он «приземлился», таится множество опасностей – например, ксеноморфы на всех стадиях своего развитиях, от яиц и мелких паукообразных паразитов, до взрослой гигеровской особи, черной, блестящей, смертоносной. Люди для этих существ, как известно, и инкубатор, и пища, и враг, которого нужно разорвать на куски, а вот кем станут те же самые синты, будучи неорганической формой жизни?
Сам Ридли Скотт, хоть и числится в титрах, как известно, не очень высоко оценил потенциал «Земли»: дескать, его фильм не превзойти. С этим, может, и не поспоришь, но вот снятые тем же Скоттом невнятные «Прометей» и «Завет» уступают даже первым двум сериям нового шоу – по динамике, философии, банальной логике, а местами и визуально, так как на экране возникает многомерный мир, открытый и готовый к изучению зрителем. Легенда обрастает подробностями, вселенная ширится, обретая характер добротного сай-фая, сочетающего в себе как откровенно фантастические черты, так и вполне реалистичные представления о не таком уж далеком будущем. Предпосылки можно увидеть уже сейчас: именно на техно-новостях и трендах из 2025-го, очевидно, базируются идеи сериала «Чужой: Земля», смещающего фокус со всем знакомого пришельца на незнакомых землян.
