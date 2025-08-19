Одиночество не трагедия: как окончательный финал «Секса в большом городе» вновь заставил женщин поверить в себя

После слабых рейтингов третьего сезона и далеко не восторженной критики создатели «И просто так» – продолжения легендарного «Секса в большом городе» – всё-таки приняли волевое решение окончательно попрощаться с нью-йоркской колумнисткой Кэрри Брэдшоу и её подругами. Новость о закрытии шоу практически совпала с выходом последних двух эпизодов, которые для этого сезона неожиданно стали глотком свежего воздуха и на удивление приблизили его к оригинальному проекту, завершившемуся на похожей ноте 20 лет назад.
«Секс в большом городе
», созданный Дарреном Старом
и Майклом Патриком Кингом
по мотивам книги Кэндесс Бушнелл
, вышел в конце 1990-х и стал культурным феноменом не только в Америке, но и в зарубежных странах. В том числе в России, где через два года после премьеры столь фривольное по нашим меркам (особенно сейчас) шоу выпускали на видеокассетах, а уже в начале нулевых транслировали в ночное время по телеканалу НТВ. Сериал, посвященный 30-40-летним, но всё еще одиноким женщинам в поисках «мужчины своей мечты» и, естественно, анонсированного в названии секса, тогда вряд ли смотрели россиянки — сверстницы героинь, уже окунувшиеся, как показывала статистика, в семейный быт. Зарубежный «Секс в большом городе» познавала молодежь, выросшая в том числе на «Секретных материалах
» и «Твин Пиксе
». Она и сформировала редкое для России свободное поколение, что-то между «бумерами» и «зумерами»: вовсе не в плане интимной близости, а в вопросах отношений — семейных, партнерских, романтических. Не обугленных мещанством ради условной ипотеки и социальных выплат, но и не доходящих до диснеевского розового дна с прекрасным принцем на белом коне.
Классический сериал «Секс в большом городе»
Если пересмотреть даже первые сезоны «Секса в большом городе», быт и нравы четырех подруг — Кэрри (Сара Джессика Паркер
), Саманты (Ким Кэтролл
), Шарлотты (Кристин Дэвис
) и Миранды (Синтия Никсон
) — могут и сейчас возбудить российскую «общественность», но в то же время рассказать много нового про нынешнее поколение 30-40-летних. Тут действительно тот случай, когда мы отстаем от американских сериалов на те самые 20 лет, и только сейчас пытаемся найти в себе открытость и сексуальность. И для большинства зрителей — не только в России, но и в той же Америке — оригинальное шоу по воспоминаниям остается именно символом некой свободы, в то время как продолжение оказывается сомнительной попыткой снова честно поговорить о женщинах (теперь уже в возрасте) в этом сугубо патриархальном мире.
Тут, конечно, стоит расстроить фанатов «Секса в большом городе» вместе с хейтерами «И просто так». Сериал Даррена Стара и Майла Патрика Кинга изначально распределил роли четырех подруг, которые, как бы больно это сейчас ни звучало, сохранились и четверть века спустя. Кэрри с первых серий пишет колонку в духе «одна моя подруга пошла на свидание, и тут я подумала», чтобы посещать тусовки в надежде встретить мужчину своей мечты. Довольно успешная Миранда, уверенная, что она из подруг самая некрасивая, в попытке проработать низкую самооценку готова встречаться с барменом и переехать с ним в пригород (в одном из сезонов она даже отказывается от красавчика — врача-соседа!). Шарлотта мечтает выйти замуж и после многих попыток, в том числе неудачного брака с Треем МакДугаллом (Кайл Маклахлен
— мы не зря упоминали «Твин Пикс»), наконец обретает счастье с евреем Гарри Голденблаттом, для которого готова следовать всем религиозным традициям и занимать очередь на приемных детей. Самая раскрепощенная Саманта поначалу будто бы просто меняет партнеров, но к финалу оригинального «Секса в большом городе» именно она переживает главную — личную — трагедию: рак, в борьбе с которым её поддерживает и молодой любовник-киноактер (Джейсон Льюис
), и женщины с подобным диагнозом. Свободная Саманта не стесняется рассказать про климакс, химиотерапию и парик, которым она прикрывает симптомы.
Как продолжение «Секса в большом городе» примиряет героинь с реальностью
В заключительном сезоне «И просто так» (а заодно и всей франшизы «Секс в большом городе») раком «наградили» несчастного мужа Шарлотты — Гарри. Казалось бы, вот повод для нее повзрослеть, а сценаристам придумать красивый ход, чтобы одна из самых глупых героинь наконец что-то осознала и почувствовала не только по поводу себя (над её аналитическими способностями, несмотря на экспертизу в искусстве, то и дело посмеивались даже в оригинальном шоу). В итоге всё свелось к отсутствию у них с мужем секса и празднованию Дню благодарения, когда у Гарри наконец-то «встал». Конфликт с дочками, который продолжался весь сиквел, тоже оказался забыт, хотя эта семейка была едва ли не единственным глотком свежего воздуха.
Остальные две героини — Кэрри и Миранда — следовали устоявшимся паттернам, даром что последней придумали новую сексуальную идентичность. Несмотря на всю внешнюю независимость, она продолжала разгребать травмы, нанесенные прошлой созависимостью — уже даже неважно с партнерами или алкоголем, — но при этом, как и в оригинальном сериале, стремилась обзавестись семьей. Тогда она родила от никчемного, на первый взгляд, бармена Брэди ребенка, теперь — единственная из всех подружек уже ждет внука, которого сын, пошедший в нее, очевидно, не только рыжим цветом волос, не то чтобы хотел. У Кэрри, потерявшей в какой-то момент «мужчину своей мечты», потому что сценаристам пришлось «убить» Мистера Бига, когда актера Криса Нота
обвинили в домогательствах, неожиданно стал вырисовываться объемный характер.
Почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона
«Самые важные и сложные отношения – с самим собой
», – пишет героиня Сары Джессики Паркер в оригинальном сериале после неудавшегося путешествия в Париж к Александру Петровскому, которого сыграл Михаил Барышников
(он же поучаствовал в работе над сценарием тех эпизодов «Секса в большом городе»). Зато во французской столице её нашел Мистер Биг, который наконец взял Кэрри замуж в отдельном фильме
. Уже там, кстати, создатели забыли об этой простой истине, как в новейших трех сезонах. Пока не пришла новость о закрытии проекта.
Поначалу авторы «И просто так» нарочито пытались соответствовать повестке, в которую – увы и ах, — как показало время, совершенно не смогли вписаться дерзкие героини «Секса в большом городе». Оттого во втором сезоне они переключились на соответствующие возрасту главных героинь проблемы. Третий же поначалу выглядит так, будто сделан исключительно для звезд сериала, которые продолжают носить вычурные наряды и уже рассуждать даже не о сексе, любви или дружбе, но о дезодорантах! Не удивительно, что именно после этого эпизода появились новости, что продлевать сериал не будут, и это наконец-то привело в чувства создателей и актрис.
Почему надо было закончить «И просто так» на втором сезоне
«И просто так», как и «Секс в большом городе» или поиск любви, не может продолжаться вечно. Финал заключительного сезона — во многом эпохального — приобрел особое звучание, потому что Кэрри Брэдшоу написала не просто колонку или книжку по мотивам собственной жизни, а целый исторический роман, где в итоге попыталась ответить на вопрос: «Почему одинокая женщина – это сразу трагедия?» Отнюдь нет. Ни во времена Джейн Остин, которой стремилась подражать героиня Сары Джессики Паркер, ни во времена таких разных, но счастливых вместе подружек из оригинального «Секса в большом городе», ни теперь, когда Кэрри Брэдшоу наконец-то осознала свое одиночество – после почившего Мистера Бига, абьюзивного Эйдана и даже библиографа Маргарет Тэтчер. Наконец-то она может зайти в свой новый огромный дом, не снимая каблуки, стук которых мешал соседям, и включить на полную громкость музыку. Ту, что слышит только она — и случайно оказавшаяся в этом сериале кошка Туфелька.
«И просто так». 3 сезон
