Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Одиночество не трагедия: как окончательный финал «Секса в большом городе» вновь заставил женщин поверить в себя

Обзор сериалов >>
19 августа 2025
После слабых рейтингов третьего сезона и далеко не восторженной критики создатели «И просто так» – продолжения легендарного «Секса в большом городе» – всё-таки приняли волевое решение окончательно попрощаться с нью-йоркской колумнисткой Кэрри Брэдшоу и её подругами. Новость о закрытии шоу практически совпала с выходом последних двух эпизодов, которые для этого сезона неожиданно стали глотком свежего воздуха и на удивление приблизили его к оригинальному проекту, завершившемуся на похожей ноте 20 лет назад.

И просто так (2021-2025)

«Секс в большом городе», созданный Дарреном Старом и Майклом Патриком Кингом по мотивам книги Кэндесс Бушнелл, вышел в конце 1990-х и стал культурным феноменом не только в Америке, но и в зарубежных странах. В том числе в России, где через два года после премьеры столь фривольное по нашим меркам (особенно сейчас) шоу выпускали на видеокассетах, а уже в начале нулевых транслировали в ночное время по телеканалу НТВ. Сериал, посвященный 30-40-летним, но всё еще одиноким женщинам в поисках «мужчины своей мечты» и, естественно, анонсированного в названии секса, тогда вряд ли смотрели россиянки — сверстницы героинь, уже окунувшиеся, как показывала статистика, в семейный быт. Зарубежный «Секс в большом городе» познавала молодежь, выросшая в том числе на «Секретных материалах» и «Твин Пиксе». Она и сформировала редкое для России свободное поколение, что-то между «бумерами» и «зумерами»: вовсе не в плане интимной близости, а в вопросах отношений — семейных, партнерских, романтических. Не обугленных мещанством ради условной ипотеки и социальных выплат, но и не доходящих до диснеевского розового дна с прекрасным принцем на белом коне.

Смотреть онлайн Классический сериал «Секс в большом городе»
Если пересмотреть даже первые сезоны «Секса в большом городе», быт и нравы четырех подруг — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Саманты (Ким Кэтролл), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон) — могут и сейчас возбудить российскую «общественность», но в то же время рассказать много нового про нынешнее поколение 30-40-летних. Тут действительно тот случай, когда мы отстаем от американских сериалов на те самые 20 лет, и только сейчас пытаемся найти в себе открытость и сексуальность. И для большинства зрителей — не только в России, но и в той же Америке — оригинальное шоу по воспоминаниям остается именно символом некой свободы, в то время как продолжение оказывается сомнительной попыткой снова честно поговорить о женщинах (теперь уже в возрасте) в этом сугубо патриархальном мире.

И просто так (2021-2025)

Тут, конечно, стоит расстроить фанатов «Секса в большом городе» вместе с хейтерами «И просто так». Сериал Даррена Стара и Майла Патрика Кинга изначально распределил роли четырех подруг, которые, как бы больно это сейчас ни звучало, сохранились и четверть века спустя. Кэрри с первых серий пишет колонку в духе «одна моя подруга пошла на свидание, и тут я подумала», чтобы посещать тусовки в надежде встретить мужчину своей мечты. Довольно успешная Миранда, уверенная, что она из подруг самая некрасивая, в попытке проработать низкую самооценку готова встречаться с барменом и переехать с ним в пригород (в одном из сезонов она даже отказывается от красавчика — врача-соседа!). Шарлотта мечтает выйти замуж и после многих попыток, в том числе неудачного брака с Треем МакДугаллом (Кайл Маклахлен — мы не зря упоминали «Твин Пикс»), наконец обретает счастье с евреем Гарри Голденблаттом, для которого готова следовать всем религиозным традициям и занимать очередь на приемных детей. Самая раскрепощенная Саманта поначалу будто бы просто меняет партнеров, но к финалу оригинального «Секса в большом городе» именно она переживает главную — личную — трагедию: рак, в борьбе с которым её поддерживает и молодой любовник-киноактер (Джейсон Льюис), и женщины с подобным диагнозом. Свободная Саманта не стесняется рассказать про климакс, химиотерапию и парик, которым она прикрывает симптомы.

Читать Как продолжение «Секса в большом городе» примиряет героинь с реальностью
В заключительном сезоне «И просто так» (а заодно и всей франшизы «Секс в большом городе») раком «наградили» несчастного мужа Шарлотты — Гарри. Казалось бы, вот повод для нее повзрослеть, а сценаристам придумать красивый ход, чтобы одна из самых глупых героинь наконец что-то осознала и почувствовала не только по поводу себя (над её аналитическими способностями, несмотря на экспертизу в искусстве, то и дело посмеивались даже в оригинальном шоу). В итоге всё свелось к отсутствию у них с мужем секса и празднованию Дню благодарения, когда у Гарри наконец-то «встал». Конфликт с дочками, который продолжался весь сиквел, тоже оказался забыт, хотя эта семейка была едва ли не единственным глотком свежего воздуха.

И просто так (2021-2025)

Остальные две героини — Кэрри и Миранда — следовали устоявшимся паттернам, даром что последней придумали новую сексуальную идентичность. Несмотря на всю внешнюю независимость, она продолжала разгребать травмы, нанесенные прошлой созависимостью — уже даже неважно с партнерами или алкоголем, — но при этом, как и в оригинальном сериале, стремилась обзавестись семьей. Тогда она родила от никчемного, на первый взгляд, бармена Брэди ребенка, теперь — единственная из всех подружек уже ждет внука, которого сын, пошедший в нее, очевидно, не только рыжим цветом волос, не то чтобы хотел. У Кэрри, потерявшей в какой-то момент «мужчину своей мечты», потому что сценаристам пришлось «убить» Мистера Бига, когда актера Криса Нота обвинили в домогательствах, неожиданно стал вырисовываться объемный характер.

Читать Почему продолжение «И просто так» лучше первого сезона
«Самые важные и сложные отношения – с самим собой», – пишет героиня Сары Джессики Паркер в оригинальном сериале после неудавшегося путешествия в Париж к Александру Петровскому, которого сыграл Михаил Барышников (он же поучаствовал в работе над сценарием тех эпизодов «Секса в большом городе»). Зато во французской столице её нашел Мистер Биг, который наконец взял Кэрри замуж в отдельном фильме. Уже там, кстати, создатели забыли об этой простой истине, как в новейших трех сезонах. Пока не пришла новость о закрытии проекта.

И просто так (2021-2025)

Поначалу авторы «И просто так» нарочито пытались соответствовать повестке, в которую – увы и ах, — как показало время, совершенно не смогли вписаться дерзкие героини «Секса в большом городе». Оттого во втором сезоне они переключились на соответствующие возрасту главных героинь проблемы. Третий же поначалу выглядит так, будто сделан исключительно для звезд сериала, которые продолжают носить вычурные наряды и уже рассуждать даже не о сексе, любви или дружбе, но о дезодорантах! Не удивительно, что именно после этого эпизода появились новости, что продлевать сериал не будут, и это наконец-то привело в чувства создателей и актрис.

Читать Почему надо было закончить «И просто так» на втором сезоне
«И просто так», как и «Секс в большом городе» или поиск любви, не может продолжаться вечно. Финал заключительного сезона — во многом эпохального — приобрел особое звучание, потому что Кэрри Брэдшоу написала не просто колонку или книжку по мотивам собственной жизни, а целый исторический роман, где в итоге попыталась ответить на вопрос: «Почему одинокая женщина – это сразу трагедия?» Отнюдь нет. Ни во времена Джейн Остин, которой стремилась подражать героиня Сары Джессики Паркер, ни во времена таких разных, но счастливых вместе подружек из оригинального «Секса в большом городе», ни теперь, когда Кэрри Брэдшоу наконец-то осознала свое одиночество – после почившего Мистера Бига, абьюзивного Эйдана и даже библиографа Маргарет Тэтчер. Наконец-то она может зайти в свой новый огромный дом, не снимая каблуки, стук которых мешал соседям, и включить на полную громкость музыку. Ту, что слышит только она — и случайно оказавшаяся в этом сериале кошка Туфелька.

«И просто так». 3 сезон

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Я всё еще хочу верить: «Секретные материалы» как ДНК современной поп-культуры
Зачарованные секретными материалами: 10 ремейков и продолжений сериалов 90-х
Любимая жвачка не выходит из моды: Как менялся «Твин Пикс» и что посмотреть близкое по духу
От «Девчат» до «Стриптизёрш»: 10 фильмов о настоящей женской дружбе
Интимная зона: 8 сериалов после «Секса в большом городе», рассказывающих о сексуальности
100 лучших телевизионных сериалов всех времен
Поиск по меткам
Женщины / ФеминизмЗарубежные сериалыМария Токмашева
персоны
Михаил БарышниковКендес БушнеллКристин ДэвисМайкл Патрик КингКим КэттроллДжейсон ЛьюисКайл МакЛахленСинтия НиксонКрис НотСара Джессика ПаркерДаррен Стар
фильмы
И просто такСекретные материалыСекс в большом городеСекс в большом городеТвин Пикс

фотографии >>
"И просто так" (2021-2025)
"И просто так" (2021-2025)
"И просто так" (2021-2025)
"И просто так" (2021-2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.
Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Владимир Конкин
София Сальман
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Бехзод Хамраев
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Питер Галлахер
Кевин Диллон
Мария де Медейруш
Пётр Павловский
Мэттью Перри
Кира Седжвик
Джилл Сент-Джон
все родившиеся 19 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram