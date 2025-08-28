Увидимся позже: Как чистосердечное признание стало опровержимой уликой в «Запутанной истории Аманды Нокс»

На Hulu начался показ сериала «Запутанная история Аманды Нокс» — художественный тру-крайм по мотивам совершенного в 2007 году в итальянской Перудже зверского убийства британской студентки, в котором ошибочно обвинили ее соседку-американку. История, потрясшая мир своей вопиющей несправедливостью, не впервые ложится в основу кино. Так в 2014 году вышел фильм «Лицо ангела» Майкла Уинтерботтома, в котором, впрочем, были изменены и имена, и место действия, и детали дела, а главными героями и вовсе стали режиссер и писательница, увлеченные собственными расследованиями во имя искусства. А вот «История Аманды Нокс» — художественный фильм, вышедший в 2011 году, когда героиня и ее парень, наконец, добились хоть не полного, но все же оправдания — и нетфликсофская документальная картина «Аманда Нокс» 2016 года следуют реальной истории. Новый сериал также оперирует фактами, при этом оборачивая их в форму изобретательного с точки зрения визуала детективного триллера, заставляющего сомневаться в обстоятельствах дела, которое давно раскрыто.
фото: Hulu
20-летняя американка Аманда Нокс (Грейс ван Паттен) объявляет родителям — они в разводе, но сохранили хорошие отношения и друг с другом, и с дочерью — что хочет учиться за границей. Устроив прощальную вечеринку, семья и друзья провожают девушку в Италию, в город Перуджа, где она быстро находит жилье в доме с тремя другими студентками, двумя итальянками и одной англичанкой. Именно она, Мередит Керчер, становится ближайшей подругой Аманды — вместе они тусуются и встречаются с парнями, в общем живут обычной беззаботной жизнью, подобающей возрасту. Утром 2 ноября 2007 года Нокс возвращается домой из квартиры своего нового парня — с Раффаэле Соллесито (Джузеппе Де Доменико) девушка вместе не больше недели, так что молодые люди не расстаются, проводя вместе дни и ночи. Обнаружив открытую дверь и никого внутри, Аманда, решив, что соседки разошлись по своим делам, отправляется в душ, после чего замечает повсюду небольшие следы крови, а в унитазе в одной из ванных комнат несмытые фекалии. Еще более подозрительным открытием становится запертая дверь в комнату Мередит — если она внутри, то почему не отвечает? Студентка бежит за Раффаэле, вместе они вызывают полицию, та находит в закрытой спальне тело Мередит с перерезанным горлом. И дальше для молодых людей начинается сущий кошмар — следствие во главе с прославленным прокурором Джулиано Миньини (Франческо Аквароли) делает все возможное, чтобы Аманду Нокс признали виновной в преступлении.
фото: Hulu
Первое, что бросается в глаза — конечно, картинка, и тут авторы позволяют себе смелость заигрывать с планами, всевозможными зумами и рапидами, драматично подчеркивая нужное, словно давая подсказки к чему-то, о чем зритель еще даже не подозревает. Не так уж просто работать с историей, финал которой известен, а детали давно стали достоянием общественности. Но формат художественного сериала позволяет и даже предполагает допущения (о чем предупреждают в титрах), так что сразу же, к примеру, появляется рамочная история о том, как спустя годы Аманда тайком возвращается на место не своего преступления, чтобы встретиться с человеком, поломавшим ей жизнь. Речь о Миньини, одиозной личности — еще до убийства Мередит Керчер и в процессе его расследования прокурор был вовлечен в не менее запутанную криминальную историю, связанную с маньяком по прозвищу Флорентийский монстр (к слову, сериал о нем выйдет на Netflix в октябре) и также обернувшуюся для него боком, и в целом зарекомендовал себя этаким любителем завиральных идей, беспочвенных заявлений и злоупотребления властью. На экране он появляется с помпой и тут же подкидывает дров в костер с самого начала не имеющих под собой никакой доказательной базы заявлений. Вместе с полицией, сразу же настроенной весьма скептически и негативно по отношению к Нокс.
фото: Hulu
Почему так, авторы сериала показывают весьма наглядно — девушка и впрямь вызывала, благодаря прессе, не самые однозначные чувства у окружающих, которые рассматривали и расценивали ее поведение как еще одно доказательство вины. Пока место преступления осматривают полицейские, Аманда и Раффаэле будто бы беззаботно целуются и обнимаются, это же происходит и в участке, куда их привозят для допроса. Соседки Нокс, а также британские подружки погибшей откровенно недолюбливают Аманду, не скрывая своих неприязненных чувств — с каждой сценой открываются новые подробности, раскрываются характеры и отношения, казавшиеся понятными и простыми, а на деле неоднозначные. Красивая иностранка, с легкостью меняющая бойфрендов, употребляющая легкие, но все же запрещенные вещества (впрочем, и соседки не пренебрегали, а приятели с первого этажа и вовсе выращивали соответствующие растения у себя), в меру неряшливая, необязательная как в быту, так и в работе — в целом, обычная 20-летняя девушка. Но старый добрый газлайтинг превращает невинные черты в зловещие указания на то, что их обладательница точно способна перерезать подруге горло.
Довольно быстро становится очевидным, каким предвзятым было расследование — в одной из самых мощных сцен начала сериала очередной допрос главной героини снят как безумная психологическая атака, сам эпизод — чистая психоделика, с искаженными ракурсами, мешаниной голосов и звуков на итальянском, которым Нокс почти не владеет (еще одна важная деталь), давлением, которое и с экрана ощущается почти физически, заставляя не только увидеть, но и прочувствовать, почему невиновная девушка вдруг подписала признательное показание. Среди первых улик, столь же опровержимых с точки зрения банальной логики, — сообщение Аманды, которое она написала владельцу бара, где работала официанткой. Вежливое «Увидимся позже» стали трактовать, как договоренность встретиться именно в этот вечер — очевидно, для убийства. Так в деле появляется и третий подозреваемый, а вместе с ним как будто бы и расистский подтекст — он чернокожий. В итоге реальный убийца также будет африканцем, но до его поимки — хотя, стоило полиции отринуть личное и взглянуть на место преступления трезвым взглядом, виновник был бы найден куда быстрее — еще далеко.
фото: Hulu
На пути к правде пострадают невинные — в этой связи имя Моники Ливински в списке продюсеров кажется одновременно ироничным и ожидаемым. Режиссером сериала стал также не случайный человек — Майкл Аппендаль опытный тру-краймер, работавший в подобном жанре под крылом Райана Мерфи. Вместе с которым они прошли путь от основанной на мифах и легендах антологии «Американская история ужасов» до основанных на реальных событиях «Американской истории преступлений» и «Монстров» (про Джеффри Дамера и братьев Менендес). Сама Аманда Нокс также значится в титрах, сюжет написан по ее книге — все вместе указывает на то, что проект не станет площадкой для интерпретаций, скорее более личным и глубоким взглядом на человеческую трагедию, ту, что унесла одну жизнь и поломала несколько других — остаться в живых не всегда значит выжить.
«Запутанная история Аманды Нокс». Тизер на английском языке
обсуждение >>