Зарубежные сериалы осени 2025: финал «Очень странных дел», вселенная Стивена Кинга и сатира автора «Во все тяжкие»

Лето (почти) осталось позади, а значит, почти настало лучшее время для любителей сериалов. Осенью куда приятнее сидеть дома, укрываясь от дождя и ветра, а многочисленные сериалы обещают сделать это времяпрепровождение приятным вдвойне. Ближайшие три месяца нас ждет много громких премьер и возвращений, так что Кино-Театр.Ру подготовил шпаргалку для тех, кто еще не распланировал осенний сезон. Своих фаворитов пишите в комментариях!
«Уэнздей» (сезон 2, вторая часть) / Wednesday
Платформа
: Netflix
В академии «Невермор» новый
шериф
директор — Барт Дорт (Стив Бушеми
), который хочет любой ценой сделать изгоев снова великими. Пока он ведет политические игры, вовлекая в них Мортишу Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс
), Уэнздэй (Дженна Ортега
) ловит очередного сверхъестественного убийцу. Еще она расширяет пул соратниц-поклонниц за счет невидимки Агнес (Эви Темплтон
), раздражающей оборотниху Энид (Эмма Майерс
), и приближается к разгадке очередной семейной тайны, без которой не может использовать дар предвидения. Возвращение нетфликсовского хита встретили не так восторженно, как первый сезон: ни одного зажигательного танца Ортега пока не продемонстрировала, новых трюков в рукаве Тима Бертона
и его гот-компании не появилось, а вот персонажей стало чересчур много (и старые, и новые требуют всё больше экранного времени).
Премьера
: 3 сентября
Читать
Рецензия на первую половину второго сезона
«Газета» / The Paper
Платформа
: Peacock
Газета штата Огайо, «Правдоруб из Толедо», переживает тяжелые времена, несмотря на славную и длинную историю. Поправить дела намерен молодой главный редактор Нед (Донал Глисон
), а помогать ему будет эксцентричная коллега Эсмеральда (Сабрина Импацциаторе
). В редакции также появится опытный бухгалтер Оскар Мартинес (Оскар Нуньес
) и съемочная группа, долгие годы следившая за компанией «Дандер Мифлин». Популярность мокьюментари-ситкома «Офис
», неожиданно выросшая еще больше во времена ковида, аукнулась культовому шоу неожиданным продолжением. Над спин-оффом (или сиквелом) работал один из создателей оригинала Грег Дэниэлс
, а также сценарист SNL
и продюсер «Нейтан спешит на помощь
» Майкл Коман
. Насколько злободневным выйдет новое шоу и как изменились представления о вуайеристской производственной комедии, станет ясно уже по первым четырем эпизодам, которые выпустят в первый же день.
Премьера
: 4 сентября
Читать
Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах
Платформа
: Amazon Prime Video
Жизнь Лоры (Робин Райт
) давно можно считать удавшейся. У нее отличная карьера, любящий муж и прекрасный сын Дэнни (Лори Дэвидсон
). Есть только одна проблема: возлюбленная единственного ребенка почему-то её пугает. Черри (Оливия Кук
), потенциальная невестка, кажется слишком правильной и идеальной, словно что-то скрывает. Возможно, это просто паранойя, но, может, всё на самом деле неладно. Райт, сегодня наиболее известная по «Карточному домику
», не забывает и про режиссуру. В этот раз она взялась за адаптацию дебютного романа Мишель Франсис
, в России изданного как «Черри».
Премьера
: 10 сентября
Смотреть онлайн
Еще 10 фильмов с Робин Райт
«Утреннее шоу» (4 сезон) / The Morning Show
Платформа
: Apple TV+
Телеведущая Алекс Леви (Дженнифер Энистон
) продолжает работать в «Утреннем шоу» — передаче с высокими рейтингами. Подковерные интриги никуда не делись, после слияния конкурирующих телесетей UBA и NBN их стало только больше. С прошлого сезона прошло два года, и хотя журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун
), ранее скрывшая от коллеги важную информацию, получает второй шанс, ситуация в мире и редакции не становится проще. События в четвертом сезоне накалены до предела: шоураннерка Шарлотта Стаудт
уже намекнула, что немалую роль сыграет технология DeepFake. Звездный кастинг, куда также входят Джон Хэмм
, Билли Крудап
и Марк Дюпласс
, пополнили Марион Котийяр
, Джереми Айронс
и Аарон Пьер
.
Премьера
: 17 сентября
Читать
Рецензия на второй сезон
Платформа
: Netflix
Джейк Фридкин (Джуд Лоу
) — владелец популярного ресторана на Манхэттене, который они основали вместе с братом Винсом (Джейсон Бейтман
). Эпицентр ночной жизни мегаполиса приносит Джейку деньги и уважение, однако стоит родственнику вернуться в дело, как всё начинает идти наперекосяк. Мини-сериал Netflix напоминает микс «Наследников
» и «Медведя
», а Бейтман снял первые два эпизода. Насколько высоки ставки — в шоу и вокруг него — узнаем совсем скоро.
Премьера
: 18 сентября
Читать
Верхом на звезде: как и почему выгорел сериал «Медведь»
«Дом Гиннесса» / House of Guinness
Платформа
: Netflix
XIX век, Ирландия. Бенджамин Гиннесс перед смертью завещает фамильную пивоварню детям. Претендентов на место преемника сразу четверо: Артур (Энтони Бойл
), Эдвард (Луи Партридж
), Энн (Эмили Фэрн
) и Бен (Фионн О’Ши
). Проблема в том, что воля отца настолько сильна, что он продолжает влиять на дом Гиннесса даже после кончины. Историческая драма, основанная на реальных событиях вокруг бренда Guinness, написана Стивеном Найтом
— автором «Острых козырьков
». Режиссерами выступили Том Шенкленд
(«Змей
») и Мунья Акл
(«Ночные вызовы
»), а, кроме самих Гиннессов, в кадре стоит ожидать Джеймса Нортона
, Джека Глисона
, Элизабет Дулау
и Дэвида Уилмота
.
Премьера
: 25 сентября
Читать
«Лок» — ситдаун-трагедия Стивена Найта с Томом Харди
«Монстры» («История Эда Гейна», 3 сезон) / Monster: The Ed Gein Story
Платформа
: Netflix
Хоррор-антология Райана Мёрфи
о самых известных маньяках в истории возвращается: на это раз в центре внимания окажется Эд Гейн, некогда вдохновивший Альфреда Хичкока
на создание «Психо
». Он вошел в историю как настоящее чудовище: на его счету семь доказанных убийств, а еще множество остаются неизвестными. Сам маньяк не только убивал, но и воровал тела, чтобы создавать из останков мебель, одежду и посуду. Интересно, что Гейна так и не осудили: он был признан невменяемым и проходил до самой смерти принудительное лечение. Солировать в образе монстра будет Чарли Ханнэм
, а компанию ему составят Том Холландер
, Оливия Уильямс
, Лори Меткаф
и Лесли Мэнвилл
. Режиссером сезона выступил Макс Уинклер
(«Гротеск
», «Вражда
»).
Премьера
: 3 октября
Читать
Рецензия на второй сезон «Монстры: История братьев Менендес»
Платформа
: HBO
В 1962 году, за 27 лет до событий дилогии
«Оно
», городок Дерри, штат Мэн, уже был беспокойным местом. Только переехавшая чета Хэнлон, Лерой (Джован Адепо
) и Шарлотта (Тейлор Пейдж
), в первые же дни на новом месте теряют сына. Увы, это только начало загадочных и ужасающих событий, которые ждут тихий американский городок. В новом проекте по мотивам вселенной ужасов Стивена Кинга
к роли Пеннивайза вернулся Билл Скарсгард
, также выступивший исполнительным продюсером, как и снявший обе части «Оно» Андрес Мускетти
. Простых смертных играют Крис Чок
, Джеймс Ремар
и Мэделин Стоу
. Уже объявлено, что сериал на этом не закончится: второй сезон отправит зрителей в 1935-й, а третий — в 1908-й.
Премьера
: октябрь
Читать
Цирк уехал, клоун вернулся: рецензия на вторую часть «Оно»
Платформа
: Apple TV+
США, Альбукерке, штат Нью-Мексико. Самый несчастный человек на Земле (Рэй Сихорн
) должна спасти планету от счастья, чье повсеместное распространение стало для человечество настоящим кошмаром. Подробности сатирического (или научно-фантастического) шоу Винса Гиллигана
, создателя «Во все тяжкие
» и «Лучше звоните Солу
», держатся в секрете, что лишь подогревает интерес. Стриминг настолько верит в новый проект, что он сразу рассчитан на два сезона. Компанию Сихон составит Каролина Выдра
, сыгравшая оптимистичную женщину.
Премьера
: 8 ноября
Читать
Рецензия на фильм «El Camino: Во все тяжкие»
Платформа
: Netflix
1987-й, Хоукинс, штат Индиана. Через год после сражения с Векной (почти) неразлучная компания друзей решает закончить начатое, навсегда закрыв разлом, уничтожающий город. Ситуацию осложняет прибытие ВС США, которым нужна Одиннадцатая (Милли Бобби Браун
). Братья Даффер
готовят сериалу эпичный финал, который будет состоять из трех частей (финальный эпизод выйдет 31 декабря). Какие бы сюрпризы, объяснения и откровения ни ждали зрителей в «Очень странных делах», самое главное — это новая встреча с Финном Вулфхардом
, Гатеном Матараццо
, Калебом Маклафлином
, Ноа Шнаппом
, Вайноной Райдер
, Дэвидом Харбором
, Наталией Дайер
, Чарли Хитоном
, Джо Кири
и Сэди Синк
. К касту также присоединилась Линда Хэмилтон
(ждем киборгов?).
Премьера
: 26 ноября, 25 декабря, 31 декабря
Читать
«Сложнее, чем LEGO в носу»: как закончился четвертый сезон
Что еще можно посмотреть:
«Консьерж покемонов» / Pokemon Concierge (2 сезон) — 4 сентября, Netflix
«Убийство в одном здании» / Only Murders in the Building (5 сезон) — 9 сентября, Hulu
«Футурама» / Futurama (13 сезон) — 15 сентября, Hulu
«Медленные лошади» / Slow Horses (5 сезон) — 24 сентября, Apple TV+
«Алиса в Пограничье» / Alice in Borderland (3 сезон) — 25 сентября
обсуждение >>