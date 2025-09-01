Кино-Театр.Ру
«Виноград»: С вином виноватый Павел Прилучный

1 сентября 2025
1 сентября на KION Павел Прилучный и Нино Нинидзе будут выращивать «Виноград». Режиссером комедии стал Владимир Щегольков, известный по работам «Натали и Александр» и «Цербер». Премьера проекта, созданного совместно Kion Film и «Студией Чеховъ», состоялась на фестивале «Пилот». Кино-Театр.Ру рассказывает, кого и чему может научить это сериал.

фото: «Студия Чеховъ», KION

В центре сюжета — Егор Антонов (Павел Прилучный), успешный менеджер, погрязший в роскоши и безделье. Герой, работая под крылом тестя, влиятельного Павла Семеновича (Сергей Газаров) превратил свою жизнь в сплошной праздник: деньги текут рекой, а обязанности сводятся к подхалимству, игре в гольф и празднованию дней рождений. Но идиллия рушится, когда Егор предает жену (Софья Синицына), да еще и случайно выставляет свою измену на всеобщее обозрение во время онлайн-конференции. В мгновение ока он лишается всего: семьи, денег и привычного комфорта. Единственный шанс начать с чистого листа — уехать в родную Анапу и заняться возрождением 100 га заброшенных виноградников, доставшихся ему в личное распоряжение.

В отличие от исторической драмы «Дорогой Вилли» — второго сериала Владимира Щеголькова, представленного на «Пилоте» — «Виноград» можно назвать мелодраматической комедией. Павлу Прилучному всё так же идёт амплуа избалованного мажора, хотя в этом образе и проступают элементы иронии: то он уморительно поёт «Зеленоглазое такси», то никак не может приручить китайский автопром. В отличие от «Мажора» и «Жизни по вызову», где главные герои помимо купаний в шелках богатства, каждую серию решали свои и чужие проблемы, в «Винограде» круг задач сужается до одной — осознать вину и с лихвой искупить её. Фабула с самого начала открыто намекает на концовку, чтобы зритель мог за нее не переживать. Ершистый и неприятный персонаж Прилучного кажется эмоционально недоступным для зрителя: уж слишком сильно он набедокурил. Тем интереснее вскользь упомянутая загадочная семейная история Егора, планы сделать из виноградников коттеджный поселок и встреча с первой школьной любовью. Вера в исполнении Нино Нинидзе обворожительно прекрасна: рассекать по волнам на сапе ее героиня научилась в Австралии.

фото: «Студия Чеховъ», KION

Несмотря на то, что фильмов о виноделии как возвращении к семейным истинным ценностям достаточно, создатели не боятся поддержать тренд на тему возвращения к малой родине. Анапские пейзажи в отличие от городков средней полосы выглядят экзотичнее. В нос почти что ударяет запах шашлыка, вокруг — солнце, домашнее вино и, конечно, море. В кадрах невольно ловишь ностальгию по только что ушедшему лету. Радует, что градус глянцевости у «Винограда» понижен: герой Прилучного закупается обувью Dolce & Gabbana и футболками Gucci на рынке. Ведь главное тут — совсем не одежда и финансы, а повторное обретение семьи и понимание, что не в деньгах счастье. Виноградники — лишь обрамление истории о борьбе за истинные ценности. Впрочем, учитывая скорый выход «Виноделов» на СТС, можно сказать, что красоту таких локаций замечают всё больше.

«Виноград» стал непринужденной комедией о возвращении к корням. В составе сериального напитка — Павел Прилучный, лёгкая, пусть не всегда удачная ирония и простая, но важная мораль: быть честным и простым человеком и пить вино лучше, чем изводить жену изменами и жить не свою жизнь.

Смотрите сериал «Виноград» в онлайн-кинотеатре KION c 1 сентября

Поиск по меткам
KIONАксинья ТрушенкоРоссийские сериалыСТС
персоны
Сергей ГазаровНино НинидзеПавел ПрилучныйСофья СиницынаВладимир Щегольков
фильмы
ВиноградДорогой ВиллиЖизнь по вызовуМажорНатали и АлександрЦербер

