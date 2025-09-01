Кино-Театр.Ру
Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября

1 сентября 2025
В онлайн-кинотеатрах PREMIER и START в День знаний выходит комедийный сериал «Олдскул» с Марией Ароновой в роли последнего «Учителя года СССР», математички, которая неожиданно для себя оказывается в элитной школе, чтобы наладить отношения с единственной внучкой. На фестивале «Пилот» Аронову назвали лучшей актрисой, а сам сериал победил по итогам зрительского голосования. К выходу «Олдскула» мы решили вспомнить еще 5 российских сериалов про учителей и учеников.

Барвиха (2009-2011)


Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября
фото: "Барвиха"

После выхода сериала «Универ» канал ТНТ логично продолжил «образовательную» линейку школьниками элитного лицея «КасталиЯ» на Рублевке – правда, в формате не ситкома, а подростковой мелодрамы в духе «Сплетницы». «Барвиха» – это проект не только про первую любовь, конфликт буржуа и рабочего класса, проблемы отцов и детей, а ещё и щепотка криминала, без которого сложно представить российское ТВ. Сериал насыщен неожиданными поворотами: богатенькая принцесса может вмиг стать нищей, старшеклассница — забеременеть, да и гопники никогда не дремлют. То, что в «Сплетнице» растянули на 6 сезонов, в «Барвихе» утрамбовали всего в два.

По сюжету в классе появляется новенький – сын известного бизнесмена из Красноярска Костя Пудеев (Андрей Дементьев), в которого сразу же влюбляется королева школы Анжела. У нее, как свойственно подобным сериалам, есть своя свита – главная сплетница школы Ксения Завидова и глупенькая дочь владельца модельного бизнеса Вика Полякова. Играют звездную девичью троицу Равшана Куркова, которая покинула «Барвиху» после первого сезона, Анна Михайловская и Анна Хилькевич, которая после элитной школы оказалась уже в новой общаге «Универа».


Закрытая школа (2011-2012)


Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября
фото: "Закрытая школа"

Еще одна элитная школа – «Логос» – расположена в старинной усадьбе посреди мрачного леса. Именно туда приезжают учиться Андрей с младшей сестрой Надей, чьи родители якобы погибли, но Андрей в это не верит. Опекуном детей становится основатель «Логоса» Виктор Поляков (Антон Хабаров), а в самой школе творятся очень странные дела, которые, как уверен Андрей, связаны с его семьей. Вместе с новыми друзьями он пытается разобраться во всех тайнах.

Мистический молодежный триллер хоть и был адаптацией испанского сериала «Черная лагуна», но содержал так много оригинальных ответвлений, что стал почти похож на зарубежного брата. Сериал знаменит не только гнетущей атмосферой и завораживающим сюжетом о скелетах в шкафах учеников и преподавателей «Логоса», но и тем, что на нем образовалась одна из главных телесериальных пар – Агата Муцениеце и Павел Прилучный, развод которых впоследствии стал отдельным сериалом, новые эпизоды которого выходят и по сей день.


Физрук (2014-2017)


Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября
фото: "Физрук"

Ставший уже легендарным сериал, с которого началось триумфальное возвращение в кино Дмитрия Нагиева. Его герой – добродушный, но брутальный охранник Олег Евгеньевич Фомин по кличке Фома полжизни проработал на бандита Мамая (Александр Гордон) и, кажется, навсегда ментально застрял в 90-х. Так что когда Мамай начал новую законопослушную жизнь, то решил уволить портящего его репутацию Фому. Чтобы вернуть расположение бывшего начальника, Олег Евгеньевич устраивается работать физруком в школу, где учится дочь Мамая – Саша (Полина Гренц).

Остроумный сериал, иронизирующий над бандитским прошлым и стереотипами того времени, обрел настоящий зрительских успех среди разновозрастной аудитории, а Фома, даром что не приученный к новой жизни, стал чуть ли не полноценным героем нового сериального времени – добрым и справедливым, способным найти общий язык и с подростками, и с бандитами.


Училки в законе (2020-2023)


Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября
фото: "Училки в законе"

Безбашенный комедийный сериал, где образование вновь идет рядом с криминальными разборками, а от тюрьмы до школьной скамьи буквально один шаг. Воспитанная в 1990-е папой-бандитом в Люберцах, успешно отучившаяся в Англии, но затем оказавшаяся за убийство отца в колонии Благовещенска Анастасия Краснова (Мария Шалаева) сбегает из мест заключения и по поддельным документам устраивается в «лучшую» школу Благовещенска учить детей английскому языку. Обучение проходит по не совсем стандартной методике – с использованием смелых цитат зарубежных рэперов и уголовного жаргона, которым в совершенстве овладела явно склонная к языкам Краснова.

Авторитет новая училка завоевывает, впрочем, не только среди учеников, но и учителей, набравших на свои микрозарплаты микрокредиты. Англичанка, русичка, химичка и математичка совместно пускаются во все тяжкие и бросают вызов системе, ученикам, коллекторам и даже китайской мафии.


Стрим (2022)


Достаем двойные листочки: 5 российских сериалов к 1 сентября
фото: "Стрим"

Школьник Жора Левров (Денис Власенко) вместе с родителями, испытывающими финансовые проблемы, переезжает из Москвы в провинцию, где новые одноклассники без энтузиазма принимают москвича, да и учителя относятся с определенной предвзятостью. В попытке исправить ситуацию вокруг и в надежде на справедливость Жора надевает шлем с встроенной камерой GoPro, которая практически в круглосуточном онлайн-режиме теперь транслирует жизнь парня и окружающих его людей.

Снятый режиссером «Трудных подростков» сериал «Стрим» совмещает в себе бойкую экшн-оболочку комедии с социальной сатирой. Тут проблемы и волнующие школьников темы – от буллинга до интернет-популярности – перемежаются с неожиданно острым, благодаря обычной камере, взглядом рохли-подростка на взрослую жизнь с коррупцией, изменами, ложью и предательством. Со шлемом Жора для одних становится супергероем, чья сила – в правде жизни, не подвергнутой фотошопу и старательному монтажу, а для других – ненужным свидетелем собственных ошибок, которые с одинаковой частотой совершают как школьники, так и взрослые.

«Олдскул», как и другие сериалы из подборки, доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER

«Олдскул»

