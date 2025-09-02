Кино-Театр.Ру
Двойка за рэпчик: «Олдскул» примиряет старую школу и новую этику

2 сентября 2025
На платформах PREMIER и START показывают «Олдскул» — мокьюментари режиссеров Александра Жигалкина и Евгения Шелякина из конкурсной программы фестиваля «Пилот», победившее там в категории «Выбор зрителей». Сериал с Марией Ароновой в главной роли рассказывает историю учительницы математики «старой закалки», которая попадает в модную школу на Рублевке, где сопротивляется азам новой этики и пытается наладить отношения с внучкой и дочкой. Получился сериал «Офис», если бы его снимали в России и про школу – идеальная приправа к новому учебному году.

Олдскул (2025)

Мария Павловна Трифонова (Аронова) – гордая обладательница звания «последний учитель года СССР» и бессменный преподаватель математики в обычной общеобразовательной школе. Она воспитала не одно поколение выпускников, в том числе – директоров, так что очередной руководитель и слова поперек сказать не может. А очень хочется, ведь воспитательные методы Марии Павловны давно устарели. В очередной раз отвесив подзатыльник хулигану и спровоцировав у него паническую атаку, героиня оказывается на грани увольнения. Это вызывает у нее, не верящей в «модные болезни», схожий приступ, а за ним – поход к психиатру, диагностированную депрессию и рецепт на антидепрессанты. Теперь у руководства есть легальный способ избавиться от преподавателя, но судьба в лице бывшего зятя-чиновника (Роман Маякин) протягивает руку помощи. Марии Павловне предстоит отныне работать в элитной школе, а еще – присматривать за одной из учениц, своей внучкой Настей (Таисья Калинина). Девочку бабушка не видела много лет, ведь ее мама Наталья – также чиновница из Министерства образования – оборвала с Марией Павловной все связи.

Снято все как мокьюментари: субъективная камера, оператор которой тоже герой истории, фиксирует жизнь персонажей, как будто бы про них снимают какую-то передачу. Прием, как в сериале «Офис» — по сути, такой же производственной комедии, только про бумажную компанию. Школа оказывается источником не меньшего количества гэгов, а персонажи – сплошь карикатуры. От неуверенного в себе директора лицея в исполнении Павла Савинкова (легендарный Толик Полено из «Счастливы вместе» и «Букиных») и преподающего английский серба, которого играет американец Дэниел Барнс (иронично и само по себе, и благодаря звучащим в кадре шутками про то, что серб – единственный желательный иностранец) до завхоза, который строит из себя шпиона и везде видит заговор (Игорь Хрипунов).

Олдскул (2025)

Комедия положений с разрушением четвертой стены, в том числе за счет многозначительных взглядов в камеру, соседствует с трогательной семейной мелодрамой, не лишенной интриги. Напрямую не говорится о том, по какой причине Мария Павловна и Наталья перестали общаться, однако можно предположить, что дело в суровом характере математички и ее «олдскульном» взгляде на воспитательные методы. А, может, и в нехватке внимания – посвящающие всю свою жизнь школьникам, даже самые чуткие учителя порой пренебрегают заботой и вниманием по отношению к собственным детям. Жертва то ли родительского игнора, то ли материнских завышенных ожиданий и неадекватной требовательности, Наталья выросла в холодную и расчетливую даму – типичная чиновница, она, впрочем, оставляет работу в Министерстве ради все той же рублевской школы. Став завучем, женщина будет наблюдать и за дочерью, и за матерью. Поначалу вставляя Марии Павловне палки в колеса – это месть и обида. Но Настя, почти не знавшая бабушку и подробности их конфликта с мамой, кажется, станет тем мостиком, который, наконец, соединит семью.


Авторы сериала по-доброму, но все же иронизируют над различными образовательными и воспитательными методиками. Не противопоставляют старую и новую школы, а скорее показывают их двумя крайностями: с одной стороны – откровенно неподобающее поведение, подразумевающее даже насилие, с другой – тотальная свобода и отсутствие дисциплины, что приводит к анархии и потере авторитетов. Найти баланс между кнутом, пряником и рэп-баттлом вместо ответа на уроке – вот цель. И на примере Марии Павловны видно, как это непросто – не только потому, что она и ее практики устарели, но и по причине сложности самой профессии. За всеми шутками видно и уважение создателей «Олдскула» к учителям, которых они показывают людьми – а люди, особенно посвятившие себя такому деликатному и ответственному ремеслу, могут выгорать, впадать в депрессию, совершать ошибки, забывать о любви к детям и о своем призвании. Главное, чтобы не навсегда.

Смотрите сериал «Олдскул» на PREMIER и START с 1 сентября.

«Олдскул»

№ 2
ДаринаКароль   2.09.2025 - 20:26
... Вот малолетки в сериале реально вышли такими, что придушить их хочется. Строят из себя "пупов Земли", такие все стреляют заумными фразочками, но только это и умеют отстёгивать. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.09.2025 - 19:43
Разочарование.. Не смешно, приторно. Детские шутки. Бесящие малолетки... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

