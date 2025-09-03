Тонкая бирюзовая линия: репортаж со съемок исторической саги «Берега Любви»

Телеканал «Домашний» завершил съемки многосерийного исторического сериала «Берега любви» — масштабного проекта, о котором точно будут говорить и который будут сравнивать с другими эпохальными киносагами. Производственный процесс растянулся на несколько календарных сезонов, что не удивительно, ведь сюжет охватывает огромный временной интервал — с 1929 по 1953 гг. Последний, летний, съемочный блок группа проекта провела на легендарной натурной площадке «Беларусьфильм». Туда мы тоже приехали за несколько дней до последнего «мотора», чтобы увидеть собственными глазами, как проходит работа над сериалом и пообщаться с его создателями. Предлагаем вам репортаж со съемок одного из самых ожидаемых проектов этой осени.
фото: Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
В 40 км от Минска на берегу озера среди светлых сосновых лесов стоит очаровательная деревня Бережки. Название ее вы не найдете на карте, хотя каких только имен деревня не помнит, ведь она – часть знаменитой натурной площадки «Беларусьфильма», основанной в 1971 году. Здесь снимали экранизации Быкова, советские фильмы о войне и оккупации, а также историческое и современное кино в ХХ веке: «Поп» и «1612» Владимира Хотиненко, «Жизнь и судьба» Юрия Мороза, «Охота на пиранью» Андрея Кавуна. Опытные кинематографисты рассказывают, что захаживали сюда и сказки: в лесу на пригорке Нечаев ловил непослушную Красную Шапку, ох и оторва была девочка, не могли удержать. А вон в том пруду снимали Черепаху Тортиллу из «Приключений Буратино». Рина Зеленая приехавшая на одну смену, возвышалась над водоемом и очень жалела плавающих вокруг нее «лягушек», потому что был ноябрь. Сейчас на том месте плескаются редкие местные отдыхающие, вход которым на территорию площадки не запрещен. Иногда, правда, операторы просят убрать полотенца из кадра, но в целом никто никому не мешает.
Сама деревня чудо как хороша. Постройки не из фанеры, а настоящие исторические, свезенные из разных областей. Жилые дома, сельский клуб, здание администрации, сараи, амбары, есть даже один сгоревший дом – тоже востребованный съемочный объект. По сути это настоящая деревня, просто никто не живет. «Как у бабушки под Смоленском», — говорит журналистка из нашей группы и попадает в точку. По сценарию «Бережки» — деревня из Смоленской области. Площадка не просто стала одной из съемочных локаций, а действующим лицом «Берегов любви». Мало того, сама площадка подсказала авторам многие сценарные ходы.
фото: натурплощадка студии "Беларусфильм" / Екатерина Визгалова
«Мы выбрали Беларусь, потому что здесь абсолютная идентичность со Смоленской областью, там мы решили поселить наших героев», — рассказывает продюсер Лилия Ковалевич. «Перед тем, как начать писать сценарий, я приехала сюда, прошлась по всей деревне, сфотографировала объекты, и потом на их основании мы и придумывали историю. Обычно делается наоборот: сценарий пишется, а потом подбираются локации. Но, поскольку эта история сложная, мы пошли от противного. Партизанский лагерь, сельсовет, который мог бы быть немецкой комендатурой – мы брали реальные объекты и внедряли их в сценарий».
«Берега любви» — история чувств, пронесенных сквозь годы. Сложнейшее историческое время и целых 25 лет, за которые героям фильма – Насте Пахомовой и Матвею Лыкову – придется пережить огромное количество горестных событий, потерь, разрушенных надежд и поисков душевного пристанища, берегов любви. Все начинается в 1929 году. Восемнадцатилетняя Настя после окончания образовательных курсов возвращается из города в родные Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем, которого знает с детства. Они не виделись два года, и эта встреча оказывается судьбоносной – молодые люди влюбляются и начинают встречаться. Но судьба их разлучает, и влюбленным придется пережить очень сложные годы. Их характеры и судьбы раскроются на фоне страшных событий истории нашей страны – коллективизации, раскулачивания, продразверстки, Великой Отечественной войны, восстановления колхозов, гонений на церковь. Но, несмотря на трудности, потери и годы, они сумеют сохранить свою любовь.
фото: на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
«Работа по сценарию была проведена титаническая. Поскольку у нас рассказ о сложных, тернистых отношениях, его нужно было вплести в реальный исторический контекст. Нашими референсами стали советские саги «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Тихий Дон». Все члены съемочной группы их посмотрели, чтобы настроиться», — говорит исполнительный продюсер телеканала «Домашний» Ирина Путятина. «Хотя мы не ставили задачу реконструкции исторических событий, ведь наш фильм все-таки про любовь. Зато включили множество моментов, несущих познавательный характер», например, Купалье или по-другому праздник Ивана Купалы – деревенская вечеринка, характерная для Смоленской области. Или такая удивительная традиция – допекание недоношенного ребенка. Его обмазывали тестом и клали в остывшую печь. Это была барокамера тех времен».
Процесс съемки подчинен строгому графику. Все съемки этого блока – натурные (интерьеры отсняли в музее-заповеднике «Озерцо» в прошлую командировку), а, стало быть график может быть нарушен погодой, но «Домашнему» по всеобщему уверению везет. Жалобы поступают только на белорусских комаров – главных врагов кинопроизводства. По площадке гуляют актеры массовых сцен – они могут понадобиться в любую минуту, поэтому не переодеваются весь день. А вот исполнителям главных ролей приходится переодеваться и гримироваться иногда несколько раз за смену, ведь за день нужно отснять сцены из разных временных интервалов. Кирилл Кузнецов, исполнитель роли Матвея Лыкова, подходит к нам в не по погоде жарких шерстяных штанах, синей фуфайке, сапогах, кепке и с приклеенными усами. Через полчаса ему предстоит играть в сцене серьезного и не очень приятного разговора с Настей, героиней Евгении Шахнович, где они должны будут разрешить некоторое возникшее недопонимание.
фото: Кирилл Кузнецов на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
Кузнецов впервые снимается в проектах «Домашнего». Он отмечает доброжелательную атмосферу говорит, что для актера большая удача – работать на историческом проекте: «Каждый временной отрезок ставит интересные актерские задачи, и я их с большим удовольствием решаю. Наш режиссер Катя Двигубская всегда поправит и направит, если увидит какую-то неточность или появление чего-то несвойственного для героя. Постоянно меняются одежды, грим, поведение персонажа, то, что ты себе придумал и наметил, приходится пробовать несколько раз в день. Иногда что-то рождается здесь и сейчас. Эти секунды – большое счастье».
Кирилл рассказывает, о том, как работал над ролью, совмещая спонтанность и подготовленность, додумывал Матвею черты характера, привычки, присваивал манеру речи. Иногда приходилось отталкиваться и от внешнего облика героя, который, разумеется, меняется с годами. «Вы видите у меня сейчас усы, в них невозможно улыбнуться широко», — говорит Кирилл, — «и я придумал, что у Матвея немножко с возрастом душа подсушилась, и улыбка стала более скромная. Хотя внутренний свет после тяжелых событий он сохранил, улыбка идет изнутри и больше глазами». И после паузы добавляет: «А в молодом возрасте я улыбался… на всю зарплату». От Кирилла мы узнаем, что Матвей Лыков – парень горячий. В молодом возрасте он, конечно же, максималист, совершает ошибки, как и любой человек. «Он справедливый, не стареющий душой, а в остальном – пусть зритель посмотрит и решит, какой он человек. Хочется сделать его разным. Хотелось вытащить на поверхность не плакатность героя, а его человеческие черты», — делится актер.
фото: Евгения Шахнович на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
Евгения Шахнович также сыграла три возраста героини Насти и тоже употребляет слово «счастье», рассказывая о своей роли. Она признается, что любит Настю и многому у нее научилась: «Многое в ее характере меня восхищает. Она очень сильная, смелая, при этом не оказалась сломленной и на грани безумия, хотя в ее судьбе происходило много трудностей и бед. Она умеет любить искренне и страстно. Она очень человечна и умеет прощать, что очень важно, особенно для женщины. Когда у нас был перерыв между блоками, я про нее очень много думала, скучала по ней, мне хотелось к ней вернуться». На вопрос «что поддерживает Настю, когда она думает, что все потеряно», Евгения отвечает без колебаний: «Любовь. У нее есть любовь. Я считаю, что несчастен тот человек, у которого нет любви, у которого она в сердце не теплится и не разливается. Потому что любовь исцеляет. Даже в самые сложные моменты в жизни Настя все равно любила Матвея. Всю свою жизнь».
Продюсер Ирина Путятина поделилась секретом: «Мы искали актеров, у которых внешность не современная, которые не боятся быть некрасивыми, и изначально планировали брать на роли молодых героев других актеров. Но когда пришла Женя, я поняла, что мы другую актрису этой тональности и этого диапазона просто не найдем, у нас не состыкуются две актрисы в одной роли». Так было принято решение, что актеров придется то молодить, то старить. «Это позволит зрителям не переключаться и сопереживать героям, полностью быть с ними от первой до последней серии, не теряя эмоциональной связи с героями», — добавляет Ирина.
фото: Кирилл Кузнецов и Евгения Шахнович на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
От Жени Шахнович мы узнаем и то, что в «Берегах любви» прозвучат народные песни в ее исполнении: «Я как поющая актриса очень люблю приносить песни в проект. Через песню человек может порой сказать намного больше, нежели словами. И это всегда украшает сцену, дополняет и делает ее живой. Изначально это была моя идея, и Екатерина Двигубская и продюсеры меня поддержали. В подготовительном периоде мы думали над тем, какие песни взять. В итоге очень важные сцены мы сыграли с песнями».
К нам на интервью Шахнович пришла в прелестном винтажном платье, том самом, в котором ее героиня испытывает самый радостный момент своей жизни. Эту вещь нашла на складе «Беларусфильма» художник по костюму Алеся Кукуля. «Мне понравились все образы, которые создавала Алеся, это все ее рук дело. Она очень талантливый художник по костюмам. В каждом платье есть душа! Очень многие костюмы исторические, и играть в них потрясающе, потому что чувствуешь дух времени», — говорит Евгения Шахнович. «Костюмы удобные, все в размер, и сапоги тоже», — вторит ей Кирилл Кузнецов, — «Я свое белье снимаю и надеваю нательное историческое – рубаха и кальсоны. Другое ощущение от этого. Портянки, когда надо, наматываю, если в сцене надо обувь снимать».
фото: Художник по костюму Алеся Кукуля на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
«Наш Матвей всегда за правду», — смеется Алеся, прекрасная и улыбчивая хозяйка большого вагона с разнообразными костюмами и обувью. Она рассказывает немало интересного о том, как проводили время в библиотеках, просматривая фотографии тех лет, затем подбирали костюмы на складах киностудии, покупали на винтажных рынках, а что-то шили на заказ, как, например, светло-зеленое платье, в котором Настя выходит в финале. «Эта вещь — отсылка к "Весне на Заречной улице". Там героиня точно в таком же платье. Фильм вышел в 53 году, и у нас история заканчивается в 53-ем. Поэтому мы решили сделать такое же платье», — говорит Алеся. В этот самый момент кто-то спрашивает художницу, будем ли выпускать Матвея на гранд-финал в пиджаке с орденами? «Нет-нет, в рубашке пусть идет и без галстука. Надо посмотреть, как у Рыбникова было, повторим эту сцену», — отвечает она.
«Полтора месяца подготовки, 114 сценарных дней, и герои все время должны переодеваться. У нас четыре возрастных периода у каждого персонажа. И четыре сезона», — продолжает Алеся Кукуля, показывая нам послевоенную шубку, шаль, платье с подъюбником, платки и аксессуары... Некоторые костюмы снимались еще во «В августе 44-го», «Иди и смотри» и далее по списку. Восстанавливать их не пришлось, ведь все костюмы должны выглядеть старыми. Скорее даже наоборот, некоторые новые вещи пришлось фактурить. Вот перед нами пример такой работы – костюм Лешего. На самом деле лешим жители Бережков считают Степана, героя Василия Молодцова. Он сводный брат Матвея, который во время войны был полицаем и после скрывается в лесах, куда только ему мать носит еду. Вот до такого состояния он износил свою одежду. Отвратительно страшное рубище когда-то было ватником, рубахой и брюками. Такого невероятного внешнего вида достигли, состаривая одежду всем, чем можно – наждачкой, углем, руками. Василий Молодцов, играющий Степана, гордо называет этот костюм Баленсиага.
фото: Евгения Шахнович и Василий Молодцов на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
«Степан – моя боль, моя любовь», — говорит Василий о своем герое, — «Я думал о том, играть мне эту роль или нет. Уж очень отрицательный, озлобленный персонаж – так прописали сценаристы изначально. Но потом постарался понять его. Писатель Водолазкин сказал, что озлобленность и жестокость – это и есть отсутствие любви. Вот у Степана любви нет. Во-первых, он незаконнорожденный ребенок богатого отца, который отказался от него, во-вторых — хромой. Что может испытывать такой человек, который не мог в деревне полноценно работать, и смотрели на него косо. Скорее всего его в глаза называли Хромулей или Хромым. Наверняка, он ложился спать с мыслями, почему его оставил отец, почему его не любят, ведь он же не виноват, что родился таким. А как смотрели на него женщины? Кого они в первую очередь выбирали? Конечно же, не его. Та девушка, которую он любит – выбрала его брата-красавца, работящего, доброго, идеального. Несчастный человек. Ужасный по поступкам, но несчастный. Думаю о том, что он видел и что он испытывал. Трудно с этим жить. Степан прячется в лесу: бородатый, грязненький, вонюченький. Но я бы хотел бы, чтобы он вызвал сочувствие у зрителя».
Любопытно, что перед кастингом стояла задача, чтобы все мужчины, даже отрицательные персонажи, были внешне привлекательные. И это удалось. В «Берегах любви» есть еще один такой герой – противоречивый, сложный, по большей части неприятный – Петр Волков, представитель советской власти, осуществляющий в деревне коллективизацию. Он приезжает, чтобы убедить крестьян относить весь свой урожай в колхоз и запускает драматургическую тетиву сюжета. Воплотивший эгоистичного и безжалостного Петра обаятельный актер Степан Бекетов, так же как Василий Молодцов, демонстрирует серьезный подход к работе над образом.
фото: Степан Бекетов на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
«Петр Волков — человек, живущий для себя, у него сложился стальной характер и из-за этого очень много в жизни он сделал ошибок, признаться в которых ему не хватает ни сил, ни смелости. Он уверен на 100%, что все делает правильно, даже если его поступки аморальны. Умеет ли он любить? Он думает, что да. Но представления о любви у Петра как у пещерного человека. Он видит добычу, у него есть дубинка, он бьет добычу по голове, она теряет сознание, он ее закидывает на плечо и уносит в пещеру. Это – завоевывание. А еще Петр слепо и искренне верит в новую власть. И та миссия, с которой он пришел – священна. Ему кажется, что он несет благо, ни на секунду не сомневаясь, что этот новый порядок может кому-то навредить», — рассказывает о своем герое Степан.
И тут же оправдывает его: «Я думаю, что у Петра была большая семья, и, возможно, он был не самый старший, и чтобы получить место у стола, приходилось распихивать других детей локтями. Ни я, ни Катя не хотели делать из Петра монстра, у него есть свои травмы, этот человек по-своему несчастен, и мы нашли места, где Петра можно и хочется по-человечески пожалеть. Если мы все сделали правильно, и если бог монтажа к нам благоволит, то, смотря эту историю, к Петру вы будете относиться очень по-разному. Будете его и любить, и ненавидеть, и сопереживать, и мечтать о том, чтобы этот человек сдох. И все это будет в одной серии».
фото: на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
Степан Бекетов приехал на площадку в свой единственный выходной, чтобы пообщаться с нами. Поскольку он не торопится, и нам интересно, потому что рассказчик Степан прекрасный, разговор растягивается, и мы узнаем огромное количество подробностей о съемках, которых хватило бы на большое интервью (постараемся его опубликовать позже). Степан объясняет, как менялся психологически и внешне его герой Петр, вспоминает, как не сладил в кадре с конем по имени Дракон и, конечно, раскрывает секреты работы с Екатерины Двигубской, называя взаимодействие с режиссером настоящим тренингом. А еще рассказывает о важном художественном, цветовом акценте изобразительного ряда фильма: «Тонкая бирюзовая линия проходит через весь наш проект. Я поражен такому подходу к визуальному ряду. Кино – это визуальное искусство. Мы слушаем, следим за историей, но главный проводник – это наш глаз. И то, как здесь позаботились о глазе зрителя, меня восхищает. Мы можем остановить съемку, если в кадре нет какого-то бирюзовой детали». Позже мы действительно наблюдаем, как во время съемок между дублями режиссер просит подкрасить в бирюзовый пару травинок за спиной у героев. На плейбеке видно, что травы эти в расфокусе, в их сторону зритель в даже и не посмотрит. Но интуитивно цвет считается.
Разумеется, это был один из первых вопросов, который мы задали и самой Екатерине Двигубской. «Бирюзовый мы даем в картине точечно. Для меня бирюзовый цвет как звезда путеводная. Поскольку сюжет фильма достаточно тяжелый, серьезный и сложный, бирюзовый призван символизировать надежду. Мне очень хотелось обозначить надежду даже в самых страшных сценах, чтобы зритель понимал, что испытания героев рано или поздно кончатся», — говорит режиссер. Двигубская отдает дать Краснопольскому и Ускову, режиссерам сериалов-референсов, но хочет рассказать историю, исходя из сегодняшнего дня: «Я современный режиссер, живу в это время и рассказываю историческую драму все равно по-другому. Поменялся киноязык, техника, так что мы рассказываем эту историю иным способом. К тому же я женщина». Кстати, Екатерина считает, что женщина сильнее мужчины и может вынести то, что никогда не вынесет.
фото: Екатерина Двигубская и Евгения Шахнович на съемках проекта "Берега любви" / "Домашний"
Проведя день на площадке, мы проникаемся удивительной сплоченной атмосферой. Она такова, потому что всем нравится материал, и поэтому работать легко. Группа даже плачет, когда снимаются какие-то сцены. «И я плачу, хотя у меня такая уже прививка сериалов «Домашнего». Но настолько тут тяжелый материал, связанный с потерями, репрессиями, войной, что невозможно не плакать. Наверное, у нас это уже на уровне ДНК, мы то поколение, у которого в генетической памяти война», — говорит Ирина Путятина. И Екатерина Двигубская с этим согласна: «Мне вообще непонятны люди, которые жили в эти времена, мне кажется, что это не люди, а титаны, потому что столько горя и испытаний, сколько выпало им на долю, нам и близко не выпадает. Как они жили, любили, влюблялись, рожали детей, танцевали, пели – все делали отчаянно. Наш фильм про умение жить на полную катушку, несмотря ни на что. Умение любить страстно, как в последний раз».
