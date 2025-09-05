Новая Москва: о чем мечтают и о чем поют в сериале Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал главный сериал года (по версии самой платформы) «Москва слезам не верит. Все только начинается» – новая работа создателя «Горько!», «Самого лучшего дня» и «Слова пацана» Жоры Крыжовникова, который по-джентельменски ставит свое имя на второе место после режиссера Ольги Долматовской. Вдохновленная «оскароносным» фильмом Владимира Меньшова мелодрама теперь начинается не в конце «оттепельных» 1950-х, а в начале «жирных нулевых», а еще сопровождается музыкальными хитами той эпохи, что как минимум в первой серии выглядит довольно спорно.
Москва 2003 года. Ксюша Лаврова (Тина Стойилкович
) приехала в столицу, но не поступила в вуз, однако домой возвращаться не планирует, о чем сообщает маме – по телефону в кабинете строгой работницы деканата, которую в это же время пытается умаслить эффектная второкурсница Маша (Мария Камова
, она же популярная блогерша Маш Милаш), очевидно, не слишком старательно относившаяся к учебе. Строгая тетка с присказкой «Понаехали в Москву прошмандовки» выгоняет девчонок, а те и рады и сразу же становятся подружками по несчастью. Идти как будто и некуда – разве что на «Фабрику звезд», кастинг на которую проходит в Останкино. Бойкая Маша, преодолев все очереди, тащит за собой Ксюшу. А пройти в телецентр, минуя какие-либо списки, им помогает вовремя подвернувшийся красавчик Влад (Иван Янковский
), кажется, положивший глаз на симпатичную скромницу Ксюшу. Кастинг на телешоу девчонкам, впрочем, пройти не удается – их «Солнышко в руках» берут разве что для нарезки смешных моментов. Но Маша не отчаивается и уже ведет новоиспеченную подругу в Макдональдс – настоящий, с огромной фигурой Рональда Макдональда, такого в Самаре, откуда приехала Ксюша, точно нет. В фастфудном олицетворении капитализма провинциалка символично остается без денег – так, что теперь они с напарницей не могут себе позволить даже гамбургер за 17 рублей. На помощь приходит стоящая по ту сторону кассы Оля (Анастасия Талызина
), но за попытку отдать голодным девчонкам два бутерброда ее сразу же увольняют. Так и рождается новое трио подруг, покоряющих Москву, которая все так же, как и несколько десятилетий назад, слезам не верит.
В их героинях несложно угадать отсылки к классическим характерам, меняются лишь обстоятельства. Взбалмошная Маша, в отличие от героини Ирины Муравьевой
, хочет выйти замуж не за генерала, а за иностранца. Последний (Дэниэл Барнс
) уже даже есть на примете, хотя больше времени Маша и проводит с забавным соседом-толкиенистом (Андрей Максимов
, который вместе с Камовой пока выглядят самым ярким и органичным дуэтом сериала). Такая же добрая и отзывчивая, как Антонина в исполнении Раисы Рязановой
, Оля мечтает стать хирургом и влюблена в своего преподавателя (Андрей Бурковский
). Ксюша приезжает в Москву сразу с пятилетним ребенком (о нем пока периодически забывают и сценаристы, и сама Ксюша) и шрамом от ножевого ранения, к которому, очевидно, причастен ее муж (Александр Метелкин
). Именно от него, а вовсе не из-за амбиций она и сбежала в столицу, где, впрочем, продолжает верить в любовь.
Мелодраматический сюжет Ольга Долматовская и Жора Крыжовников приправляют музыкой, которая особо и не встраивается в драматургию этого нового повествования. «Москва-лэнда
» не получается, даже если подогнать танцевальную массовку и включить фонтаны, энергии «Стиляг
» не хватает, несмотря на использование трека группы «Браво» – в данном случае «Этот город», подпевать героям, как в «Самом лучшем дне» тоже не хочется. Возможно потому, что и сами актеры в новой «Москве» не поют, а лишь старательно открывают рот под фонограмму перепетых хитов 2000-х, отвлекаясь на неловкие групповые танцы. Ко второй серии, которая, правда, снова открывается музыкальным номером, ситуация становится несколько лучше. В ней героини уже хотя бы обретают голос и просто подпевают: «Ты не верь слезам, все вернется после долгих ночей».
И всё в этой «похорошевшей» «Москве» действительно возвращается, только кажется, что теперь рефреном звучит не фраза «Все только начинается», а предсказание подлеца Рудольфа о том, что через 20 лет будет одно сплошное телевидение. Вместо лаконичного, хоть и двухчастного меньшовского фильма теперь восемь серий «главного сериала года», вместо Смоктуновского
и фестиваля французского кино – Сергей Зверев
, диджей Грув
, Андрей Григорьев-Аполлонов
и концерт Таркана. Амбициозный проект Долматовской и Крыжовникова, до карьеры в кино работавшего как раз на популярных телешоу, и сам поначалу выглядит как новогодний фильм федерального канала той эпохи, спорной, но пропагандирующей стабильность, – «Старые песни о главном» уже закончились, скандальные ремейки советской классики и уж тем более новые новогодние фильмы ТНТ еще не начались. Девичье трио – вот уж стабильность – все еще верит в красивые огоньки Москвы. Но что их ждет через 20 лет – в тоже во многом переломном 2023-м – станет понятно только в пятой серии.
