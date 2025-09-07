Вой и танцуй: чем оборачивается финал второго сезона «Уэнсдей»

После небольшого «антракта» на Netflix вышло продолжение второго сезона «Уэнсдей» - еще четыре серии проекта Тима Бертона про Аддамсов. Героиня не оставляет попытки вернуть экстрасенсорный дар, её одноклассники сражаются с собственными демонами – внешними, вроде секты, и внутренними, к примеру, в виде оборотня, — а всем вместе угрожает семейка хайдов и примкнувший к ним зомби. Мрачные предсказания сулят гибель кому-то из Аддамсов, а еще, наконец, появляется главная приглашенная звезда сезона — Леди Гага.
Уэнсдей (Дженна Ортега
) пробуждается от комы, в которую впала после падения с крыши лечебницы и освобождения оттуда – на свою беду – не только дяди Фестера (Фред Армисен
), но и главного антагониста первого сезона — хайда Тайлера Галпина (Хантер Дуэн
). Без малейшей передышки она возвращается к попыткам вернуть провидческие способности, которые должны помочь со спасением подруги Инид (Эмма Майерс
) от неминуемой смерти. Впрочем, это оказывается меньшей из зол, так как, помимо Тайлера, из клиники удалось выбраться Франсуазе Галпин (Фрэнсис О’Коннор
), его матери, также обладающей даром (хотя, скорее, проклятьем) превращаться в хайда — монструозное существо с глазами навыкате и непреодолимым желанием крушить-убивать. Вдобавок семейка пополнится еще одним членом: никто и не думал, что зомби Хлюп, откопанный Пагсли (Айзек Ордоньес
) под деревом-черепом, так и останется безмолвным ходячим мертвецом, этаким домашним питомцем. Тайны этой фамилии связаны с мрачными секретами Аддамсов, о которых Уэнсдей только предстоит узнать.
Еще одна семейная драма связана с сиреной Бьянкой (Джой Сандей
), чья мать в первой части вырвалась из секты «Утренняя песня» и теперь скрывается в стенах Невермора от её предводителя Гидеона. Все дороги и даже самые темные тропинки ведут в школу для изгоев, а поэтому история с культом, казавшаяся каким-то чужеродным и вставным элементом, обретет смысл. Как и в первом сезоне, учебному заведению катастрофически не везет с руководством, и даже обаятельный новый директор Дорт (Стив Бушеми
) окажется не таким уж безобидным. Он не оставит попытки зачаровать членов семьи Аддамс, на этот раз переключившись на бабушку (Джоанна Ламли
), богатую владелицу похоронного бизнеса. Вроде бы намерения благие – найти деньги на содержание Невермора, — но Уэнсдей стоит быть на чеку, ведь даже самые несговорчивые из её родственников могут дать слабину под действием магических чар.
К слову, о колдовстве: героиня всё еще не вернула дар ворона, то есть экстрасенсорные способности. В первых сериях мама Мортиша (Кетрин Зета-Джонс
) сожгла магическую книгу, лишив Уэнсдей контакта с проводником. В этой части девочка обзаводится новым мистическим помощником, которым становится, по иронии судьбы, почившая экс-директриса Лариса Уимс (Гвендолин Кристи
), поверженная Уэнсдей в первом сезоне. Она и подскажет подопечной, где искать силу: до воссоединения с семьей, которая является основным источником способностей, далеко, а более короткий путь лежит на всё то же школьное кладбище. К могиле преподавательницы темных искусств Розалин Ротвуд (Леди Гага
). Лаконичное и яркое появление звезды в кадре подарит зрителям одну из самых запоминающих серий сезона, в которой Уэнсдей и Инид поменяются телами.
Чего только ни происходит в новых эпизодах — особенно ближе к финалу. Растет концентрация волшебства, как и загадок с давними тайнами, запрятанными в окрестностях Невермора и его стенах. Основными темами остаются дружба и семья во всех проявлениях. Героев ждут и кризисы самоидентичности, одним из самых ярких примеров станет одержимая Уэнсдей невидимка-сталкерша Агнес (Эви Темплтон
), и любовные разочарования, оборотень Бруно (Ноа Б. Тейлор
), в которого влюблена Инид, обернется тем еще врунишкой, и конфликты с самыми близкими, что в итоге приведет к осознанию необходимости единения во имя не просто победы над злом, но и выживания. У всех персонажей явные проблемы с доверием, что объяснимо: выбор придется сделать даже Вещи, правой руке, живущей с Аддамсами. У этой безмолвной конечности едва ли не самая захватывающая линия – и ключевая роль в развязке.
На новый уровень выйдут отношения Уэнсдей и Инид – заклятые подруги будут ругаться и мириться, конфликтовать и спасать друг друга, причем очень высокой ценой. Еще больше силы с точки зрения влияния на сюжет и участия в нем обретут Гомес (Луис Гусман
), Мортиша и Пагсли: противостояние с семьей хайдов заставит Аддамсов вспомнить собственные ценности, которые заключаются не только в поедании несъедобного и тяге к готической эстетике. К слову о ней: второй сезон, углубившись в более взрослые и мрачные темы, не растерял визуальной привлекательности. Кульминацией, в том числе с точки зрения картинки, как и в первом сезоне, станет школьный бал, в этот раз выполненный в стиле венецианского маскарада и увенчанный обязательным танцем (что ж, ждем, завирусится ли он). Обмен телами Уэнсдей и Инид – еще одна опорная точка, не только по смыслу, но и с точки зрения выразительности: появляется шанс впервые увидеть строгую Аддамс не в черном, а также последствия её аллергии на цвет (да, это не выдумка).
Второй сезон, как уже стало очевидно, не станет последним: не только потому, что анонсировали третий (правда, ждать придется еще пару лет), но исходя из событий финала. На время школьных каникул Невермор пустеет, однако у Уэнсдей полно дел, которых хватит на всё лето. И это она еще не знает — а зритель уже в курсе, — что тетя Офелия, о которой вспомнили в этом сезоне, не так уж и мертва. И почему-то хочет смерти Уэнсдей. Что ж, не она первая, не она последняя.
