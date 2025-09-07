Кино-Театр.Ру
Вой и танцуй: чем оборачивается финал второго сезона «Уэнсдей»

7 сентября 2025
После небольшого «антракта» на Netflix вышло продолжение второго сезона «Уэнсдей» - еще четыре серии проекта Тима Бертона про Аддамсов. Героиня не оставляет попытки вернуть экстрасенсорный дар, её одноклассники сражаются с собственными демонами – внешними, вроде секты, и внутренними, к примеру, в виде оборотня, — а всем вместе угрожает семейка хайдов и примкнувший к ним зомби. Мрачные предсказания сулят гибель кому-то из Аддамсов, а еще, наконец, появляется главная приглашенная звезда сезона — Леди Гага.

Вой и танцуй: чем оборачивается финал второго сезона «Уэнсдей»

Уэнсдей (Дженна Ортега) пробуждается от комы, в которую впала после падения с крыши лечебницы и освобождения оттуда – на свою беду – не только дяди Фестера (Фред Армисен), но и главного антагониста первого сезона — хайда Тайлера Галпина (Хантер Дуэн). Без малейшей передышки она возвращается к попыткам вернуть провидческие способности, которые должны помочь со спасением подруги Инид (Эмма Майерс) от неминуемой смерти. Впрочем, это оказывается меньшей из зол, так как, помимо Тайлера, из клиники удалось выбраться Франсуазе Галпин (Фрэнсис О’Коннор), его матери, также обладающей даром (хотя, скорее, проклятьем) превращаться в хайда — монструозное существо с глазами навыкате и непреодолимым желанием крушить-убивать. Вдобавок семейка пополнится еще одним членом: никто и не думал, что зомби Хлюп, откопанный Пагсли (Айзек Ордоньес) под деревом-черепом, так и останется безмолвным ходячим мертвецом, этаким домашним питомцем. Тайны этой фамилии связаны с мрачными секретами Аддамсов, о которых Уэнсдей только предстоит узнать.

Читать Переходный возраст и зомби: что было в прошлых сериях «Уэнсдей»
Еще одна семейная драма связана с сиреной Бьянкой (Джой Сандей), чья мать в первой части вырвалась из секты «Утренняя песня» и теперь скрывается в стенах Невермора от её предводителя Гидеона. Все дороги и даже самые темные тропинки ведут в школу для изгоев, а поэтому история с культом, казавшаяся каким-то чужеродным и вставным элементом, обретет смысл. Как и в первом сезоне, учебному заведению катастрофически не везет с руководством, и даже обаятельный новый директор Дорт (Стив Бушеми) окажется не таким уж безобидным. Он не оставит попытки зачаровать членов семьи Аддамс, на этот раз переключившись на бабушку (Джоанна Ламли), богатую владелицу похоронного бизнеса. Вроде бы намерения благие – найти деньги на содержание Невермора, — но Уэнсдей стоит быть на чеку, ведь даже самые несговорчивые из её родственников могут дать слабину под действием магических чар.

Уэнздэй (2022-2025)

К слову, о колдовстве: героиня всё еще не вернула дар ворона, то есть экстрасенсорные способности. В первых сериях мама Мортиша (Кетрин Зета-Джонс) сожгла магическую книгу, лишив Уэнсдей контакта с проводником. В этой части девочка обзаводится новым мистическим помощником, которым становится, по иронии судьбы, почившая экс-директриса Лариса Уимс (Гвендолин Кристи), поверженная Уэнсдей в первом сезоне. Она и подскажет подопечной, где искать силу: до воссоединения с семьей, которая является основным источником способностей, далеко, а более короткий путь лежит на всё то же школьное кладбище. К могиле преподавательницы темных искусств Розалин Ротвуд (Леди Гага). Лаконичное и яркое появление звезды в кадре подарит зрителям одну из самых запоминающих серий сезона, в которой Уэнсдей и Инид поменяются телами.

Читать «Уэнсдей», «Очень странные дела» и другие зарубежные премьеры осени
Чего только ни происходит в новых эпизодах — особенно ближе к финалу. Растет концентрация волшебства, как и загадок с давними тайнами, запрятанными в окрестностях Невермора и его стенах. Основными темами остаются дружба и семья во всех проявлениях. Героев ждут и кризисы самоидентичности, одним из самых ярких примеров станет одержимая Уэнсдей невидимка-сталкерша Агнес (Эви Темплтон), и любовные разочарования, оборотень Бруно (Ноа Б. Тейлор), в которого влюблена Инид, обернется тем еще врунишкой, и конфликты с самыми близкими, что в итоге приведет к осознанию необходимости единения во имя не просто победы над злом, но и выживания. У всех персонажей явные проблемы с доверием, что объяснимо: выбор придется сделать даже Вещи, правой руке, живущей с Аддамсами. У этой безмолвной конечности едва ли не самая захватывающая линия – и ключевая роль в развязке.

Вой и танцуй: чем оборачивается финал второго сезона «Уэнсдей»

На новый уровень выйдут отношения Уэнсдей и Инид – заклятые подруги будут ругаться и мириться, конфликтовать и спасать друг друга, причем очень высокой ценой. Еще больше силы с точки зрения влияния на сюжет и участия в нем обретут Гомес (Луис Гусман), Мортиша и Пагсли: противостояние с семьей хайдов заставит Аддамсов вспомнить собственные ценности, которые заключаются не только в поедании несъедобного и тяге к готической эстетике. К слову о ней: второй сезон, углубившись в более взрослые и мрачные темы, не растерял визуальной привлекательности. Кульминацией, в том числе с точки зрения картинки, как и в первом сезоне, станет школьный бал, в этот раз выполненный в стиле венецианского маскарада и увенчанный обязательным танцем (что ж, ждем, завирусится ли он). Обмен телами Уэнсдей и Инид – еще одна опорная точка, не только по смыслу, но и с точки зрения выразительности: появляется шанс впервые увидеть строгую Аддамс не в черном, а также последствия её аллергии на цвет (да, это не выдумка).

Читать Тушите склеп: Ортега и Бертон вместе сделали «Битлджус Битлджус»
Второй сезон, как уже стало очевидно, не станет последним: не только потому, что анонсировали третий (правда, ждать придется еще пару лет), но исходя из событий финала. На время школьных каникул Невермор пустеет, однако у Уэнсдей полно дел, которых хватит на всё лето. И это она еще не знает — а зритель уже в курсе, — что тетя Офелия, о которой вспомнили в этом сезоне, не так уж и мертва. И почему-то хочет смерти Уэнсдей. Что ж, не она первая, не она последняя.

«Уэнздэй». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке

