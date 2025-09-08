«Газета»: Больше, чем просто бумага

В сети появилась долгожданная «Газета» — 10-серийный (пока) спин-офф псевдокументального сериала «Офис», вышедший спустя 20 лет после его премьеры и сделанный его автором Грегом Дэниелсом. История бумажного бизнеса в Америке продолжается – вместо сотрудников компании «Дандер Миффлин» из города Скрэнтон в Пенсильвании героями новой истории становятся работники убыточной газеты из Толидо, Огайо. Которым, под руководством нового главреда, предстоит стать настоящими журналистами – даже бухгалтерам и рекламщикам.
Пролог рассказывает, что «Дандер Миффлин» постигла относительно печальная, но ожидаемая судьба – несмотря на успех документалки, прославившей офис заурядной бумажной компании, бизнес закрылся, точнее был поглощен конкурирующей корпорацией со Среднего Запада. В штаб-квартире в Толидо располагается сразу несколько подразделений, значимость которых руководитель Кен Дэвис (Тим Кэй) перечисляет по степени важности: первое место – у туалетной бумаги «Перышко», приносящий львиную долю дохода, последнее – у печатного издания «Вестник правды Толидо», делящего с «Перышком» один опен-спейс и представляющего из себя бесполезную рекламную брошюру, с толикой перепечатанных с ленты новостных агентств кликбейтных сообщений о жизни звезд и рубрикой «Их видели в городе» с перечислением местных жителей, чтобы те могли повесить номер в рамку.
Единственный настоящий репортер – старик Барри (Дуэйн Эр Шепард старший), который плохо слышит и не очень быстро соображает. Остальная редакция: бывшая военная, а теперь верстальщица Маер (Челси Фрей), команда рекламщиков и трио бухгалтеров под руководством Оскара Мартинеса (Оскар Нуньес) из «Дандер Миффлин» (который крайне недоволен, что его опять снимают). Руководит этой так называемой редакцией эксцентричная итальянка Эсмеральда (Сабрина Импацциаторе), и все идет по накатанной, пока не появляется новый главный редактор – Нед Сэмпсон (Донал Глисон), дипломированный журналист и когда-то лучший продажник «Перышка», намерен превратить «Вестник правды» в серьезное издание.
«Газета», сделанная по лекалам «Офиса» — разрушение четвертой стены, «интервью» с героями, многозначительные взгляды в камеру — прежде всего окунет поклонников легендарного мокьюментари в океан ностальгии. Авторы поддерживают знакомую атмосферу абсурда, создавая новое пространство, но населенное все теми же узнаваемыми типажами нелепых неудачников, неловких романтиков и просто безумцев всех мастей. Помимо уже знакомого Оскара, который не растерял надменности, тут появятся и новые Джим с Пэм – Нед и Маер на протяжение всего сезона будут делать вид, что между ними нет никакой симпатии, и, конечно, свой Майкл Скотт – на эту вакансию с успехом претендуют многие, но пальма первенства отходит, конечно, Эсмеральде, жаждущей славы и признания любительнице драмы, ярких нарядов и создания видимости бурной деятельности. Отстраненная от должности, она не оставит попытки вернуть власть – где-то мы это уже видели.
Целевой аудиторией также станут, очевидно, все работники медиа – шутки про печатную прессу начинаются еще на этапе заставки, в которой газету используют, как угодно, но не по прямом назначению, и длятся на протяжении всего сезона. Перманентный конфликт с производителями туалетной бумаги то и дело приобретает причудливые формы и даже становится поводом для успешной статьи, попытки сэкономить и заработать деньги на ненавистной рекламе приводят к катастрофическим последствиям для здоровья редакции, обучение журналистике, которое на практике проходят бухгалтеры, рождает уморительные эпизоды, темы для статей – классика и кладезь региональной повестки, а подковерные игры и конкуренция – учебник по этике и вместе с тем пародия на серьезные медиа-войны. Тем, кто в теме, будет особенно смешно, ирония как всегда добрая, но по существу и только подчеркивает самоотверженность и порой неожиданный профессионализм маленьких людей.
Актерский состав во главе с Доналом Глисоном не дотягивает до золотого каста «Офиса», но тут и людей меньше, и пока что недостаточно серий и сюжетный линий, чтобы все сумели раскрыться в полной мере. Солирует, безусловно, Сабрина Импацциаторе, звезда второго сезона «Белого лотоса», на долю которой выпадают испытания властью и интернет-мошенником, но она не теряет присутствия духа, уверенная в своем превосходстве. Настоящий праздник непослушания, цветастый, как юбки Эсмеральды, с итальянским акцентом и полным отсутствием социального стеснения. Персонаж Донала Глисона более неловкий и менее рациональный, чем тот же Джим Джона Красински из «Офиса», хоть во многом и повторяет его арку, а вот Маер, очевидно, решительнее и увереннее своей предшественницы Пэм – эволюция на лицо.
Им противопоставлены Николь (Рамона Янг) и Детрик (Мелвин Грегг), делающие вид, что спокойно обойдутся без обязательств – это не так, и в финале у них оказывается куда больше общего с Недом и Маер, чем бы им самим хотелось. Остальные – более тихие, но все такие же жемчужины, со своими комичными историями, чертами и привычками, не столь яркими, как у коллег по «Офису», но в то же время более соответствующие времени. В конце концов, прошло 20 лет, и того «Офиса» действительно не вернуть. Благо, бумажный бизнес все еще на плаву, в самых разных своих проявлениях – и туалетная бумага пока не может заменить газету.
