Спроси и сохрани: Петрозаводская больница в продолжении сериала «Спросите медсестру»

На Первом канале продолжается показ второго сезона сериала «Спросите медсестру» с Еленой Пановой в главной роли. Оригинальный проект выходил аж четыре года назад. В нем столичная врач-реаниматолог Валерия Тихомирова сбежала из Москвы в Петрозаводск из-за конфликта с высокопоставленным чиновником, чью дочь не смогла спасти после передозировки наркотиками. Во втором сезоне героиня Елены Пановой, поборовшись с ненавистью чиновника, уже возглавляет отделение реанимации в Петрозаводской больнице, но по-прежнему продолжает бунтовать против системы и пытается построить свою личную жизнь.
фото: Первый канал
Еще в первом сезоне Валерия Тихомирова, будучи, на первый взгляд, обычной медсестрой сходу могла поставить диагноз поступающим в реанимацию пациентам. Явный талант вкупе с впечатляющей столичной карьерой, о которой к финалу оригинального проекта стало известно всем, привел Тихомирову к повышению. Вообще ей предлагали и вернуться в Москву, и поехать возглавлять клинику в Санкт-Петербурге, но она решила остаться карельской столице – в первую очередь ради любимого мужчины, главы отделения хирургии, бывшего ловеласа Белова (Павел Харланчук), с которым пока, правда, предпочитает скрывать отношения и от коллег, и от дочери Нины (Ульяна Плащевская). С последней отношения, вроде бы, начали налаживаться – все-таки Тихомировой хватило смелости честно рассказать ей о хитросплетениях своей судьбы, и вообще у них как будто бы наконец-то начал складываться диалог. Только вечный синдром спасателя Тихомировой все еще не идет на пользу семье.
Очередная миссия реаниматолога – сын погибшей в прошлом сезоне соседки Максим (Михаил Евланов), который заливает алкоголем то ли доброкачественную, то ли злокачественную, как у матери, опухоль в мозге. Как и родительница, Максим врачам не доверяет, но почувствовавшая от него симпатию Валерия уверена, что точно сможет переубедить мужчину и из соседа и потенциального жениха превратить в пациента Петрозаводской больницы. В ней же в итоге оказывается и Нина Тихомирова, которая решила пойти по стопам матери и вместо журналистики поступить на медицинский, а пока – очевидно, вместо школы – поработать санитаркой.
фото: Первый канал
На работе у Валерии тоже все неспокойно. Медсестра Тамара (Мария Фефилова) бывшую коллегу, а ныне начальницу не особо жалует, как и реаниматолог Аркадий (Андрей Некрасов), повышенный до врача еще прошлым зав.отделением Иваном Карловичем (Валерий Кухарешин) ординатор Дима (Егор Лесников) не может самостоятельно поставить пациентам диагноз. К тому же и главврач (Артур Ваха) обвиняет Тихомирову в повышенной смертности в отделении – ровно перед тем, как совместный пациент реаниматологов и хирургов скоропостижно умирает после, казалось бы, идеально проведенной операции. Тихомирова и Белов пытаются докопаться до истины, что, конечно, приводит не только к не входящему в их служебные обязанности расследованию, вскрывающему слабые места системы здравоохранения, но и личным скандалам.
Если первый сезон «Спросите медсестру» бережно выписывал характеры главных героев – обычных врачей региональной, пусть и довольно приличной, больницы – и их трудовые будни, то во втором сезоне арки персонажей практически не меняются, что превращает сиквел в тревожно-драматичный процедурал с наспех вшитыми любовными линиями и созданными от сценарного отчаяния трагическими поворотами в судьбах тех самых простых врачей и медсестер. Создатели сериала вычурно прощаются с самыми яркими, отвечающими за человечность, а не скупую медицинскую статистику персонажами, пытаются затрагивать неудобные темы коррупции и вообще системы здравоохранения. Но попытка подобного диалога сродни разговорам главной героини, которая отчаянно бежит спасать и пациентов, и больницу, и ту самую систему, и даже, как ей кажется, близких, но никогда не спрашивает, а действительно ли нужна еще живым, не получившим дозу наркоза в реанимации, окружающим людям ее помощь. Хотя «Спросите медсестру» то и дело хочется переименовать в «Спасите медсестру» от ее же собственного синдром спасателя. Второй сезон жирно намекает на продолжение истории Валерии Тихомировой, которая, может быть, наконец-то займется жизнью собственной, а не других.
