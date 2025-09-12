Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»

Обзор сериалов >>
12 сентября 2025
Стриминг кино viju эксклюзивно показывает захватывающий сериал «Министерство времени». По сюжету с XV века Испания хранит немало секретов, и главный из них — «двери времени», благодаря которым можно влиять на прошлое и будущее. Для контроля над этой силой и выполнения исторически важных миссий было создано Министерство времени. Эта организация ревностно охраняет национальный таймлайн от внешнего вмешательства. В сериале прошлое становится полем битвы для современного фельдшера, первой студентки Испании и солдата, попавшего в современность прямиком из XVI века. Именно этой команде приходится защищать историю от нежелательных изменений. Рассказываем подробнее о самых ярких персонажах «Министерства времени».

Хулиан Мартинес


Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»
фото: предоставлено viju

Санитара «Скорой помощи» современного Мадрида на такую экспериментальную работу привела личная драма. За три года до событий первой серии у него погибла жена. Именно чувство скорби по ушедшей супруге делает его слишком склонным к риску в начале истории: терять герою нечего. В остальном Хулиан невозмутим, он блестяще выдумывает истории и уморительно язвит. Актер Родольфо Санчо в этом образе рисует перед нами современного жителя 2010-х. Путешествуя по прошлому, герой не стесняется сравнивать происходящее с сюжетами современного кино, а также убеждать доверчивых и религиозных людей в божественной природе событий. Однако шутки в сторону! Главное в персонаже — его призвание. Так, работа фельдшером помогла ему использовать свои медицинские навыки во время путешествий в 1898 год. Герой предпочитает спасать жизни, а не отнимать их. В команде он играет роль защитника и медика, всегда готового к активным действиям. Опасные и иногда нелепые миссии лишь укрепляют его характер. Опыт прошлого помогает Хулиану справляться с вызовами, но он никогда не перестает удивляться происходящему.


Амелия Фолк


Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»
фото: предоставлено viju

Героиня, роль которой исполняет Аура Гарридо, — это не просто историк, а тактический центр всей команды Министерства времени. После вербовки в 1880 году она сразу привносит в работу свой интеллект и невероятную наблюдательность. В сериале прямо говорится о том, что героиня опередила свое время, став первой и на тот момент единственной девушкой-студенткой Барселонского университета. Несмотря на свою молодость и невинные зеленые глаза, Амелия — отважная и решительная личность, способная противостоять влиятельным людям и блестяще аргументировать свою позицию, опираясь на глубокие знания. Даже Гойя признается, что влюбился бы в нее, будь он моложе. Ее знания в литературе и истории оказываются бесценными в самых разнообразных ситуациях. Воспитанная матерью, обеспокоенной ее «стародевичеством», Амелия, помимо родного испанского и каталонского, свободно владеет английским и итальянским языками, что редкость для женщин ее эпохи. Один из героев – Пачино – в шутку сравнивает ее с «Enciclopedia Espasa, только красивой». Амелия часто выступает в роли морального компаса для других: ум и жизненные трудности сделали ее не циничной, а сочувствующей. Все эти грани характера позволяют стать героине не просто украшением команды, а сложной и многогранной личностью.


Алонсо де Энтрерриос


Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»
фото: предоставлено viju

Этот герой в исполнении Начо Фреснеды попадает в Министерство прямиком из Севильи XVI века. Отважного солдата Фландрской армии вербовкой спасли от смертной казни в 1569 году. Под плащом и шляпой с пером скрывается настоящий патриот, смелый и готовый на все солдат, не лишенный любви к искусству. Если Амелия и Хулиан отвечают в команде за интеллект, то Алонсо — за силу: он опытный фехтовальщик, можно сказать, самый квалифицированный боец в команде. Главная особенность героя — это его древнее происхождение. Оттуда осталось его беспечное отношение к гигиене, а также религиозность, хотя и мы тоже крестились бы каждый раз перед входом в дверь времени. Алонсо слишком буквально воспринимает нововведения XXI века, а также путается в новых словах и контексте: современные люди часто сравнивают его с «Капитаном Алатристе», но персонаж в начале в упор не понимает, кто это такой. Изменение ценностей в мире также вызывает у героя диссонанс: раз женщины могут быть начальниками, время явно свернуло не туда. Но пугаться не стоит, в остальном Алонсо — галантный джентльмен, умеющий обращаться с дамами. Однако его сердце, согласно рыцарским канонам, принадлежит лишь одной женщине — его возлюбленной Елене.


Ирена Ларра


Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»
фото: предоставлено viju

Противоречивая героиня в исполнении Каетаны Гильен Куэрво — посредник между командой и руководством ведомства. Сама Ирена поступила на службу в 1965 году, когда несчастный брак, неприятности на работе и трудные отношения с родителями чуть не привели к трагедии — вербовщик Армандо Лейва застал героиню в критический момент готовности покончить жизнь самоубийством. Однако этого не произошло, и из Министерства внутренних дел эпохи франкизма Ирена переместилась на пост рекрутера Министерства времени в 2016 год, где нашла ту свободу нравов, которой ей давно не хватало. Именно она наняла на службу Хулиана и Амелию и, несмотря на уход на второй план в сравнении с главной троицей, продолжила участвовать в некоторых миссиях. В послужном списке Ирены много искусствоведческих дел: расследование тайны художниц-авангардисток, победа «Виридианы» Луиса Бунюэля в Каннах после прохождения франкистской цензуры и спасение голоса молодой Беатрис Коште. Ради последней миссии героиня попадает в пандемийную Португалию, где заражается испанским гриппом и ставит под угрозу существование не только министерства, но и всего человечества. И это не единственный раз, когда роковая блондинка с железным характером служит источником опасности: на ее счету также таинственный заговор против Министерства. От преданности к предательству и примирению — путь этой героини полон сложностей, что и делает ее одним из самых объемных персонажей сериала.


Хесус Мендес Понтон «Пачино»


Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»
фото: hobbyconsolas.com

Герой по прозвищу «Пачино» — яркий персонаж, пришедший в Министерство из не такого далекого прошлого — 1981 года. Хесус изначально стал временным заместителем Хулиана во втором сезоне, но в третьем уже вошел в постоянный состав команды как ее незаменимый участник. Изначально бывший полицейский попадает во временной портал, следуя за преступником, так что ориентироваться в современном мире ему приходиться самостоятельно. Позже Пачино с ужасом обнаруживает, что в полицейских отчетах его обвиняют в преступлениях, которые он же и расследует. Главное для него — отыскать истинного убийцу и вернуть свое честное имя. Герой Уго Сильвы, как и Хулиан, любит цитировать фильмы и сериалы, единственное отличие — его комментарии отсылают к кино, вышедшему до 1981 года. Честолюбие можно назвать одной из главных черт персонажа, недаром его прозвище вдохновлено просмотром криминальной драмы «Серпико»: Аль Пачино играет там полицейского-идеалиста. Хесус также не придает значения формальным правилам. Поймать злодея и восстановить справедливость важнее всего, даже если для этого нужно самим преступить закон. И такая преданность делу неудивительна: персонаж, по его словам, продолжает династию полицейских. Ловить преступников ему приходится во всех временах и пространствах!

Смотрите сериал «Министерство времени» на стриминге кино viju.

«Министерство времени». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Репортаж Белоснежки из лабиринта фавна: отборная испанская мистика на любой вкус
Вперед в прошлое: 5 фильмов и сериалов о перемещениях во времени
Советский секс, Швейцарские Альпы и Мона Лиза: главные трейлеры за неделю
«Министерство времени» стало эксклюзивом сервиса viju
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх
Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»
Поиск по меткам
vijuАксинья ТрушенкоДарья Соколова
персоны
Аура ГарридоКаетана Гильен КуэрвоАль ПачиноРодольфо СанчоУго СильваНачо Фреснеда
фильмы
Министерство времени

фотографии >>
Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени» фотографии
Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени» фотографии
Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени» фотографии
Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Алексеев
11 сентября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Алексеев.
Виено Микшиева
11 сентября ушла из жизни актриса Виено Микшиева.
Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Тамара Уржумова
С опозданием стало известно, что ушла из жизни актриса Тамара Уржумова.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Александр Калугин
Сергей Колос
Юлия Рудина
Елена Серопова
Роза Хайруллина
Наталья Щукина
Роберт Джон Берк
Нора Лэйн
Бенджамин МакКензи
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Джош Хопкинс
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Поезд-призрак
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен