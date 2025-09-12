Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»

Стриминг кино viju эксклюзивно показывает захватывающий сериал «Министерство времени». По сюжету с XV века Испания хранит немало секретов, и главный из них — «двери времени», благодаря которым можно влиять на прошлое и будущее. Для контроля над этой силой и выполнения исторически важных миссий было создано Министерство времени. Эта организация ревностно охраняет национальный таймлайн от внешнего вмешательства. В сериале прошлое становится полем битвы для современного фельдшера, первой студентки Испании и солдата, попавшего в современность прямиком из XVI века. Именно этой команде приходится защищать историю от нежелательных изменений. Рассказываем подробнее о самых ярких персонажах «Министерства времени».
Хулиан Мартинес
фото: предоставлено viju
Санитара «Скорой помощи» современного Мадрида на такую экспериментальную работу привела личная драма. За три года до событий первой серии у него погибла жена. Именно чувство скорби по ушедшей супруге делает его слишком склонным к риску в начале истории: терять герою нечего. В остальном Хулиан невозмутим, он блестяще выдумывает истории и уморительно язвит. Актер Родольфо Санчо в этом образе рисует перед нами современного жителя 2010-х. Путешествуя по прошлому, герой не стесняется сравнивать происходящее с сюжетами современного кино, а также убеждать доверчивых и религиозных людей в божественной природе событий. Однако шутки в сторону! Главное в персонаже — его призвание. Так, работа фельдшером помогла ему использовать свои медицинские навыки во время путешествий в 1898 год. Герой предпочитает спасать жизни, а не отнимать их. В команде он играет роль защитника и медика, всегда готового к активным действиям. Опасные и иногда нелепые миссии лишь укрепляют его характер. Опыт прошлого помогает Хулиану справляться с вызовами, но он никогда не перестает удивляться происходящему.
Амелия Фолк
фото: предоставлено viju
Героиня, роль которой исполняет Аура Гарридо, — это не просто историк, а тактический центр всей команды Министерства времени. После вербовки в 1880 году она сразу привносит в работу свой интеллект и невероятную наблюдательность. В сериале прямо говорится о том, что героиня опередила свое время, став первой и на тот момент единственной девушкой-студенткой Барселонского университета. Несмотря на свою молодость и невинные зеленые глаза, Амелия — отважная и решительная личность, способная противостоять влиятельным людям и блестяще аргументировать свою позицию, опираясь на глубокие знания. Даже Гойя признается, что влюбился бы в нее, будь он моложе. Ее знания в литературе и истории оказываются бесценными в самых разнообразных ситуациях. Воспитанная матерью, обеспокоенной ее «стародевичеством», Амелия, помимо родного испанского и каталонского, свободно владеет английским и итальянским языками, что редкость для женщин ее эпохи. Один из героев – Пачино – в шутку сравнивает ее с «Enciclopedia Espasa, только красивой». Амелия часто выступает в роли морального компаса для других: ум и жизненные трудности сделали ее не циничной, а сочувствующей. Все эти грани характера позволяют стать героине не просто украшением команды, а сложной и многогранной личностью.
Алонсо де Энтрерриос
фото: предоставлено viju
Этот герой в исполнении Начо Фреснеды попадает в Министерство прямиком из Севильи XVI века. Отважного солдата Фландрской армии вербовкой спасли от смертной казни в 1569 году. Под плащом и шляпой с пером скрывается настоящий патриот, смелый и готовый на все солдат, не лишенный любви к искусству. Если Амелия и Хулиан отвечают в команде за интеллект, то Алонсо — за силу: он опытный фехтовальщик, можно сказать, самый квалифицированный боец в команде. Главная особенность героя — это его древнее происхождение. Оттуда осталось его беспечное отношение к гигиене, а также религиозность, хотя и мы тоже крестились бы каждый раз перед входом в дверь времени. Алонсо слишком буквально воспринимает нововведения XXI века, а также путается в новых словах и контексте: современные люди часто сравнивают его с «Капитаном Алатристе», но персонаж в начале в упор не понимает, кто это такой. Изменение ценностей в мире также вызывает у героя диссонанс: раз женщины могут быть начальниками, время явно свернуло не туда. Но пугаться не стоит, в остальном Алонсо — галантный джентльмен, умеющий обращаться с дамами. Однако его сердце, согласно рыцарским канонам, принадлежит лишь одной женщине — его возлюбленной Елене.
Ирена Ларра
фото: предоставлено viju
Противоречивая героиня в исполнении Каетаны Гильен Куэрво — посредник между командой и руководством ведомства. Сама Ирена поступила на службу в 1965 году, когда несчастный брак, неприятности на работе и трудные отношения с родителями чуть не привели к трагедии — вербовщик Армандо Лейва застал героиню в критический момент готовности покончить жизнь самоубийством. Однако этого не произошло, и из Министерства внутренних дел эпохи франкизма Ирена переместилась на пост рекрутера Министерства времени в 2016 год, где нашла ту свободу нравов, которой ей давно не хватало. Именно она наняла на службу Хулиана и Амелию и, несмотря на уход на второй план в сравнении с главной троицей, продолжила участвовать в некоторых миссиях. В послужном списке Ирены много искусствоведческих дел: расследование тайны художниц-авангардисток, победа «Виридианы» Луиса Бунюэля в Каннах после прохождения франкистской цензуры и спасение голоса молодой Беатрис Коште. Ради последней миссии героиня попадает в пандемийную Португалию, где заражается испанским гриппом и ставит под угрозу существование не только министерства, но и всего человечества. И это не единственный раз, когда роковая блондинка с железным характером служит источником опасности: на ее счету также таинственный заговор против Министерства. От преданности к предательству и примирению — путь этой героини полон сложностей, что и делает ее одним из самых объемных персонажей сериала.
Хесус Мендес Понтон «Пачино»
фото: hobbyconsolas.com
Герой по прозвищу «Пачино» — яркий персонаж, пришедший в Министерство из не такого далекого прошлого — 1981 года. Хесус изначально стал временным заместителем Хулиана во втором сезоне, но в третьем уже вошел в постоянный состав команды как ее незаменимый участник. Изначально бывший полицейский попадает во временной портал, следуя за преступником, так что ориентироваться в современном мире ему приходиться самостоятельно. Позже Пачино с ужасом обнаруживает, что в полицейских отчетах его обвиняют в преступлениях, которые он же и расследует. Главное для него — отыскать истинного убийцу и вернуть свое честное имя. Герой Уго Сильвы, как и Хулиан, любит цитировать фильмы и сериалы, единственное отличие — его комментарии отсылают к кино, вышедшему до 1981 года. Честолюбие можно назвать одной из главных черт персонажа, недаром его прозвище вдохновлено просмотром криминальной драмы «Серпико»: Аль Пачино играет там полицейского-идеалиста. Хесус также не придает значения формальным правилам. Поймать злодея и восстановить справедливость важнее всего, даже если для этого нужно самим преступить закон. И такая преданность делу неудивительна: персонаж, по его словам, продолжает династию полицейских. Ловить преступников ему приходится во всех временах и пространствах!
