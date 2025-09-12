Кто ловит преступников в прошлом: самые яркие герои «Министерства времени»

анонс

12 сентября Семья шатунов. «Лихие. Глава вторая» — возвращение в кабинет мерзостей Юрия Быкова Продолжение семейной саги с привкусом железа (и немного разочарования)

9 сентября Спроси и сохрани: Петрозаводская больница в продолжении сериала «Спросите медсестру» Елена Панова спасает пациентов, но не себя

8 сентября «Газета»: Больше, чем просто бумага Новое мокьюментари про бумажный бизнес от создателей «Офиса»